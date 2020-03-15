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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (178) КПВВ (105) Станиця Луганська (115) COVID-19 (882)

 COVID-19: КПВВ "Станиця Луганська" з понеділка закриють на два тижні

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії зіткнення з 16 березня припиняє роботу на два тижні через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Луганської ОДА.

Відповідний наказ видав командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко. Виняток щодо повернення на українську частину зробили лише для громадян, що мають постійну реєстрацію на підконтрольній Україні території. Пропуск на тимчасово окуповану територію буде доступний лише для громадян, які там проживають.

"Піти на такі жорсткі заходи змушують обставини: щодня тільки КПВВ "Станиця Луганська" перетинають близько 15 тис. осіб. Тому загроза занесення і поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока. Завдяки вжитим заходам безпеки нам вдається утримувати ситуацію під контролем - жодного випадку захворювання на COVID-19 в області не зафіксовано", - прокоментував закриття КПВВ глава області Сергій Гайдай.

Читайте також: COVID-19: українці зможуть безкоштовно телефонувати з роумінгу на гарячі лінії держустанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181558
 
 
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COVID-19: КПВВ "Станица Луганская" с понедельника закроют на две недели - Цензор.НЕТ 7350
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Кстати, это же была одна из первых ..... "борьб с нацизмом"
ну, венгры сами обосрались против наших и пригласили норм солдиков то(немцев, вестимо)
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Ну хоть что-то для защиты солдат и мирных от covid - 19 сделали. Лучше бы на полгода конечно закрыли бы границу. Пусть их Рашка и кормит и лечит. Они же для нее "свои".
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нічо нє сдєлалі - поток пєнсіонєрок-торбєшніц такой же останєца
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так ти вчитайся в "ісключєніє" - там всі, хто і їздив - їм не заборонено
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А надо было перекрыть на 2 года а не две недели. Если бы так сделали еще в 2014 то война давно закончилась бы
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Сложно будет Украине без кормильцев .
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Вчера на всех КПВВ был Содом и Гоморра. Из-за вероятного закрытия пунктов пересечения все бабушки и дедушки ринулись проведывать внучков ну...и... заодно снять пенсии.
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А нужно было с 12 числа с введением карантина, и не на две "смешные" недели а на 6 месяцев ( Пасху, майские, Троицу), пусть поток народа поубавится, да и с вирусом будет видно что и как. ( потому что как бы мы не "хорохорились", ни государство, ни медики, ни население к подобным вызовам совершенно ( от слова "совсем") не готовы.
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Закрить назавжди.!!!!Катапультой посилать по одній китайські сумці в день гум.допомоги єто же наші люді
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Исключение относительно возвращения на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированную территорию будет доступен только для граждан, которые там проживают. Источник: https://censor.net.ua/n3181558
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то це ж нічо не міяє - скільки їздило, стільки і їздитиме - ото стройте забор як під амбасадою на повітрофлоцькому
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За две недели все должны вернуться по домам, а потом заколотить нахрен этот пункт пропуска досками крест накрест!
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Все резервации закрывайте, зебилы. Нехрен шастать и заразу разносить
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