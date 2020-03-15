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 Політика України
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 COVID-19: українці зможуть безкоштовно телефонувати з роумінгу на гарячі лінії держустанов

Дзвінки з мобільних телефонів на номери гарячих ліній державних установ України у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 стануть безкоштовними.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України ("Водафон", "Лайфсел" і "Київстар") про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру тощо) для оперативного вирішення нагальних питань.

Читайте також: Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас. ВIДЕО

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181557
 
 
 Топ коментарі
 
А за кого ти голосувала в другому турі? Судячи з того що називала мене порохоботом - мабуть за кловуна.
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и больше не звоните, и самоликвидируйтесь.
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Может и тесты на корона-вирус производить по электронной (виртуальной) системе?Да и тоже лечение производить виртуально.Так может и налоги стране уплачивать виртуально?
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Як КГБ переграв КВН, кому служить Єрмак та чи могли завербувати Зеленського | "СтопРеванш" ютуб
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Шкільна самодіяльність проти чекістів. Смішно.
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Ответы на все вопросы и так понятны.Зеленского и не надо персонально вербовать. Он не самостоятельная величина, он марионетка олигархата, а те и не скрывают, что завербованы, ОПЗЖ так прямо и открыто поехали в РФ. В стране бардак и недоверие власти полное.Пора давно их гнать ср-ной метлой.
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Да,досталассь Зеле страна,ну не хочет его воспринимать,ну как и Вальцмана,при котором АТОвцев на снег уложили.
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А за кого ти голосувала в другому турі? Судячи з того що називала мене порохоботом - мабуть за кловуна.
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Вы думаете Зеленский просто так колесил просторами России, развивая и поднимая свой бизнес? Снимая фильмы с вечными звездами Кремлевских подмостков , раскручивая семейную звездность Маслякова (простой мальчик из Кривого Рога, самодеятельность) - он давно в семье россиян в штатском ... Просто так ему политтехноложил молодой лидер регионов Разумков ...
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В ОПе был большой нагоняй от Мацквы за рассекреивание документов в ЗН - так кто-то же это сделал... МОЖ САМ КУЧМА...
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а где твоя метла...?\просто поинтересовался...)\
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За совдепівських часів. "Алло, це пожежна? - Да .Мийте ноги й лягайте спати". Єфект той самий.
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И нищие тоже . Там , за бугром много простых работяг .
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да звоните, и выкладывайте в сетях кто смог дозвониться, и какие дают рекомендации.
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Может и тесты на корона-вирус производить по электронной (виртуальной) системе?Да и тоже лечение производить виртуально.Так может и налоги стране уплачивать виртуально?
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Пенсионный фонд ликвидируют . Пенсионеры в группе риска .
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13,03,2020 знакомый ехал из италии, так ни одна рожа не подошла на таможне для проверки.
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И что там скажут? Мойте руки, обратитесь к семейному, у которого и тестов нету?

Интересно, как такой больной лекарства себе купит в аптеку после консультации заражать других?
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А военнных хоть как-то защитить от COVID - 19, перекрыв границу с ОРДЛО, хоть кто-то додумался?
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Самое правильное - это не мешать им .
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зачем звонить в госучереждения ? родным и близким понятно . что можно сказать госчиновнику из роуминга ? дебилы .
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