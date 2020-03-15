 Вибори народних депутатів у 179 окрузі почалися без пригод, - Комітет виборців України

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Комітет виборців України, передає Цензор.НЕТ.
КВУ зазначив, що день голосування почався в усіх п'яти районах округу №179.
"Попри всі проблемні етапи виборчого процесу, голосування почалося без помітних проблем. Всі 100% дільниць округу відкрилися і працюють. Виборці Лозової та Лозівського району, Кегичівки, Зачепилівки, Сахновщини і Краснограду мають можливість проголосувати за свого представника у Верховній Раді", - повідомив КВУ.
Також Комітет виборців України підкреслив, що виборці не піддалися паніці попри дії одного з кандидатів.
"Голосування відбувається без паніки, попри те, що за кілька днів до голосування один із кандидатів намагався нагнітати паніку серед виборців. Всі комісії працюють у штатному режимі", - підкреслив Кошель.
Сьогодні у 179 окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України.
Раніше Центральна виборча комісія України заявила, що вибори можуть скасовувати тільки у разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану, тому проміжні вибори народного депутата в 179 окрузі в Харківській області відбудуться.
наверное ОПЗЖ.... - Слуги недостаточно решительно превращают Украину в Малоросню...
Наверняка выберут какое нибудь протухшее дерьмо...
Судя по тому, что кандидат от партии квартальных идиотов сняла совою кандидатуру, то на развод рыгозебилов "посадим порошенка" не ведутся сейчас даже экс сторонники клована.
Слугам олигархов и вПопуЖ