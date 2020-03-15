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 Політика України, Суспільство
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Все про:вибори (4927) Харківщина (875)

 Вибори народних депутатів у 179 окрузі почалися без пригод, - Комітет виборців України

Проміжні вибори народного депутата України в 179 виборчому окрузі, що на Харківщині, розпочалися без пригод, відкрилися всі виборчі дільниці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Комітет виборців України, передає Цензор.НЕТ.

КВУ зазначив, що день голосування почався в усіх п'яти районах округу №179.

"Попри всі проблемні етапи виборчого процесу, голосування почалося без помітних проблем. Всі 100% дільниць округу відкрилися і працюють. Виборці Лозової та Лозівського району, Кегичівки, Зачепилівки, Сахновщини і Краснограду мають можливість проголосувати за свого представника у Верховній Раді", - повідомив КВУ.

Також Комітет виборців України підкреслив, що виборці не піддалися паніці попри дії одного з кандидатів.

"Голосування відбувається без паніки, попри те, що за кілька днів до голосування один із кандидатів намагався нагнітати паніку серед виборців. Всі комісії працюють у штатному режимі", - підкреслив Кошель.

Читайте також: Комітет виборців України застеріг від спроб зірвати вибори в 179 окрузі

Сьогодні у 179 окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України.

Раніше Центральна виборча комісія України заявила, що вибори можуть скасовувати тільки у разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану, тому проміжні вибори народного депутата в 179 окрузі в Харківській області відбудуться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181552
 
 
 Топ коментарі
 
Виграє той, що нагодує виборців шаурмой і обіцянками посадити Пороха.
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я не знаю эту Светличную..., но в нашем простом нариде не сомневаюсь....
Наверняка выберут какое нибудь протухшее дерьмо...
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Это же какими нужно быть кончеными, чтобы в эпидемию идти на выборы. Кто заставляет? Ладно бы по воду в пустыне шли или по хлеб в голодомор. А то на выборы... Тьфу! В нормальных странах все выборы давно отменили. Не даром статистика говорит что 70% населения земли психически ненормальное - так оно и есть.
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интересно... - кого сейчас изберет мудрый и простой нарид...?
наверное ОПЗЖ.... - Слуги недостаточно решительно превращают Украину в Малоросню...
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Петики прекрасно знают, что народ выберет Светличную.
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я не знаю эту Светличную..., но в нашем простом нариде не сомневаюсь....
Наверняка выберут какое нибудь протухшее дерьмо...
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Кандидат від прокремлівської партії капітулянтів «Слуга народу не ясно якого народу мабудь окупантів » Вікторія Алєксєйчук зняла свою кандидатуру у проміжних виборах народного депутата України по округу №179, коли з'ясувалось через її дуже низький рейтин 12%.
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Она не смогла найти оленя в Трускавце? На картинке или для дружбы организмами? Вибори народних депутатів у 179 окрузі почалися без пригод, - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 6287
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А где обещанное е-голосование ? Сейчас как никогда нужно!!! И ..???
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То в перспективе.Сейчас видимо "своих"-протянуть быстро надо.
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Виграє той, що нагодує виборців шаурмой і обіцянками посадити Пороха.
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Лучшего способа распространения вируса-придумать сложно.
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я не на минуту не сомневаюсь что выберут опять какого нибудь ватного мудака типа гепы или сивохи
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Согласно соцопросам проведенным ранее, на этом участке ввигрывает дама, которая обещала отправить зельцмана и его шапито на нары.
Судя по тому, что кандидат от партии квартальных идиотов сняла совою кандидатуру, то на развод рыгозебилов "посадим порошенка" не ведутся сейчас даже экс сторонники клована.
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Массовые мероприятия запрещены но выборы по плану. Кто то верит еще етой власти?
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Ну і як вам три канали російського ТБ в Україні? Чесно кажучі,я вже не знаю,хто президент України - В.Медведчук,чи В.Зеленський? А хтож допоміг РФ відкрити ці помийкі? Знаючі люди говорять,що це робота соліста молдавського академічного ансамлю пісні і пляскі"Жок" і по сумісництву агента російських спецслужб П.Порошенко і його"патріотичної"наглядової ради по телебаченнюі радіомовленню часів 2014 -2020р
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Ни одного голоса
Слугам олигархов и вПопуЖ
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