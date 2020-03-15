 Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у фейсбуці.
Ситуація з коронавірусом в Україні просувається за помірним сценарієм, а великих спалахів хвороби, на щастя, немає, зазначив Денис Шмигаль у своєму зверненні.
"Ми робимо все для того, щоб вони і не виникали. Для координації діяльності у нас створено оперативний штаб. Він обробляє поточні дані щодо коронавірусу і надає аналітичні висновки, які будуть основою для ухвалення рішень на рівні країни", - підкреслив прем'єр.
Він запевнив, що український уряд у питаннях запобігання спалаху епідемії діятиме швидко, рішуче, з відповідальністю за себе, своїх близьких і країну загалом.
"Продовжує діяти заборона Кабміну на проведення масових заходів з участю понад 200 осіб і тритижневий карантин у навчальних закладах. Починаючи з 16 березня, ми закриємо кордони для іноземців. Однак ми завжди раді поверненню наших громадян", - підкреслив Денис Шмигаль.
Крім того, він зазначив, що з 16 березня буде закрито пункти пропуску на кордонах, а з 17 березня буде закрито авіаційне сполучення України з іншими державами.
"Тому закликаю громадян України, які перебувають за кордоном, якнайшвидше повернутися додому. Я також закликаю всіх відмовитися не лише від закордонних подорожей, але і від поїздок між містами України", - заявив глава уряду.
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.
Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.
Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
ЧЕСНО@chesno_movement 35 хв
Виборчо-карантинне.
Дільниця 630541 у Краснограді не отримала засобів дезінфекції.
Про це
розповіла ЧЕСНО голова комісії Ірина Косенко:
"приміщення провітрили,
а поверхні протремо антисептиками" Дільниці мали б дезінфікувати кожні 4
години.
Про це з місця подій повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.
Відомо, що Україна ввела обмежувальні заходи через спалах смертельного коронавірусу та закрила усі піші переходи. Через це близько 5 тисяч українських заробітчан застрягло на польсько-українському кордоні. Люди влаштували вночі страйк з вимогою впустити їх в Україну.
Польські прикордонники закликали людей із автомобілями підбирати заробітчан та підвозити їх.
1.ЧОМУ НЕ РОЗЯСНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ?
НЕСПОДІВАНКА,ПАНЕ ШМИГАЛЬ?
2.ЯкИЙ ЗМІСТ ПЕРЕСАДЖУВАТИ ЛЮДЕЙ З АВТОБУСІВ У АВТО?
РОЗШИРИТИ ГЕОГРАФІЮ ЗАРАЖЕННЯ,ПРИДУРОК?
- Чего сказать то вам, - медленно произнес он и вдруг с каким то горьким пониманием затряс головой. - Вижу! Все ведь вижу, что думаете, газет почитавши! Верно, долго нам врали порохоботы. Долго. Но только прошло это время. Все теперь знаем - и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому что правду нам сказали. Теперь так спрошу - должны мы о детях и внуках думать? Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи.
- Вроде должны. - сказал Каломайский. - Конечно.
- Понятно. Так вот прикинь: они подрастут, дети наши, а к тому времени и новая правда поспеет. Так как мы, хотим, чтобы им эту новую правду сказали, как нам нынче?
- Хотим, чего спрашивать то, - зашумели за столом. - Ты дело говори!
- А дело самое простое. Руководство то сейчас приглядывается: как народ работает? Будем плохо работать, так кто ж нам правду скажет? Да уж и из благодарности простой надо бы. А не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет.
Шмыга о чем то на секунду задумался и подобрел лицом.
- А вообще, - сказал он, - если сказать, черт возьми, по человечески - до чего же хочется жить!
Видно, он нажал какую то кнопку - тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа сионеров и плотно плотно обступила Валерку, Володю и зепутатов. Сионеры были в отглаженных белых рубашках с зелеными галстуками и пахли леденцами с крахмалом, отчего у Володи в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже - по выветрившейся памяти.
глокая куздра штеко будланула бокра і курдячіт бокрьонка
Ребята- такое ощущение ,что все показуха!!!!
Ну да ладно!!! Посмотрим!!!!
В Днепре такие тачки крутые- незнаю , кто у нас бедный и где все деньги!!!
Но явно Днепр - не Бедная Украина!!
А міг би підвищити ціни. Це ж самий момент щоб заробити. Проконсультувався б з Ігорем Валерійовичем или с правительством зе.
загнали украинцев в автобусы,
сами шныряют на машинках
шмыгаль и зеленский расчитывают,
что все могут позволить себе маски
по диким ценам ?
твари
вова зеленский недавно у корыта
по крайней мере капли задержит,
ну и обеспечить, АУ, ГО
СУКИ ПРОВОРОВАЛИСЬ, А ТЕПЕРЬ БЫДЛО ВЫГРЕБАТЬ