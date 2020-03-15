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 Політика України, Здоров'я
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 Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль записав відеозвернення у зв'язку з епідемією коронавірусу і карантином в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у фейсбуці.

Ситуація з коронавірусом в Україні просувається за помірним сценарієм, а великих спалахів хвороби, на щастя, немає, зазначив Денис Шмигаль у своєму зверненні.

"Ми робимо все для того, щоб вони і не виникали. Для координації діяльності у нас створено оперативний штаб. Він обробляє поточні дані щодо коронавірусу і надає аналітичні висновки, які будуть основою для ухвалення рішень на рівні країни", - підкреслив прем'єр.

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Він запевнив, що український уряд у питаннях запобігання спалаху епідемії діятиме швидко, рішуче, з відповідальністю за себе, своїх близьких і країну загалом.

"Продовжує діяти заборона Кабміну на проведення масових заходів з участю понад 200 осіб і тритижневий карантин у навчальних закладах. Починаючи з 16 березня, ми закриємо кордони для іноземців. Однак ми завжди раді поверненню наших громадян", - підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, він зазначив, що з 16 березня буде закрито пункти пропуску на кордонах, а з 17 березня буде закрито авіаційне сполучення України з іншими державами.

"Тому закликаю громадян України, які перебувають за кордоном, якнайшвидше повернутися додому. Я також закликаю всіх відмовитися не лише від закордонних подорожей, але і від поїздок між містами України", - заявив глава уряду.

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

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Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181551
 
 
 Топ коментарі
 
Сука зелёная. А чего масок в аптеках нет? Все за границу увезли?
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Закройте границу с хуйлостаном -- дебилы Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас - Цензор.НЕТ 1297
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Машовец на ФБ: "Какой-то странный
карантин...
Пункты перехода пограничные с ЕС закрывают...
Зато с Мордором...
раздолье... аж гай шумит..."
*это при том,что Израиль заворачивает
руссотуристо, которые вылетели"здоровыми", а прилетели больными.




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Интересно ,а на самокате хоть не запрещено кататься внутри страны)))
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Да, прикольно, нихрена не делали, не сделали, рассказывали преступные басни про то что маски не нужны)))), сволочи, это средство индивидуальной ЗАЩИТЫ! А люди, далёкие от медицины, им верили, им было наср...ть на народ, на страну, они думали что сядут в самолёты, джипы и свалят если что, со своими кодлами спасаться от заразы. А не тут то было, как оказалось валить некуда, США закрылась, в Европе тоже шухер, никто их не примет, даже бабло тут не сработает. И таки пришлось начинать шевелить поршнями, вспомнили про тонны проданных китайцам масок, про больницы, про, медиков, про убитую санитарно-эпидемиологическую службу, про отсутствия мед. оборудования, дезсредств, персонала и элементарно койко-мест в достаточном количестве. Нет ничего! Никакой готовности! Всё это пустые слова. Надеюсь что Бог всё видит и первой заболеет "гниющая голова".
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Не барыги. Сразу видно. От бени до клоуна
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Готовность зелено-шмьіголевского государства к борьбе с короновирусом.
ЧЕСНО@chesno_movement 35 хв

Виборчо-карантинне.

Дільниця 630541 у Краснограді не отримала засобів дезінфекції.

 Про це
розповіла ЧЕСНО голова комісії Ірина Косенко:
"приміщення провітрили,
а поверхні протремо антисептиками" Дільниці мали б дезінфікувати кожні 4
години.
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Немытый, ты готов умереть завтра, будешь 3001, только и всего?
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Один полудурок заявляет, что все пенсионеры умрут, этот пропутинский имбецил, что нельзя передвигаться...
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"... Практическое применение озона основано на его сильном окисляющем и стерилизующем действии. Под действием озона погибают не только бактерии, но и грибковые образования и вирусы. Озонированным воздухом пользуются для дезинфекции помещений, стерилизации питьевой воды, кондиционирования воздуха..." Справочник химика 21 https://chem21.info/info/1699588/
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Ну и всё правильно сказал.
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Нет уважения к этому человеку . С первых дней на должности этот "слуга" решил напоить оккупантов в Крыму , а о возможной эпидемии в Украине не думал .
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Знают что то суки ЗЕблевотные и скрывают от народа масштабы заражения
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У ніч на 15 березня українські заробітчани, котрі поверталися із Польщі в Україну влаштували страйк на кордоні.
Про це з місця подій повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.
Відомо, що Україна ввела обмежувальні заходи через спалах смертельного коронавірусу та закрила усі піші переходи. Через це близько 5 тисяч українських заробітчан застрягло на польсько-українському кордоні. Люди влаштували вночі страйк з вимогою впустити їх в Україну.
Польські прикордонники закликали людей із автомобілями підбирати заробітчан та підвозити їх.


1.ЧОМУ НЕ РОЗЯСНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ?
НЕСПОДІВАНКА,ПАНЕ ШМИГАЛЬ? Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 4593


2.ЯкИЙ ЗМІСТ ПЕРЕСАДЖУВАТИ ЛЮДЕЙ З АВТОБУСІВ У АВТО?
РОЗШИРИТИ ГЕОГРАФІЮ ЗАРАЖЕННЯ,ПРИДУРОК?




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а заробітчани тільки 15 дізнались про вірус , чи тягли до останнього щоб "пеньонзів" більше заробити ?
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Володя поглядел на него и поразился - глаза Шмыги изменились и из прежних хитро прищуренных щелочек превратились в два оловянных кружка. Теперь он как то по другому дышал, и его голос стал на октаву ниже.
- Чего сказать то вам, - медленно произнес он и вдруг с каким то горьким пониманием затряс головой. - Вижу! Все ведь вижу, что думаете, газет почитавши! Верно, долго нам врали порохоботы. Долго. Но только прошло это время. Все теперь знаем - и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому что правду нам сказали. Теперь так спрошу - должны мы о детях и внуках думать? Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи.
- Вроде должны. - сказал Каломайский. - Конечно.
- Понятно. Так вот прикинь: они подрастут, дети наши, а к тому времени и новая правда поспеет. Так как мы, хотим, чтобы им эту новую правду сказали, как нам нынче?
- Хотим, чего спрашивать то, - зашумели за столом. - Ты дело говори!
- А дело самое простое. Руководство то сейчас приглядывается: как народ работает? Будем плохо работать, так кто ж нам правду скажет? Да уж и из благодарности простой надо бы. А не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет.
Шмыга о чем то на секунду задумался и подобрел лицом.
- А вообще, - сказал он, - если сказать, черт возьми, по человечески - до чего же хочется жить!
Видно, он нажал какую то кнопку - тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа сионеров и плотно плотно обступила Валерку, Володю и зепутатов. Сионеры были в отглаженных белых рубашках с зелеными галстуками и пахли леденцами с крахмалом, отчего у Володи в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже - по выветрившейся памяти.
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шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 1129
глокая куздра штеко будланула бокра і курдячіт бокрьонка
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В АТБ народу куча и все с детьми!!!!
Ребята- такое ощущение ,что все показуха!!!!
Ну да ладно!!! Посмотрим!!!!
В Днепре такие тачки крутые- незнаю , кто у нас бедный и где все деньги!!!
Но явно Днепр - не Бедная Украина!!
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В супермаркет потрібно ходити ввечері.
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В чем в твоём понимании бедность ? На трамвае на "Озёрку" ? "Тачки" - это средство передвижения , это норма для людей , у которых работают мозги . Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 2465
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Сидите по домам , не высовывайтесь , а мы тем временем напринимаем незаконных и стремных законов . по сдаче и дерибану Украины .( Шмыгаль ) .
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Що ти там,чмо сєпарське,робиш все можливе?Лікарню побудував,чи апарати штучних легень закупив,зробив безкоштовними лікарстап,доставку їжі хворим і т.д?...Все до чого ви,безмозглі кретини,додумались це -самоізолюйтесь а то посадимо.
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А по Кабміну він теж шмигає на самокаті, чи ні?
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Так рады возвращению граждан, что аж подняли цены на авиабилеты и позакрывали пункты пропуска, правда, не со стороны России.
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Да вы сначала линию с ОРДЛО и Крымом перекройте для перехода ( переезда). А то по Украине внутри контролируемой территории советуете не ездить ( может и правильно ) а там проходной двор ( а за ними не контролируемая украинская граница) Закрывайте на 6 месяцев, не тяните резину.
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А тысячи на/из РФ и ОРДЛО? Как с ними? Призывать или закрывать?
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Интересно, а как защищают от covid -19 военных на передовой?
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Спочатку ОРДЛище закрийте, зебіли. Там кажуть Горлівка потерпає
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соблюдайте необходимые правила гигиены , используйте антисептики , маски , перчатки , но не доводите ситуацию до абсурда путем запрещения передвижений .
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Короче, некуй задумывать Майдан и съезжаться для этого в столицу, области и райцентры, чтобы гнать сраных ЗЕлупанов из власти - это краткое изложение сказанного этим цапским "слугой".
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Роналду віддав свої готелі під розміщення хворих на коронавірус

А міг би підвищити ціни. Це ж самий момент щоб заробити. Проконсультувався б з Ігорем Валерійовичем или с правительством зе.
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Переговоры с ОРДЛО и коронавирус: Когда Зеленский поедет к Путину за парой миллиардов как казел Янек скоро....
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рада тоже на карантине?или чтоб крепостные сидели дома и не ехали с регионов под верховну раду митинговать или майдан-отмазка карантина пока они при короновирусе и карантине будут принимать закон о земле и ордло особый статус а в евопе например отменили все заседание европарламента закон один для всех
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ублюдочные гниды,
загнали украинцев в автобусы,
сами шныряют на машинках
шмыгаль и зеленский расчитывают,
что все могут позволить себе маски
по диким ценам ?
твари
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"Криштиану Роналду превращает свою сеть португальских отелей в больницы,чтобы лечить зараженных коронавирусом. Их лечение будет БЕСПЛАТНЫМ, так как Роналду будет платить за все, включая зарплаты врачей и медсестер." Когда кто из наших звезд квартала 95 сделает подобное-напишите.
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наши звёзды из Квартала95 уже нагрели руки на масках
вова зеленский недавно у корыта
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падло, закрывай границу с кацапией и её сателлитами - ордло и крымом
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Вечером того же дня Премьер Шмыгаль экстренно обратился в Феофанию с жалобой, что внезапно почувствовал себя тяжелее обычного. Безотлагательно созванным консилиумом ведущих светил отечественной медицины на основании данных, полученных проведёнными МРТ, УЗД, рентгеноскопией, забором пункций спинного и костного мозга, отбором анализов соплей, лёгочных мокрот, спермы, крови, мочи, кала, желудочного сока и иных биологических жидкостей и выделений, установлено, что утяжеление состояния вызвано тем, что граждане Украины дружно положили на Шмыгаля много больших и толстых хренов.
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а слабо всех обязать носить маски ?
по крайней мере капли задержит,
ну и обеспечить, АУ, ГО
СУКИ ПРОВОРОВАЛИСЬ, А ТЕПЕРЬ БЫДЛО ВЫГРЕБАТЬ
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Чтобы "обязать", надо их сначала иметь, потом раздать бесплатно, как в Китае, они там сейчас наши маски носят.
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а ти готов до боротьби з россійською агресією, з російською окупацією, з російською війною яке йде вже 6 років, ваша влада на чолі з зе є найбільша загроза для України та української нації
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А пан премьер знает что все низкооплачиваемую работу делают жители не Киева, а те кто едут с области и соседних областей? Хочешь чтобы все стало? Вредитель???
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