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 Політика України, Здоров'я
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 Шмигаль закликав українців відмовитися від поїздок всередині країни. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль записав відеозвернення у зв'язку з епідемією коронавірусу і карантином в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у фейсбуці.

Ситуація з коронавірусом в Україні просувається за помірним сценарієм, а великих спалахів хвороби, на щастя, немає, зазначив Денис Шмигаль у своєму зверненні.

"Ми робимо все для того, щоб вони і не виникали. Для координації діяльності у нас створено оперативний штаб. Він обробляє поточні дані щодо коронавірусу і надає аналітичні висновки, які будуть основою для ухвалення рішень на рівні країни", - підкреслив прем'єр.

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Він запевнив, що український уряд у питаннях запобігання спалаху епідемії діятиме швидко, рішуче, з відповідальністю за себе, своїх близьких і країну загалом.

"Продовжує діяти заборона Кабміну на проведення масових заходів з участю понад 200 осіб і тритижневий карантин у навчальних закладах. Починаючи з 16 березня, ми закриємо кордони для іноземців. Однак ми завжди раді поверненню наших громадян", - підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, він зазначив, що з 16 березня буде закрито пункти пропуску на кордонах, а з 17 березня буде закрито авіаційне сполучення України з іншими державами.

"Тому закликаю громадян України, які перебувають за кордоном, якнайшвидше повернутися додому. Я також закликаю всіх відмовитися не лише від закордонних подорожей, але і від поїздок між містами України", - заявив глава уряду.

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

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Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181551
 
 
 Топ коментарі
 
Закройте границу с хуйлостаном -- дебилы Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас - Цензор.НЕТ 1297
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Сука зелёная. А чего масок в аптеках нет? Все за границу увезли?
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Машовец на ФБ: "Какой-то странный
карантин...
Пункты перехода пограничные с ЕС закрывают...
Зато с Мордором...
раздолье... аж гай шумит..."
*это при том,что Израиль заворачивает
руссотуристо, которые вылетели"здоровыми", а прилетели больными.




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Не светильі отечественной медециньі, а дебильі какие то
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а слабо всех обязать носить маски ?
по крайней мере капли задержит,
ну и обеспечить, АУ, ГО
СУКИ ПРОВОРОВАЛИСЬ, А ТЕПЕРЬ БЫДЛО ВЫГРЕБАТЬ
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Чтобы "обязать", надо их сначала иметь, потом раздать бесплатно, как в Китае, они там сейчас наши маски носят.
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зараз у резерві,кажуть 10 млн шт..
на третину населення максимум на день..(
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а ти готов до боротьби з россійською агресією, з російською окупацією, з російською війною яке йде вже 6 років, ваша влада на чолі з зе є найбільша загроза для України та української нації
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А пан премьер знает что все низкооплачиваемую работу делают жители не Киева, а те кто едут с области и соседних областей? Хочешь чтобы все стало? Вредитель???
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Йому з тоньованого вікна Лексуса не видно хто там їде на електричці в Київ Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 3912 Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 3912
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зеленые мрази пытаются посеять панику в стране.
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зелена мафія у дії разом з мафією авакяша!!
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Оскара за кращий сценарій вручатимуть?
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Предателя нужно судить по законам военного времени!

Шмыгаль уже подготовился к подаче воды в оккупированный Крым и встрече российских "зеленых человечков - ихтамнетов".
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Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства. Источник: https://censor.net.ua/n3181551

ПІЩОВ ТИ НА ХРєН ПОВІЯ КРЕМЛІВСЬКА Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 9977 Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 9977

ВОНО ЩЕ МЕНІ БУДЕ НАКАЗУВАТИ ЩО РОБИТИ І КУДИ ЙТИ
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Пережили "горбачевщину"... Переживём и капсомольщину
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Карантин карантином, вічно не зможе це бути,
+ ПЕРЕХВОРІТИ нажаль прийдеться майже всім,
+ рахуйте що це КАРА за все скоєне
Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 493
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Оно не важно, конечно все переболеют, мои знакомые не болели свиным грипом, вот сеичас многие перебаливают. Главное что бы иммунитет был хороший и не повезло тем кто попал в первую волну, когда еще не знали что с этим делать. Новость была на днях, дедушка 115 летний заболел и вылечили. Уже продвижения хорошие.
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Імунітет
який імунітет у дітей 0-10 років?
Отож бо і воно!

Чекають теплої погоди
яка погода в Ірані?
Отож бо і воно!
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Сам то где он лазет?! Его домой жена пускает или сначала 2 недели карантина?!
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Ти Шмугалю проіндексуй пенсії із березня місяця старим людям, їм може жити залишилось нічого, а ви падлюки вкрали в них останні копійки!!!!
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Шмугаль+ , прожитковий мінімум повинен бути 5500 грн, і мінімальна пенсія 6000 грн. за що маску купити і ліки, для цього потрібно забрати в бариг всі заводи і фабрики, і віддати громадам , щоб була робота і робочі місця.
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а "грамади" по твоєму хто "представляє" ...правильно місцеві бариги ...то в чому різниця ?
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"шмигаль" нах ...з України ...тоді може й мельше їздити будуть
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"Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3181551

Ага, а центральные органы власти людей из регионов на совещания в Киев как вызывали, так и дальше вызывают. У меня есть примеры, на 25 марта. Причём вызвали в пятницу, когда карантин уже был введён.
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Да простите и еще Он прейдя в Европу уже Мутировал вот по этому уже и 30-25 попадают в тяжелую группу и именно мужнины что доказывает лабораторный характер вируса и военного назначения!!!! Что самое странное что вирус ориентирован был на определенные народы но мутирует уже на другие он эволюционирует но уничтожает Мужчин в колоссальных масштабах!!!!
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Covid-19 Здравствуйте Sabina єто вам поможет расставить все на свои места очень за вас переживаю!!!! 1) Ссылка от китайского доктара датирована 26 Января поставить в Юту-бе переводчик языка видео (https://www.youtube.com/watch?v=g1fe5xHj6n8) 2) Книга написана 1981 году про происходящие что было в Китае ( https://www.youtube.com/watch?v=W_fyXIfk_3U) И еще В Ухане Есть Биологическая лаборатория где изучался карона вирус грипа Свин и Птич. И также лаборатория фармакологической фирмы спонсировал Бил Гейцом кто выпустил Китаецы? Или они не знаю веду расследования дальше!!!
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Внимательно прочитали? Все по сценарию движется. По словам емеца - умеренному. В каждой стране свой сценарий, видимо. А вообще, это тогда разве вирус, раз такой избирательный😉
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Ви запитайте таких як цей міністр і себе. Чому Китай не закрив свої кордони відразу і не забороним авіасполучення з іншими країнами, дочекалися до того що літаки порозносили його по всьому світу, а тепер країни закривають авіа та транспортне сполучення. Самоизолюються. Зупиняють свої економіки. Це диверсія світового масштабу, спрямована на підрив світового порядку та світової економіки вцілому. І як ви думаєте кому це найбільше вигідно і хто є розробником цієї бактерологічної зброї, кому на руку під час зниження ціни на нафту зупинити світову економіку і зменшити кількість її споживання, кому вигідно будучи загнаному в куток і будучи під санкціями таким чином спробувати з нього вискочити, кому вигідно під цей теракт втілювати свої плани по узурпації влади і досягати своїх цілей по захопленню та ослаблення інших держав, та збільшення впливу в усьому світі, кому вигідно сіяти паніку і діяти за принципом розділяй та володарюй?! І ні до чого тут кажани. Кажани існують міліони років, а китайці їдять їх не одну сотню років. І нічого не траплялося. Це теракт світового масштабу. І хто за цим стоїть абсолютно і однозначно зрозуміло. а щоб зменшити паніку запитаю ще про таке, скільки з людей з лайнера на якому було 3500 чоловік, померло від цієї хвороби -0!! І це практично в ідеальному обмеженому середовищі з абсолютно сприятливими умовами для тотального масового зараження, а значить і великої кількость летальних випадків. Але нічого подібного не сталося. І це говорить про те, що це перш за все інформаційна диверсія. І глобальна маніпуляція свідомістю людей.
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Эдуард Силенко (15.03.2020 19:30) :
"щоб зменшити паніку запитаю ще про таке, скільки з людей з лайнера на якому було
3500 чоловік, померло від цієї хвороби -0" .
= = = = = =
либо с бодуна что-то попутал , либо ЛЖЁТ преднамеренно прёт дезу :

по состоянию на (M/D/YYYY) 03/15/2020, 06:13:27 AM :
7 deaths - - 325 recovered - - Diamond Princess Cruise Ship ;

.
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по состоянию на (M/D/YYYY) 03/15/2020, 08:20:19 PM
количество инфицированных ВНЕ Китая - - 81692
превысило количество инфицированных в Китае - - 80995 ,

при этом динамика инфицирования вне Китая интенсивно ускоряется .

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если не паниковать и не лгать , то в высказанном

Це диверсія світового масштабу,
спрямована на підрив світового порядку та світової економіки вцілому.
І як ви думаєте кому це найбільше вигідно і хто є розробником цієї бактерологічної зброї,
кому на руку під час зниження ціни на нафту зупинити світову економіку і зменшити
кількість її споживання, кому вигідно будучи загнаному в куток і будучи під санкціями
таким чином спробувати з нього вискочити, кому вигідно під цей теракт втілювати свої
плани по узурпації влади і досягати своїх цілей по захопленню та ослаблення інших
держав, та збільшення впливу в усьому світі, кому вигідно сіяти паніку і діяти за
принципом розділяй та володарюй?!
І ні до чого тут кажани.
Кажани існують міліони років, а китайці їдять їх не одну сотню років.
І нічого не траплялося.
Це теракт світового масштабу
= = = = = = = =
приведены вполне серьёзные аргументы

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Згідний з Шмигальом, йому нема що робити у рідному Львові
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Правительство, может хватит замалчивать истинные цифры? А то в мире на нас смотрят как на тех, кто не умеет проводить тестирование. Нас Андорра обогнала - 4 заражённых. Меньше нас в Европе только в Гибралтаре и Ватикане, но это условные государства.
Соседи наши: Молдавия +11 за сегодня, Словакия + 17, Польша + 19. а у нас 3 как было, так и остается??
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