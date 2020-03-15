 Шмигаль закликав українців відмовитися від поїздок всередині країни. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у фейсбуці.
Ситуація з коронавірусом в Україні просувається за помірним сценарієм, а великих спалахів хвороби, на щастя, немає, зазначив Денис Шмигаль у своєму зверненні.
"Ми робимо все для того, щоб вони і не виникали. Для координації діяльності у нас створено оперативний штаб. Він обробляє поточні дані щодо коронавірусу і надає аналітичні висновки, які будуть основою для ухвалення рішень на рівні країни", - підкреслив прем'єр.
Він запевнив, що український уряд у питаннях запобігання спалаху епідемії діятиме швидко, рішуче, з відповідальністю за себе, своїх близьких і країну загалом.
"Продовжує діяти заборона Кабміну на проведення масових заходів з участю понад 200 осіб і тритижневий карантин у навчальних закладах. Починаючи з 16 березня, ми закриємо кордони для іноземців. Однак ми завжди раді поверненню наших громадян", - підкреслив Денис Шмигаль.
Крім того, він зазначив, що з 16 березня буде закрито пункти пропуску на кордонах, а з 17 березня буде закрито авіаційне сполучення України з іншими державами.
"Тому закликаю громадян України, які перебувають за кордоном, якнайшвидше повернутися додому. Я також закликаю всіх відмовитися не лише від закордонних подорожей, але і від поїздок між містами України", - заявив глава уряду.
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.
Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.
Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
по крайней мере капли задержит,
ну и обеспечить, АУ, ГО
СУКИ ПРОВОРОВАЛИСЬ, А ТЕПЕРЬ БЫДЛО ВЫГРЕБАТЬ
на третину населення максимум на день..(
Шмыгаль уже подготовился к подаче воды в оккупированный Крым и встрече российских "зеленых человечков - ихтамнетов".
ПІЩОВ ТИ НА ХРєН ПОВІЯ КРЕМЛІВСЬКА
ВОНО ЩЕ МЕНІ БУДЕ НАКАЗУВАТИ ЩО РОБИТИ І КУДИ ЙТИ
+ ПЕРЕХВОРІТИ нажаль прийдеться майже всім,
+ рахуйте що це КАРА за все скоєне
який імунітет у дітей 0-10 років?
Отож бо і воно!
Чекають теплої погоди
яка погода в Ірані?
Отож бо і воно!
Ага, а центральные органы власти людей из регионов на совещания в Киев как вызывали, так и дальше вызывают. У меня есть примеры, на 25 марта. Причём вызвали в пятницу, когда карантин уже был введён.
"щоб зменшити паніку запитаю ще про таке, скільки з людей з лайнера на якому було
3500 чоловік, померло від цієї хвороби -
0" .
= = = = = =
либо с бодуна что-то попутал , либо ЛЖЁТ преднамеренно прёт дезу :
по состоянию на (M/D/YYYY) 03/15/2020, 06:13:27 AM :
7 deaths - - 325 recovered - - Diamond Princess Cruise Ship ;
.
количество инфицированных ВНЕ Китая - - 81692
превысило количество инфицированных в Китае - - 80995 ,
при этом динамика инфицирования вне Китая интенсивно ускоряется .
Це диверсія світового масштабу,
спрямована на підрив світового порядку та світової економіки вцілому.
І як ви думаєте кому це найбільше вигідно і хто є розробником цієї бактерологічної зброї,
кому на руку під час зниження ціни на нафту зупинити світову економіку і зменшити
кількість її споживання, кому вигідно будучи загнаному в куток і будучи під санкціями
таким чином спробувати з нього вискочити, кому вигідно під цей теракт втілювати свої
плани по узурпації влади і досягати своїх цілей по захопленню та ослаблення інших
держав, та збільшення впливу в усьому світі, кому вигідно сіяти паніку і діяти за
принципом розділяй та володарюй?!
І ні до чого тут кажани.
Кажани існують міліони років, а китайці їдять їх не одну сотню років.
І нічого не траплялося.
Це теракт світового масштабу
= = = = = = = =
приведены вполне серьёзные аргументы
Соседи наши: Молдавия +11 за сегодня, Словакия + 17, Польша + 19. а у нас 3 как было, так и остается??