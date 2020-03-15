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 Суспільство, За кордоном
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 "Разом Відень вистоїть у пандемії": австрійські школярі вирішили допомагати літнім людям, які належать до групи ризику

Двоє тінейджерів із Відня повісили оголошення у своєму будинку з пропозицією всіляко допомагати своїм літнім сусідам, які перебувають у зоні ризику через пандемію коронавірусу.

Про це розповіла у фейсбуці журналістка Марина Баранівська, передає Цензор.НЕТ.

"Фреді й Енді з Відня розмістили у себе в під'їзді оголошення такого змісту: "Дорогі сусіди! Якщо вам більше 65 років чи у вас слабка імунна система, ми (Фреді й Енді, квартира 12) хотіли б допомогти вам залишатися здоровими. Ми не належимо до групи ризику, тож можемо підтримати вас, якщо це необхідно.

Якщо вам потрібно щось зробити (сходити за покупками чи вийти в інших справах), ми були б раді вам допомогти. Ви можете просто залишити записку біля наших дверей, кинути її до поштової скриньки або зателефонувати: ХХХХХХ.

Разом Відень вистоїть у пандемії", - написала вона.

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"Можливо, коронавірус дано для того, щоб згуртувати нас і дати зрозуміти, що вистояти - і, за великим рахунком, вижити - ми можемо лише разом", - робить висновок Баранівська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181550
 
   
 Топ коментарі
 
вот - умнички! а у нас толстожопые бегают из темы в тему, из кожи вон лезут, чтобы создать панические настроения
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Олекса Моцно Лютий@tendertorg21 Так от,
щоб всі розуміли:
"бариги"
- це ті, хто торгує медичними масками "по ціні золота" під час
всесвітнього лиха. Бариги -
це ті, хто піднімає ціни на квитки на МАУ, коли потрібно повернути своїх
громадян!

Бариги -
це ті, хто вивозить маски за кордон щоб зрубати бабла.
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А у нас камни в автобус брасают!
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вот - умнички! а у нас толстожопые бегают из темы в тему, из кожи вон лезут, чтобы создать панические настроения
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Потенциальньіе разносчики инфекции будут помогать потенциально уязвимьім старикам, ах ха хах.
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Зараз тобі розкажуть про патріота Беню.
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не успеют - Цензор застрелил меня....
наверное не толерантно выставлять фото Зе с Хасидами...
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Алька

@razui_glaza

·40 мин

Это вообще какой треш, вчера по всем каналом президент призывал всех вернуться из стран ЕС домой, Коломойский тут же не растерялся и поднял цену на билеты в самолёт с 9 тыс грн на 24 - твари!.
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Олекса Моцно Лютий@tendertorg21 Так от,
щоб всі розуміли:
"бариги"
- це ті, хто торгує медичними масками "по ціні золота" під час
всесвітнього лиха. Бариги -
це ті, хто піднімає ціни на квитки на МАУ, коли потрібно повернути своїх
громадян!

Бариги -
це ті, хто вивозить маски за кордон щоб зрубати бабла.
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Почему порошенко- меценат всех времён и народов , не отдал свой самолёт для помощи в эвакуации украинцев, а сам урыл на испанскую дачу ?
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Пишут, что он уже в Украине.

И кто бьі упрекал других Испанией...

Татьяне Лайф и ее мужу война в Украине не мешала месяцами отдьіхать в Испании.
И не только в Испании.
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Находясь в Испании или в любой другой точке мира я делаю то, что противостою рашистским сми. Я ломаю представление об Украине , всегда помню, что я украинка. Очень бы хотелось, чтобы и вы поступали так же
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Скажите, плиз, а какое именно представление об Украине Вы ломаете находясь в Европе?
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То, что навязывают рашистские сми, что украинцы ездят в ес исключительно 'мыть унитазы', что у нас 'убивают за русский язык' и многое другое.

Например, объясняю , что у нас нет Гражданской войны , и Крым не сам отвалился, а был аннексирован путеным

Раша сми выставляют украинцев лохами, такими как в программе соловьева или 'фашистами'
Вам ли это не знать
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Не нужно уводить в сторону обсуждение об УПРЕКАХ Лайф в сторону Порошенко о его ПОЕЗДКЕ в Испанию.

Лицемерие и двойньіе стандартьі - главньіе чертьі Зеленского и его избирателей.
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Порошенко свалил в Испанию , хотя он работает народным депутатом. Впрочем, это в его стиле. Не в первой уже он покидает страну в тяжелое время
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Ваш преЗедент, не успев схватиться за булаву, продолжил отдьіхать за границей и шляться по Лигам смеха в воюющей стране.
Но ваш любимьій Дубинский продолжал втирать вам о Порошенко.

Как и предсказывала "Страна", Петр Порошенко в ночь с 14 на 15 марта прилетел в Киев из Испании.
Он успел вернуться в страну до закрытия границы в полночь 17 марта.


Журналисты "Страны" встретили его около Зала официальных делегаций.





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ая яй, сейчас коллеги по цеху забросают какашками за такие ссылки на страну "Разом Відень вистоїть у пандемії": австрійські школярі вирішили допомагати літнім людям, які належать до групи ризику - Цензор.НЕТ 7330
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у меня нет коллег--как подтверждение--пост внизу...ясно, что я не могу быть одновременно и порохоботом и зелеботом или еще каким то ботом, я за справедливость в моем понимании
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Зато есть бредовьіе фантазии о коллегах по цеху у других.

Материал от "страньі" я показьіваю адептам Зе.
Его отец дает пространньіе интервью именно данному изданию, не брезгует.
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справедливости ради, сейчас нет пленарных заседаний, а на отдых или восстановление здоровья право он имеет...только вот с гбр нехорошо получилось
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Коломойский - Герой Украины
мы чем лучше ?
вы хотите сказать, что будь цена прежней вам было бы легче ?
вы смогли бы купить билет ?
или вы хотите, чтобы Коломойский и его работники горбатились на спекулянтов ?
вы или не понимаете, либо понимаете ...
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До речі непогана тема, діти в небезпеці, можуть носити продукти.
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Слуга Бени Василевская -Смаглюк тоже.
Пусть берет под руки таких же Дубинского с Бужанским и идут помогать старикам, своим избирателям.

"Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/3175632/prodat_pobolshe_masok_deputat_ot_sn_vasilevskayasmaglyuk_rasskazala_chto_koronavirus_eto_marketingovyyi
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З продуктами принесуть і вірус, оскільки можуть бути його носіями.
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Да разве в вирусе этом сраном дело?
Старички и так в глаза вечности смотрят. К этому нужно относиться философски. Так лучше сделать шаг в неё в окружении таких светлых и искренних молодых ребят, понимая, что ты и твоё поколение прожили не зря - чем в окружении нелюдей, потерявших от страха человеческий облик. Не буду указывать пальцем.
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Щас форумные петики подхватят это начинание...
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Єто не про нас ))) Нам менталитет как в анекдоте -- лишь бы у соседа было хуже "Вместе Вена выстоит в пандемии": австрийские школьники решили помогать входящим в группу риска пожилым людям - Цензор.НЕТ 6561
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1. Не пускать в магазины без масок
2. Организовать доставку продуктов на дом, чтобы люди меньше ходили
3. Организовать авто- булочные и развозить хлеб - ВЕДЬ хлеб долго не храниться и он многим нужен
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Развозка продуктов и ранее осуществлялась в некоторых магазинах для пенсионеров , так что организовать это не сложно
Главное БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ давать телефоны
Вообще до этого могли бы и штабы по борьбе с вирусом додуматься- разбить районы на сектора и прикрепить супермаркеты к определенным секторам
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Штаби у нас створили, а записувати за ними супермаркети це не для квартальних.
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Лучше и не вспоминать тот позор. Мало того, люди с симптомами простуды, будут сидеть после такого дома до последнего и лечиться чесноком. Невежество не оправдывает жестокость
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Освободить на период карантина малый бизнес и СПД от налогов- пусть отпустят людей по домам
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а на что слуги народа харчеваться будут?
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Будут работать втройне чтобы увеличить барыши.
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Ага, разбежались
Щас навесят ещё какой нибудь "коронавирусный сбор". Природу хищника (пардон, в условиях Украины - скорее падальщика) не изменить никакими социальными потрясениями. Наоборот - инстинкты обостряются.
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Это кара Господня. Бог видит, что люди недостаточно интенсивно убивают друг друга и решил вмешаться.
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ну, судя по Библии, Господь выкосил бы всё население за пару суток! так что тут, скорее всего, кто другой при делах "Разом Відень вистоїть у пандемії": австрійські школярі вирішили допомагати літнім людям, які належать до групи ризику - Цензор.НЕТ 7392
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самое интересное, так это то, что кара опасна больше всего набожным людям, исламистам, невеждам и глупейшим из глупейших, прущихся в переполненный автобус, метро и пр. общественный транспорт....
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Еше интересная тема к размышлению - люди умирают "С" коронавирусом или "ОТ" коронавируса - https://bonus.work/articles/covid-19


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Какие цифры могут показать реальную картину неординарности происходящего?

Сопоставление статистических данных о количестве умерших(от всех причин) в той или иной стране за предыдущие периоды с раскладкой к примеру по годам, месяцам и дням это именно те цифры которые покажут или в мире происходит что-то неординарное. Именно всплески в этих цифрах в этом году по отношению к аналогичным предыдущим периодам должны будут это подтвердить или опровергнуть. Не соотношение между зарегистрированными случаями инфицирования коронавирусом и летальных исходов, а именно соотношение цифр всех летальных случаев за предыдущие аналогичные периоды и период в этом году. Это фундаментальные цифры которые сложно подделать. Это статистика строгой отчетности на которую можно опираться практически со 100% уверенностью. Отслеживая данные цифры можно будет с полной уверенностью сказать, имеет ли коронавирус COVID-19 влияние на человечество или его опасность преувеличена. Но почему-то таких цифр и сопоставлений в данный момент вы не сможете нигде увидеть… Остается лишь один вопрос, почему?
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Эта мысль пришла в голову многим людям уже достаточно давно: вирус, сродни грипу, заболевание переносится, преимущственно (80%), малозаметно. Распространяется по планете достаточно давно, стал обнаруживаться с недавних пор из-за появления тест-систем, созданных из-за человека, умершего от заражения этим вирусом. Сейчас всех умерших проверяют на наличии этого вируса - отсюда накрученная искаженная статистика
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Именно, но почему-то большинство эту идею яростно игнорирует
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Около 50 000 человек в день умирает от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности. Приблизительно 5000 человек ежедневно умирает от онкологии. 6000 человек каждый день умирает в результате несчастного случая. Еще примерно 3000 человек каждый день в мире гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий.(с)
Но главное - паника из за "короно-вируса" со смертностью 100 человек в мире за сутки!!!
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так даже еще не факт что эти 100 умерли именно "ОТ" коронавируса а не просто "С" ним.
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Так.Вся україна дізнається про Фреді й Енді з Відня.
"Разом Відень вистоїть у пандемії": австрійські школярі вирішили допомагати літнім людям, які належать до групи ризику - Цензор.НЕТ 6302
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Дети кстати легко переживают эту болячку, часто вообще без симптомов. Зато отлично разносят вирус. Так что пенсионерам лучше вообще ограничить общение с детьми.
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А шо? У нас тоже по домам особенно одиноких и пожилых пенсионеров ходят тимуровцы с предложением решить жизненно-важные вопросы, например, поменять старые деньги на новые.
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Молодцы австрийцы, показывают пример. ( не даром старые, уже к сожалению ушедшие, жители западной Украины, с добром вспоминали именно Австро - Венгрию , а не Польшу и тем более не СССР. наверное в их воспоминаниях что то такое было.)
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Які чемні та виховані діти. Якби до мене з аналогічною пропозицією звернулися такі тимуроівці, я б попросив би вирішити життєво-важливе питання - до напівсмерті відмудохати сусіда, щоб він, падлюка, всрався і не косирував з під лоба.
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