 Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

У Міністерстві не уточнюють, скільки українських туристів перебуватиме на карантині.

Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на інфікування ним, українські туристи зможуть повернутися додому.

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На час карантину українці перебуватимуть у готелях, де відпочивали, повідомляє туристичний оператор Join Up.

Інших українських туристів, які перебувають у Єгипті і які мали повертатися 14-15 березня, згідно з інформацією туристичної компанії, повернуть до України рейсами наступного тижня.

Туристам, які мали повертатися в Україну після 16 березня, інформацію нададуть додатково.