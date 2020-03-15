 Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.
У Міністерстві не уточнюють, скільки українських туристів перебуватиме на карантині.
Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на інфікування ним, українські туристи зможуть повернутися додому.
На час карантину українці перебуватимуть у готелях, де відпочивали, повідомляє туристичний оператор Join Up.
Інших українських туристів, які перебувають у Єгипті і які мали повертатися 14-15 березня, згідно з інформацією туристичної компанії, повернуть до України рейсами наступного тижня.
Туристам, які мали повертатися в Україну після 16 березня, інформацію нададуть додатково.
С Египтом все понятно. Там цена вопроса не фатальная. А вот Бали - уже другие деньги. Или круиз какой. И люди едут, потому как ... у каждого свои аргументы
Польська компанія LOT оголосила що поляки з країн Євросоюзу можуть повернутись до дому їхніми літаками заплативши 400 злотих за білет (це менше 100!!! євро) решту буде доплачувати держава - а це Європа!!!
Сейчас аптеки и супермаркеты получают прибыль от всеобщего абзаца
Випускайте баригоборця !
Олеся Яхно
@YakhnoOlesya
Авиакомпания Коломойского МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. Цены на некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на сайте компании, сообщает РБК-Украина. Добавить в качестве комментария тут нечего.
Беня на держзамовленнях заробить
НУ а в Украине нет вируса, потому что нет тестов
Да сейчас с незакрытых границ раши и лугандона привезут массово Вирусы
Т.е. никогда. Спасение утопающих - дело самих утопающих.
.Тур скоротили на добу .
Су...водяру (віскі і т.д .) всю вижеруть.