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Матеріали за темою:
Все про:вірус (410) пандемія (9) COVID-19 (882)

 COVID-19: у світі інфіковано 156,3 тис. осіб, померло 5 833, вилікувалося майже 74 тис.

Станом на 15 березня у світі зареєстровано 156 396 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом (COVID-19), із них 5 833 - летальні, одужали 73 968 людей.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Італії - 21 157, одужали 1 996, померли 1 441 особа; Іспанії - 6 391, одужали 517, померли 196; Німеччині - 4 585, одужали 46, померло 9; Франції - 4 480, одужали 12, померла  91 людина.

У материковому Китаї - 80 995 хворих (померли 3 203 людини), Ірані - 12 729 (611), Південній Кореї - 8 086 (72).

За даними ДСНС, загалом станом на 15 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

COVID-19: у світі інфіковано 156,3 тис. осіб, померло 5 833, вилікувалося майже 74 тис. 01

Читайте також: Держава не може сказати, чи буде продовжено "карантин" через два тижні, - Мендель

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181546
 
 
 Топ коментарі
 
для кацапа это "люкс" ...
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Не вернут. Мародерьі получили беспрепятственньій доступ к наживе.

Те, кто пять лет вопили о седом пьянице, вьібрали настоящих пьяниц и
наркоманов

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/13454403/13454403_original.jpg


вопили о докторе смерть и вьібрали настоящих докторов-смерть

https://pershij.com.ua/pomrut-usi-pensionery-ministr-okhorony-zdorov-ia-illia-iemets-video/


вопили о мародерах и вьібрали настоящих мародеров


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRZJI4j5O6Ne105dyAdL52TS7fnVJ6VRYdRrMPEDSkfWfQdHtmH
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В Минздраве РФ заявили, что никакой эпидемии коронавируса в РФ нет, просто россияне стали чаще умирать от ОРВИ.
Надо же, какие неженки!
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В Иране медицина всегда была ни к черту.
Поэтому пандемии там есть где разгуляться...
Ты уверен, что украинская медицина лучше иранской?
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На фото умершие от коронавируса?
То что вы скрываетесь под вымышленным именем наталкивает на кое-какие выводы!
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1. Да, иранцы в соцсетях пишут, что от коронавируса.
2. То, что ты скрываешься под вымышленным ником, похожим на чье-то имя, наталкивает на определенные выводы!
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ПыСы. Нет, не от коронавируса! Это родственники этих умерших так прикалываются - заворачивают их в целлофан. И все для того, чтобы ты имел возможность позубоскалить. Прикинь, как тебя уважают!
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Иран. Город Кум, эпицентр эпидемии. Местные власти роют могилы для умирающих. Каждый участок отведенный под рытье - размером с небольшое футбольное поле

COVID-19: в мире инфицировано 156,3 тыс. человек, умерло 5833, вылечилось почти 74 тыс. - Цензор.НЕТ 8236
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А у нас хорошо как в Гондурасе - всего по 3 заболевших.
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Как то из этой статистики выбивается Франция... Везде кол-во выздоровевших больше чем умерших, а там на оборот.
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У них более длительный карантин. Соответсвенно данные по выздоровевшим сильно запаздывают
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Видео с иранского кладбища города Кум, эпицентра эпидемии:

https://twitter.com/newkc14/status/1237473825501167616

Множество новых могил и заготовленных гробов.
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В московии ежедневно умирает 3000-4000 тысячи людей! так было до коронавируса! это естественный процесс. Что если снять похороны этих 3000-4000 тысяч людей на видео и обьявить это "центром эпидемии"?
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Специально для тебя наш врач-инфекционист объяснил, что нельзя сравнивать смертность от обычного гриппа (или от обычных причин) со смертностью от коронавируса.
Не дошло? Сочувствую...
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В московии ежедневно умирает 3000-4000 тысячи людей! так было до коронавируса! это естественный процесс.

Проверяем. "Смертность в первой половине 2019 года уменьшилась и составила 12,6 человека на сто тысяч населения."
население - 144,5 млн, умерло за год - 1,77 млн чел = 4,83 т чел в день
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Медсестра из Тегерана, размазывая слезы, говорит о том, что за один день видела десятки умерших в ее больнице

https://twitter.com/newkc14/status/1237470037256146944
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Ещё несколько дней и красная с фиолетовой линией пересекутся.
COVID-19: у світі інфіковано 156,3 тис. осіб, померло 5 833, вилікувалося майже 74 тис. - Цензор.НЕТ 5302
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СУПРУН ЗАКЛИКАЄ НЕ ПРИХОВУВАТИ СТАТИСТИКУ ЩОДО ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС.

Про це вона пише у себе на сторінці.

Особливо це стосується керівників медичної галузі на місцях, наголошує ексурядовиця.

"Важливо, аби управлінці на місцях і медичні працівники були відповідальними і не боялися правди. Не треба соромитися чи перейматися тим, що можна виглядати погано або бути "проблемним" на фоні інших регіонів.
Говорити відкрито і чесно про підозри на COVID-19, вимагати проведення тестів, належної кількості засобів індивідуального захисту, а головне - об'єктивної та чесної інформації", - зазначає Супрун.

Саме відкритість і чесність у спілкуванні з підлеглими допомогла їй особисто та її команді успішно вирішити проблему з кором.

"Під час спалаху кору 2018-2019 років, ми з командою просили (а часом навіть примушували) регіональні департаменти охорони здоров'я говорити правду про кількість випадків хвороби. Лише знаючи правду, можна правильно реагувати, розробити дієвий план, будувати чесну і прозору комунікацію та зменшити занепокоєння в суспільстві", - звертає увагу Супрун.
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Не вернут. Мародерьі получили беспрепятственньій доступ к наживе.

Те, кто пять лет вопили о седом пьянице, вьібрали настоящих пьяниц и
наркоманов

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/13454403/13454403_original.jpg


вопили о докторе смерть и вьібрали настоящих докторов-смерть

https://pershij.com.ua/pomrut-usi-pensionery-ministr-okhorony-zdorov-ia-illia-iemets-video/


вопили о мародерах и вьібрали настоящих мародеров


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRZJI4j5O6Ne105dyAdL52TS7fnVJ6VRYdRrMPEDSkfWfQdHtmH
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Верховньій мародер.
Олеся Яхно@YakhnoOlesya 9 год
Авиакомпания Коломойского МАУ
резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины.
Цены на
некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на
сайте компании, сообщает РБК-Украина.
Добавить в качестве комментария тут
нечего.


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Цены на
некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на
сайте компании, сообщает РБК-Украина.

Это - одна половина дела. Вторая - кто будет компенсировать убытки МАУ послезавтра, когда полеты прекратятся? Видеть желательно обе стороны медали.
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Беня грабил и продолжает грабить страну на миллиардьі.

И как бьіть с легендами о всеспасающем Бене?
Типа спасший страну в 2014 мульти миллиардер не хочет спонсорнуть спасение сограждан в 2020?
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Беня грабил и продолжает грабить страну на миллиардьі.
Верно, крупных хищник.

И как бьіть с легендами о всеспасающем Бене?
Не читайте советских газет перед обедом.
Типа спасший страну в 2014 мульти миллиардер не хочет спонсорнуть спасение сограждан в 2020?
В 2014 Беня, как всякий уважающий себя крупный хищник, попытался отстоять свою кормовую территорию от конкурентов. Сегодня возможно, он не желает вкладываться в эту территорию, а только грабить.

Если проще: если это твой огород, то разумно его охранять, удобрять, пропалывать итд. Если чужой - то прихватить что удается да ещё затоптать что попалось. А вы говорите: "граждане"
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Зачем эта ненасьітная гиена тянет Украину в мордор?

"Америка заставляет нас воевать" - Коломойский предложил "улучшить отношения" с Россией.Украинский олигарх заявил, что Украине пора отказаться от движения на Запад и снова повернуть в сторону России.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/amerika-zastavljaet-nas-voevat-kolomojskij-p-360512/
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NEWSUA
Ми ж Вас попереджали!

Бабуся вирішила "подлохматиться": МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону

COVID-19: у світі інфіковано 156,3 тис. осіб, померло 5 833, вилікувалося майже 74 тис. - Цензор.НЕТ 2413
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В Украине явно заниженная статистика.
Потому, что эффективность работы госинститутов (и МОЗ тоже) - примерно, как в Иране.
Про Иран Вы все видели выше. Делайте выводы.
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да везде она занижена, или не точна. в германии и франции почти одинаковое количество больных, а вот число вылеченных и умерших вообще похоже от фонаря написаны.
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Везде. Но в разной мере. Особенно если речь может идти о подозрении на сознательную фальсификацию властями статистики.
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вот число вылеченных и умерших вообще похоже от фонаря написаны.
От фонаря не получится: страховая медицина, в тч частные фонды + страхование дожития. Как заботятся о людях???? а вот деньги точно пасут. А ответственность в деньгах при разных причинах смерти - разная. Как будет в случае с короновирусом ??? но обычно страховка разбирается в причинах смерти, особенно если выплаты большие.
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А чего нам бояться??? У нас в Киеве избиратели бубачки троллейбусы водят!
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вирус уничтожает пенсионеров, а поколение до 40 в принципе скорее всего будут лишь переносчиками..... не пора ли проведать родителей? глядишь и квартирный вопрос решиться!
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в среднем одна маска стоит 15-30 гривень, тут их 50 штук, что странного в цене 1200 грн?
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Это в какой стране такие цены???? Месяц назад в Украине в любой аптеке пачка масок 50 штук стоила от 50 до 70 грн. Первая попавшаяся ссылка: https://bahily.com.ua/g4911332-maski-meditsinskie?sort=price
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маски отличаются уровнем защиты, так что, прежде чем, тыкать 100 знаков вопроса в свои предложения, разберись что это за маски
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маска-то громко сказано.повязка простейшая,3-х слойная,1 уровень защиты.цена изготовления копеек 50-70
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если за 50 ватно-марлевых повязок 1200 грн - то это явно барыжничество
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как и за билет последней надежды из италии в МАУ 1000 долларов
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ну сходи посмотри на саму маску и её уровень защиты! если это простая марля, то может она и стоит 5 копеек! нормальная маска FFP3 дешевле 15 грн не стоила и не стоит
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Что вы несете? 50 штук за 1200 гривен это дико дорого.
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еще один... ты разберись сначала что это за маски! если они противовирусные, а значит не ниже FFP2, то цена 1200 грн - это еще относительно дёшево
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Ахаха... я понял вы барыга из этого магазина.)
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разговор о том, что 50 масок с противовирусной защитой вполне могут стоить 1200 грн и это, очень даже неплохая цена
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картинку рассмотрел?и ценник под ней?это обычная трехслойная маска.дешевле не бывает
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дикари с россии и таких не увидят... и не узнают реального состояния дел до лебединого озера по тв в связи со смертью пожизненного препизидента .... интересно кстати, госдума пидоашки примет закон о бесконечной жизни вождя? возраст у него поди как раз для коронования вирусом!
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так заболело минимум вдвое больше, просто не фиксировали.
смертность процента полтора - два.
кроме того, он скоро выродится в обычный грипп, как обычно бывает.
всё будет хорошо.
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"В Италии, многие «эксперты» в ток-шоу, да и сами политики, утверждали, что коронавирус - просто такой грипп, ничего страшного, хилые китайцы от него, может, и помирают, но нам-то, с нашими отличными больницами и со здоровым питанием, бояться нечего.

Убежденность в собственном превосходстве и недоверчивое презрение к чужим: знакомая гремучая смесь. Уверенные, что с ними ничего плохого не может случиться, итальянцы влетели в эпидемию неподготовленными"

Италия вышла на первое место в мире по количеству заболевших на душу населения, оставив далеко позади Китай, а если так пойдет и дальше, то обгонит его и по абсолютным показателям
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заболело минимум вдвое больше, просто не фиксировали.
смертность процента полтора - два.
кроме того, он скоро выродится в обычный грипп, как обычно бывает.
всё будет хорошо.
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ага, впервые за 100 лет в мире обьявлена пандемия.
Наверное мировые эксперты (в т..ч.и в США) чего то не знают, что знаете Вы
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ну не объявляли раньше, интернетов и паники не было.
это момент политический.
нужно замедлить темпы пока он мутирует в обычный грипп.
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мировые эксперды ничего про вирус не знают и чем его лечить и как предотвратить . пандемию объявили на фоне управляемой истерии с целью экономического кризиса образца 2008 года . менее 6 тысяч человек умерли во всем мире , а вой как будто 500 миллионов . к чему такая истерия ?
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"оставив далеко позади Китай"? это вы откуда такую информацию взяли, белка сообщила?
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посчитайте количество умерших на количество населения. В Китае больше 1 миллиарда, в Италии -- 60 миллионов. Так и получается.
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давайте еще посчитаем, с пересчётом на количество людей, живущих в доме, где есть больной с этим вирусом - вообще запредельная статистика выйдент
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Китай не сообщает всех смертей . Там вообще до декабря официально все умирали от пневмонии .
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смертность в Италии около 8%
Среди тех, кто попадает в реанимацию, смертность доходит до 20 а в некоторых городах 30 процентов.
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а среди тех, кто попадает в морг смертность стопроцентна.

смертность в Италии, как везде. Она по всему миру одинакова.
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вы не понимаете. Зависит от уровня медицины в стране.
Как писал тут врач анестезиолог, в 2009 смертность от атипичной пневмонии тех кто попал в реанимации , в США была 17% а в Украине почти 100 %.

Понимаете?
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а в Мексике , например, что то около 50%
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это ясно. я имел в виду, что хомо сапиенс везде одинаков.
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смертность в Италии, как везде. Она по всему миру одинакова.
Возрастная структура структура разная, медицина разная, нагрузка на медицину разная...
Была инфа: врач из Ломбардии писал, что они могут принять еще 20 больных на интенсивную терапию в сутки. Если будет больше - смертность среди тех, кто не попадет на эту терапию, вырастет в разы.
Вот вам и одинаково.
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тем не менее, например, если бы Вам пришлось с "атипичной пневмонией" в 2009 году попасть в реанимацию , уверен что вы бы предпочли оказаться в больнице в США (17% смертности) а не в Африке (почти 100% смертности)
странно что вы этого не понимаете.
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нахождение в больнице США будет вам стоить $20 000 в сутки . при такой интенсивной терапии может и дороже . если удастся излечится счет к оплате будет астрономический . в случае смертельного исхода родственники вместо наследства получат долги .
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странно что вы этого не понимаете.
Похоже, это вы не совсем поняли: если в реанимации станут лечить - то в Штаты, а если не станут - по любой причине - так без особой разницы. Это как защитная каска - если падают отдельные камешки, то эффект от неё большой. А при лавине.... или при пандемии....




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это ясно. я имел в виду, что хомо сапиенс везде одинаков.
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потому что для стариков не хватает систем вентиляции легких .
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В Китае вирус остановился, а Европа скоро догонит Китай. Ну и дела.
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Китайцы дисциплинированные. Карантин - так карантин.
Они уже наученные, потому что вспышки опасных инфекций у них происходят чуть ли не каждый год.
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Зебаран , по последним сведениям из карантинного Вуханя сбежала новая разновидность короновируса у которого предварительные симптомы очень слабые , но способность убивать все еще серьезная . Их вспышки опасных инфекций переносятся ежегодно на все страны мира , но большинство политиков и таких Зебаранов как ты продолжают восхищаться китайской заразой , вести с ними бизнес и продавать им свою госсобственность .
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кто тебе сказал что в китае вирус остановили ? китайцы ? ню ню . они вообще скрывали инормацию пока это говно не расползлось по миру . перестали регистрировать смерти от вируса . ссылаются на пневмонию . мало того начали пропаганду что американцы занесли этот вирус . твари косоглазые и все скоты кто ведет там бизнес , прячет от налоговых своих стран доходы и построили поганым коммунистам передовую индустрию с новейшими технологиями . мало того Байдены Клинтоны Пелоси и Обамы купленные китайскими миллиардами продолжают работать на китайских коммунистов - ни слова критики о том что вся американская фармацевтика - ВСЯ завязана на Китай - ни одного своего производства . мало того компоненты электроники тоже все в Китае .
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все скоты кто ведет там бизнес , прячет от налоговых своих стран доходы и построили поганым коммунистам передовую индустрию с новейшими технологиями .
А ещё бОльшие скоты - что не построили прекрасным украинским демократам передовую индустрию с новейшими технологиями. Самому-то не смешно?
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Украина коррумпированная страна. Кроме того она свой шанс упустила когда кучмы-януковичи пилили росейские кредиты , в то время когда кацапы строили у себя сборочные цеха мировых компаний - авто , бытовой электроники и техники , химической промышленности , сельского хоз-ва и так далее . сейчас вот ЗЕхохлы вопят дайте нам ивестиции . Какие инвестиции ? Ваша московская метрополия сконцентрировала в своих руках все производство . От ЕС вы отказались и судя по последним данным идете в Таежный Союз вовы обнуленного .
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В принципе, если убрать из заголовка коронавирус, то мы получим цифры за год по туберкулезу в Украине. Около 5 тыс умерших, десятки тысяч вылечившихся и сотня тысяч больных.
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А что бы нас ждало если бы седой цыган был бы еще у руля, мы бы затрахались тот его томос по городам носить шоб он от коронавируса защитил, крестный ход в виннице был бы ежедневной процедурой по всей стране.
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скоро святой Пуйло обнуленный принесет ЗЕскоту излечение в виде целование его нестиранных трусов . Торопись ЗЕклоун - поцелуешь первый излечишься от всех болезней .
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это не надолго! как только у людей, сидящих дома, начнут заканчиваться деньги, все эти "манипулируемые" выйдут на улицы
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вот с этим можно согласится . никто даже количество смертей не сравнивает с другими заболеваниями . все от страха закрыли страны , посадили в жопу экономику , обрушили на 15% пенсионные фонды и свалили акции на бирже куда тупые бараны вкладывали свои сбережения . ничему не научил 2008 год когда народец потерял все свои сбережения из-за манипуляций на рынке недвижимости .
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перед тем как сравнивать с "другими заболеваниями" от которых действительно умирает больше людей в день - неплохо бы было разобраться, каким образом возникают тотже гепатит, туберкулёз, инсульты итд, с какой скоростью они распространяются, способы избежать заражения, как передаются (если передаются) и как быстро умирает человек с момента заражения. Разобрались? Вот в этом-то и дело, с одной стороны коронавирус имеет низкую смертность (относительно) но с другой - он мгновенно распространяется в геометрической прогрессии и человек умирает за очень короткий промежуток времени (без должного лечения) + болезнь очень схожа с обычной простудой и люди поздно обращаются за помощью + не у всех стран есть тесты и методологии лечения, также не хватает оборудования плюс вирус постоянно мутирует. В этом и есть основная опасность этого вируса, ибо если его не остановить и не принимать меры то "завтра" заболеет тупо вся страна (читай: мир) и не будет кому лечить\спасать и смертность прыгнет так, что все офигеют также как сейчас офигевают от скорости распространения. Вспомните пандемию чумы, сколько тогда людей умерло? Если страны закрываются и принимаются подобные меры то это явно не игрушки ради "постричь сбережения баранов", здесь явно уже не шутки, как были ранее с сезонным гриппом свиным или петушиным. Думать нужно головой и здраво оценивать ситуацию.
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т.е. правильно ли я понимаю, что смерность коронавируса составляет менее 4% по офф.статистике по зараженным, а в Украине всего 3 случая и один из них смертельный? т.е. 33.33% смертность? Что-то нам явно не договаривают и зараженных явно на много больше, учитывая тот факт, что этот вирус никак не могли диагностировать ранее!
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