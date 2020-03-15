 COVID-19: у світі інфіковано 156,3 тис. осіб, померло 5 833, вилікувалося майже 74 тис.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Серед країн ЄС найбільше випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Італії - 21 157, одужали 1 996, померли 1 441 особа; Іспанії - 6 391, одужали 517, померли 196; Німеччині - 4 585, одужали 46, померло 9; Франції - 4 480, одужали 12, померла 91 людина.
У материковому Китаї - 80 995 хворих (померли 3 203 людини), Ірані - 12 729 (611), Південній Кореї - 8 086 (72).
За даними ДСНС, загалом станом на 15 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.
Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.
Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Поэтому пандемии там есть где разгуляться...
Ты уверен, что украинская медицина лучше иранской?
То что вы скрываетесь под вымышленным именем наталкивает на кое-какие выводы!
2. То, что ты скрываешься под вымышленным ником, похожим на чье-то имя, наталкивает на определенные выводы!
https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/5395563-izrailtyanam-zapretili-sobiratsya-bolshimi-gruppami.html
https://twitter.com/newkc14/status/1237473825501167616
Множество новых могил и заготовленных гробов.
Не дошло? Сочувствую...
Проверяем. "Смертность в первой половине 2019 года уменьшилась и составила 12,6 человека на сто тысяч населения."
население - 144,5 млн, умерло за год - 1,77 млн чел = 4,83 т чел в день
https://twitter.com/newkc14/status/1237470037256146944
Про це вона пише у себе на сторінці.
Особливо це стосується керівників медичної галузі на місцях, наголошує ексурядовиця.
"Важливо, аби управлінці на місцях і медичні працівники були відповідальними і не боялися правди. Не треба соромитися чи перейматися тим, що можна виглядати погано або бути "проблемним" на фоні інших регіонів.
Говорити відкрито і чесно про підозри на COVID-19, вимагати проведення тестів, належної кількості засобів індивідуального захисту, а головне - об'єктивної та чесної інформації", - зазначає Супрун.
Саме відкритість і чесність у спілкуванні з підлеглими допомогла їй особисто та її команді успішно вирішити проблему з кором.
"Під час спалаху кору 2018-2019 років, ми з командою просили (а часом навіть примушували) регіональні департаменти охорони здоров'я говорити правду про кількість випадків хвороби. Лише знаючи правду, можна правильно реагувати, розробити дієвий план, будувати чесну і прозору комунікацію та зменшити занепокоєння в суспільстві", - звертає увагу Супрун.
Те, кто пять лет вопили о седом пьянице, вьібрали настоящих пьяниц и
наркоманов
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/13454403/13454403_original.jpg
вопили о докторе смерть и вьібрали настоящих докторов-смерть
https://pershij.com.ua/pomrut-usi-pensionery-ministr-okhorony-zdorov-ia-illia-iemets-video/
вопили о мародерах и вьібрали настоящих мародеров
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRZJI4j5O6Ne105dyAdL52TS7fnVJ6VRYdRrMPEDSkfWfQdHtmH
Олеся Яхно@YakhnoOlesya 9 год
Авиакомпания Коломойского МАУ
резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины.
Цены на
некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на
сайте компании, сообщает РБК-Украина.
Добавить в качестве комментария тут
нечего.
некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на
сайте компании, сообщает РБК-Украина.
Это - одна половина дела. Вторая - кто будет компенсировать убытки МАУ послезавтра, когда полеты прекратятся? Видеть желательно обе стороны медали.
И как бьіть с легендами о всеспасающем Бене?
Типа спасший страну в 2014 мульти миллиардер не хочет спонсорнуть спасение сограждан в 2020?
Верно, крупных хищник.
И как бьіть с легендами о всеспасающем Бене?
Не читайте советских газет перед обедом.
Типа спасший страну в 2014 мульти миллиардер не хочет спонсорнуть спасение сограждан в 2020?
В 2014 Беня, как всякий уважающий себя крупный хищник, попытался отстоять свою кормовую территорию от конкурентов. Сегодня возможно, он не желает вкладываться в эту территорию, а только грабить.
Если проще: если это твой огород, то разумно его охранять, удобрять, пропалывать итд. Если чужой - то прихватить что удается да ещё затоптать что попалось. А вы говорите: "граждане"
"Америка заставляет нас воевать" - Коломойский предложил "улучшить отношения" с Россией.Украинский олигарх заявил, что Украине пора отказаться от движения на Запад и снова повернуть в сторону России.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/amerika-zastavljaet-nas-voevat-kolomojskij-p-360512/
NEWSUA
Ми ж Вас попереджали!
Бабуся вирішила "подлохматиться": МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону
Украина 3 заболели, 1 умерла
Потому, что эффективность работы госинститутов (и МОЗ тоже) - примерно, как в Иране.
Про Иран Вы все видели выше. Делайте выводы.
От фонаря не получится: страховая медицина, в тч частные фонды + страхование дожития. Как заботятся о людях???? а вот деньги точно пасут. А ответственность в деньгах при разных причинах смерти - разная. Как будет в случае с короновирусом ??? но обычно страховка разбирается в причинах смерти, особенно если выплаты большие.
50 грн пачка - https://beautyproduct.com.ua/p723393722-maski-meditsinskie-meditex.html
35 грн пачка - https://makster.com.ua/g10793996-maski-hirurgicheskie?sort=price
44 грн пачка - https://caprice4nails.com.ua/p986601831-maska-meditsinskaya-zaschitnaya.html
47 грн пачка - https://avenir4you.com.ua/p753022020-maski-meditsinskie-odnorazovye.html
и это розничные цены....
смертность процента полтора - два.
кроме того, он скоро выродится в обычный грипп, как обычно бывает.
всё будет хорошо.
Убежденность в собственном превосходстве и недоверчивое презрение к чужим: знакомая гремучая смесь. Уверенные, что с ними ничего плохого не может случиться, итальянцы влетели в эпидемию неподготовленными"
Италия вышла на первое место в мире по количеству заболевших на душу населения, оставив далеко позади Китай, а если так пойдет и дальше, то обгонит его и по абсолютным показателям
смертность процента полтора - два.
кроме того, он скоро выродится в обычный грипп, как обычно бывает.
всё будет хорошо.
Наверное мировые эксперты (в т..ч.и в США) чего то не знают, что знаете Вы
это момент политический.
нужно замедлить темпы пока он мутирует в обычный грипп.
Среди тех, кто попадает в реанимацию, смертность доходит до 20 а в некоторых городах 30 процентов.
смертность в Италии, как везде. Она по всему миру одинакова.
Как писал тут врач анестезиолог, в 2009 смертность от атипичной пневмонии тех кто попал в реанимации , в США была 17% а в Украине почти 100 %.
Понимаете?
Возрастная структура структура разная, медицина разная, нагрузка на медицину разная...
Была инфа: врач из Ломбардии писал, что они могут принять еще 20 больных на интенсивную терапию в сутки. Если будет больше - смертность среди тех, кто не попадет на эту терапию, вырастет в разы.
Вот вам и одинаково.
странно что вы этого не понимаете.
Похоже, это вы не совсем поняли: если в реанимации станут лечить - то в Штаты, а если не станут - по любой причине - так без особой разницы. Это как защитная каска - если падают отдельные камешки, то эффект от неё большой. А при лавине.... или при пандемии....
Они уже наученные, потому что вспышки опасных инфекций у них происходят чуть ли не каждый год.
А ещё бОльшие скоты - что не построили прекрасным украинским демократам передовую индустрию с новейшими технологиями. Самому-то не смешно?