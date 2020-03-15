 Окупанти вчора 9 разів били по позиціях ЗСУ, двічі - сьогодні, поранено бійця

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів:

поруч із Березовим - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік Старогнатівки - з міномета калібру 82 мм (п'ять мін);

поблизу Павлополя - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм (11 мін).

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Тричі ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм (три міни), тут також зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Шуми - шість мін із 120-мм мінометів і 24 міни - з мінометів калібру 82 мм, також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів;

поруч із Зайцевим - із міномета калібру 120 мм (три міни).

Крім цього, окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка - Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Вчора, 14 березня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано один обстріл: біля населеного пункту Піски - зі станкового протитанкового гранатомета (шість пострілів).

Один обстріл ворог зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Луганського - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь, зазначають у штабі ООС.

За поточну добу унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав дотичного вогнепального кульового поранення руки. Евакуаційною технікою його доставили у військово-медичний заклад, де оперативно надали належну медичну допомогу.



