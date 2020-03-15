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 Окупанти вчора 9 разів били по позиціях ЗСУ, двічі - сьогодні, поранено бійця

За минулу добу, 14 березня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів:

поруч із Березовим - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
неподалік Старогнатівки - з міномета калібру 82 мм (п'ять мін);
поблизу Павлополя - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
тричі в районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм (11 мін).

Дивіться також: Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ. ФОТОрепортаж

Тричі ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм (три міни), тут також зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Шуми - шість мін із 120-мм мінометів і 24 міни - з мінометів калібру 82 мм, також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів;
поруч із Зайцевим - із міномета калібру 120 мм (три міни).
Крім цього, окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка - Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Вчора, 14 березня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Читайте також: Ворог застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм біля Старогнатівки, Новолугансьго, Шумів і Гладосового, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано один обстріл: біля населеного пункту Піски - зі станкового протитанкового гранатомета (шість пострілів).

Один обстріл ворог зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Луганського - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь, зазначають у штабі ООС.

За поточну добу унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав дотичного вогнепального кульового поранення руки. Евакуаційною технікою його доставили у військово-медичний заклад, де оперативно надали належну медичну допомогу.

Окупанти вчора 9 разів били по позиціях ЗСУ, двічі - сьогодні, поранено бійця 01
Окупанти вчора 9 разів били по позиціях ЗСУ, двічі - сьогодні, поранено бійця 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181545
 
 
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А почему орки такие злые? Это потому что украинцы перед ними не хотят извиняться. Когда украинцы извиняться и война закончится! Это по версии зелёной плесени!
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Самі просрали свій Бамбас. Нехай і вибачаються перед собою.
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Ну не сами а мишебратья помогли! Поэтому все вопросы к ***** от бамбасят должны быть
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У нас теж намагались допомогти, але отримали під сраку коліном.
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бамбасят- комбайнеры в шахте пшеницу косят, и машинисты электровозов оттуда эту пшеницу вывозят , а в ней буряты едут под Дебальцево стрелять..
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орки пользуются моментом, что сейчас запад больше обеспокоен коронавирусом
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Если члены роа путина хла не пускают ОБСЕ на пост наблюдения на ж/д вокзале Донецка значит, будут постреливать (с) народная примета .
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Вони нікуди не пускають цих ОБСЄрашників.
Хіба що у готель де мешкають.
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Требования добровольцев
РАДУ НА КАРАНТИН !!!

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
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Перекройте КП С ОРДЛО И ПАРАШЕЙ- хватит Украину заполнять вирусами
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Оккупанты вчера 9 раз били по позициям ВСУ. А Бубочка 9 раз ложил на это хер.
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