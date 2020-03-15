 Словенські прикордонники пропустили частину перевізників, яких зупинили дорогою з Італії через карантинні заходи, - Криклій

Про це у фейсбуці повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
"На кордоні Італії та Словенії було заблоковано, окрім інших, й українських перевізників. Два дні спілкування з колегами зі Словенії та інших країн дали результат. Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перетнула італійсько-словенський кордон", - зазначив міністр .
За його словами, вантажівки й автобуси прямують у країну реєстрації транспортних засобів.
"Зараз формують колони по15 автівок і дозволяють транзитний проїзд. Триває робота над спільним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні", - пояснив Криклій.
Нагадаємо, групу українців було заблоковано на кордоні між Італією і Словенією, оскільки словенські прикордонники не пускають їх у країну через заходи з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.
Як повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, 101 українця, яких прикордонники Словенії не впустили до країни з території Італії, мають доставити в Україну спецбортом 14 або 15 березня.
Вот если спросить их, какова ближайшая цель этой истерики, то не ответят же... Про стратегию спрашивать даже не пытаюсь - они просто не в курсе, что это такое... А вот, что такое рейтинг, они знают отлично...
Трамп отказывается пройти тест на коронавирус
пи си. Помоха президента Бразилії теж хворий, він теж приймав участь у зустрічі з Трампом.
пи си 2. В Італії старих людей вирішили не лікувати при важких випадках короновіруса, даючи їм можливість достроково померти. Бо всього мало, а всіх багато.
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стиль жёлтой прессы. откуда дровишки?
обожаю погранцов - не берут скока не пихай, но пропускают
Звикати до нових реалій. Як казав один мудрий єврей: «Всё проходит, и это тоже пройдёт».
А це хто писав?
Спи спокойно, дорогой товарищ.
а шо если нет?
Если страна ввела ограничения, нужно уважать меры, принятые этой страной и не переть туда. Через Словению короче, конечно. Сама езжу этим маршрутом, но там реально есть другие дороги, которые перевозчики знают
There were two Romanian nationals who were denied entry into the country because they came from Italy. "
http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-update-border-controls-tightened/
Сьогодні о 05:28•Апостроф
25-летний британец, который живет и работает преподавателем в Ухане, стал первым гражданином своей страны, который подхватил коронавирус. В статье британскому изданию он детально описал свой путь к выздоровлению. Еще до вспышки нового вируса COVID-19 Коннор Рид около года проработал в одной из школ Уханя, а в ноябре прошлого года он заразился. Так, британец поделился записями из своего дневника, в котором он подробно описал начало и течение болезни, а также ощущения. "День 1 - понедельник, 25 ноября: У меня простуда. Я чихаю, перед глазами пелена. Но все не так плохо, чтобы не идти на работу. Я приехал в Китай, чтобы преподавать английский язык, но теперь я менеджер в школе в Ухане, где я и живу последние семь месяцев. Я хорошо говорю на ************, и работа мне интересна. Не думаю, что моя простуда заразна, так что я спокойно хожу на работу. Живу я один, так что я вряд ли кого-то еще заражу. В новостях о вирусах ничего не говорят. Так что поводов для беспокойства нет. Думаю, это просто насморк. День 2: У меня болит горло. Вспоминая, что моя мама делала в таких случаях, когда я был ребенком, наливаю себе чашку горячей воды с медом. Помогает. День 3: Я не курю и почти никогда не пью. Но мне важно быстрее выздороветь, чтобы ходить на работу здоровым. В лечебных целях я добавил немного виски в медовый напиток. Получилось что-то вроде грога. День 4: Прошлой ночью спал как ребенок. Китайский виски, по‑видимому, лечит все болезни. Выпью еще одну чашку грога вечером. День 5: Простуда прошла. Ничего особенного не было. День 7: Слишком рано радовался. Я чувствую себя ужасно. Это уже не простуда. У меня все болит, голова гудит, глаза горят, горло стянуло. Инфекция спустилась ниже, и появился частый сухой кашель. Это грипп, и мне нужно что-то больше, чем простая медовая вода с волшебным виски или без него, чтобы я почувствовал себя лучше. Симптомы резко проявились у меня днем, и, если ночью не произойдет чудо, завтра на работу я не пойду. Я не просто плохо себя чувствую - я еще не хочу заражать гриппом моих коллег. День 8: Сегодня я не пошел на работу. Предупредил, что, возможно, останусь дома до конца недели. Даже кости болят. Сложно представить, что у меня получится выздороветь в ближайшее время. Больно даже с постели вставать. Я лежу на подушках, смотрю телевизор и стараюсь поменьше кашлять - это больно. День 9: Даже мой котенок, слоняющийся по квартире, похоже, чувствует себя неважно. Он не похож на себя, и отказывается есть. Я его не виню - у меня тоже нет аппетита. День 10: У меня все еще температура. Я выпил четверть бутылки виски, и все равно не чувствую себя достаточно здоровым, чтобы куда-то идти. Не думаю, что грог чем-то мне помогает. День 11: Внезапно мне стало лучше, по крайней мере, физически. Грипп отступил. Но мой бедный котенок умер. Не знаю, было ли у него то же, что и у меня, и могут ли вообще кошки заразиться человеческим гриппом. Чувствую себя несчастным. День 12: У меня случился рецидив. Когда я уже подумал, что выздоравливаю, болезнь накрыла меня с новой силой. Мне тяжело дышать. Простой подъем с кровати и поход в туалет заканчиваются тем, что я задыхаюсь и падаю без сил. Я потею, у меня жар, головокружение и сильный озноб. Работает телевизор, но я почти его не слышу. Это кошмар. К полудню я почувствовал, что задыхаюсь. Так я не болел никогда в жизни. Я хватаю воздух ртом, а когда выдыхаю, мои легкие издают такой звук, будто бы сжимают бумажный пакет. Что-то не так. Мне нужно к врачу. Но если я сам позвоню в службу скорой помощи, мне придется оплачивать вызов. И это стоит целое состояние. Я болен, но не думаю, что умираю - или? Конечно, я могу пережить поездку на такси. Я решил поехать в университетскую больницу Чжуннань, поскольку там учится много иностранных врачей. Это не очень рационально, но в моём лихорадочном состоянии я хочу обратиться именно к британскому доктору. Я хорошо говорю по‑***********, так что с вызовом такси проблем нет. Поездка занимает минут двадцать. В больнице диагностируют пневмонию. Вот почему мои лёгкие издают этот звук. Мне нужно пройти обследование, которое займет шесть часов. День 13: Вернулся домой поздно вечером. Доктор выписал антибиотики для лечения пневмонии, но я не хочу их принимать - боюсь, что тело выработает резистентность к лекарствам и в случае, если я действительно серьезно заболею, они не сработают. Предпочитаю бороться с болезнью народными методами. Благо теперь я знаю, что это пневмония. Мне всего 25 лет, и у меня крепкое здоровье. Говорю себе, что поводов для беспокойства нет. У меня есть мазь для растирания. Кладу немного в кипяток и дышу паром, накрывшись полотенцем. Предпочитаю "старую школу". Но антибиотики я оставил - на тот случай, если они мне действительно понадобятся. День 14: Кипячу воду. Добавляю мазь. Накрываюсь полотенцем. Дышу час. Повторяю снова. День 15: Все дни слились воедино. День 16: Звоню маме в Австралию. Не было смысла звонить ей раньше - она бы встревожилась и попыталась прилететь ко мне. Но у нее бы не получилось - гостевую визу в Китай оформляют целую вечность. Рад слышать ее голос, но все, что могу - это прохрипеть в телефон: "Мама, мне так плохо". День 17: Мне немного лучше, но я пока не хочу надеяться. Я уже через это проходил. День 18: Из легких больше не доносится звук ломающихся веток. День 19: Я чувствую себя достаточно хорошо, что выйти на улицу и купить еще немного мази. Нос уже чувствует запах еды, которую готовят соседи. И у меня впервые за две недели появился аппетит. День 22: Хотел сегодня выйти на работу, но не получилось. Пневмония прошла - но все болит так, будто бы меня переехал каток. В носу все горит, а барабанные перепонки вот-вот взорвутся. Знаю, что так нельзя, но я массажирую слуховой проход ватными палочками, чтобы как-то справиться с болью. День 24: Аллилуйя! Думаю, мне лучше. Кто знал, что грипп может быть таким ужасным? День 36: Пришло сообщение от друга, которое заставило меня поспешить в магазин. По всей видимости, китайские власти обеспокоены новым коронавирусом, быстро захватывающим город. Ходят слухи о введении комендантского часа и ограничения на передвижение. Я знаю, что это значит - все в панике кинутся в магазины. Нужно запастись самым необходимым до того, как все раскупят. День 37: Слухи подтвердились. Всем велено оставаться дома. Из того, что я слышал: вирус похож на разновидность гриппа, который может вызвать пневмонию. Ну, это звучит знакомо. День 52: Пришло уведомление из больницы. Мне сообщили, что я был заражён уханьским коронавирусом. Полагаю, мне должно быть приятно, что я не могу снова его "поймать" - теперь у меня иммунитет. Но я всё равно должен носить маску, как и все остальные, когда выхожу из дома, иначе меня могут арестовать. Китайские власти очень тщательно стараются сдержать распространение вируса. День 67: Уже весь мир знает о коронавирусе. Я рассказал об этом нескольким друзьям в Facebook, и каким-то образом этот разговор попал в СМИ. Со мной связались из местной газеты моего родного города в Северном Уэльсе. Возможно, я подцепил вирус на рыбном рынке. Это отличное место, где можно купить недорогую еду - часть Уханя, которую обычные китайцы посещают каждый день. Я тоже регулярно делаю здесь покупки. Видел истеричные новости (особенно в прессе США) о том, что на рыбном рынке продают мясо летучих мышей и даже коал. Лично я такого никогда не видел. Самое странное, что я там замечал - это целые тушки свиньи и ягнёнка вместе с головой. День 72 - вторник, 4 февраля: Кажется, газеты считают ужасным то, что я пытался вылечить себя горячим грогом. Пытаюсь объяснить, что я понятия не имел о том, чем болен, но они не хотят этого слышать. Заголовок в New York Post гласит: "Учитель из Великобритании утверждает, что он победил коронавирус с помощью горячего виски и мёда". Хотел бы я, чтобы все было так просто", - рассказал он. Ранее "Апостроф" сообщал, что в Министерстве здравоохранения Украины подготовили детальную инструкцию по безопасности для украинцев в связи с распространением коронавируса
Или закрыли только с ЕС , а вирус булет заходит свободно с Таможенного союза ?
Короговирус. Банды обезьян в Таиланде из-за отсутствия туристов которые их кормили.
«Но я всё равно должен носить маску, как и все остальные, когда выхожу из дома, иначе меня могут арестовать. Китайские власти очень тщательно стараются сдержать распространение вируса. »
А по Киеву люди ходят без масок , хоть быв магазины не стеснялись одевать
ПРОСТО 1.не впускать в магазины без мамок и перчаток
2. Организовать СЛУЖБУ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ НА ДОМ ПО ЗАКАЗУ