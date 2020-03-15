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 Латвія, Литва та Іспанія вводять обмеження через спалах коронавірусу

Латвія майже на місяць забороняє наземні та повітряні пасажирські перевезення через кордон, перестає видавати візи і забороняє масові заходи, а Литва вводить двотижневий карантин. Влада Іспанії ухвалила рішення обмежити пересування всередині країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як передає Delfi, із 17 березня до 14 квітня Латвія забороняє наземні та повітряні пасажирські перевезення через кордон. Це стосується залізничних, автобусних та поромних перевезень. Вантажні перевезення залишаться.

Латвійці зможуть повернутися в країну, а іноземці - покинути Латвію. Водночас дипломатичні установи не зможуть видавати візи до 14 квітня.

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У Латвії забороняють проведення публічних заходів. Неорганізовані заходи дозволяються, якщо в них беруть участь до 50 осіб. Такі зібрання мають закінчуватися до 23:00.

Державні іспити в Латвії переносять на травень.

Як передає LTR, уряд Литви оголосив 14-денний карантин на території всієї країни. Наразі іноземцям, якщо вони не працюють і не проживають у Литві, забороняють в'їжджати в країну будь-яким транспортним засобом. Обмеження не стосується дипломатів і персоналу НАТО.

Литовцям, які зараз за кордоном, рекомендують повернутися. Зазначається, що громадян Литви також стосуватиметься обмеження виїжджати за межі країни.

На час карантину заборонено всі публічні заходи. Також на два тижні закриваються бари, ресторани, магазини, окрім продуктових і аптек. Такі заклади, як салони краси, також мають закрити.

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Компаніям рекомендується переводити працівників на дистанційну роботу.

Влада Іспанії ухвалила рішення обмежити пересування всередині країни, інформує Укрінформ.

"Іспанія має намір долучитися до Італії, ставши другою країною в Європі, яка вводить загальнодержавні обмеження пересування як частину заходів для уповільнення поширення пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні The Independent.

Як зазначає іспанське видання El Pais, уряд Іспанії затвердив указ, яким обмежить пересування громадян всією територією держави. Обмеження руху почнуть діяти з восьмої години ранку понеділка, 16 березня.

Коронавірус в Іспанії підтвердили щонайменще в 5 700 осіб, хвороба вже спричинила майже 200 смертей, про що свідчать висновки Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Італія першою в Європі ввела через коронавірус обмеження на території всієї країни. Таке рішення італійський уряд ухвалив 9 березня, коли кількість померлих у країні від коронавірусу зросла майже на 100 осіб за добу - до 463. Пересуватися там можна тільки з поважної причини: на роботу, за станом здоров'я або у зв'язку із сімейними обставинами. Також діє заборона на публічні збори.

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11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд України затвердив заходи, яких необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких заплановано участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах теріном на три тижні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181537
 
 
 Топ коментарі
 
Испания теж?? Фух, Слава Богу.... Короч электорат, тут такое дело- не повертаюсь....Латвия, Литва и Испания вводят ограничения из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6096
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Лучше спецбортом мозги привези своему новому презеденту.
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Терпимо. Латвия, Литва и Испания вводят ограничения из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7121 Он немного сгустил краски. Читайте мой коммент ниже. В новости не отметили главное: в Литве закрыты на карантин все детские, дошкольные и образовательные учреждения. Обучение осуществляется дистанционно. В разных городах и вузах по-разному: от двух недель до месяца. А также посещения поликлиник. Предусмотрены изменения в графики работы больниц. Запрещены все мероприятия, рекомендовано отменить даже службы в костелах и т.д. Дальше будут смотреть по ситуации...

Так-то в аэропортах уже давно (несколько недель назад) стали проверять прибывающих пассажиров из проблемных стран с помощью тепловизоров. В сомнительных случаях их тестировали. Может, поэтому в Литве на сегодня 8 случаев инфицированных. А в маленькой Эстонии уже 115... Многие прилетевшие пассажиры (те же итальянцы, например) в аэропорту в Вильнюсе возмущались, что "в Литве паника и психоз"... А теперь вся Италия на карантине...
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Поздно, все чертовски протормозили! Вирус крайне благодарен плугам бюрократам.
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Испания теж?? Фух, Слава Богу.... Короч электорат, тут такое дело- не повертаюсь....Латвия, Литва и Испания вводят ограничения из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6096
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Цуцик, где там твой кормилец запропастился? Латвия, Литва и Испания вводят ограничения из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 3144
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Та он наверно з необитаемого острова.Как Робинзон Крузо.
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Як Хрячило2.0 в Іспаніях😷 переживає за своїх рідненьких підсвинків...
🤣🤣
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teper nekuda neujedis i k nam nikto neprijedit.Za narusenyje grozyt tiurma do 3 let
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Терпимо. Латвия, Литва и Испания вводят ограничения из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7121 Он немного сгустил краски. Читайте мой коммент ниже. В новости не отметили главное: в Литве закрыты на карантин все детские, дошкольные и образовательные учреждения. Обучение осуществляется дистанционно. В разных городах и вузах по-разному: от двух недель до месяца. А также посещения поликлиник. Предусмотрены изменения в графики работы больниц. Запрещены все мероприятия, рекомендовано отменить даже службы в костелах и т.д. Дальше будут смотреть по ситуации...

Так-то в аэропортах уже давно (несколько недель назад) стали проверять прибывающих пассажиров из проблемных стран с помощью тепловизоров. В сомнительных случаях их тестировали. Может, поэтому в Литве на сегодня 8 случаев инфицированных. А в маленькой Эстонии уже 115... Многие прилетевшие пассажиры (те же итальянцы, например) в аэропорту в Вильнюсе возмущались, что "в Литве паника и психоз"... А теперь вся Италия на карантине...
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А если школы закрыты, то учителя и дальше ездят на роботу в школы что бы просто там сидеть без детей? В Украине например дети в школы, детские садики и университеты не ходят, а преподавателей, воспитателей и учителей власть и дальше ганяет на роботу... что бы "дармоеды" даром зарплату не получали )) У вас такой же маразм, или учителя сидя у себя дома отсылают по интернету ученикам задания?
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I cerkv uze prisodinilos.Cempionat po basketbolu zakryli uze teper objavili pobedetelej kak jest teper ,u nas basketbol sami populiatrni i tam mnogo liudej xodit smotret,areni polnyje.Futbol u nas neiteresen,tam pocti net liudej.Nuzno borotsia,delajut nasi kazetsia vsio sto nuzno delat,mozet daze ciut ranse mogli eto naciat.
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Pervyje zabolevsyje byli tolko iz Italiji,teper uze idut i iz Ispaniji,Daniji,Golandiji kto vernulis.Odin zabolel zdes xodil po baram,kofe vot eto uze xuze variant
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Не так всё страшно. Ограничения пока на 2 недели. Если потребуется, то могут продлить. Въезд ограничен только для иностранцев (есть исключения). Выезд для литовцев тоже имеет исключения. Ответственность от административной до штрафа и уголовного и ареста до 3 лет предусмотрен для тех, у кого диагностирован вирус, и если он нарушил карантин (самовольно сбежал из инфекционной больницы, не долечившись). Тяжесть наказания будет зависеть от тяжести причиненных последствий.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skvernelis-nesilaikantiems-saviizoliacijos-gres-treji-metai-nelaisves.d?id=83774271#cxrecs_s


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В Румынии,с понедельника,президент объявит Чрезвычайное положение. За препятствование мерам по борьбе с вирусом,штраф около 5000 евро или тюрьма до 7 лет!
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Шо и в Румынии тормоза?Я думал там Дракулу и Чаушеску боятся.
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Погода нормальная,запахло весной. Люди ходят без масок,все веселые.Правда денег мало платят,но жить можно.Сегодня будет шашлык,мясо уже маринуется.Всем хороших выходных.
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Как на испанском звучит слово Ростов? Марбелья!
Хряк Ростовский
Хряк Марбельский
Верните Педю на Родину! Иначе прид'тся забирать спецбортом!
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Лучше спецбортом мозги привези своему новому презеденту.
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Украинцы ментально похожи на итальянцев и испанцев. Полный пофигизм. Когда началась эпидемия , итальянцы продолжали веселиться и целоваться при встрече, игнорировали ношение масок. У нас тоже маски в супермаркетах никто не надевает. Все думают, что корона где-то там в телевизоре, забывая, что у нас безвиз, что тьма тьмущая бывающих за границей. У нас у наших знакомых, дети которых учатся за границей, все вернулись в Украину . Только на одном примере наших всех знакомых - география огромна : начиная от Эмиратов, Польши, Швейцарии и заканчивая Британией. Везде в этих странах пандемия. А что сказать в масштабах всей Украины !

Латвия, Литва - высокоорганизованные нации. Способные ответственно отнестись к ситуации, к личной ответственности, что очень важно. Поэтому уверена, все у них будет хорошо.
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Немного не так. Итальянцы заразились от одного немца,который в свою очередь заразился от одного иранца,у себя в Германии.Так этот немец,очень долго гулял по всей Ломбардии,заражая всех налево и направо! Они начали заражаться во второй половине января,а первого инфицированного обнаружили во второй половине февраля. Ну и привычки итальянцев при встречи пожимать друг другу руки,целоваться и всякие обнимашки. Плюс гулянки в пицерии,пивнушки и,конечно,пофигизм.Но странно другое,-в Италии коронавирус НЕ КИТАЙСКИЙ! Потому что китайские медики уже в Италии,и они говорят,что он мутировал. А может это другой вирус,из другого источника? С подонками нужно быть крайне осторожными,потому что я читал,что этот вирус изобрели в качестве бактеорологического оружия в 1979 году,в сссры,и он назывался "Горький 400" .
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В общем , ваш пост не противоречит моим догадкам. Интересно, нашли ли нулевого заражённого в Китае. Но не мышь
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https://www.google.com/amp/s/korrespondent.net/amp/4203821-v-kytae-nashly-nulevoho-*********-smy
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В Ухани самая большая АРМЕЙСКАЯ Лаборатория микробиологии Китая.
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Вірус могли створити росіяни, щоб під шумок загарбати Україну... Цю гіпотезу теж не слід відкидати...
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Ахаха і щоб нафта впала і рубель улитів в космос )) Україну любой ціной.
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