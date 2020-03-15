 Перевірка інформації про інфікування коронавірусом мешканки Тернополя триває, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Про це повідомив в.о. голови ЦГЗ Ігор Кузін під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми отримали екстрене повідомлення з приводу цього випадку, епідеміологічне розслідування цього випадку також триває. Зараз вивчаються зразки. Поки оперативного підтвердження цього випадку немає", - сказав він.
Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, яких необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких заплановано участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.
Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 припинять пішохідне сполучення.
Висновки робіть самі
«Как вы яхту назовете-так она и поплывет"(Врунгель).
Только смертность не понятна и цвет графика.
Ааа..Цвет первый енто Корея!
😁
випадку..
😇
З англійською проблем немає..
Ойц, є сайт де є розповсюдження зарази!
Десь треба пошукати..
А чого смикаєтеся?
Така карма..
🤣🤣
😁
ЦІкаво, чи вони будуть носіями все життя. Бо в організмі той вірус теж може змутувати. Чи зникне ?
Окрім Мене!
🤣
🤔
Напевне, ще залежить, який вірус, але ...
Виглядає, що найголовніше, це - імунітет і наявність супутніх / хронічних захворювань.
повторное заражение означает тока одно - вакцины нет и не будет....
Людина носить в собі протягом усього життя безліч вірусів, особливо поширені ті, що я перерахував раніше (герпес, папілома - прим. авт.). Активізуються вони тільки тоді, коли імунітет починає давати збої. Існує проста, але важлива для розуміння закономірність:
чим більш ослаблений імунітет, тим сильніше йде активізація вірусу в організмі. Тому головна мета полягає в зосередженні уваги на укріпленні імунітету!https://www.032.ua/news/1894279/fenomenalnij-zasib-dla-imunitetu
Саме так.
А рятують тому, що ловлять на першій стадії...
😇
https://www.youtube.com/watch?v=VLHDJPit4oI&feature=emb_title
Гроб!
😇