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Все про:Тернопіль (124) ЦГЗ (47) Ігор Кузін (16) COVID-19 (882)

 Перевірка інформації про інфікування коронавірусом мешканки Тернополя триває, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Міністерство охорони здоров'я України перевіряє інформацію про можливе інфікування новим коронавірусом мешканки Тернополя.

Про це повідомив в.о. голови ЦГЗ Ігор Кузін під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали екстрене повідомлення з приводу цього випадку, епідеміологічне розслідування цього випадку також триває. Зараз вивчаються зразки. Поки оперативного підтвердження цього випадку немає", - сказав він.

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Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, яких необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких заплановано участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.

Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 припинять пішохідне сполучення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181536
 
 
 Топ коментарі
 
Доречі, у Китаї з'явились випадки повторного зараження. Це означає що організм людини не завжди вироблює імунний захист проти цього вірусу після першого зараження.
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Мені не зовсім зрозуміло: ті, хто в червоному (корейці) - не всі ж хворі, просто носії. І не факт, що захворіють.
ЦІкаво, чи вони будуть носіями все життя. Бо в організмі той вірус теж може змутувати. Чи зникне ?
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У Південній Кореї (червоним кольором) тестували на COVID-19 усіх, в Італії (зелений) тестують тільки тих хто почуває себе нездоровим.
Висновки робіть самі
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Интересно как будут выглядеть графики в Украине? А главное какой будет процент летальных исходов если учесть тот факт что тестировать будут больных с подтвержденным коронавирусом находящихся в крайне тяжелым состоянием, а по сути в предагональном. Ведь по доктрине МЗО в Украине из 2 подтвержденных диагнозов 1 летальный случай. Т.е. смертность 50%?!
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Я не думаю що в Україні навідь можливо зібрати таку статистику. Потрібно мати дуже багато тестів. Південна Корея проводила тести на не обов'язково хворіючих людях.
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Вывод один-усе будет только хуже.
«Как вы яхту назовете-так она и поплывет"(Врунгель).
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Вивчи...Сравнение заболеваний по возрасту в Ю.Корее и Италии ..
Только смертность не понятна и цвет графика.
Ааа..Цвет первый енто Корея!
😁
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Не те, суть наскільки я зрозумів, що багато людей виявляються просто носіями без всіляких симптомів...
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Кожна людина носить свою смерть до вдалої(смерті)
випадку..
😇
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Чому не ставлять інше питання, стосовно літніх людей: в Італії, де перевіряли лише хворих, відсоток людей з вірусом чомусь разів в 6 більше? Хоча, це лише підтверджує висновок: літні люди, що підхопили той вірус, майже напевне захворіють, а молоді (особливо - діти) часто взагалі нічого не помічають.
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Сцилку мона дати ?
З англійською проблем немає..
Ойц, є сайт де є розповсюдження зарази!
Десь треба пошукати..
А чого смикаєтеся?
Така карма..
🤣🤣
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Знайдіть у твітері. Ім'я та нік я привів. Там і найдете посилання на джерело
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Та відключив всі твітери та мордабуки..дістали!
😁
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Мені не зовсім зрозуміло: ті, хто в червоному (корейці) - не всі ж хворі, просто носії. І не факт, що захворіють.
ЦІкаво, чи вони будуть носіями все життя. Бо в організмі той вірус теж може змутувати. Чи зникне ?
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Зникне.Коли людина виздоровлює,вірус зникає.Так тут пояснюють по новинах.
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Доречі, у Китаї з'явились випадки повторного зараження. Це означає що організм людини не завжди вироблює імунний захист проти цього вірусу після першого зараження.
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ето уже давно было - и ето пугает - организм не выраватuвает антитела? - нет вакцыны...
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Згоден. Нажаль китайці не дуже діляться своїми даними. Усе потрібно буде вивчати на Європейському та американському досвіді
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как всегда и все - сам не сделаешь? за тебя никто не шевельнется - а значит нада делать!
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сорри за встрявалово в диалог - ушел уже... (((
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Тут кажуть,що якщо хвороба повернулася,це тому,що вона була недолікована.Тобто,людина вийшла з лікарні з якимось мінімумом інфекції,яка потім розрослася.А на рахунок імунітету-не виробляється.Тому проблема з розробкою вакцини.
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Можливо. Я вже писав вище. Китайці не все кажуть, та багато приховують. Я чув що вірус помирає після п'яти неділь
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Так,до п'яти тижнів.Тому всі на карантині,щоб не дати йому захоплювати новий ареал і не продовжувати йому життя.
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їх 2 типи є, можливо повторні зараження іншим
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Наскільки я розумію, якщо тест позитивний, то ти хворий. Друге питання, як цю хворобу переносить твій організм. Молодь навідь не помічає недомогання, тому вони продовжують активне життя та заражають інших. Це чому ця зараза так швидко розповсюджується.
🤔
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Не можу сказати. Я все-таки думаю (я не лікар), що можна носити в собі вірус, але не захворіти, бо організм до нього адаптовується / блокує і не допускає проявів хвороби.
Напевне, ще залежить, який вірус, але ...

Виглядає, що найголовніше, це - імунітет і наявність супутніх / хронічних захворювань.
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Ведано, я теж не лікар, але знаю що жити з вірусом не можливо. Організм починаю боротьбу з заразою поки хтось не виграє. Якщо тут є імунологи, можливо вони зможуть більш детально розповісти як це усе відбувається
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любая прививка построена на в введединие в организм определенного количества вируса - шо бы сработала иммунная система - и выроботала антитела на защищуху!
повторное заражение означает тока одно - вакцины нет и не будет....
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Безвідносно до статті, з я кої цитую:

Людина носить в собі протягом усього життя безліч вірусів, особливо поширені ті, що я перерахував раніше (герпес, папілома - прим. авт.). Активізуються вони тільки тоді, коли імунітет починає давати збої. Існує проста, але важлива для розуміння закономірність:
чим більш ослаблений імунітет, тим сильніше йде активізація вірусу в організмі. Тому головна мета полягає в зосередженні уваги на укріпленні імунітету!https://www.032.ua/news/1894279/fenomenalnij-zasib-dla-imunitetu

Саме так.
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Вірус COVID-19 все ж ближче до вірусу грипу. Я не чув щоб були люди які його переносять, і в яких вічне живе незаміченим. Я так надіюсь. Інакше це ж...
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Некоторые вирусы длительно время живут в организме человека никак себя не проявляя. Например вирус герпеса. Но если он активизируется то это не только высыпания на губах, а еще и тяжелые невралгии и поражения внутрених органов. Так что похоже творение китайских вирусологов из этой группы.
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Якщо тест позитивний,то людина інфікована.Коли появляються симптоми-людина хвора.Тут показували по телеку випадок,коли позитивний пацан перезаражав всю сім'ю і всі в лікарні у важкому стані,а сам пацан хоч би хни,абсолютно безсимптомний.
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Симптоми це результат боротьби організму з вірусом. У молодих вони теж є але не так виражені. Людина може почувати легкій біль у горлі, та невеликий кашель але залишатись активною.. Через деякий час це проходить, і вірус знешкоджений.
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Корея взяла політику боротьби з вірусом зовсім інший від Італії.Італія загнала на карантин всіх підряд,щоб зупинити розповсюдження інфекції.А Корея на карантин садить тільки симптоматичних хворих.А решта,інфіковані,але безсимптомні живуть між здоровими.Цю політику Корея пояснює,тим,що хоче,щоб населення виробило колективний імунітет.Вірус абсолютно новий,раніше людство ніколи з ним не стикалося.
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Можливо. Але у моєму розумінні, стратегія боротьби з інфекцією залеже від кількості заражених. Все ж в Південній Кореї це не було так поширено як у Китаї чи Італії зараз.
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Так,нема мови.Одне діло,коли на морі шторм,то біля моря можна постояти і на хвилі подивитися.Зовсім інше,коли хвиля одна і називається-цунамі.Таку на березі сідіти і чекати не будеш.Італійці пропустили момент інкубаційного періоду і тому тут така драматична ситуація.
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Корейців рятують. Там сама маленька смертність.
А рятують тому, що ловлять на першій стадії...
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Кто нє куріт і нє пьот-тот здаррровєнкім памрьот!
😇
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а в Украине есть такие изоляционные боксы для транспортировки короназараженных?

https://www.youtube.com/watch?v=VLHDJPit4oI&feature=emb_title
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Під час пандемії свинного,або каліфорнійського,грипу,було інфіковано 90% населення земної кулі.Вірус так блискавично розповсюджувався.Його неможливо було зупинити.Єдиним спасінням тоді було одне-вірус не був,якось дуже токсичним-тільки 15% інфікованих захворіли.Решта народу,будучи інфікованими,не замітили навіть.І летальність він мав низьку-0,1%.Ясно,що 15% від всієї кількості людей на Землі дає величезну цифру.Але тоді людство,досить легко переступило цю проблему.Крім Мексики,в якій ця інфекція почалася і найбільшої біди наробила.Тому,була надія,що ця «корона» буде подібною до «свині»-будучи так само дуже заразною,швиденько всіх інфікує і,з часом,мутує в сезонний грип.Але нажаль,»корона» дає 20% випадків,які без інтубаціі не обходяться і плюс,вона має набагато вищу летальність.
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