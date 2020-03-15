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Все про:Держприкордонслужба (2467) карантин (178) Донбас (15553) КПВВ (104) Дейнеко Сергій (25)

 Рішення про закриття через карантин КПВВ на Донбасі поки немає, - Дейнеко

Рішення про зміну порядку пропуску громадян України на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями через введення карантину поки не прийнято.

Про це сказав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо лінії розмежування рішення ще в стадії обговорення. Рішення ще немає", - сказав Дейнеко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У двох чоловіків, госпіталізованих на Житомирщині, коронавірус не виявили, - голова ОДА Бунечко

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держприкордонслужбі розповіли, кого пустять на свою територію поляки. ІНФОГРАФІКА

На разі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181535
 
 
 Топ коментарі
 
Приоритеты *нашей* власти очевидны. С Европой границы закрыть, с рашкостаном держать открытыми вопреки всему. Решения о закрытии из-за карантина КПВВ на Донбассе пока нет, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 9227
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не зрозуміла: нехай заражають не окуповані території донецької і луганської областей? більшість же туди їде?
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Не граждане Украины а граждане живущие на территории Украины.
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Не граждане Украины а граждане живущие на территории Украины.
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не зрозуміла: нехай заражають не окуповані території донецької і луганської областей? більшість же туди їде?
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Приоритеты *нашей* власти очевидны. С Европой границы закрыть, с рашкостаном держать открытыми вопреки всему. Решения о закрытии из-за карантина КПВВ на Донбассе пока нет, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 9227
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Изначально было видно, что эта власть делала все чтобы коронавирус попал в Украину. Им выгодна такая ситуация.
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Мышебратья -2 ...вспоминаю как столбы со светом в Крым взрывали а Петя Киву со спецназом прислал
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Теперь точно можно взрывать. Никто ничего не пришлёт.
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Весь мир катится в бездну, а тут до последнего
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ВЫХОДИТ ЧТО ЗАПАДНЫЕ ГРАНИЦЫ ЗАКРЫЛИ НЕ ПОТОМУ ЧТО ЗАБОТИЛИСЬ ОБ УКРАИНЦАХ, а потому ЧТО ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ СОСЕДКИ ЗАКРЫВАЛИ ГРАНИЦЫ ОТ ВИРУСА
НУ а в Украине нет вируса, потому что нет тестов
Да сейчас из раши и лугандона привезут массово
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Sophia-Maria Duglass

НУ а в Украине нет вируса, потому что нет тестов
Да сейчас из раши и лугандона привезут массовоПривезуть вірус, а не тести - я вірно зрозумів? Рішення про закриття через карантин КПВВ на Донбасі поки немає, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 5178
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Скорость распространения большая. Да , привезут вирус
И за эти вспышки и смерти людей будет отвечать 95 квартал , без смеха
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Даже пьяному йожику в туманє і кобила нєвєста...
-танунах!
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Там немає коронавірусу? Є. То чому не закриваєте?
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Да они как крысы попрятались сегодня от добровольцев 😀😀😀
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Во вторник, с утречка, звякнул своему врачу -- больничный нужен был. Своих дел порешать...
Дали термин на после обеда -- прихожу -- на приёме ни души!
Я такого не помню за всю свою немэцьку жизнь, с 1993 года!
Всегда, как минимум, 3-5 человек дожидаются приёма -- вплоть до давки, как в позапрошлом году.
Персонал без масок -- сестрички галантны, Докторша улыбается: "Давно у нас небыли."
Поболтали мы с ней минут 15 -- это, почти в три раза дольше, чем положено по раскладкам больничных касс!
Когда уходил, два человека ждали приёма.
Ну ладно -- беру больничку и звоню на Фирму, мол: "Приболел трошки до понедельника, звыняйтэ -- покец. Больничный почтой вышлю."
Шеф: "Алекс, извини, что вмешиваюсь в твою личную жизнь, но если у тебя кронвирус -- вышел новый Закон -- ты обязан об этом сообщить по месту работы."
В Бундесе, вообще, не принято такие вопросы задавать.
Грю, что не вирус, а что внатуре не говорю.
Шеф пожелал скорейшего выздоровления...
Я живу в районе, где очень много домов для престарелых и прочих заведений по уходу за страждущими.
Почти центр Города. Скорые под сиренами лётают регулярно... -- не могу сказать, что их сейчас стало чаще.
Отакэ... -- из-за Забугорья... -- почти в Тему...
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Наша знайома, пенсіонерка, теж пішла до поліклініки, каже - порожньо в коридорах. Зустріла завідувачку поліклінікою Та раптом каже "Ви півроку тому просили путівку до санаторію, можу дати вам безкоштовну на 3 тижні. Щоправда санаторій кардіологічний, на околиці Києва, але пристойний (у знайомої наслідки травми + ендокринологія). Взяла. Зателефонувала що цілком задоволена умовами та харчуванням. Навколо сосновий ліс, ніякого нервового напруження на тему коронавірусу.
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А шо ещё пожилому человеку не нужно? -- окромя нервового напруження -- по всем вопросам и проблемам...*)
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Проект постановления находится на утверждении в Кремле. Решение еще не принято. Ждем...
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Профессор Майкл Танчум:

"Коронавирус обанкротит больше людей, чем убьет - и это реальная глобальная чрезвычайная ситуация"
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Вспом'ятався барродастий анєкдот..
-Василь Ваннич, Анку бєлия @бут!
-Ніфіга ти, Пєтька, нє панімаєшь в бактєорологічєской вайнє!
😱
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ну так с ЕС же закрыли, как там осёл у лысого гондона болматал - он мол не идёт туда куда его не приглошали. (на подходе вопрос - кто приглошал в Оман)
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Там жи наши братья! Ну и что, что одичалые... Правда, Сивоха?
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"Решения о закрытии из-за карантина КПВВ на Донбассе пока нет, - Дейнеко" - а почему? Путин не разрешает?
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из за гранички есть, а с ордлы нету?
или вас, придурков, опять не так поняли?
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Дебілоїди.... Вже давно тре кордони з лугандонои ппрекрити... Атом понаїде всяких...
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Якщо Бамбас перестане карміть бендер, то буде голод. Тому і не закривають.
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Решения Зеправительства и забота о жителях Украины - это понятия из разных галактик.
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Между строк - думают, как бы КПВВ закрыть, но контрабанду оставить... Рішення про закриття через карантин КПВВ на Донбасі поки немає, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 906
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ну и дурак, потому что - это идеальный вариант нагнуть их раком
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Там бидло і так нагнуте рускаміром, аж пищить. Але нізащо не визнають що самі просрали свій Дамбас.
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Нет, думаю вы не правы - они должны прочувствовать силу Длани Господней. Остаться без денег, погрузиться в говно всей своей малороской харей. Вот - рецепт выздоровления. А кому не помогает - повторные процедуры. если кошек можно научить гадить в лоточек, то и эти научаться, просто нужен правильный подход
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ОРДЛО - это сейчас рассадник коронавируса. Какой смысл тогда в закрытии границы со странами с куда более благополучной эпидемиологической обстановкой, чем в ОРДЛО, если КПВВ не закрываются? Вы там, во власти, совсем на почве капитуляции йо##улись?!
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Вот твари зеленые! лучше бы вам повыздыхать, "мыротворцы"хреновы!
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....давно закрыть пора...хоть камни с неба, нарит там страха не ймет... Рішення про закриття через карантин КПВВ на Донбасі поки немає, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 7602
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ето криворогатое стадо точна всех в ноль заморочит....
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Київ точно не окупований рашистською сволотою ?
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к тому же там и минздрав есть уже..и все необходимое для лечения имеется..
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але, идиоты зеленые, так заказывать билеты на июнь,
или всю вашу околомойскую скотовню переждать?
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Ті КПВВ ще в 2014 році треба було закрити... і замінувати заодно.
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КПВВ с ОРДЛО должны быть закрыты наглухо и немедленно и это вообще не должно обговариваться!!!!!!!!!!!!!!!!! При попытке проникнуть на территорию Украины из оккупированной части Донбасса - стрелять на поражение!)
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Гену Новожилова в президенты вместо Сцыкуна!!!!!
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дебилоиды зелеНЫе! с кацапией нужно в первую очередь закрывать!
или еще у куйла разрешение не спросили?а то еще обидится?!мрази
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