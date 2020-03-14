 Книгу бійця-добровольця Вербича здано в друк, - видавництво

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу видавництва.

"У цій книжці Дмитро Вербич розповідає про активну фазу бойових дій 2014–2015 років. Він відверто розказує про багатоликість ворогів на фронті. Про те, як перші добровольці їхали на фронт часом лише з ножами. Про те, як приймати рішення, від яких залежить не лише твоє життя. І про те, як страшно, коли події розгортаються наче в комп’ютерній грі, проте зберегтися й вийти ти вже не можеш", - йдеться в повідомленні.

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Дмитро Вербич - громадський активіст, боєць-доброволець, захисник Донецького аеропорту. За освітою політолог, працював журналістом, але кинув роботу заради можливості подорожувати. Автор і ведучий відеопроєкту про подорожі "По азимуту".

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