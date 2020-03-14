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Все про:ВР (7236) Зеленський (4793) Коломойський (797) Слуга народу (720) Чернєв (13)

 Мета внутрішньопартійних інтриг у "Слузі народу" - повернути своєму господареві відомий банк і контроль над держпідприємствами, - депутат СН Чернєв

Частина нардепів від "Слуги народу" виступають за єдність фракції і не хочуть виносити внутрішні суперечки назовні, але деструктивну діяльність окремих колег без відповіді не залишать.

Про це глава української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв написав у фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.

"Не встигла патріотична частина фракції "СН" заявити про своє застереження, що не можна йти на жодні поступки Росії та терористам, як знайшлися люди, які вирішили використати ситуацію у внутрішньопартійних інтригах.

Це ті самі наші "однопартійці", які протягом останнього року системно і методично поливали брудом уряд і своїх колег по фракції, вбивали рейтинг президента, дискредитуючи його команду, і все лише заради однієї мети — повернення своєму господарю відомого банку та збереження його контролю над держпідприємствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина "слуг народу", що протестували проти координаційної ради з терористами, видалили свої пости

І тепер ці люди у своїх соцмережах та телеграм-каналах, натягнувши маску доброчесності, виваженості та святої непорочної чистоти, лицемірно виступають на нібито захист президента від "розкольників", до яких вони вирішили записати всіх нас", - зазначив він.

Нардеп наголошує, що змови не існує.

"Вони хочуть показати президенту якусь змову, якої не існує, і дати зрозуміти Офісу Президента, що спиратися треба саме на їхню групу. Мовляв, тільки ми можемо захистити вас від навіжених соросят та порохоботів у фракції. Ну а в обмін, звісно, ви поверніть нашому ляльководу його банк", - зазначає Чернєв.

Він спростовує звинувачення:

 "По-перше, ані соросьонком, ані порохоботом ніколи не був, а моя позиція щодо війни з Росією була, є і буде незмінною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ

По-друге, серед підписантів заяви немає жодного депутата, який би не підтримував Володимира Зеленського. Так, виникають дискусії, іноді непорозуміння, і це нормальний робочий процес. Але ми всі зацікавлені в тому, щоб у президента вийшло виконати всі обіцянки, які він давав перед виборами, — побороти корупцію, здійснити реформи, досягти миру. І ми будемо його в цьому підтримувати.

По третє, розкольниками і зрадниками ми вважаємо тих, хто замість спільної роботи займається лише обливанням брудом своїх колег і відверто працює проти президента, його команди та всієї країни.

Ми виступаємо за єдність фракції і не хочемо виносити внутрішні суперечки на загал. І не будемо. Але деструктивна діяльність окремих осіб без відповіді не залишиться", - підсумував нардеп.

Мета внутрішньопартійних інтриг у Слузі народу - повернути своєму господареві відомий банк і контроль над держпідприємствами, - депутат СН Чернєв 01

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181532
 
   
 Топ коментарі
 
Требования добровольцев
РАДУ НА КАРАНТИН !!!

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
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Слуги благодаря этим людям , потерявшим родных и близких, спокойно пьют кофе в буфете Рады . Может пора интриганов выгнать на улицу из буфетов ?

Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 3084
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об этом говорить нельзя. ато многослойный конфликт.
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коломойського давно вже потрібно прописати на зоні, щоб йому було вже не до банків і не до підприємств.
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Пєцю вже посадили, а тепер Зе посадять🤢
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Проходит закрытое заседание правительства посвященное борьбе с эпидемией COVID-19. Исключительным предметом рассмотрения на данном закрытом совещании являются... предложения г-на Зеленкого. Исходя из этого сообщаем когда вы будете обижаться на дурацкие действия нашего правительства, никогда не забывайте что у нас нет правительcтва. Есть кучка холуев, которые покорно выполняют дурацкие распоряжения дилетанта Зеленского, который и является основным организатором всех наших бед. Остальные идут по статье за соучастие.
Наконец то определилось направление действий нового министра здравоохранения. Естественно это перераспределение бюджетных потоков. При том готовилось это в такой страшной тайне, что стало известно всем.
Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Это может появиться минимум где то через год. А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
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Не дилетант Зеленський, а Янелох Пустоголовий.
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Припиніть непарламентську лексику!
зЕ-не делетант! Він - ПРОФАН!
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Ведь он с каждым днём всё больше и больше наглеет.
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Чернев, так точнее. Но это тот случай, когда точность не имеет никакого значения.
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Хочете "точнее"? А точніше, тепер більше бабла йде в Ізраїль. Колись на концерті Зеленський проговорився (мабуть, був піддатий): "...не платим налоги? Мьі платим налоги, в Ізраиль".
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Требования добровольцев
РАДУ НА КАРАНТИН !!!

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
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холуй пуйла срал на это, понимает, что сейчас ему ничего не будет, что бы он не вытворял
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будет...еще как будет Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 2585.и скорее всего от тех,кого он своими считает
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Внутриеврейские тёрки. Кто кого перекупит.
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73% понавыбирали шалупонь подзаборную, - там Коля Онищенко, бригадир Солохи, еще не самый тупой... Фотографы, насильники, проститутки... каждой твари по паре
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Очаг адекватности в самой маргинальной фракции
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Хех! Згадай як ви поливали брудом попередників і тепер не скигли.
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Молодец Араратович. Привет из Харькова.
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Следующий майдан прольет значительно больше крови...
и я очень надеюсь что она будет не алой, а зеленой...
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не получится и вашим и нашим)) расколы и выходы неизбежны и это нормально, такие случаи не новые в парламентской практике
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Слуги благодаря этим людям , потерявшим родных и близких, спокойно пьют кофе в буфете Рады . Может пора интриганов выгнать на улицу из буфетов ?

Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 3084
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зеЛю и его банду ждет ростов - как минимум
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Это он про шавок Коломойскго -Дубинского,Бужанского Смаглюк и еще ряд прихлебателей Бени.
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Это понятно, у зеленых порохоботов те же мысли, что и у соевых порохоботов! Ничего нового!
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До психіатра не ходіть. Він вам не допоможе
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СН створили у ВР маленьку психіатричну лікарню.
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швидше-збіговисько "случайних" людей...а простіше-шобла...
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Юрій Луценко
14 год ·

6 червня 2019 року в Мінську член української делегації Кучма вперше заговорив про можливу заборону ЗСУ стріляти у відповідь та зняття економічної блокади з ОРДЛО.
Вже наступного дня я,як Генпрокурор, зареєстрував три фактові провадження, які стали попередженням реваншистам.
Від вчорашнього дня СБУ має конкретних осіб, які від слів перейшли до реалізації злочинних дій.
Текст заяви 7 червня 2019:
Кожен робочий день Генерального прокурора починається із довідки про найбільш резонансні події та злочини. Я читаю їх кожен день і найважчою є графа «злочини, пов'язані з проведенням операції Об'єднаних сил» - колишньої Антитерористичної операції. І кожен день я бачу: з пораненнями доставлено 3 військовослужбовця, ще 2 військовослужбовця ЗСУ від отриманих вогнепальних поранень загинули; поранені 2 військовослужбовця і двоє загинули; з вогнепальними пораненнями доставлено 5 військовослужбовців, ще двоє загинули... І так всі останні дні.
Хочу нагадати, що за весь час Антитерористичної операції на Сході ми маємо 14 тисяч 377 убитих та поранених військовослужбовців Збройних Сил України. Лише за цей рік - 320 вбитих та поранених. На кожну таку довідку, на кожен такий випадок всі попередні роки була одна реакція і народу, і керівництва - глибокий сум, жаль і гордість за наші Збройні Сили, підтримка їх чим можливо.
Це робили всі. Останніми днями мені просто не дає спати декілька повідомлень наших представників у Мінську, а тепер уже і з владних кабінетів про зовсім іншу реакцію до цих подій.
Сьогодні я з подивом дізнався, що, виявляється, росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупованнями в Луганській та Донецькій області.
Це не так. Достатньо взяти один із цих урядових білих телефонів, подзвонити керівнику головного управління розвідки Міністерства оборони і дізнатися, що на посадах від командира взводу, роти, батальйону і вище знаходяться виключно офіцери Збройних Сил Російської Федерації. Наш ГУР знає їх поіменно. Все це давно відомо усім, хто дійсно опікується Збройними Силами України.
Говорити про те, що це якісь сепаратисти, котрі виходять з-під контролю Росії, - неправда. Ще більше обурення у мене викликають пропозиції представників України у Мінській контактній групі заборонити вогонь в сторону супротивника.
Я зробив так, як рекомендував Президент: подивився на фото своїх синів. Одного - колишнього добровольця 55-ої Запорізької бригади. А другого - студента. І вчинив те, що має зробити Генеральний прокурор і громадянин.
Сьогодні я особисто зареєстрував в Реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом готування до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Це для тих, хто вважає, що можна відновити торгівельні відносини із терористичними організаціями, котрі захопили українське майно (державне чи приватне), збирають нібито податки, а ми з ними будемо торгувати, беручи на себе відповідальність, за 4 мільярди боргів ОРДЛО по електроенергії і воді.
Ще одна справа - за фактом готування до перешкоджання законної діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період проведення Антитерористичної операції.
І ще одна справа - за фактом державної зради. Тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави, надання іноземній державі, іноземній організації або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Це фактові справи, але хочу прямо сказати: усім реваншистам і усім капітулянтам - усі, хто попробує гратися з українським законом, отримає гідну відповідь.
Закон один для всіх. Перемога буде за нами!
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6 червня. 2019 !!! Це значить, що вже через 2 неділі після інавгурації, зеленський дав команду кучмі починати підготовку до капітуляції. Це і є програма з якою янелох прийшов до влади
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нє можит бить!
Владімір Алєксандровіч савєршенна нізавісімий ат алігархав!
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понимаешь чернов украинцам в большинстве своем по барабану ваши внутрипартийные терки и разборки - но намине всеравно какими путями (подозреваю что прорашистскими) вы смвашим хитрожопым гарантиком пытаетесь наладить мир в лугандоне. нам так же не всеравно отклонение вас от европейского и атлантического курсов.... нам не всеравно то что вы пытаетесь нас считать быдлом и тайными еврейскими договорняками добится второго срока вашего кумира...
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свиненок невиноват - онжыдеть?
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Боже дай сили, ще чотири роки виритрмати цих довбурiв при владi. Кожен день зашквари. Гризутся, як тi павуки в банцi. Mоже хоть, з сьомим президентом пощастить.
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Невже оберуть українського Обаму і ми матимемо міністрів з Кенії?
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Спочатку хунта. Потім, напевне, жінка.
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А что слуга народа это сброд? а кто же тогда преЗедент?
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єйо високо- прєосвящєнство
нам обєщала зєлєрайскоє блаженство!
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Всё так и есть. Коломойский играет в свою игру, Ермак в свою.
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Беня за себе, єрмак за фуйла. Та гра у них одна. Вони її разом планувли. Дерибан і знищення України
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"...патриотическая часть фракции "СН"... Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 6706

Нет там никакой "патриотической части". Слуги Ху*ла кидают тупорылый нарiд с двух рук.
Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 1621
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"Они хотят обидеть бубочку!!! Я до ЦК партии дойду!!! Я общественность растревожу!!!"
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Как говорила мама Роза - разслабтесь и получите удовольствие. После 73зебобиковье -Украиной правит жи2. Усё - витуальный през - вирт наслаждение. За зебобиком стоит коломойка из боголюбовым( прости господи) - а кто стоит за этими аферюгами?
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Если исчо есть крыси на борту-корабля на плаву!
Енту от корыта отжали..
🤗🤗
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А как же в слуги избирался? был доверчивым мальчиком?
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Если в СН есть патриоты, они должны выйти из фракции, иначе это -- спектакль для лохов. Мета внутрішньопартійних інтриг у "Слузі народу" - повернути своєму господареві відомий банк і контроль над держпідприємствами, - депутат СН Чернєв - Цензор.НЕТ 9818
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коротше-в СН "интрига бешенна"...але від того постраждає народ України...й чим то все закінчиться-велике питання...ото країна втрапила в "цейтнот"-війна, СН, коронавірус...Господь знову випробовує нас на міцність та розум...Слава Україні!!!
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Президент...его команда...страна. Страна на третьем месте. Будьте,суки зеленьіе, проклятьі. С детьми вашими.
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Взять бьі их за ноги...и об стену головой.
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а шо етот слуг он такой разговорчий вдруг стал? - молчал молчал и вдруг на правду поперло?

бейте - не ошибетесь....
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это на тот случай когда вешать будут - он это сообщение покажет, мол "не молчал, рассказывал как есть и вообще я в душе за Петра Алексеевича".
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разучились мы и думать и вешать - зря как по мне...
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петро ему испанскую треуголку повиливал выслать, этот и старается)
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Не долго им осталось такими темпами. А всё потому что сброд, и нет чёткой проукраинской позиции. На малороских взглядах крепкой страны не построишь. А без нации не будет страны.
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да будет! несмотря на всё ваше многовековое нытьё- Украина была, есть, и будет!
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Егор Чернев, тебе денег никто не даст- оно уехало в Испанию!
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оно уехало, а ты пока будь тут- "гражданских отсечь!!!"
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ах ты еретик проклятый !!Мета внутрішньопартійних інтриг у "Слузі народу" - повернути своєму господареві відомий банк і контроль над держпідприємствами, - депутат СН Чернєв - Цензор.НЕТ 2711- я что,по-твоему, "отец нации" что ль? Что ты сравниваешь, холоп? Петро Алексеевич, повертайтесь Мета внутрішньопартійних інтриг у "Слузі народу" - повернути своєму господареві відомий банк і контроль над держпідприємствами, - депутат СН Чернєв - Цензор.НЕТ 2563
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Іспанія це не Оман , туди патрушев не полетить.
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Виконувачка обов'язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що якщо буде ініціатива від сімей загиблих на Майдані правоохоронців з приводу зустрічі, то вона готова обговорити питання, які їх цікавлять. Про це вона сказала в інтерв'ю "Фокусу".

"Ми поки не зустрічалися, й це об'єктивно неправильно. Одні ходять із народними депутатами й надсилають тисячі звернень від різних ГО з однаковим текстом до коми, інші мовчать. З представниками перших ми зустрічаємося, з іншими - ні. Буде ініціатива від родичів правоохоронців або їхніх представників - зустрінемося, обговоримо питання, що їх цікавлять ", - підкреслила Венедіктова.
Нагадаємо, раніше в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що необхідно скасувати закон про амністію учасникам Революції Гідності.

Короче: оце і є реванш.
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Вже знаю багатьох, х о голосував на виборах за Голобородько... Тепер вони в знають себе лохами. Голобородько в репльності виявився звичайним Зеленський. Зеленським який працює на окупантів... На російского вбивцю.
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Просто уже хочется, чтобы Зеленский написал об отставке и распустил нахрен эту Раду гнилую! И этих министров воду в Крым и Аваковых и т.п. Эта гниль уже достала! Они отнимают у нас время! Ждать весь срок и потерять это время. Уже все ясно, что эта власть - это мафия олигархов и русская мафия! Они обманом получили власть и теперь думают, что выиграли страну и могут ее грабить и сдавать России. Нахер оно надо??? пусть вся власть сама уходит и начнутся перевыборы! Во власти должны быть все националисты Украины! Больше никакой русской мафии и олигархической мафии. Полностью вся власть должна быть националистическая! И люди голосуйте от ныне только за националистов и пишите всюду комменты и пропагандируйте голосовать за националистов по всюду! Говорите своим знакомым и семьям и убеждайте их, что больше так не может продолжаться и хватит этих воров и русской мафии и олиграхов и коррупционеров и мафии во власти. Уже все закончили с ними! На свалку их, а лучше в тюрьмы с конфискацией всего майна! Голосуйте за самых радикальных националистов! Всем вокруг на Украину похер и ее спасут только националисты! Это единственное спасение сейчас! Националисты - это идейные люди. Для настоящего националиста его идеи важнее денег любых! Это самые люди повернутые и для националиста идеология национализма - это моральный кодекс жизни! Только националисты сделают сильную Украину!!! Если продолжать голосовать за тех, кто эти 30 лет в Раде, то будет продолжаться бесконечное ухудшение у народа, а олигархи и мафия будут себя чухать замечательно с властью! Все блага государства будут они для себя делать, а не для государства - то бишь народа. А националисты идут бесплатно Украину защищать и готовы жизнь за нее отдать! Так за кого голосовать, по моему тут выбор очевиден - это националисты! И надо еще прямую демократию в Украине ввести, чтобы народ мог ветировать плохие законы и чтобы народ мог сам законы предлагать. И люди не думайте, что депутаты чем то умнее вас и что они созданы для законов, они ничем не умнее вас! Там в Раде вообще уже кто попало - фотографы, ведущие, певцы, что попало! Депутаты создавались в древности потому что людей стало много и было не удобно уже всей общиной каждый раз голосовать и потому придумали люди выдвигать своего представителя. Депутаты представляют вас и типа это вы голосуете. А сейчас есть технологии - интернет и телефоны и колл центры можно сделать для стариков и люди сами смогут представлять свои интересы и писать законы и как петиции, что если наберет закон много голосов, то он должен будет рассматриваться всеми людьми и все должны на референдуме как - проголосовать и там 3 варианта поддерживаю или не поддерживаю и воздерживаюсь. И право вето еще народу надо! На Раду, министра и Президента. То бишь на их решения, которые народ не поддерживает, то народ сможет блокировать эти решения! Украине нужна смена системы! Уже для перемен страна созрела и перезрела даже!
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всей фракцией будете висеть на одной веревке -

в ста оттенках ЗЕльоного разбираться не будем Мета внутрішньопартійних інтриг у "Слузі народу" - повернути своєму господареві відомий банк і контроль над держпідприємствами, - депутат СН Чернєв - Цензор.НЕТ 3797
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Коломойський vs МВФ: як олігарх може спровокувати дефолт в Україні Т. зв. "група Коломойського" у Верховній Раді робитиме усе, щоб узгоджений із МВФ законопроєкт не був проголосований, каже джерело у "СН"

Україна може залишитися без кредиту МВФ, що загрожує серйозними фінансовими наслідками для України - про це йдеться у черговому випуску проєкту журналістських розслідувань "Спостерігач" на 5 каналі. Відомо і про причину: Верховна Рада так і не ухвалила т. зв. "антиколомойський" закон про недопущення повернення олігарху націоналізованого "Приватбанку". Але ж саме на цьому законі наполягає МВФ.
Як відомо, узгоджений проєкт надійшов до парламенту ще наприкінці 2019 року, однак до сесійної зали так і не потрапив - не пройшов комітет. Натомість з'явився альтернативний - авторства народного депутата Олександра Дубінського, який дозволяє Ігорю Коломойському та його партнерам відсудити у держави компенсацію за банк. Такий варіант не влаштовує МВФ.
Компромісу, як стверджують джерела "Спостерігача" у фракції "Слуга народу", не буде. Так звана "група Коломойського" у Верховній Раді робитиме усе, щоб узгоджений із МВФ законопроєкт не був проголосований - і, як стверджує це ж джерело, свого доб'ється.
За даними "Спостерігача", "група Коломойського" у раді нараховує 30 депутатів - переважно з фракції "Слуга народу", а також із депутатської групи "За Майбутнє". Як з'ясували журналісти, групу умовно можна розділити на 3 підргупи: вихідці з медіагрупи Ігоря Коломойського, дійсні та колишні члени партії "Укроп" і частина мажоритарників. Група, за даними джерел, має форму піраміди, а очолює її бізнес-партнер Коломойського Ігор Палиця. Низові учасники не посвячені у процес ухвалення рішень і отримують вказівки щодо ключових голосувань від своїх регіональних керівників.
А економіст Сергій Фурса стверджує, що неотримання кредиту МВФ може спровокувати цьогоріч серйозну фінансову кризу, аж до дефолту.
Текст: https://www.5.ua/ekonomika/kolomoiskyi-vs-mvf-iak-oliharkh-mozhe-sprovokuvaty-defolt-v-ukraini-sposterihach-209794.html

Відео: https://www.5.ua/suspilstvo/nezalezhni-sluhy-chy-rat-kolomoiskoho-khto-nablyzhaie-ukrainu-do-ekonomichnoi-katastrofy-sposterihach-209775.html
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Реальное, конституционное разделение Властей! -- кто ближе к Коломойскому?
-- то капэць с капутом...*)
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