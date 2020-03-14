 Мета внутрішньопартійних інтриг у "Слузі народу" - повернути своєму господареві відомий банк і контроль над держпідприємствами, - депутат СН Чернєв

Про це глава української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв написав у фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.

"Не встигла патріотична частина фракції "СН" заявити про своє застереження, що не можна йти на жодні поступки Росії та терористам, як знайшлися люди, які вирішили використати ситуацію у внутрішньопартійних інтригах.

Це ті самі наші "однопартійці", які протягом останнього року системно і методично поливали брудом уряд і своїх колег по фракції, вбивали рейтинг президента, дискредитуючи його команду, і все лише заради однієї мети — повернення своєму господарю відомого банку та збереження його контролю над держпідприємствами.

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І тепер ці люди у своїх соцмережах та телеграм-каналах, натягнувши маску доброчесності, виваженості та святої непорочної чистоти, лицемірно виступають на нібито захист президента від "розкольників", до яких вони вирішили записати всіх нас", - зазначив він.

Нардеп наголошує, що змови не існує.

"Вони хочуть показати президенту якусь змову, якої не існує, і дати зрозуміти Офісу Президента, що спиратися треба саме на їхню групу. Мовляв, тільки ми можемо захистити вас від навіжених соросят та порохоботів у фракції. Ну а в обмін, звісно, ви поверніть нашому ляльководу його банк", - зазначає Чернєв.

Він спростовує звинувачення:

"По-перше, ані соросьонком, ані порохоботом ніколи не був, а моя позиція щодо війни з Росією була, є і буде незмінною.

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По-друге, серед підписантів заяви немає жодного депутата, який би не підтримував Володимира Зеленського. Так, виникають дискусії, іноді непорозуміння, і це нормальний робочий процес. Але ми всі зацікавлені в тому, щоб у президента вийшло виконати всі обіцянки, які він давав перед виборами, — побороти корупцію, здійснити реформи, досягти миру. І ми будемо його в цьому підтримувати.

По третє, розкольниками і зрадниками ми вважаємо тих, хто замість спільної роботи займається лише обливанням брудом своїх колег і відверто працює проти президента, його команди та всієї країни.

Ми виступаємо за єдність фракції і не хочемо виносити внутрішні суперечки на загал. І не будемо. Але деструктивна діяльність окремих осіб без відповіді не залишиться", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.