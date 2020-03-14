 Мета внутрішньопартійних інтриг у "Слузі народу" - повернути своєму господареві відомий банк і контроль над держпідприємствами, - депутат СН Чернєв

Про це глава української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв написав у фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.
"Не встигла патріотична частина фракції "СН" заявити про своє застереження, що не можна йти на жодні поступки Росії та терористам, як знайшлися люди, які вирішили використати ситуацію у внутрішньопартійних інтригах.
Це ті самі наші "однопартійці", які протягом останнього року системно і методично поливали брудом уряд і своїх колег по фракції, вбивали рейтинг президента, дискредитуючи його команду, і все лише заради однієї мети — повернення своєму господарю відомого банку та збереження його контролю над держпідприємствами.
І тепер ці люди у своїх соцмережах та телеграм-каналах, натягнувши маску доброчесності, виваженості та святої непорочної чистоти, лицемірно виступають на нібито захист президента від "розкольників", до яких вони вирішили записати всіх нас", - зазначив він.
Нардеп наголошує, що змови не існує.
"Вони хочуть показати президенту якусь змову, якої не існує, і дати зрозуміти Офісу Президента, що спиратися треба саме на їхню групу. Мовляв, тільки ми можемо захистити вас від навіжених соросят та порохоботів у фракції. Ну а в обмін, звісно, ви поверніть нашому ляльководу його банк", - зазначає Чернєв.
Він спростовує звинувачення:
"По-перше, ані соросьонком, ані порохоботом ніколи не був, а моя позиція щодо війни з Росією була, є і буде незмінною.
По-друге, серед підписантів заяви немає жодного депутата, який би не підтримував Володимира Зеленського. Так, виникають дискусії, іноді непорозуміння, і це нормальний робочий процес. Але ми всі зацікавлені в тому, щоб у президента вийшло виконати всі обіцянки, які він давав перед виборами, — побороти корупцію, здійснити реформи, досягти миру. І ми будемо його в цьому підтримувати.
По третє, розкольниками і зрадниками ми вважаємо тих, хто замість спільної роботи займається лише обливанням брудом своїх колег і відверто працює проти президента, його команди та всієї країни.
Ми виступаємо за єдність фракції і не хочемо виносити внутрішні суперечки на загал. І не будемо. Але деструктивна діяльність окремих осіб без відповіді не залишиться", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.
Наконец то определилось направление действий нового министра здравоохранения. Естественно это перераспределение бюджетных потоков. При том готовилось это в такой страшной тайне, что стало известно всем.
Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Это может появиться минимум где то через год. А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
зЕ-не делетант! Він - ПРОФАН!
РАДУ НА КАРАНТИН !!!
1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
и я очень надеюсь что она будет не алой, а зеленой...
https://www.youtube.com/watch?v=Oc6bQokKL20
14 год ·
6 червня 2019 року в Мінську член української делегації Кучма вперше заговорив про можливу заборону ЗСУ стріляти у відповідь та зняття економічної блокади з ОРДЛО.
Вже наступного дня я,як Генпрокурор, зареєстрував три фактові провадження, які стали попередженням реваншистам.
Від вчорашнього дня СБУ має конкретних осіб, які від слів перейшли до реалізації злочинних дій.
Текст заяви 7 червня 2019:
Кожен робочий день Генерального прокурора починається із довідки про найбільш резонансні події та злочини. Я читаю їх кожен день і найважчою є графа «злочини, пов'язані з проведенням операції Об'єднаних сил» - колишньої Антитерористичної операції. І кожен день я бачу: з пораненнями доставлено 3 військовослужбовця, ще 2 військовослужбовця ЗСУ від отриманих вогнепальних поранень загинули; поранені 2 військовослужбовця і двоє загинули; з вогнепальними пораненнями доставлено 5 військовослужбовців, ще двоє загинули... І так всі останні дні.
Хочу нагадати, що за весь час Антитерористичної операції на Сході ми маємо 14 тисяч 377 убитих та поранених військовослужбовців Збройних Сил України. Лише за цей рік - 320 вбитих та поранених. На кожну таку довідку, на кожен такий випадок всі попередні роки була одна реакція і народу, і керівництва - глибокий сум, жаль і гордість за наші Збройні Сили, підтримка їх чим можливо.
Це робили всі. Останніми днями мені просто не дає спати декілька повідомлень наших представників у Мінську, а тепер уже і з владних кабінетів про зовсім іншу реакцію до цих подій.
Сьогодні я з подивом дізнався, що, виявляється, росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупованнями в Луганській та Донецькій області.
Це не так. Достатньо взяти один із цих урядових білих телефонів, подзвонити керівнику головного управління розвідки Міністерства оборони і дізнатися, що на посадах від командира взводу, роти, батальйону і вище знаходяться виключно офіцери Збройних Сил Російської Федерації. Наш ГУР знає їх поіменно. Все це давно відомо усім, хто дійсно опікується Збройними Силами України.
Говорити про те, що це якісь сепаратисти, котрі виходять з-під контролю Росії, - неправда. Ще більше обурення у мене викликають пропозиції представників України у Мінській контактній групі заборонити вогонь в сторону супротивника.
Я зробив так, як рекомендував Президент: подивився на фото своїх синів. Одного - колишнього добровольця 55-ої Запорізької бригади. А другого - студента. І вчинив те, що має зробити Генеральний прокурор і громадянин.
Сьогодні я особисто зареєстрував в Реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом готування до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Це для тих, хто вважає, що можна відновити торгівельні відносини із терористичними організаціями, котрі захопили українське майно (державне чи приватне), збирають нібито податки, а ми з ними будемо торгувати, беручи на себе відповідальність, за 4 мільярди боргів ОРДЛО по електроенергії і воді.
Ще одна справа - за фактом готування до перешкоджання законної діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період проведення Антитерористичної операції.
І ще одна справа - за фактом державної зради. Тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави, надання іноземній державі, іноземній організації або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Це фактові справи, але хочу прямо сказати: усім реваншистам і усім капітулянтам - усі, хто попробує гратися з українським законом, отримає гідну відповідь.
Закон один для всіх. Перемога буде за нами!
Владімір Алєксандровіч савєршенна нізавісімий ат алігархав!
карупция і зрада нє прайдьот!
нам обєщала зєлєрайскоє блаженство!
Нет там никакой "патриотической части". Слуги Ху*ла кидают тупорылый нарiд с двух рук.
Енту от корыта отжали..
🤗🤗
все буде !
бейте - не ошибетесь....
"Ми поки не зустрічалися, й це об'єктивно неправильно. Одні ходять із народними депутатами й надсилають тисячі звернень від різних ГО з однаковим текстом до коми, інші мовчать. З представниками перших ми зустрічаємося, з іншими - ні. Буде ініціатива від родичів правоохоронців або їхніх представників - зустрінемося, обговоримо питання, що їх цікавлять ", - підкреслила Венедіктова.
Нагадаємо, раніше в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що необхідно скасувати закон про амністію учасникам Революції Гідності.
Короче: оце і є реванш.
в ста оттенках ЗЕльоного разбираться не будем
Україна може залишитися без кредиту МВФ, що загрожує серйозними фінансовими наслідками для України - про це йдеться у черговому випуску проєкту журналістських розслідувань "Спостерігач" на 5 каналі. Відомо і про причину: Верховна Рада так і не ухвалила т. зв. "антиколомойський" закон про недопущення повернення олігарху націоналізованого "Приватбанку". Але ж саме на цьому законі наполягає МВФ.
Як відомо, узгоджений проєкт надійшов до парламенту ще наприкінці 2019 року, однак до сесійної зали так і не потрапив - не пройшов комітет. Натомість з'явився альтернативний - авторства народного депутата Олександра Дубінського, який дозволяє Ігорю Коломойському та його партнерам відсудити у держави компенсацію за банк. Такий варіант не влаштовує МВФ.
Компромісу, як стверджують джерела "Спостерігача" у фракції "Слуга народу", не буде. Так звана "група Коломойського" у Верховній Раді робитиме усе, щоб узгоджений із МВФ законопроєкт не був проголосований - і, як стверджує це ж джерело, свого доб'ється.
За даними "Спостерігача", "група Коломойського" у раді нараховує 30 депутатів - переважно з фракції "Слуга народу", а також із депутатської групи "За Майбутнє". Як з'ясували журналісти, групу умовно можна розділити на 3 підргупи: вихідці з медіагрупи Ігоря Коломойського, дійсні та колишні члени партії "Укроп" і частина мажоритарників. Група, за даними джерел, має форму піраміди, а очолює її бізнес-партнер Коломойського Ігор Палиця. Низові учасники не посвячені у процес ухвалення рішень і отримують вказівки щодо ключових голосувань від своїх регіональних керівників.
А економіст Сергій Фурса стверджує, що неотримання кредиту МВФ може спровокувати цьогоріч серйозну фінансову кризу, аж до дефолту.
Текст: https://www.5.ua/ekonomika/kolomoiskyi-vs-mvf-iak-oliharkh-mozhe-sprovokuvaty-defolt-v-ukraini-sposterihach-209794.html
Відео: https://www.5.ua/suspilstvo/nezalezhni-sluhy-chy-rat-kolomoiskoho-khto-nablyzhaie-ukrainu-do-ekonomichnoi-katastrofy-sposterihach-209775.html
-- то капэць с капутом...*)