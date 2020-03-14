EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4135  26
Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2467) карантин (178) пункт пропуску (480)

 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинять пішохідне сполучення, - ДПСУ. СПИСОК

Державна прикордонна служба закрила пункти пропуску, де немає інтенсивного руху пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"З усієї кількості пунктів пропуску та пунктів контролю відповідно до Розпорядження КМУ від 13.03.2020 №288-р тимчасово закрито 94. Крім того, у 49 пунктах пропуску, що залишаються функціонувати, тимчасово припиняється пішохідне сполучення.

Як зауважив під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко для закриття обрано такі пункти пропуску, де немає інтенсивного руху пасажирів", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: У двох областях є запаси швидких тестів для визначення коронавірусу, ще 15 - чекають поставки, - в.о. голови ЦГЗ Кузін

94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу в звязку з карантином, ще 49 - припинять пішохідне сполучення, - ДПСУ 01
94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу в звязку з карантином, ще 49 - припинять пішохідне сполучення, - ДПСУ 02
94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу в звязку з карантином, ще 49 - припинять пішохідне сполучення, - ДПСУ 03

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Висловлювання в інтернеті, що "від грипу помирає більше людей", - безглузда дурниця, - інфекціоніст Кобевко з Чернівців

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держприкордонслужбі розповіли, кого пустять на свою територію поляки. ІНФОГРАФІКА

Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181529
 
 
 Топ коментарі
 
С ксцапами надо закрывать. Пусть орки сидят у себя в мордоре
 показати весь коментар
 
Отменяйте налоги для предприятий на 2-3 месяца; обьявляйте чрезвычайное положение и форс-мажор, кредитные каникулы для людей - как все нормальные страны делают. Пидеры зеленолупые
 показати весь коментар
 
С ДаунБасскими кармильцами тоже??!
Помрьом все с голоду...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С ДаунБасскими кармильцами тоже??!
Помрьом все с голоду...
 показати весь коментар
 
 
Ці припинення роботи пунктів пропуску є незаконними, бо в Конституції України записано що ніхто не має права відмовити громадянам України в поверненні в Україну, а уряд своїм рішенням унеможливлює повернення громадян України в Україну через закриті пункти пропуску через державний кордон України! Тому адміністративний суд має відмінити це рішення кабміну як незаконне і відновити роботу всіх пропускних пунктів в звичайному режимі. Також суд має відмінити рішення уряду про заборону авіа та жд сполучення України з іншими країнами, бо це унеможливлює повернення громадян України в України, а це порушення Конституції України! Тільки Воєнний або Надзвичайний стан може обмежувати права та свободи громадян України і тільки у встановлений законом спосіб і на визначений законом термін!
 показати весь коментар
 
 
не. с кармильцами нужно поступать многослойно, как блеяла падшая сивуха.
 показати весь коментар
 
 
Земляк, понимаю, слои хлорочкой пересыпать..
Тошо им доктор пррописал..
🤗
 показати весь коментар
 
С ксцапами надо закрывать. Пусть орки сидят у себя в мордоре
 показати весь коментар
 
 
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии.
https://uainfo.org/blognews/1583971319-ahmetov-prodaet-zapadnoy-ukraine-***************-na-75-dorozhe-.html

Вирус Олигархичный-<страшшшнеее!
 показати весь коментар
 
 
94 пункта пропуска через границу остановили работу в связи с карантином, еще 49 - прекратили пешеходное сообщение, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4098I я свою вiдпустку скасувала..Батькам за 70...не хочу i не буду ризикувати ними...
 показати весь коментар
 
 
⚡️❗️808 (!!) новых случаев COVID-2019 и 12 (!) новых случаев смерти во Франции. Общее число зараженных достигло 4469, 91 смерть.
 показати весь коментар
 
Отменяйте налоги для предприятий на 2-3 месяца; обьявляйте чрезвычайное положение и форс-мажор, кредитные каникулы для людей - как все нормальные страны делают. ****** зеленолупые
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Пеклі будеш питати а чорти тобе!
👹
 показати весь коментар
 
Закрили для авіасполучення аеропорт Маріуполь! Так він і так закритий з 2014 року.
 показати весь коментар
 








Inn
СHik

@serGienko_yr


Короче,живу в приграничном городе.Знаю точно,что сегодня указания закрыть границу с росией нет. Население каждый день ездит туда-сюда-причины писать не буду-все понимают их.Если не закроют,никакой это не карантин.У думающих в городе легкая паника к вечеру.
 показати весь коментар
 
Правильный вопрос
Вообще в Словакии премьер каждый день на брифинге ПО ТВ и отвечает на вопросы- А ЗЕБОБИКИ ПОПРЯТАЛИСЬ КАК КРЫСЫ
 показати весь коментар
 
Плач распятих мальчікав і ізнасілаваних епілєптічних старушек. 94 пункти пропуску через кордон зупинили роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинили пішохідне сполучення, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5953 94 пункти пропуску через кордон зупинили роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинили пішохідне сполучення, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5953 94 пункти пропуску через кордон зупинили роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинили пішохідне сполучення, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5953
Коронавирусные домбасята лезут как тараканы к хунте за колбасой / Донбасс. Сжечь!
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=lVlTYUXizuY&feature=emb_logo



 показати весь коментар
 
З окупованим кацабами лугандонои та Крмоиз тре а першу чергу закрити..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору