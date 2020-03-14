 У двох областях є запаси швидких тестів для визначення коронавірусу, ще 15 - чекають поставки, - в.о. голови ЦГЗ Кузін

Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузин під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За даними, які є в Центру громадського здоров'я на сьогодні, два регіони вже мають певний запас швидких тестів для визначення нового коронавірусу, але більше ніж з 15 регіонів були зроблені запити на оптових постачальників. Тому там вже питання щодо часу поставки цих тест-систем до регіонів", - сказав Кузін.
Він додав, що також 9 областей мають ПЛР тест-системи, які дозволяють виявити коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції.
"В цілому 15 ПЛР тест-систем було поставлено в регіони, закуплено за рахунок обласних лабораторних центрів", - сказав Кузін.
Також Укрінформ повідомляє з посиланням на Кузіна, що "центром громадського здоров'я протягом сьогоднішнього дня було отримано 15 повідомлень з різних регіонів України. Проводяться лабораторні дослідження щодо всіх випадків, про які також повідомляється до нашого центру. Станом на сьогодні опрацьовано 18 зразків, жодного позитивного результату поки не було виявлено", - сказав Кузін.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.
11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.
Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
Так что запасаемся попкорном и ждём взрывной волны короновируса. Вангую, проверку на короновирус не выдержит вирус с короной из Кривбаса. вот тут ему и аукнется падения удостоверения на инавгурации!
Когда в китае эпидемия идет на спад, а в европе тысячи зараженных, Украина бодро рапортирует, что только в 2х регионах есть тест системы, 15 - еще ждут, а остальные даже не ждут???
так может потому у нас и коронавируса нет, оперативные вы наши??
и сколько ждать-то???
нам же будут СМСки слать... сколько компаниям связи за эту хрень заплатят? (или операторы занялись благотворительностью?)
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Радуцкий уже озолотился на масках...
А остальные даже не ждут..
Пусть сначала пенсионеры закончатся!
а остальные области шо - сами перекашляют перечихают?
и еще моим двум клопам очень нужно в Украину и на Волынь - пока их туда не отвезу - не здохну....
В поліклініці головний лікар приймає лише "крутеликів". От одного дня до неї заявилась дівчина з перхотінням в горлі, температурою і кашльом. Звичайно головний лікар уділив їй відповідну увагу. Накатав рецепт на купу грошей і все таке інше. Але на кінець розмови дівчина заявила, що приїхала декілька днів тому з Бельгії де могла контактувати з інфікованими коронавірусом. Тут головний лікар, як підплигне, чуть на шафу не вистрибнув, як заверещить. Короче в поліклініці паніка, вхідні двері закрили, нікого не впускають і не випускають. Сімейний лікар каже, вийшов в коридор пусто, лише гул з первого поверху доноситься.Почали викликати швидку допомогу з інфекційної лікарні - три години чекали.
Так що короновірус у нас не пройде - усьо чьотко.