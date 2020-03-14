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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (178) тест (20) ЦГЗ (46) Ігор Кузін (16) COVID-19 (855)

 У двох областях є запаси швидких тестів для визначення коронавірусу, ще 15 - чекають поставки, - в.о. голови ЦГЗ Кузін

У двох областях сформовані запаси швидких тест-систем для виявлення нового коронавірусу, ще 15 областей чекають поставки.

Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузин під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За даними, які є в Центру громадського здоров'я на сьогодні, два регіони вже мають певний запас швидких тестів для визначення нового коронавірусу, але більше ніж з 15 регіонів були зроблені запити на оптових постачальників. Тому там вже питання щодо часу поставки цих тест-систем до регіонів", - сказав Кузін.

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Він додав, що також 9 областей мають ПЛР тест-системи, які дозволяють виявити коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції.

"В цілому 15 ПЛР тест-систем було поставлено в регіони, закуплено за рахунок обласних лабораторних центрів", - сказав Кузін.

Також Укрінформ повідомляє з посиланням на Кузіна, що "центром громадського здоров'я протягом сьогоднішнього дня було отримано 15 повідомлень з різних регіонів України. Проводяться лабораторні дослідження щодо всіх випадків, про які  також повідомляється до нашого центру. Станом на сьогодні опрацьовано 18 зразків, жодного позитивного результату поки не було виявлено", - сказав Кузін.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.

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Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181526
 
 
 Топ коментарі
 
то ,что в черновцах и в киеве за свой счет купили тесты,влада уже себе в плюсы записала?
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Когда в китае эпидемия идет на спад, а в европе тысячи зараженных, Украина бодро рапортирует, что только в 2х регионах есть тест системы, 15 - еще ждут, а остальные даже не ждут???
так может потому у нас и коронавируса нет, оперативные вы наши??
и сколько ждать-то???
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Зеленое стадо тупо косит бюджетное бабло прикрываясь короновирусом...
Радуцкий уже озолотился на масках...
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Но в действительности всё не так, как на самом деле...
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В Южной Корее за день проводят 30 тыс тестов, разница на лицо!
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"Быстрые тест-системы" сами по себе дают большой процент ошибок и без лабораторного подтверждения являются фигней!
Так что запасаемся попкорном и ждём взрывной волны короновируса. Вангую, проверку на короновирус не выдержит вирус с короной из Кривбаса. вот тут ему и аукнется падения удостоверения на инавгурации!
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Это всем известно, поэтому в нормальных странах, обычно, проводят повторные тесты...
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Коли побачите короновірус ,то накриться білою ковдрою і без паніки , повзти до найближчого цвинтаря ! Все зрозуміло !😈
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Хороший черный юмор...но самолайк - это лишнее, оценку должен давать уже другой читатель!
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то ,что в черновцах и в киеве за свой счет купили тесты,влада уже себе в плюсы записала?
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Быстрые тесты, то фигня, дают большой процент ошибок в обе стороны, чего наши идиоты тупо не в состоянии понять. Нужны более дорогие, лабораторные тест-системы.
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Когда в китае эпидемия идет на спад, а в европе тысячи зараженных, Украина бодро рапортирует, что только в 2х регионах есть тест системы, 15 - еще ждут, а остальные даже не ждут???
так может потому у нас и коронавируса нет, оперативные вы наши??
и сколько ждать-то???
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)) традиционный на сегодня процесс сбора денег в соцсетях и с помощью смс, ускорит формирование запасов быстрых тестов и в остальных областях.
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Такое чувство,что нас этот вирус должен застать врасплох.Вроде,как специально.
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Если Европу коронавирус застал врасплох, то Украине уже сам Бог велел не "ударить" лицом в грязь...
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на фига те тест системы?
нам же будут СМСки слать... сколько компаниям связи за эту хрень заплатят? (или операторы занялись благотворительностью?)
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А областей 24...вот така вот простая зеленая математика...
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Як правильно написать зеелупа чи зоолупа ? При свиночолому отці нації🐷 , такого б не трапилось! Хіба що свинячий чи поросячий грип !😈
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Зеленое стадо тупо косит бюджетное бабло прикрываясь короновирусом...
Радуцкий уже озолотился на масках...
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В двух областях есть запасы быстрых тестов для определения коронавируса, еще 15 - ждут поставки, - и.о.председателя ЦОЗ Кузин

А остальные даже не ждут.. В двух областях есть запасы быстрых тестов для определения коронавируса, еще 15 - ждут поставки, - и.о.председателя ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 944
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А в два региона, в которых есть. это, наверное, молодые республики?
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я так понимаю что два "региона" - это Киев и Черновцы,где местные власти закупили тесты за свой счет?
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В каких областях? Шо вы сраки крутите? Не время играться в совковые игры, мудаки! Скажите откровенно, что просрали время и теперь спасение утопающих.. В Украине нет украинской власти!
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Не нужно спешить с тестами, с финансированием медицины.
Пусть сначала пенсионеры закончатся!
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еще раз в двух?
а остальные области шо - сами перекашляют перечихают?
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А вы хоть знаете сколько областей в Украине?
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мы выживем, а просто нам нада, тока по етой одной простой причине.
и еще моим двум клопам очень нужно в Украину и на Волынь - пока их туда не отвезу - не здохну....
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Розповідь сімейного лікаря. У двох областях є запаси швидких тестів для визначення коронавірусу, ще 15 - чекають поставки, - в.о. голови ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 6622
В поліклініці головний лікар приймає лише "крутеликів". От одного дня до неї заявилась дівчина з перхотінням в горлі, температурою і кашльом. Звичайно головний лікар уділив їй відповідну увагу. Накатав рецепт на купу грошей і все таке інше. Але на кінець розмови дівчина заявила, що приїхала декілька днів тому з Бельгії де могла контактувати з інфікованими коронавірусом. Тут головний лікар, як підплигне, чуть на шафу не вистрибнув, як заверещить. Короче в поліклініці паніка, вхідні двері закрили, нікого не впускають і не випускають. Сімейний лікар каже, вийшов в коридор пусто, лише гул з первого поверху доноситься.Почали викликати швидку допомогу з інфекційної лікарні - три години чекали.
Так що короновірус у нас не пройде - усьо чьотко.
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Почему в двух областях есть, а в остальных нет. Чем отличаются от других? Вопрос не гражданам Украины, а президенту !!!
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Иран сломлен. От коронавируса умер командующий стражей исламской революции, генерал Шабани. Заболела десятая часть парламента, 2 вице-президента и пару министров. Реальную статистику эпидемии в стране посчитать уже не представляется возможным .... Мда уж...
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