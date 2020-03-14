 Держава не може сказати, чи буде продовжено "карантин" через два тижні, - Мендель

Про це в фейсбуці написала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
"Держава не може сказати, чи продовжиться "карантин" за два тижні, адже ми маємо зробити все можливе заради запобігання поширенню COVID-19. Ми реагуватимемо на ситуацію", - зазначила вона.
За її словами всі відомства роблять все можливе, щоб допомогти українцям.
"У нас достатньо місць у реанімації, достатньо фахівців у лікарнях. Будь ласка, дотримуйтеся ретельної гігієни, не ходіть у людні місця й не панікуйте. COVID-19 – не вирок. Але нам треба зробити все, щоб якомога менше наших громадян ним заразилися", - підкреслила Мендель.
Вона також закликала допомагати старшим українцям, щоб ті могли уникнути зараження.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.
11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.
Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
Це не правда.
Росія - це не проблемний сусід, з яким можна домовитися, "просто переставши стріляти", а "екзистенційний ворог", метою якого є повне знищення Української держави.
"Сумно, навіть гірше. Замість кропіткоі роботи з об'єднання суспільства його продовжують розривати на шматки і послідовно насаджувати наратіви російської пропаганди. Чи свідомо це робиться? Вже зрозуміло, що так. А от у чому сенс цього і, які наслідки це матиме для країни?
Звичайно, можна відвернути увагу міжнародного співтовариства від російської агресії, незаконної анексії Криму та окупації частини сходу України, замінити ці дії на "внутрішній конфлікт" і чекати на мир, але це матиме трагічні наслідки для суспільства та України як держави.
Дуже небезпечним є і намагання створити у суспільстві образ такого собі "опонента миру" з усіх, хто проти втрати суб'єктності України. Водночас, впевнена, що українське суспільство не хоче миру за будь-яку ціну і не збирається жертвувати своїм суверенітетом та свободою.
Підтримую думку . що карантин може затягнутися до 3-х місяців .
кроме трипера и хламидиоза, у тебя 100% короновирус..
Все у кацапів навкруг ср... ..крутиться !
а где у нас государство...?! у нас Квартал рулит...и как обычно-"втихаря"...
доказано Новыми Санжарами и Минском 11.03...
Оманские...слы...
Что попустило? Думать научился?
Він з "запеклих борців".
етс..
Выживут??
🤣🤣🤣
"Власть в Украине - она как пьяный слесарь с разводным ключом в руках. Сначала разводит народ. Потом начинает закручивать гайки. Причем крутит со всей дури (а дури у нее много!) и, как следствие, срывает резьбу. Поэтому рано или поздно приходится искать нового слесаря - трезвого и грамотного".
🤗
Когда организовали эвакуацию с китая, устроили цирк с санжарами, проверками, обсервацией и т.п., что в принципе, идеей было правильной, кроме ее реализации.
По сегодняшний день приземляются самолеты с Италией.
Стесняюсь спросить, почему сейчас никто их не проверяет и не помещает в карантин?? эта эпидемия отличается от китайской? нет! вирус другой? нет! так почему, м*ть вашу уроды, вы не помещаете людей на карантин, а отпускаете с самолета без проверки на все 4 стороны????
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Немає елементарного - тестів. Чи виділили якісь кошти для медицини для боротьби з короновірусом ? Багато чого можна ще писати. Цікаво за кого ця влада приймає людей ? За баранів ?
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ШМандельвошка вже за державу говорить? ЗЕклоун і "слуги урода", це не дежава!
Як зручно всяким ШМанделям прикриватися державою, в той час коли вони, ЗЕпотвори, обкрадають її !!!