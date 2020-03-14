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 Політика України, Здоров'я
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 Держава не може сказати, чи буде продовжено "карантин" через два тижні, - Мендель

За час обмежувальних заходів керівництво країни має зробити все можливе для запобігання поширенню COVID-19.

Про це в фейсбуці написала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава не може сказати, чи продовжиться "карантин" за два тижні, адже ми маємо зробити все можливе заради запобігання поширенню COVID-19. Ми реагуватимемо на ситуацію", - зазначила вона.

За її словами всі відомства роблять все можливе, щоб допомогти українцям.

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"У нас достатньо місць у реанімації, достатньо фахівців у лікарнях. Будь ласка, дотримуйтеся ретельної гігієни, не ходіть у людні місця й не панікуйте. COVID-19 – не вирок. Але нам треба зробити все, щоб якомога менше наших громадян ним заразилися", - підкреслила Мендель.

Вона також закликала допомагати старшим українцям, щоб ті могли уникнути зараження.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.

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Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181523
 
 
 Топ коментарі
 
з яких це пір балакаюча дупа бубочки робить заяви від імені держави?
ким воно себе марить?
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Ми в карантині вже майже рік, - Зекарантин. Бо у нас своя пандемія. І коли наш носій десь їде, там епідемія!
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"У нас достаточно мест в реанимации, достаточно специалистов в больницах.Источник: https://censor.net.ua/n318152

Це не правда.
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это не то что неправда, это наглая ложь!!!!
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З початку була Мендель, а лише потім з'явився Мендельсон і Менделеєв...
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не мендель она, а самый настоящий ПЕНДЕЛЬ, паршивая мразь.
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якщо вже оця воша ПРо гасудасртво лепече то- ЛАНА ЗЕРКАЛЬ -
Росія - це не проблемний сусід, з яким можна домовитися, "просто переставши стріляти", а "екзистенційний ворог", метою якого є повне знищення Української держави.
"Сумно, навіть гірше. Замість кропіткоі роботи з об'єднання суспільства його продовжують розривати на шматки і послідовно насаджувати наратіви російської пропаганди. Чи свідомо це робиться? Вже зрозуміло, що так. А от у чому сенс цього і, які наслідки це матиме для країни?
Звичайно, можна відвернути увагу міжнародного співтовариства від російської агресії, незаконної анексії Криму та окупації частини сходу України, замінити ці дії на "внутрішній конфлікт" і чекати на мир, але це матиме трагічні наслідки для суспільства та України як держави.
Дуже небезпечним є і намагання створити у суспільстві образ такого собі "опонента миру" з усіх, хто проти втрати суб'єктності України. Водночас, впевнена, що українське суспільство не хоче миру за будь-яку ціну і не збирається жертвувати своїм суверенітетом та свободою.
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А по суті заяви тільки декілька дописів .. Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, - Мендель - Цензор.НЕТ 1007
Підтримую думку . що карантин може затягнутися до 3-х місяців .
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Дмытрыку! .. а ну расскажи, когда тебя Путен в мозх укусил, что б ты стал убежденым предателем и колоборантом?!
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это в твоём российском Аусвайсе написано?!.. ты ещё анализы на короновирус сдай..
кроме трипера и хламидиоза, у тебя 100% короновирус..
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..Ось і підтверження .
Все у кацапів навкруг ср... ..крутиться !
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скажи Дмытрыку!.. как тебе таким чмырем живется?!.. не хочется повеситься?!
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думаєте що встигнуть за три місяці ПРосрати країну? ОПТОМ?
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-"Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, - Мендель
а где у нас государство...?! у нас Квартал рулит...и как обычно-"втихаря"...
доказано Новыми Санжарами и Минском 11.03...
Оманские...слы...
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Грабий сывочолый тебя что путен за мозг укусил?
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Государство есть государство, а вот что скажут люди, поставленные управлять им, так это действительно нельзя предсказать.
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Не государство....а тупое зеленое стадо...и тупая овца мендель...
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вошка ховається за велич словес , як її шеф
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не може ж вона сказати -" Тупе зелене стадо не знає, як далі діятиме з вісруом - чи встигне закон по землі ПРосунути та Україну у Мінську здати... чи,якщо не встигнуть, пошле їм доля погіршення ситуації з коронавірусом ...
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Сидячи в штатах, ти вважаєш за потрібне гадити тут в коментах?
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а кацабам значиться -можна...? сидячи в ольгіно...і чого ти достібався до людини...?!ДОС...
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Поскольку я не государство то скажу - карантин обязательео будет продлен, потому что через две недели будет как раз полная жопа. А все потому что вы ЗЕбилы.
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О как? Я в принципе согласен...но год назад товаришЧ roshenko q...майку на грудях рвал за осла оманского ...
Что попустило? Думать научился?
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Дурак ли ты это даже не вопрос...любой кто голосовал за осла оманского..и его зеленое стадо...дурак...причем клинический...
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І я добре пам'ятаю твої пости. Чи може ти порохобот? Тоді я публічно попрошу вибачення.
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Вам нема за що перепрошувати.
Він з "запеклих борців".
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А шо будет анархистам, атеистам, папуасам, мазохистам, онанистам , парашистам и парашютистам
етс..
Выживут??
🤣🤣🤣
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Шо вы тут все навалились на бедную еврейскую девочку? У нею в должностных обязанностях первым пунктом стоит "подмахивать начальству".
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ага, бедная, от таких "бедных" одно зло исходит.
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Лучче б ты нне ***********..
"Власть в Украине - она как пьяный слесарь с разводным ключом в руках. Сначала разводит народ. Потом начинает закручивать гайки. Причем крутит со всей дури (а дури у нее много!) и, как следствие, срывает резьбу. Поэтому рано или поздно приходится искать нового слесаря - трезвого и грамотного".

🤗
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Якщо карантин буде тривати декфлька місяців,то буде дефол,економіка і все інше просяде в декілька разів.А ще є війна з московитами.
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мендель это государство? ха ха ха ха тогда я карл маркс.....
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Пізно, рік назад лікувати треба було. Зараз скіпідаром нехай заливають.
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Вообще-то хлорка, как панацея, но говорят не работает, разве только вовнутрь.
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- Володенька, - убеждал за стеной женский голос, - будешь писать в окно, тебя в манделята не примут. Послушай маму Риму…
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Когда умрут в изоляции последние, тогда закончится Пандемия, а потом и Эпидемия.
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у меня еще один вопрос, может кто-то ответит.
Когда организовали эвакуацию с китая, устроили цирк с санжарами, проверками, обсервацией и т.п., что в принципе, идеей было правильной, кроме ее реализации.

По сегодняшний день приземляются самолеты с Италией.

Стесняюсь спросить, почему сейчас никто их не проверяет и не помещает в карантин?? эта эпидемия отличается от китайской? нет! вирус другой? нет! так почему, м*ть вашу уроды, вы не помещаете людей на карантин, а отпускаете с самолета без проверки на все 4 стороны????
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"У нас достаточно мест в реанимации, достаточно специалистов в больницах. Пожалуйста, соблюдайте тщательную гигиену, не ходите в людные места и не паникуйте. COVID-19 - не приговор. Но нам надо сделать все, чтобы как можно меньше наших граждан им заразились", - подчеркнула Мендель

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Немає елементарного - тестів. Чи виділили якісь кошти для медицини для боротьби з короновірусом ? Багато чого можна ще писати. Цікаво за кого ця влада приймає людей ? За баранів ?
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Держава не може сказати, чи буде продовжено "карантин" через два тижні, - ШМандель
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ШМандельвошка вже за державу говорить? ЗЕклоун і "слуги урода", це не дежава!
Як зручно всяким ШМанделям прикриватися державою, в той час коли вони, ЗЕпотвори, обкрадають її !!!
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спич этой "мандель" не имеет ничего общего с реальностью
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Ну блин надоели спецы аля Иосип Мендель - штам( прости господи за аналогию великого поэта сына Мойсея)
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Мендель это типа пескова, я правильно понимаю?
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Карантин при самом лучшем раскладе,продлится до осени.При этом на май месяц придётся пик в Украине.
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При частом пользовании Мендель превращается... превращается Мендель... в огромную Манделлу...
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Поки Зеленський буде при владі, доти буде й карантин. Як тільки карантин скасують, так Зеленського винесуть.
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"Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели", - Мендель,--чувствуется пафос,-- выглядит так, как под понятием государство,она конечно же подразумевала себя саму.
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