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 Зареєструватися в системі МЗС "ДРУГ", звернутися в консульство або посольство, - Кулеба розповів, що робити українцям, які не встигнуть повернутися до 17 березня

Громадянам України, які перебувають за кордоном, необхідно спробувати повернутися в Україну до 17 березня 2020 року або негайно зареєструватися в системі МЗС "ДРУГ".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Три кроки для українського громадянина за кордоном. Крок номер один — спробуйте повернутися до України до 17 числа", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що якщо стане зрозуміло, що швидко повернутися не вдасться, потрібно негайно зареєструватися в системі МЗС "ДРУГ".

"Так і називається "ДРУГ" - добровільна реєстрація українських громадян. І ми будемо бачити, що ви залишаєтеся і що ви потребуєте нашої підтримки. Паралельно зверніться до консульської установи, або посольства України у тій країні, де ви залишилися. Ви можете це зробити електронною поштою, можете на сторінках соціальних мереж", - запросив міністр.

За його словами, це дозволить Україні надати допомогу тим, хто її потребує.

"Коли ми побачимо цю картинку, яка складається - де, хто перебуває, в якій кількості, ми зможемо встановити контакт з цими людьми і вже починати формувати групи", - підсумував керівник МЗС.

Також він подякував мобільним операторам України Київстар, Vodafon та Lifecell за те, що вони підтримали МЗС і зараз розсилають на всі мобільні телефони українських громадян, які перебувають за кордоном, повідомлення з описом алгоритму дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 17 березня кордони буде закрито для літаків, автобусів і поїздів, до України можна буде в'їхати автомобілем, - РНБО

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію,  підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Висловлювання в інтернеті, що "від грипу помирає більше людей", - безглузда дурниця, - інфекціоніст Кобевко з Чернівців

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держприкордонслужбі розповіли, кого пустять на свою територію поляки. ІНФОГРАФІКА

На разі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181522
 
 
 Топ коментарі
 
У каждого Украинца есть страховка и потом Польша например объявила что и безплатно будет лечить Внимание вопрос а зачем возвращается вы, наихудшая власть за всю историю что-то ещё обещаете. Да пошли вы куда подальше со своим "другом" ПОЗОРИЩЕ.
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коронвірус - добра нагода бить тіпа прі дєлах міністру закордоннних НЕсправ України При кабміні НЕлоха
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Як на мою думку, то тепер преЗЕдент повинен особисто зустрічати всіх врятованих, евакуйованих та звільнених. Ну і цілуватися з ними, як його кумири з совка та московії: Брєжнєв та пуйло... А після того проводити термінові наради з КМУ (у повному складі) та при повному залі засідань ВРУ давати звіт стосовно подальшої долі цих людей.
Може тоді Україні стане легше... Тижнів за два-три Зарегистрироваться в системе МИД "ДРУГ", обратиться в консульство или посольство, - Кулеба рассказал, что делать украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта - Цензор.НЕТ 1364
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а если друг оказался вдруг …?
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ой, я тебя умоляю... махай дальше своей "дубиной" .
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А як там Ермак без тебе здав Україну, ДРУГ?
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коронвірус - добра нагода бить тіпа прі дєлах міністру закордоннних НЕсправ України При кабміні НЕлоха
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колега оцього ДРУГА типу дипломата - ЛАНА ЗЕРКАЛЬ -
Росія - це не проблемний сусід, з яким можна домовитися, "просто переставши стріляти", а "екзистенційний ворог", метою якого є повне знищення Української держави.
"Сумно, навіть гірше. Замість кропіткоі роботи з об'єднання суспільства його продовжують розривати на шматки і послідовно насаджувати наратіви російської пропаганди. Чи свідомо це робиться? Вже зрозуміло, що так. А от у чому сенс цього і, які наслідки це матиме для країни?
Звичайно, можна відвернути увагу міжнародного співтовариства від російської агресії, незаконної анексії Криму та окупації частини сходу України, замінити ці дії на "внутрішній конфлікт" і чекати на мир, але це матиме трагічні наслідки для суспільства та України як держави.
Дуже небезпечним є і намагання створити у суспільстві образ такого собі "опонента миру" з усіх, хто проти втрати суб'єктності України. Водночас, впевнена, що українське суспільство не хоче миру за будь-яку ціну і не збирається жертвувати своїм суверенітетом та свободою.
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Як на мою думку, то тепер преЗЕдент повинен особисто зустрічати всіх врятованих, евакуйованих та звільнених. Ну і цілуватися з ними, як його кумири з совка та московії: Брєжнєв та пуйло... А після того проводити термінові наради з КМУ (у повному складі) та при повному залі засідань ВРУ давати звіт стосовно подальшої долі цих людей.
Може тоді Україні стане легше... Тижнів за два-три
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по всей видимости, речь идёт о туристах и нелегалах. те кто находится длительное время в европе на легальных основаниях и защищены страховками,......, для них возврат в страну, где они ничего этого не имеют, очень рискованное мероприятие. те по этому поводу даже раздумывать не будут.
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мид одобрил делишки "друга" ермака? - таких друзей за хвост и в музей.
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Не дай Бог такого друга. От таких друзей и народ из страны убегает. Скоро еще *друзья* с севера привалят
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У каждого Украинца есть страховка и потом Польша например объявила что и безплатно будет лечить Внимание вопрос а зачем возвращается вы, наихудшая власть за всю историю что-то ещё обещаете. Да пошли вы куда подальше со своим "другом" ПОЗОРИЩЕ.
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