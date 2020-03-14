 30-річного ветерана АТО Олександра Фрайтага знайшли мертвим на Харківщині (оновлено)

Про це місцевому виданню KHARKIV Today повідомила дружина ветерана АТО Тетяна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, тіло чоловіка виявили 13 березня близько 10:00 недалеко від будинку в Лизогубівці Харківського району.

Відділ комунікації поліції Харківської області інформує, що тіло померлого без видимих ознак насильницької смерті виявили в туалеті місцевого медпункту.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть".

Журналістка Ніна Гончарук на своїй фейсбук-сторінці повідомила, що Фрайтаг був призваний на службу в 2014 році. Служив у 92-й бригаді. У 2016 році став матросом-контрактником у 36-й бригаді морської піхоти. Був важко поранений. Його нагороджено орденом "За мужність", медалями "За оборону Маріуполя", "За оборону Щастя", "Захисник Вітчизни". Також вона написала, що у ветерана залишився півторарічний син. Прощання з Олександром Фрайтагом відбулося 14 березня на Алеї Героїв.

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За даними джерел Цензор.НЕТ, у ветерана не витримало серце.