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 30-річного ветерана АТО Олександра Фрайтага знайшли мертвим на Харківщині

Ексбоєць 36-ї ОБрМП Олександр Фрайтаг пішов із дому 8 березня і відтоді не виходив на зв'язок.

Про це місцевому виданню KHARKIV Today повідомила дружина ветерана АТО Тетяна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, тіло чоловіка виявили 13 березня близько 10:00 недалеко від будинку в Лизогубівці Харківського району.

Відділ комунікації поліції Харківської області інформує, що тіло померлого без видимих ознак насильницької смерті виявили в туалеті місцевого медпункту.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть". 

Журналістка Ніна Гончарук на своїй фейсбук-сторінці повідомила, що Фрайтаг був призваний на службу в 2014 році. Служив у 92-й бригаді. У 2016 році став матросом-контрактником в 36-й бригаді морської піхоти. Був важко поранений. Також вона написала, що у ветерана залишився півторарічний син.

Прощання з Олександром Фрайтагом відбулося 14 березня на Алеї Героїв.

30-річного ветерана АТО Олександра Фрайтага знайшли мертвим на Харківщині 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181521
 
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