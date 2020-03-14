 Частина "слуг народу", що протестували проти координаційної ради з терористами, видалили свої пости

На це звернув увагу депутат від партії "Голос" Микола Виговський, інформує Цензор.НЕТ.

"У зверненні депутатів Слуги Народу до Володимира Зеленського щодо Мінської зради сталися зміни:

🥬 Ірина Аллахвердієва, сторінку видалено;

🥬 Андрій Боблях, пост із заявою видалено;

🥬 Ольга Василевська-Смаглюк, пост із заявою видалено;

🥬 Артем Ковальов, пост із заявою видалено;

🥬 Володимир Тимофійчук, пост із заявою видалено;

🥬 Ігор Фріс пост із заявою видалив, але написав новий, де дублює тези із заяви, однак до президента вже не звертається;

🥬 Дмитро Чорний, сторінку видалено", — написав він.

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Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.