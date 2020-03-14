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 Політика України
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Все про:Виговський (15) мінські угоди (1759) Слуга народу (720) Єрмак Андрій (143) Василевська-Смаглюк (23) Тимофійчук (2) Аллахвердієва (2)

 Частина "слуг народу", що протестували проти координаційної ради з терористами, видалили свої пости

Деякі депутати від "Слуги народу", які напередодні просили Зеленського повернути мінські переговори в законодавче поле України, видалили свої пости.

На це звернув увагу депутат від партії "Голос" Микола Виговський, інформує Цензор.НЕТ.

"У зверненні депутатів Слуги Народу до Володимира Зеленського щодо Мінської зради сталися зміни:

🥬 Ірина Аллахвердієва, сторінку видалено;

🥬 Андрій Боблях, пост із заявою видалено;

🥬 Ольга Василевська-Смаглюк, пост із заявою видалено;

🥬 Артем Ковальов, пост із заявою видалено;

🥬 Володимир Тимофійчук, пост із заявою видалено;

🥬 Ігор Фріс пост із заявою видалив, але написав новий, де дублює тези із заяви, однак до президента вже не звертається;

🥬 Дмитро Чорний, сторінку видалено", — написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина "слуг народу" підтримала створення консультативної ради з терористами

Частина слуг народу, що протестували проти координаційної ради з терористами, видалили свої пости 01

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181520
 
   
 Топ коментарі
 
Злякались за свої дупи...
Слуги зеленського.
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Військові уже розуміють що буде Майдан, і буде він збройним.Сьогоднішня інфа.
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Шлюхи пятикопеечные как и вся их мерзотная партия ЗЕскотов
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Зе-шавки. Після того як отримали по морді за те, що огризалися, заскавчали і забилися в куток.
Підписуйтеся на канал зашкварних новин в Телеграмі "ЗАШКВАР"
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Было случайное кратковременное проявление интеллекта
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це був фейк - подивіться хто там з відомих окрім Потураєва та Смаглюк - відомих жополизів ЗЕ
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Этот фейк всё равно Зеленского и других руснявых не спасет.
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я думаю якраз навпаки - ПРо боїна (іобини) в кораблі НЕлоха тільки поширюватиметься, занадто багато викликів для банди піарщиків , яка ПРодовжує все більше йти накатим шляхом регіоналів , бо свої креативчики вичерпались ...
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Опять не правильно поняли не то имели ввиду и не имели полномочий Частина "слуг народу", що протестували проти координаційної ради з терористами, видалили свої пости - Цензор.НЕТ 6630
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Не пройшло і року після президентських виборів, а Києвом уже ходять колони і скандують "Зелю геть!" Голосно і з ентузіазмом.
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а может если б ходили с плакатами "ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ В ДОБРОВОЛЬЦЫ" или "ОТПРАВЬТЕ МЕНЯ НА ФРОНТ", то и зеля вел бы себя по другому)))
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А за что сейчас убивают наших воинов? Пучеглазая зеленая жаба и мизинца их не стоит, а сдает Украину )(уйлу.
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ну и что он должен делать, если нет желающих с оружием в руках защищать страну? дети у него тоже ещё маленькие, чтобы отправить их на фронт, как сделал предыдущий президент и генпрокурор и о подвигах, которых до сих пор слагают легенды)))
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І вже ходять чутки, що 25 жовтня 2020 року разом з виборами до місцевих рад можуть відбутись дострокові вибори до Верховної Ради. Наче все йде до розпуску цієї Ради.
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вони не слуги народу...вони слуги комика...ганебно не мати своєї думки...ганебно не вірити своїм виборцям...Земаріонєтки...
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Власть Артиста ведет страну к реальной гражданской войне, где воевать будет народ против его шабаша и силовиков Авакова.
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Гражданской войны не будет. Перевешаем продажное падло и все.
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Вот такие чухоморы у нас во всех ветвях власти Судя по последним событиям Украину наверное не просрём но и полностью независимыми не станем
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Типичная ватная рожа. Вчера у запроданца Шустера не мог связать два слова. Стыдно должно быть Ахметову за такого топ менеджера.
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Єрмак-ватнік ти магуч ти гоняєш зради путч , був лише ПРодю-СЕР хрінов ,а став зрадником країни!
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Смотрю сейчас Бутусова и реально приятно. Цитирую его слова: У нас хватит сил дать ответ агрессору и показать всему миру на примере Израиля, как мы можем остановить Россию.
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И шо интересно опять Кучма ,оружие атомное тактическое тоже он отдал ,совпадение....,😬
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При Зеленском вернулись все кто должен был сидеть в тюрьме вместе с Януковичем. У кого-то еще есть вопросы по-поводу Зеленского?
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все повторяется. так было и при мессии-ющенко
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та вперше не поставив вимогу припинення вогню, як умову для продовження перемовин, залишивши умови по розведенню- БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ
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земляді хочуть "мира любой ценой"-навідь шляхом здачі нашого суверенітету та незалежності в догоду ворогу...це "нове слово" в міжнародній політиці...новаторство від Зекаманди...
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вони раніше для ПРоформи обіцяли не виконувати розведення , якщо немає припинення вогню... але зараз розуміють , що лишенаражаються на критику за брехливі обіцянки ... Тупі ПРорегіональні ПРрийомчики, памятаємло як Вітьок брехав про асоціацію до останнього. зараз невиїзд нагадає українцям, як жити без безвізу ... Біда світова пробудить мізки тих хто повірив у це збіглвисько.
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і ось така думка- https://uainfo.org/blognews/1584190663--nashu-stranu-slivayut-oleg-sentsov-zhestko-vyskazalsya-o-dogovorennostyah.html
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Ну он же обещал поменять всех на всех , просто он не уточнял
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Деякі щось починають підозрювати, але за відсутністю мізків доходить я к до жирафа.
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повії, незалежно від кольору , назавжди залишаться повіями. повій потрібно знати поіменно, щоб нічого не забути. але, в першу чергу, потрібно поіменно знати мовчазних подільників зезлочину!
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Отже, як я і писала: служки уродів та їхні виборці - зрадники України.
Смерть ворогам !
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"История учит нас, что условиями развития либеральной демократии являются определенный уровень экономического развития, грамотность населения, растущий средний класс и политические институты, обеспечивающие свободу слова и права человека".

(Ли Куан Ю, Сингапурская история).
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Явление поражает. Но оно есть. В стране уже мало тех, кто хочет быть учителем. Но много тех, кто учит.

Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.

Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.

Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.

Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.

Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.

Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.

Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.

Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.

Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.

Все учат, советуют.

Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.

Ну, хотя б наоборот, что ли.

Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"

Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"

Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.

Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.
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- ЛАНА ЗЕРКАЛЬ -
Росія - це не проблемний сусід, з яким можна домовитися, "просто переставши стріляти", а "екзистенційний ворог", метою якого є повне знищення Української держави.
"Сумно, навіть гірше. Замість кропіткоі роботи з об'єднання суспільства його продовжують розривати на шматки і послідовно насаджувати наратіви російської пропаганди. Чи свідомо це робиться? Вже зрозуміло, що так. А от у чому сенс цього і, які наслідки це матиме для країни?
Звичайно, можна відвернути увагу міжнародного співтовариства від російської агресії, незаконної анексії Криму та окупації частини сходу України, замінити ці дії на "внутрішній конфлікт" і чекати на мир, але це матиме трагічні наслідки для суспільства та України як держави.
Дуже небезпечним є і намагання створити у суспільстві образ такого собі "опонента миру" з усіх, хто проти втрати суб'єктності України. Водночас, впевнена, що українське суспільство не хоче миру за будь-яку ціну і не збирається жертвувати своїм суверенітетом та свободою.
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