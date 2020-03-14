 Ворог застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм біля Старогнатівки, Новолугансьго, Шумів і Гладосового, втрат немає, - пресцентр ОС

Як уточнює пресцентр Об'єднаних сил, три обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поряд із Березовим (з гранатометів різних систем), Старогнатівки (5 хв з міномета калібру 82 мм) і Павлополя (з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), інформує Цензор.НЕТ.

Три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Новолуганського – з міномету калібру 82 мм – 3 міни, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Шуми – зі 120-мм мінометів – 6 мін, 24 міни із мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів;

поруч із Гладосовим – з міномету калібру 120 мм – 3 міни.

Сьогодні, 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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Нагадаємо, 13 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення.