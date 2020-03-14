 Ворог застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм біля Старогнатівки, Новолугансьго, Шумів і Гладосового, втрат немає, - пресцентр ОС

Як уточнює пресцентр Об'єднаних сил, три обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поряд із Березовим (з гранатометів різних систем), Старогнатівки (5 хв з міномета калібру 82 мм) і Павлополя (з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), інформує Цензор.НЕТ.
Три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Новолуганського – з міномету калібру 82 мм – 3 міни, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік населеного пункту Шуми – зі 120-мм мінометів – 6 мін, 24 міни із мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів;
поруч із Гладосовим – з міномету калібру 120 мм – 3 міни.
Сьогодні, 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, 13 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення.
На пид0pоssии лгут все и на всех уровнях!!! Россия - страна победившей лжи, где цена правды ничтожна, где ценятся не факты, а мифы разной степени фантастичности и вера в них!!! Лгут все: Кремль, министры, депутаты и чиновники всех рангов, СМИ, государственная статистика, лгут заказчики подрядчикам, а подрядчики заказчикам!!! Реальность исчезла!!! В понимании реальности и знании фактов общество не видит никакой ценности!!! Обмануть другого доблесть, троллить - геройство!!! Обманываться всем вместе - наивысшая стадия общественного единения!!! «Можем повторить» - лжёт российское общество про Великую Отечественную Войну поскольку не осталось в живых ветеранов, которые участвовали в той войне и знали истинную, а не лживо-киношную сказку про ВОВ, доведённую ныне до гротескного уровня!!!
Советская ложь о «не ошибающейся» партии и «гениальном» Сталине нашла своё продолжение в культе Путина, и, что куда более трагично, в формирующемся сейчас культе Навального!!! Культ личности - это конструкция из лжи, когда замалчиваются и вымарываются из памяти ошибки, а чужие или общественные успехи приписываются вождю!!! Ложь о возможности победы над Гитлером «в одиночку» (якобы без помощи союзников всем необходимым для продолжения ведения войны, после Катастрофы лета-осени 1941 года), ложь о проведенной собственными силами «сталинской» индустриализации (якобы без помощи немецких и американских компаний и специалистов) проецируется в настоящее мифами о способности провести импортозамещение и новую индустриализацию (которую, создав к тому же 25 млн новых высокотехнологичных рабочих мест, уже обещал провести в 2011 году Путин, но строители нового культа вымарали это из памяти общества)!!! Объявленные ранее, но не выполненные планы считаются реализованными, и следующее планирование ведётся не от реальных параметров, а от когда-то назначенных к исполнению цифр!!!
Взрослые люди считают, что если объявлено импортозамещение, то производители должны перейти с импортной элементной базы на отечественную, которой в реальности нет, но при этом пишутся бравурные отчёты, где отечественная элементная база заменяется «произведенной не в странах НАТО» и это засчитывается за «отечественную», процент которой в отчетах постоянно растет, убеждая общество в «успехах» несуществующего импортозамещения!!! Пытающихся говорить правду и искать реальные факты не слышат и презирают, как разрушителей «зоны комфорта» о якобы сильной армии (которая не может победить повстанцев в Сирии уже дольше, чем продолжалась ВОВ), «зоны комфорта» о существующих только в мультиках ракетах!!! Признать правду россиянину психологически невозможно!!! Лучше включить телевизор и насладиться новой порцией лжи о мнимом величии, а пытающихся искать и говорить правду считать блаженными и дураками, как в пророческом фильме Юрия Быкова!!
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