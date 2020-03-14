 Київський апеляційний суд 23 березня розглядатиме оскарження вироку Януковичу. ДОКУМЕНТ

Відповідна повістка оприлюднена в 13 березня в газеті "Урядовий кур'єр" (№48), інформує Цензор.НЕТ.
"Київський апеляційний суд викликає вас як обвинуваченого на 11:00 23 березня 2020 року апеляційними скаргами захисників на вирок Оболонського районного суду Києва", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.
Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.
Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.
За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.
Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.
1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.
Хватит позорить Украину ОБОССАНЫМИ ШТАНАМИ АЛКОГОЛИКА СИВОХИ
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КПК України
Стаття 421. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого
1. Обвинувальний вирок, ухвалений судом першої інстанції, може бути скасовано у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання, скасувати неправильне звільнення обвинуваченого від відбування покарання, збільшити суми, які підлягають стягненню, або в інших випадках, коли це погіршує становище обвинуваченого, лише у разі, якщо з цих підстав апеляційну скаргу подали прокурор, потерпілий чи його представник.
І не Раз!!
🤣🤣
Янукович повертається - з експрезидента зняли санкції ЄС
Обычная история со всеми Нашими *************...
Будем пассматреть..
Елбасы им усем, мля...
на момент зныкнення харант виконував обовъязки головнокомандуючого ?
Далї усе тїльки в особливому статусї.(за законом воєнного стану)
А може нїчого такого не було,а дїдусь втїк з мїсця ДТП.....?!
11 березня 2020 року Кам'янець-Подільська єпархія "УПЦМП" виграла апеляцію в Північному апеляційному господарському суді міста Києва у справі про
переведення православної громади Свято-Іллінського храму "УПЦМП" села Клинове Городоцького району Хмельницької області в ПЦУ.Прихильники ПЦУ подали апеляцію, але програли.