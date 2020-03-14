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 Київські новини
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Все про:Київ (7428) Янукович (10168) державна зрада (266) Апеляційний суд (158)

 Київський апеляційний суд 23 березня розглядатиме оскарження вироку Януковичу. ДОКУМЕНТ

Розгляд апеляції втікача експрезидента Віктора Януковича у справі про держзраду намічено на 23 березня.

Відповідна повістка оприлюднена в 13 березня в газеті "Урядовий кур'єр" (№48), інформує Цензор.НЕТ.

"Київський апеляційний суд викликає вас як обвинуваченого на 11:00 23 березня 2020 року апеляційними скаргами захисників на вирок Оболонського районного суду Києва", - йдеться в документі.

Київський апеляційний суд 23 березня розглядатиме оскарження вироку Януковичу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

Читайте також: Кримінальне провадження проти Януковича повернуто в Оболонський райсуд для виправлення описок та роз'яснення вироку

Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181514
 
 
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ві знаєтє, я, такі, ужє пRєдвіжу вєRдікт
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Треба швидко того що є визнати державним зрадником,бо ж втече,як той.
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В порівнянні з Зєйлом, Зєк у певному ракурсі виглядає майже патріотом.
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это ты про петю? Так он уже удрал, в Испании подвис. Ссыкло.
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Хватит обходиться полумерами !мертвечук ,зеленский,Кучмо с зятьком,кравчучка и все шавки помельче на эшафот
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про порошенка забыл(а). Его предводителем тех, кто на эшафот идти будет.
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апсалютная стєпєнь сравнєнія: big = большой, big-er = больше, big-est = самий бальшой
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Позорище на весь мир
Хватит позорить Украину ОБОССАНЫМИ ШТАНАМИ АЛКОГОЛИКА СИВОХИ
Киевский апелляционный суд 23 марта будет рассматривать обжалование приговора Януковича - Цензор.НЕТ 9171
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такс... следующий шаг это оправдание Овоща?
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вполне может быть. Януковощ виновен в том, что не разогнал водометами сразу эту кастрюльную свору.
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В любой стране где власть захватили преступники.
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Треба дозволити януку бути у складі слуг народу.
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Вы что бредите ? Их мразей на столбах вешать
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Апеляційний суд не тільки скасовує, але і підтверджує, а може і збільшити термін покарання. Дай Боже розуму оболонському судді збільшити вирок у два рази.
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тупик, апеляционный суд не добавляет. Он или оставляет без изменения, или принимает решение об изменении срока в меньшую сторону или вообще отмену. Учи законы, патриот недоделанный.
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Тобі видніше, ватник переделанный.
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воно не розбирається. Не дочитало книжку.
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а не треба нас дурити! саме не розбирається, а пише тут всякі глупості!

КПК України

Стаття 421. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого
1. Обвинувальний вирок, ухвалений судом першої інстанції, може бути скасовано у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання, скасувати неправильне звільнення обвинуваченого від відбування покарання, збільшити суми, які підлягають стягненню, або в інших випадках, коли це погіршує становище обвинуваченого, лише у разі, якщо з цих підстав апеляційну скаргу подали прокурор, потерпілий чи його представник.
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Так это они ещё пока не понимают,что им лугандоновского троянского коня на постой собираются зеля с ермаком в дом привести.А там такая прожорливая скотина,что их зарплат 4000 долларов может не хватить.
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Чекаємо в Україні ефективну команду "новєйших ліц" на чолі з проффесором янеовочем і професіоналом-технократом бімбавичем?
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По-моєму, Вовіку треба починати хвилюватись. Бо якщо пОРТНОВ ПОДСУЄТИТСЯ, то в акурат на День Сміху можна чекати повернення "лЄгітімного" почитатЄля страусів та павлінів.
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так скоро Януковича визнають потерпілим..
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Янукович Крым продал Московии за 3 млрд долларов,все помнят когда он при Кучме ,комедию крутил на о. Тузла с украинскими советскими десантниками,которые днём и ночью танцевали на острове устрашая россиян Краснодара,а уже в 2014 году с песней выходили с Крыма,не выполнив свой долг перед Украиной,предательство было на предательстве и до этих пор предательством погоняет
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Витя , Юля тебя ждёт для определения в колонию Київський апеляційний суд 23 березня розглядатиме оскарження вироку Януковича - Цензор.НЕТ 4353
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Нююю, Хряк2.0 хател шобы Хряка1.0 не лишили ************** титула..
Обычная история со всеми Нашими *************...
Будем пассматреть..
Елбасы им усем, мля...
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Зеленский назначил смотрящим за судами Портнова, который был в администрации Януковича. Богдан тоже был в администрации Януковича. ДБР управлять назначен адвокат Януковича. Зеленский уже и сам похож на Януковича по своим действиям!
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Два Майдана потрібно було шоп позбутись цього остогидлого поца!!! Коли здихались, то вже думалось - ніколи і не згадаємо, бо гидко. Ан-нєт, нові ліца підсовують нам стару сраку!
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После рассмотрения добавить еще годков пять.
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тупик, апеляционный суд не добавляет. Он или оставляет без изменения, или принимает решение об изменении срока в меньшую сторону или вообще отмену. Учи законы, патриот недоделанный.
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Пытання :
на момент зныкнення харант виконував обовъязки головнокомандуючого ?
Далї усе тїльки в особливому статусї.(за законом воєнного стану)
А може нїчого такого не було,а дїдусь втїк з мїсця ДТП.....?!
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Теперь коронавирус помешает ( завадить ) . ((
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Київські суди $допомогають$ московській церкві повернути храми які прейшли з громадою до ПЦУ."
11 березня 2020 року Кам'янець-Подільська єпархія "УПЦМП" виграла апеляцію в Північному апеляційному господарському суді міста Києва у справі про
переведення православної громади Свято-Іллінського храму "УПЦМП" села Клинове Городоцького району Хмельницької області в ПЦУ.Прихильники ПЦУ подали апеляцію, але програли.
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А де патріоти, чому терплять зверхність проросійьких судів?
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вангую, благодаря янелоху и его зеленой шобле янек-зек будет оправдан судом и триумфально вернется в Украину. так что готовимся встречать легетимного зека. ))))))
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Бач, як зашевелились 8% тные.. Мабуть 5 років потужних реформ не вистачило Київський апеляційний суд 23 березня розглядатиме оскарження вироку Януковича - Цензор.НЕТ 2462
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