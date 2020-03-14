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 Політика України
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Все про:мінські угоди (1759) Слуга народу (720) Єрмак Андрій (149)

 Частина "слуг народу" підтримали угоди, підписані Єрмаком у Мінську

Частина депутатів від СН, які називають себе переселенцями з окупованого Донбасу, підтримали ідею створення консультативної ради з представниками окупованих територій на сході України.

Вони опублікували на своїх сторінках у фейсбуці звернення до своїх колег по фракції, які раніше попросили Зеленського повернути мінські переговори в законодавче поле України, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення опублікували заступник голови фракції СН Максим Ткаченко, член комітету з питань освіти, науки та інновацій Володимир Воронов, заступник голови комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко і голова підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і внутрішньо переміщених осіб Олексій Кузнєцов.

Депутати зазначають, що є переселенцями з Луганська і "були всередині ситуації".

"Всі ми стали депутатами Верховної Ради завдяки довірі наших виборців, які проголосували за президента України Володимира Зеленського та політичну силу "Слуга Народу". Головним пріоритетом програми президента було - досягнення миру на сході України", - наголошують автори заяви.

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На думку депутатів, Консультативна рада може стати майданчиком, на якій зможуть виступити представники населення окупованих територій, які з різних причин були змушені залишитися, але не мають відношення до розв'язування війни і порушення територіальної цілісності України.

"Для процесу миротворчості завжди має бути діалог. І вести цей діалог мають люди, що розуміють один одного. А бажання всіх і вся "сісти за стіл переговорів і радити "на вухо" навіть підозріло", - підкреслюється в заяві.

Депутати закликають цінувати людей і їх права і не робити висновків, не володіючи достатнім обсягом інформації.

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Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів,

Частина слуг народу підтримали угоди, підписані Єрмаком у Мінську 01Частина слуг народу підтримали угоди, підписані Єрмаком у Мінську 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181513
 
 
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"По мнению депутатов, Консультативный совет может стать площадкой, на которой смогут выступить представители населения оккупированных территорий, которые по разным причинам были вынуждены остаться, но не имеют отношения к развязыванию войны и нарушению территориальной целостности Украины."Источник: https://censor.net.ua/n3181513 так ці люди і так за Україну, про що з ними треба консультуватися?
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а документ підписано єрмаком з представниками окупанта.
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я ж і кажу: їхали б в данбас, де так багато українських громадян, як вони кажуть. Обиралися би цими чудовими громадянами в лугандонські парламенти - і там би приймали закони по поверненню чесних-вірних Україні громадян в лоно батьківщини.
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За идиотов народ держат. Такую дичь задвинуть. На голову не налезет. И ничего. Жрут зеленые, причмокивают. Я сам переселенец. Но не хочу никаких площадок для дебатов мифических жителей оттуда, не задействованных в оккупационном режиме. Потому, что это бред для хохликов, скучающих по СЫСЭРУ.
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я всегда говорил, что нельзя брать во власть выходцев из чудесного края кормильцев Украины. даже то что произошло с енакиевским зэком ничему нас не научило. все больше убеждаюсь в лучшем для нас варианте в вопросе лугандона - стена и ров с крокодилами.
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Хто їм винен, що вони придурки і переплутали парламент - хай би обиралися в ордло - і рідні були б поруч, і виборцям їхні виєб№они були зрозумлі
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Паскуды. Не даром говорят, сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит. Таких депутанов надо отстреливать. Пожалуй пора поднимать вопрос о референдуме по отделению Украины от быдодаунбаса и лугандонии. Раковую опухоль надо отсекать, без права посещения Украины на ближайшие 50-75 лет.
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Ці "контрзаявники" знову "забули" про окупантів і пишуть про "ситуацію 2014", намагаючись "забути" про те, що це та ж сама ситуація 2020 = окупація території України військами Росії.

Повторюють вигадки загарбників про начебто якихось "представників"... - Як вчили нас у школі:
представників КОГО? і ЧОГО?

Перш ніж писати про консультації з СБУ, спочатку могли би згадати цю просту шкільну науку: КОГО? і ЧОГО? !
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Когда последний российский солдат или уйдет с Донбасса или будет похоронен там, я буду согласен на любые консультативные советы с жителями Донбасса, а до этого - нет.
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Ив Крым я готов ехать хоть сегодня , но только на танке!
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Якого ж путіна вони одразу, ще у 2014 році не домовилися, а кинули все і дали драла? У цьому ж таки зверненні вони вказують, що причиною була російська агресія. Хіба вона закінчилася? Хіба так звані "представники ОРДЛО" мають власну суб'єктність і можуть САМОСТІЙНО щось вирішувати?
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Ще в Україні не хватало цих *********.Живуть 6 років з путіним - хай живуть і надалі...
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Притомні українці виїхали з окупованої частини Донбасу і розселилися по всій Україні,невеличка частина залишилась і, в міру своїх можливостей,бореться за український Донбас, і не може брати участь в якійсь консзраді,бо зразу попадуть на підвал.Так з ким збирається консультуватися п. Ткаченко і іже з ним.Не вішайте локшину на вуха українцям,а поверніться на свою малу Батьківщину і там боріться за повернення Донбасу.
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Притомні українці виїхали з окупованої частини Донбасу і розселилися по всій Україні,невеличка частина залишилась і, в міру своїх можливостей,бореться за український Донбас, і не може брати участь в якійсь консзраді,бо зразу попадуть на підвал.Так з ким збирається консультуватися п. Ткаченко і іже з ним.Не вішайте локшину на вуха українцям,а поверніться на свою малу Батьківщину і там боріться за повернення Донбасу.
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