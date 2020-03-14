 Частина "слуг народу" підтримали угоди, підписані Єрмаком у Мінську

Вони опублікували на своїх сторінках у фейсбуці звернення до своїх колег по фракції, які раніше попросили Зеленського повернути мінські переговори в законодавче поле України, інформує Цензор.НЕТ.
Звернення опублікували заступник голови фракції СН Максим Ткаченко, член комітету з питань освіти, науки та інновацій Володимир Воронов, заступник голови комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко і голова підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і внутрішньо переміщених осіб Олексій Кузнєцов.
Депутати зазначають, що є переселенцями з Луганська і "були всередині ситуації".
"Всі ми стали депутатами Верховної Ради завдяки довірі наших виборців, які проголосували за президента України Володимира Зеленського та політичну силу "Слуга Народу". Головним пріоритетом програми президента було - досягнення миру на сході України", - наголошують автори заяви.
На думку депутатів, Консультативна рада може стати майданчиком, на якій зможуть виступити представники населення окупованих територій, які з різних причин були змушені залишитися, але не мають відношення до розв'язування війни і порушення територіальної цілісності України.
"Для процесу миротворчості завжди має бути діалог. І вести цей діалог мають люди, що розуміють один одного. А бажання всіх і вся "сісти за стіл переговорів і радити "на вухо" навіть підозріло", - підкреслюється в заяві.
Депутати закликають цінувати людей і їх права і не робити висновків, не володіючи достатнім обсягом інформації.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів,
Повторюють вигадки загарбників про начебто якихось "представників"... - Як вчили нас у школі:
представників КОГО? і ЧОГО?
Перш ніж писати про консультації з СБУ, спочатку могли би згадати цю просту шкільну науку: КОГО? і ЧОГО? !