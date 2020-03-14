 Частина "слуг народу" підтримала створення консультативної ради з терористами

Вони опублікували на своїх сторінках у фейсбуці звернення до своїх колег по фракції, які раніше попросили Зеленського повернути мінські переговори в законодавче поле України, інформує Цензор.НЕТ.
Звернення опублікували заступник голови фракції СН Максим Ткаченко, член комітету з питань освіти, науки та інновацій Володимир Воронов, заступник голови комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко і голова підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і внутрішньо переміщених осіб Олексій Кузнєцов.
Депутати зазначають, що є переселенцями з Луганська і "були всередині ситуації".
"Всі ми стали депутатами Верховної Ради завдяки довірі наших виборців, які проголосували за президента України Володимира Зеленського та політичну силу "Слуга Народу". Головним пріоритетом програми президента було - досягнення миру на сході України", - наголошують автори заяви.
На думку депутатів, Консультативна рада може стати майданчиком, на якій зможуть виступити представники населення окупованих територій, які з різних причин були змушені залишитися, але не мають відношення до розв'язування війни і порушення територіальної цілісності України.
"Для процесу миротворчості завжди має бути діалог. І вести цей діалог мають люди, що розуміють один одного. А бажання всіх і вся "сісти за стіл переговорів і радити "на вухо" навіть підозріло", - підкреслюється в заяві.
Депутати закликають цінувати людей і їх права і не робити висновків, не володіючи достатнім обсягом інформації.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів,
Конечно поддержат если им каждый месяц по 5...10 тыщ баксов платят. И что угодно поддержат. Слуги народа они такие слуги...
"Слуги народа" после ультиматума Зеленскому внезапно удалили свои страницы в Facebook
Должны быть какие-то более активные действия по принуждению, или Украине хана. Как бы аваков их не возглавил, даже не знаю, что хуже...
Сейчас боты сами-знаете-кого пойдут в атаку в полный рост, врага забьют клавиатурами и ордло сразу освободят.
13 підх#йловських холопів!
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Лезу - стотысячный случай - на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее всё, как по нотам:
Буду звать (новое дело!),
Куда-то идти, спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
Хозяин гостям объясняет:
- Русский!
- Владимир Маяковский. Про это....
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Признал ли русский народ свою ответственность за что-либо? Нет. Виноваты всегда и во всем были другие. Перефразируя дедушку Крылова, «у русского всегда нерусский виноват». Более того, русские искренне убеждены (им это долго внушали, и им это очень нравится), что они всех всегда спасали, защищали, кормили, несли всем свет и тепло. И вообще, все перед ними в неоплатном долгу. - Александр Браиловский, писатель.
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«Господи, какие же вы все, русские, крутая сволочь - либералы, фашисты, коммунисты, демократы - без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах - и то мало будет - вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ. Вы все - одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть - и никакого вам Нового года». - Илья Кормильцев, автор текстов песен группы "Наутилус-Помпилиус".
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«90% населения страны понимает, что мы с*ки, падлы, мрази, но считает, что у нас есть право быть такими.» - Александра Славянская, генеральный директор группы компаний «Овентал».
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«Русскую литературу создали украинцы, евреи и негр… Упомянув при этом «негра» А.Пушкина, я погорячился, находясь в плену давнего имперского мифа про «арапа Петра 1», который на самом деле, был абиссинским евреем (фалашем). Но теперь, слава Яхве, мы знаем правду! И наши московские меньшие братья имеют все основания расширить свой «русский мир» и на Африку, где и доныне проживает славный еврейский народ фалашей, давший русской литературе выдающегося русскоязычного поэта А.С.Пушкина». -- Валерий Бебик, доктор политических наук.
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«Я обожаю русских. Они всегда точно знают, кого нужно запретить. Я уже лет 20 надеюсь, что наконец кто-нибудь придет и запретит их. Как класс. Вместе со всей их тысячелетней историей жополизства начальству, кнута и нагайки, пьянства и вырождения, насилия и нечеловеческой злобы, вместе с каждым *********, который знает кого точно нужно запретить. Увы, эти странные создания не вполне понимают, что для всего остального мира они выглядят как ничтожные уродцы... Они дергаются, ползают и кочевряжатся, надеясь, что их кто-нибудь заметит... а никто... не замечает... Одного боюсь - этой сволочи хватит ума попытаться запретить человечество». - Илья Кормильцев, автор текстов группы «Наутилус Помпилиус».
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«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк.
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«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
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«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.).
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«Во всем виновата Россия! Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.).
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«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922).
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«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозна в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». - Карл Маркс, революционер (1818 - 1883 гг.).
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«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
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«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии. От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей. Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями, и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы, должны принести с собой грозные ароматы...» - Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
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«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков, на Украине. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме. В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». - Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в 1654 - 1656 гг. в Москве. Записал его писарь Павел Алеппский...
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«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...» - Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Krizanicz). Historia de Sibiria Jurij Krizanicz, 1680..
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"Вся московская нация находится в худшем рабстве. Все и каждый без различия сословия, вместе с министрами являются рабами. Высокие вельможи подписывают свои письма к царю «твой холоп и раб Ивашка или Петрушка» и т. п. Если бы кто подписал Иван или Петр, то потерял бы жизнь. Московиты убеждены, что вся их страна со всеми богатствами и со всеми людьми является частной собственностью царя, и он имеет божественное право делать, что захочет, с поместьями и людьми. Московиты не имеют простых моральных устоев. Учиться от чужаков хоть приличному поведению не хотят, считая свое лучшим. Эта нация, родившаяся и воспитанная в рабстве, бесится, когда хоть немного ослабляется деспотия царя. Москвиты покорны только если взнузданны и в ярме … Высшие сословия, хотя и сами рабы, обращаются с низким, как с рабами. Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель … Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновали
Геть!
Есть две стороны вопроса - политическая и правовая.
В политическом смысле это решение означает разрушение клуба "друзей Украины" в мире. Даже самый большой сторонник Украины, сидя на кресле, вытрет лоб и скажет: "Слава Богу!". Это означает, что Киев отказывается от поддержки.
В правовом - по сути, это является признанием сторонами конфликта представителей ОРДЛО и Украины. И вывод России за рамки конфликта, перевод ее в статус наблюдателя, но и возможно даже миротворца.
Если посмотреть резолюции Совбеза ООН, решения Генассамблеи, ЕС, Европарламента, в рамках трехсторонней контактной группы сторонами конфликта всегда были Украина и Россия. А решались вопросы при посредничестве ОБСЕ.
Содержанием новых документов является переговорный процесс между Киевом и Донецком и Луганском. Но там есть еще куда худшая вещь, Донецк и Луганск там выступает как некое непонятное объединение.
Информационно Россия это подаст как признание Зеленским и Украины происходящего на Донбассе гражданской войной.
Россия выведет себя с позиции участника конфликта, сама себя сделает миротворцем. Технически это будет сделано руками Ермака с политического благословения Зеленского.
При этом все оружие, боеприпасы, спецподразделения, которые они перебрасывали, так и будут перебрасывать. Но теперь будут обвинять Киев во всем, что там происходит.
Создание совета с боевиками означает отставку для Зеленского
Это отставка для Зеленского. Он сам уже понимает, что мира достичь так не удастся, а политическая катастрофа может произойти.
Как только общество начнет все больше информации получать о запущенном процессе, то даже яркие сторонники Зеленского пойдут против него.
То, что произошло, разрушило хрупкий баланс. Все, что будет после подписания этих договоренностей, это уже не политика.
Он превратил себя в доминиона двух господарей. И выхода нет. Это все запускает сильный кризисный маховик. Представьте себе сейчас, что будет с армией в этой ситуации.
О "странных" пунктах протокола
В протоколе есть странные вещи.
Например, там упоминается КПВВ в Золотом и Счастье и необходимость разведения сил в двух местах. А еще месяц назад договорились о разведении в Гнутово.
Теперь упоминание об этом населенном пункте просто исчезло. И исчезло оно, скорее всего, не случайно. Подвох в том, что там стоят российские военные базы.
Эти три компонента - информационный, правовой и политический - просто Зеленского уничтожат.
О заявлениях Ермака, что создание совета по ОРДЛО не означает признания боевиков
Что вы слушаете? Голос Ермака было слышно, как голос мыши в сарае десятого соседа.
Услышат же в мире не то, что скажет Ермак, а то, что скажет Москва. Москва четко заявила: Киев сел за переговоры с Луганском и Донецком.