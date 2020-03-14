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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (178) МВС (1641) свобода зібрань (13) Шабунін (87) Шевченко Артем (148) ЦПК (24) COVID-19 (855)

 За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують

Центр протидії корупції опублікував нібито розроблений МВС законопроєкт, який передбачає відповідальність за порушення карантину. Речник міністерства Артем Шевченко каже, що протести ніхто не обмежуватиме.

Центр протидії корупції опублікував документ, нібито є розробленим МВС законопроєктом про відповідальність за порушення карантину, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України.

За "зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою" передбачено до двох років позбавлення волі, "за самовільне залишення місця обсервації (карантину)" - три роки позбавлення волі. Хворих, які ухиляються від лікування особливо небезпечної або небезпечної інфекційної хвороби, пропонується карати позбавленням волі на термін до 5 років.

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Крім цього, пропонують карати службовців за "приховування або перекручення відомостей про захворюваність інфекційними хворобами". Максимальна відповідальність - обмеження волі до трьох років або позбавлення волі до п'яти років.

У Центрі протидії корупції вважають, що нова норма може обмежити право українців на мирний протест.

"Насамперед зазначені норми зможуть використовувати для переслідування учасників мирних зібрань. Всі інфіковані люди - не тільки коронавірусом, а й звичайним грипом - автоматично опиняться під ризиком стати підозрюваними у злочинах", - сказано в повідомленні на сайті ЦПК.

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Спікер МВС Артем Шевченко зазначив у коментарі "Громадському радіо", що їхнє відомство не має на меті обмежувати права громадян на мирні зібрання.

"Право громадян на мирний протест — конституційна норма, яка не може бути звужена або заборонена жодними змінами до будь-яких законів, — пояснює він. — Усі демонізовані марення Шабуніна не вартують виїденого яйця".

Водночас Артем Шевченко не відповів на запитання, чи дійсно зміни, про які пише Центр протидії корупції, пропонували в МВС. Він зазначив, що відомство постійно пропонує зміни до українського законодавства, якісь Верховна Рада ухвалює, якісь — ні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181512
 
 
 Топ коментарі
 
Бояться тварі Майдану..
Знають, що державу здаватимуть...
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Бояться тварі Майдану..
Знають, що державу здаватимуть...
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Зєбуїни на додачу ще й тупі як мавпи. Нема щоб спокійно, планомірно готувати накрадене барахлішко для евакуації за межі країни. Вони сподіваються на диво, що народ дасть їм можливість і далі роками гробити Україну.
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пусть попробуют "ограничить".Только ограничитель не сломают
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Карательная медицина в условиях пандемии. Не вылечим, так посадим. Лихие 2020-е , мы лечили как могли.
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Наша полиция нас бережет, сначала сажает, потом стережет...
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на минуточку...Народ не кипишуйте.БОЛЬШАЯ(подавляющая) ЧАСТЬ Нацгвардии это те кто на стороне народа.И при попытке этих убогих прокакацапских говноедов рыпнуться на народ они будут сами гасить это прокозье кодло писюнистов.
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Заболел коронавирусом - десять лет расстрела. Зелёная демократия...
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зато можно мирно собираться в автобусах, поездах, метро.
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Шо,посадят всех туберкулёзных,вичинфицированых,больных гепатитом и арестуют тех кто сокращает тубдиспансеры,инфекционые отделения,санэпидемстанцию...И этот средневековым кретином оказался.
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Выпустят всех...
Надо землю ослобонить от пенсов..
Это как индейцам гумманитарная помощь- одеяла с оспой, у которых не былт иммунитета..
США история завоевания..
Зараз теж саме..
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А чё - классно придумали! Если кого-то надо упрятать, достаточно как-то сделать, чтоб у него поднялась температура. Потом портновский суд отправит его в карантин. Потом ему нужно там создать невыносимые условия и вынудить сбежать... Не пора ли квакваку на гілляку? По данным ЦПК, МВД хочет ограничить право на мирные собрания, в министерстве отрицают - Цензор.НЕТ 742
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идиоты - не удалось вылечить- посадить на 5 лет... каким баранам это в голову могло прийти, в Албании не отошедшей от социализма еще и то всего лишь штраф 5 000 евро
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А я б не був такий категоричний, а може посадки так само ефективні як урино-терапія... За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують - Цензор.НЕТ 1820
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СобАков отрабатывает гонорары кремлёвских хозяев?!
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Таки тільки в балаклавах і зверху маска..
🤣🤣
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Ограничить в свободе Украинцев НИКОМУ не удастся ...чревато последствиями ...а Ростов он не резиновый ... По данным ЦПК, МВД хочет ограничить право на мирные собрания, в министерстве отрицают - Цензор.НЕТ 984
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Невже майдан можливий ЛИШЕ з дозволу Авакова?
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А-ля путинизм-рашизм в Украине всего лишь за 10 месяцев ежедневных, ежечастных, ежеминутных "политических концертов" 95 квартера по телевизору. 43 % смартфончиков и 29 % ваших бабушкек, полюбивших Голобродька радуйтесь.

Следующий этап для вас, смартфоновских идиотов это: -
"Порошенко не имел права открывать для вас Безвиз требуем закрыть !!! "
"Хотим служить в рассийская армии в Сирии !!!" итд и тп.
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щоб поховати Україну навіть кацапів не треба, достатньо нашого МВД
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мусора мрази, что сказать,
кто будет воду, жратву и прочее в карантин поставлять ?
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И туалетную бумагу. В АТБ туалетная бумага кончилась.
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А мусор из окна выбрасывать ? Или мусора вынесут вместе с материальными ценностями?
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МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують-вони не хочуть мирних.Хочуть кровавих
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Та ну, диктатура уже, режим и всё такое... Песня, которая поётся любой оппой при любом президенте Украины.
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Цікаво, Льоша Петров всім "працівникам" медичні маски роздав? Чи ботоферма працює в режимі обсервації? За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують - Цензор.НЕТ 5678 За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують - Цензор.НЕТ 5678
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Да, на время пандемии - ограничить! В чем проблема, бунтари?
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УКРАИНЦЫ УЖЕ ДОСТОЙНО ОТБИЛИ ДИКТАТОРСКИЕ ЗАКОНЫ ПРИ ЯНЕКЕ
А В ЭТОТ РАЗ ПРОСТО ВЫГОНЯТ СЛУГ ИЗ РАДЫ

За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують - Цензор.НЕТ 4651
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правильно правильно, главное Беркуту раздать белые медицинские маски
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Хто мже прийти до влади?
Дата публикации: 08.02.2018 20:40

ГЛАВА АЗОВА ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ПОРОШЕНКО: РЕЖИМ ПАДЕТ В ЛЮБУЮ СЕКУНДУ, К ВЛАСТИ ПРИДУТ НАЦИСТЫ - «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРУЖИНЫ» УЖЕ ПОСТАВИЛИ В ПОЗУ ВСЮ УКРАИНУ

Отмечалось, что эти лица будут самостоятельно патрулировать улицы и защищать правопорядок там, «где не могут либо, не хотят» правоохранительные органы.

Кроме того, по словам Билецкого, некоторые члены общественной организации «Национальные дружины» скрывают свои лица, потому что они якобы из Крыма или Донбасса.

Аваков и его личная армия
За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують - Цензор.НЕТ 2956
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так и должно быть. с 1991 го, каждый папереднык, своими действиями приводит к власти худших чем он сам. а в дополнение, послидовныкы учитывают все предыдущие их ошибки в борьбе с избирателями и действуют уже с упреждением.
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