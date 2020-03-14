 За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують

Центр протидії корупції опублікував документ, нібито є розробленим МВС законопроєктом про відповідальність за порушення карантину, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України.
За "зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою" передбачено до двох років позбавлення волі, "за самовільне залишення місця обсервації (карантину)" - три роки позбавлення волі. Хворих, які ухиляються від лікування особливо небезпечної або небезпечної інфекційної хвороби, пропонується карати позбавленням волі на термін до 5 років.
Крім цього, пропонують карати службовців за "приховування або перекручення відомостей про захворюваність інфекційними хворобами". Максимальна відповідальність - обмеження волі до трьох років або позбавлення волі до п'яти років.
У Центрі протидії корупції вважають, що нова норма може обмежити право українців на мирний протест.
"Насамперед зазначені норми зможуть використовувати для переслідування учасників мирних зібрань. Всі інфіковані люди - не тільки коронавірусом, а й звичайним грипом - автоматично опиняться під ризиком стати підозрюваними у злочинах", - сказано в повідомленні на сайті ЦПК.
Спікер МВС Артем Шевченко зазначив у коментарі "Громадському радіо", що їхнє відомство не має на меті обмежувати права громадян на мирні зібрання.
"Право громадян на мирний протест — конституційна норма, яка не може бути звужена або заборонена жодними змінами до будь-яких законів, — пояснює він. — Усі демонізовані марення Шабуніна не вартують виїденого яйця".
Водночас Артем Шевченко не відповів на запитання, чи дійсно зміни, про які пише Центр протидії корупції, пропонували в МВС. Він зазначив, що відомство постійно пропонує зміни до українського законодавства, якісь Верховна Рада ухвалює, якісь — ні.
Знають, що державу здаватимуть...
Надо землю ослобонить от пенсов..
Это как индейцам гумманитарная помощь- одеяла с оспой, у которых не былт иммунитета..
США история завоевания..
Зараз теж саме..
🤣🤣
Следующий этап для вас, смартфоновских идиотов это: -
"Порошенко не имел права открывать для вас Безвиз требуем закрыть !!! "
"Хотим служить в рассийская армии в Сирии !!!" итд и тп.
кто будет воду, жратву и прочее в карантин поставлять ?
....
А В ЭТОТ РАЗ ПРОСТО ВЫГОНЯТ СЛУГ ИЗ РАДЫ
Дата публикации: 08.02.2018 20:40
ГЛАВА АЗОВА ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ПОРОШЕНКО: РЕЖИМ ПАДЕТ В ЛЮБУЮ СЕКУНДУ, К ВЛАСТИ ПРИДУТ НАЦИСТЫ - «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРУЖИНЫ» УЖЕ ПОСТАВИЛИ В ПОЗУ ВСЮ УКРАИНУ
Отмечалось, что эти лица будут самостоятельно патрулировать улицы и защищать правопорядок там, «где не могут либо, не хотят» правоохранительные органы.
Кроме того, по словам Билецкого, некоторые члены общественной организации «Национальные дружины» скрывают свои лица, потому что они якобы из Крыма или Донбасса.
Аваков и его личная армия