 МОЗ розсилатиме українцям СМСки про коронавірус

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом", - заявив Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні уряду.

Технічне виконання цього рішення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український дипломат заразився коронавірусом, дипустанови переходять на особливий режим роботи, - Кулеба