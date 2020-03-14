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 МОЗ розсилатиме українцям СМСки про коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України інформуватиме населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом", - заявив Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні уряду.

Технічне виконання цього рішення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український дипломат заразився коронавірусом, дипустанови переходять на особливий режим роботи, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181511
 
   
 Топ коментарі
 
Які саме СМСки? "Вітаємо, на ваш номер телефону припав виграш у вигляді короновірусу"?
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Есемескі будуть такі: ви можете забрати ваш короновірус у найближчому відділенні Нової Пошти.😁
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-- чьо грусний?
-- вчєра с подругой гулялі в паркє, а там - маньяк
-- сєксуальний?
-- бісєксуальний
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Пусть лучше расскажут где купить анестетик для рук. В аптеках Одессы купить нельзя. Нет. В интернет-магазинах нет. Вот такая фигня.
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Спирт 60%. Дешево та сердито. Можна горілку перегнати і розвести за показаннями ареометра.
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Рашка СМИ,СРУ: " В рф зараженны 59 человек"... Все ясно,-когда дают числа заканчивающиеся на "9" или "1" -значит врут!
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Порохобот Кличко, дав сигнал, що 14-го, коли вішатимуть блазня, поліція нікого не знайде, бо всі будуть в масках.
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Где бесплатные маски,и оплачиваемые отпуска(КАК В НОРМАЛЬНЫХ СТРАНАХ),женщинам имеющим детей до 8 лет? А СМСемец?
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