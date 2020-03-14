 Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, - Андрій Білецький. ВIДЕО

Про це Білецький заявив під час виступу на Марші добровольців у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Зеленський говорить: я ініціюю нагороди добровольцям. Нам не потрібні нагороди від людини, яка зраджує все, за що ми боролися і воювали. Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського", - сказав Білецький.
За його словами, Зеленський говорить про нагороди водночас, коли десятки добровольців і ветеранів сидять за ґратами. При цьому Білецький нагадав про рішення суду, що відправив двох членів "Національного корпусу" під арешт за хуліганські дії під час презентації Національної платформи примирення і єдності.
"Вчора доброволець Олександр Волков, який очолював охорону проукраїнських мітингів у Донецьку навесні 2014 року, який потрапив "на підвали" ДНР, якого катували, який втік, вступив до батальйону "Донбас", пройшов весь шлях, потрапив в Іловайський котел, вирвався з полону і тут же вступив у полк "Азов", провоював чотири роки - отримав від Зеленського арешт за те, що він "з особливою зухвалістю" порвав плакат так званої "платформи примирення" із ЛДНР. Це - реально ті нагороди, які Зеленський хоче вручити добровольцям сьогодні", - сказав Білецький.
А може й ні. Коли протестували проти відведення ВСУ я писав що Бєлєцкій спробує очолити протести, щоб злити їх в унітаз. Так і вийшло.
Схоже, Бєлєцкій знову буде намагатися очолити протест. Зрозуміло для чого.
Бєзславниє ублюдкі і останній ВОП Громадянина.
Напевно циніком зараз бути найпростіше. Сказав "а ми попереджали" і сів у позу Почекуна на карантині. Але реальність така, що на момент, коли усіх попустить і ми вийдемо на післякарантинну вулицю, довкола буде зовсім інша країна. Тобто країни Україна в звичному нам вигляді може більше не бути. Не нагнітай? Ок, тоді по пунктах:
1. 11 березня в Мінську була підписана фактична капітуляція України у російсько-українській війні. Леонід Кучма поставив підпис під суб'єктністю терористичних банд-формувань ОРДЛО. Документ тут: https://zn.ua/…/novye-minskie-protokoly-dokument-347861_.ht… Чорним по білому написано, що Росія "нє прі чьом", а з терористами Київ тепер має консультуватися. Про вивід окупаційного контингенту, верховенство українського права і т.д., мова не йде. Зеленський погодився на усі вимоги Путіна. В очі, курва, надивився.
2. Капітуляцію 11 березня Україна повинна (!)... так, ви не помилилися - НАМ ДИКТУЮТЬ ВИМОГИ і більше нікому. Так от Україна повинна, нас змушують узаконити хрест на незалежності і суб'єктності. Важіль впливу? Як завжди у Кремля - інакше не віддадуть обіцяну наступну партію заручників, інакше нове посилення обстрілів на фронті.
3. В ЦЕЙ ЧАС влада повністю і наглухо провалює захисні заходи по коронавірусу. Тобто істерику медіабудка швейцарськой бабушкі нагнітає якісно, а щоб мислити наперед - ніт. Нас зараз будуть витісняти на карантин, але при цьому нічого не робитимуть для системного опору пандемії. Шоб шо? Вочевидь, що капітуляція 11 березня може викликати протести, але якщо людей довести до істерики, якщо побудувати підстави тотальної заборони масових зібрань, то протести стануть не масовими і через раду протягнуть шо завгодно, хоч одностатевий шлюб Вови і Вови.
Ні, коронавірус, це дуже небезпечно і слід берегтися, але влада зухвало прикриваючись загрозою світового масштабу, протягує рішення, які ставлять хрест на країні.
4. Протести таки можуть статися, але медіа ресурси Зеленського і Медведчука будуть з кожної праски кричати, що опозиція зневажає народ і штовхає його в лапи коронавірусу. Авторитарна реакція не забариться - захищати затриманих теж (так вони вважають) ніхто не прийде під офіси репресивної системи.
5. Ані питання землі, ані питання умов роботи ФОПів, ані комуналка - НІЩО ЗАРАЗ НЕ Є ВАЖЛИВИМ - тільки збереження державності. Збереження державності зараз, це дві складові: захист населення і економіки від вірусно-кризового удару... та захист країни від російського сценарію розвалу.
Думаєте чорт Сивохо просто так з бодуна ляпнув про "гранітну" і "янтарну" республіки? Думаєте випадково Кучма підписався під легалізацією бойовиків РАЗОМ із двома злочинцями, які виконують ролі МІНІСТРІВ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ окупованих анклавів? Ніт.
6. Паніка, відсутність адекватних дій влади, відсутність адекватного ПРАВДИВОГО інформування населення, спроби під вірусну істерику протягнути вбивчі рішення через парламент - комплекс який має виштовхнути адекватного громадянина у внутрішню еміграцію. Зберігати холодну голову і адекватно реагувати на виклики - елемент захисту державності.
7. Критикуєш - пропонуй? Ок
- Влада має запровадити мораторій НА БУДЬ-ЯКІ рішення і дії, які не стосуються опанування ситуації з економікою і поширенням коронавірусу. Все інше відтерміновується. Хоч до літа, хоч до осені. Вирішення проблеми ОРДЛО, Норманді, впровадження планових реформ (смішно це писати, але припустимо, що вони є) - все почекає.
- Політика? Ні. Якщо треба, то варто переносити вибори. В разі колапсу держави, вони нікому не потрібні.
- ВР і Уряд мають переглянути видатки в бік виключно забезпечення життєдіяльності (існування) держави. Інакше - хаос.
- Бізнес має отримати режим максимальної лояльності від держави. Можливо впритул до перегляду політики зборів в бік полегшення - краще, щоб бізнес вижив, аніж видоїти його до краплі і поховати.
- Варто думати про розгортання військових шпиталів на випадок стрибка інфікованих коронавірусом. Треба наперед продумати розташування і автономність, щоб не отримати рімейк Нових Санжар
- Керівник МОЗ має виходити на брифінг КОЖНОГО ДНЯ в прайм тайм і ДЕТАЛЬНО розповідати, про дії влади, стан справ, статистику. Якою б сумною вона не була. Міністр! Не заступник, не речник - МІНІСТР особисто.
- Міносвіти має терміново запропонувати алгоритм дистанційного навчання на усіх рівнях. Це не просто, а складні часи точно до завершення навчального року.
- Влада має покликати опозицію і РАЗОМ запустити роботу цілодобового штабу національного порятунку. Це потрібно для поєднання зусиль і компетентностей. Ми реально стоїмо на порозі непрогнозованих подій.
- Влада ЗОБОВ'ЯЗАНА перевести в режим жорсткого опору зовнішнім загрозам усіх силовиків. Наголошу - ЗОВНІШНІМ. Росія не просто так посилює тиск. Активізація ЗСУ додасть спокою громадянам.
- В Горлівці 12 інфікованих коронавірусом? Доля людей під окупацією - клопіт країни окупанта. Влада має обмежити перехід людей через лінію фронту. Кхм.. власне, як і вільний трансфер людей через кордон. В Європі до цього вже підходять.
- Влада ЗОБОВ'ЯЗАНА звернутися до громадян (перш за все активного громадянського зрізу) по допомогу в реагуванні на виклики як безпекового, так і вірусного характеру.
- Громадянам доведеться пригадувати досвід самоорганізації . Нашої допомоги можуть потребувати медики та їх родини. Система охорони здоров'я навіть Італії працює на межі своїх сил. У нас все гірше, тому медики, це тепер теж передова і їм потрібен активний тил. Як і що саме? Про це треба говорити вже зараз.
Гірше не буде, говорили вони...
За нинішній стан речей і його наслідки несе особисту відповідальність кожен, хто минулої весни привів до влади вірус в короні. Але чи стане совісті їм визнати це, поговоримо вже після того, як Ідеальний Шторм мине.
Якщо буде про що і з ким говорити.
Плече до плеча - це буде не простий бій.