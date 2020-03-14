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Все про:Червоний Хрест (162) мінські угоди (1759) полонені (786) Єрмак Андрій (143)

 У Мінську домовилися, що "Червоний Хрест" отримає доступ до українських полонених, - Єрмак

Представники "Червоного Хреста" отримають доступ до українців, яких незаконно утримують терористи в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, один з пунктів протоколу останнього засідання ТКГ в Мінську стосується звільнення українських громадян, які перебувають на непідконтрольних територіях.

"Ми домовилися в ТКГ про те, що в місця, де перебувають наші люди на непідконтрольних територіях, буде допущений Червоний Хрест", - сказав Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті загострення і 15 убитих у березні. Але в "протоколах мінської зради" немає безпекового компонента, - нардеп Ірина Геращенко

Він зазначив, що вирішив взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи через те, що протягом трьох місяців багато з домовленостей, яких досягли президенти під час Паризького саміту, не було виконано.

"Тому я вирішив особисто приїхати і перевірити, що там відбувається", - пояснив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - не "проблемний сусід", а "екзистенційний ворог", її мета - знищення України, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181509
 
 
 Топ коментарі
 
К каким пленным? К тем о которых все знают? Лишь бы сцать в глаза чтобы замылить капитулянские договоры
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Об этом нужно не в Минске договариваться, а в мировым сообществом говорить о том, что Красный крест не выполнет свои функции ! А раз так, что бы им никто не оказывал помощь !
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Его до сих пор не задержали за измену?!А почему?
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Щоб це мурло не звізділо, в історію він ввійде як зєйловець і пуйлович. Готовся до мандрівки колабораст.
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В России озвучили сценарий высадки своего спецназа в Киеве
Только Россия может стать арбитром в "неуправляемой" Украине, считает "дитя Суркова", писатель-боевик, лидер российской партии "За правду" Захар Прилепин. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
У меня все чаще и чаще возникает ощущение, что однажды <…> какой-нибудь очередной украинский президент попросит, наконец, этот спецназ, чтобы приехали и спасли его", - сказал он.
Аваков, Зеленский - неуправляемая страна, им нужен арбитр. Кроме России арбитра нет", - пояснил он.
https://glavnoe.ua/news/n357020082-v-rossii-ozvuchili-scenarij-vysadki-svoego-specnaza-v-kieve
Интересно как Сивохо, Ермак, Зелкнский, Медведчук, Портнов, Ефремов и прочие деятели прокомментируют эти слова Прилепина. Давайте зададим им такой вопрос.
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Об этом нужно не в Минске договариваться, а в мировым сообществом говорить о том, что Красный крест не выполнет свои функции ! А раз так, что бы им никто не оказывал помощь !
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Ці люди потрапили в полон захищаючи Батьківщину. А ти, падло, разом з Зеленським, "по-тіхой", зливаєш її ворогу
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К каким пленным? К тем о которых все знают? Лишь бы сцать в глаза чтобы замылить капитулянские договоры
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Его до сих пор не задержали за измену?!А почему?
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Он отметил, что решил принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы из-за того, что в течение трех месяцев многие из договоренностей, которых достигли президенты во время Парижского саммита, не было выполнено.
А назови хоть 1 договоренность которая была Фашистской Расией выполнена???
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Нету на расие президента. Он обнулился, до следующих "выборов" это ноль. А холуй парашки ермак тоже, надеюсь, скоро обнулится. Ибо госизменник, лжец и сепар.
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"... многие из договоренностей, которых достигли президенты во время Парижского саммита, не было выполнено". Саме через невиконання кацапами домовленностей, зеленський, єрмак, кучма, вирішили "покарати" мокшан злиттям України
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Представители "Красного Креста" получат доступ к украинцам, которых незаконно удерживают террористы во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей

Тоесть на Рашке уже ни пленных наших нету и Рашка вообще нигде не упоминается как вражеская сторона? В Минске договорились, что "Красный Крест" получит доступ к украинским пленным, - Ермак - Цензор.НЕТ 6068
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Тепер і "красний крєст" прийдеться визволяти.
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та кто их туда допустит?
от креста ждут хаванину и медикаменты, типа для населения, а на самом деле для продажи в магазинчиках
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Закрыть и даже в тех странах где вируса нет.ЗЕБИЛЫ слов других нет.
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если это такие пленные таксисты как вы прследний раз наменяли так ну его на фиг! ермак ты от темы не отвлекайся рассказуй кто тебе отдавал дерективу подписывать протокол о капитуляции? и вообще что это у вас за междусобойные тайные еврейские договорняки о судьбе Украины но без участия украинцев?
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Фотка старая, но не думаю, что что-то поменялось...
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а шо могло поменяться? только карантин добавился! )))
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v palto

Хряк дает заднюю?
Зато за такую подпись ст.111 УК Украина просто обязательна!
Слышишь @ZelenskyyUA
Не напрягай так сильно, мышц анальных,
Позор прикрыть,увы - напрасный труд.
У нас и проститутки нелегальны …
Но их неюридически .пут

В Минске договорились, что "Красный Крест" получит доступ к украинским пленным, - Ермак - Цензор.НЕТ 2493
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так нє виполнялось і до сіх пор - какая разніца???
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Де наші націоналісти - свободівці, чому не рвуть зрадників і колоборантів Єрмака і Кучму. Чому не палять смолоскипи. Де ви, холуї путінські. Чому їбальники закрили і нема вашої реакції. Де підери - Кошулинський та Тягнибакс? Бандера б плював на вас, тварі.
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Неужели "Красный Крест" к Антоненко пустят?
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он попер туда по заданию Кремля на заседание Трехсторонней группы в Минск
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Междунаро́дный комите́т Кра́сного Креста́ - гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всём мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности. Википедия

Женевска конвенция о военнопленных, которую ссСрака никогда не подписывала?
Сталина вспомните еще..
Бредите..Вместе с террористами..
Бисмарка вспомните о буиажке паРашки, убогия..
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Этот злоумышленник сейчас должен со следователями общаться и в камере предварительного содержания ожидать суда.Почему он даёт интервью какие-то,что происходит?
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Повар прячет ошибки под майонезом, архитектор под плющом, врач под землей. Зеленая власть свои договорняки прикрывает темой обмена пленными. Лицемеры куевы.
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Червоний хрест мав мати доступ і без Єрмака, оскільки це передбачено різними міжнародними конвенція и, які підписали в тому числі і кацапи і за невиконання яких їм загрожували санкції. Вивівши кацапів з-під удару, як сторону конфлікту, Єрмак позбавив їх відповідальності. А ЛДНР, як ніким не визнані структури, і не підписувати жодних міжнародних конвнюенцій, в тому числі і тих, що стосуються "Червоного хреста" і гуманітарних місій. Тому Єрмек, брехло останнє лише погіршив становище наших заручників. До цих зелених дебілів ніяк не дійде, що повертати своїх можна л ше в обмін на важливих для терористів персон, затриманих нашими силовиками. За Медведчука, та й самого Єрмака наприклад я впевнений можна отримати багатьох наших.
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пусть меня простят военнопленные, но в последние несколько месяцев именно их освобождение стало приманкой для буратины и его зелени... и тем более... их-то как раз и обмениваются единицы...а остальные (90 процентов) абыхто...
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для кого ты говорил,что подписанный в минске протокол не является юридическим документом,обязательным к выполнению?
и для кого сейчас рассказываешь,что согласно этого протокола красный крест получит допуск к пленным?

извечная проблема трусов и крестика вас и тут достала .это карма.
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это какой по счету протокол менцких подлецов?
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«Минск», заключенный Петром Порошенко и обмененные им пленные - для порохолюбов это великое благо, подвиг и победа. Для них же тот самый «минск», который намерен реализовать Владимир Зеленский, и обмененные им пленные - это предательство, капитуляция и всеобщий крах. И наоборот.
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А шмаркли разницы не видят между кацапы подписанты и ответственные при Порохе и наблюдатели наравне с Францией при Бубочке? Моча в глазках мешает?
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счас порохоботы тебе расскажут, что петя ж минск подписал и не выполнял, ну разве что некоторые формальности для санкций, а зе хочет всю ту зраду в жизнь воплотить
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Поэтому я решил лично приехать и проверить, что там происходит", - пояснил Андрей Ермак.
Вот прям секретут преЗедента взял и решил съездить, ну а че такого, сгоняю подпишу что то, ну так к Трампу сгоняй чего уж там, а Бубочка чем занимается? Видосики на ютубе смотрит, заявы пишет? Шмаркли вам не ссут в глаза, вам уже срут на голову и это не шоколад, который вы так не любите
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не было бы тогда минских, ты бы сейчас расчитывался за жевачки не гривнами а рублями
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Завжди чергою з кулемета..розраховувався..
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сопли вытри с подбородка, вояка херов))) весь в зелю
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под освобождение 150 пленных завуалировано слив украины. а это чмо не хочет рассказать а тогда за что погибли 13000 украинцев?
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Где про это документ ??? Это всё ****@ш !!!
У меня ещё вопрос, по чему "документ" который подписал этот зрадник, на иностранном языке, в Украине все документы на украинской мові !!!
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Тайна вечеря на котрій п'ять Іуд одночасноВ Минске договорились, что "Красный Крест" получит доступ к украинским пленным, - Ермак - Цензор.НЕТ 3310
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типа - "нате вам косточку и закройте хлебала"?
это тот Красный Крест которые передает гумконвои сепарам?
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Ну да, сепары в раду ,бюджет и Конституцию,а красный крест к пленным.Это ж не к какой то там ЗСУ к границе доступ правда ермачек?Домбасян кацапий пленному бошку разобьёт утром, вечером красный крест перемотает, хоп , опять утро , можем павтарить.Ермак это уник, 1000 процентный образчик русско мира , эталон просто мать вашу платино- иридиевый.
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Єрмак - брехун. Він заявив, що під новим мінським документом немає підписів формалізованих представників ОРДО і ОРЛО. Якщо вони брешуть у вічі, то і діятимуть так само нахабно, здаючи Україну.В Минске договорились, что "Красный Крест" получит доступ к украинским пленным, - Ермак - Цензор.НЕТ 8114
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Негайна відставка з поста президента України Зеленського В. О. У зв'язку з втратою довіри народу України. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента Україниhttps://petition.president.gov.ua/petition/82846
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Это вроде как подарок от Кацапстана, вы, ЕС им кацапам Украину на Минском блюдечке с бело-сине-красной коемочкой а кацапы вам, ЕС и НАТО так и быть уже разрешили после просьб ЕС на коленях за 6 лет, кто из украинских пленных еще жив остался, мордва пустит к пленным украинцам медиков ЕС и НАТО, что-бы перевязали раны пленников бинтом.
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тоість, красний крєст завалив лугандон гуманітаркою, харчами, лікарствами, ґандонами, а доступу до бранців не мають???? То це як - гуманітарку, так вони - брейв ребелз, а заручників тримають як кончені тірарісти. Тобто, красний крєст сознатєльно годує терористів!!!! ***** ТОЙ КРАСНИЙ КРЄСТ!!! НАШИМ ПОСТРАЖДАЛИМ ВОНИ НІЧОГО НЕ ДАЮТЬ!!! А ВСЕ ПРУТЬ НА ДАМБАЦ
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красний крєст сознатєльно годує терористів - Україна мусить заборонити тому крєсту злочинну діяльність в Україні!!!
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Очередная манипуляция от ермака. См. протокол п.1.1 и 1.2. П. 1.1. гласит об обмене установленных ( т.е.подтвержденных) 51 человек в Украине и 40 человек установленных в ОРДЛО.Т.е. россия продолжает начатую игру мы признаем только вот этих, хотя по данным число пленников в застенках больше. И вот поэтому п.1.2 гласит о допуске МККК к указанным лицам, чтобы у МККК не было возможности подтвердить наличие еще пленников.Очень любопытный факт, замалчиваемый ермаком: к п1.2 после слов "ОРДЛО" мадам никанорова сделала звездочку-примечание " в рамках действующего законодательства" к чему бы это?А вероятно к тому, что безусловно в недрах "угольной швейцарии" отыщется бумажка с перечнем куда ни один наблюдатель не может быть допущен, а значит песня ЗЕленой команды "всех на всех" бесконечна пока не будут вытянуты россией с Украины все уступки.
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єрмак, куєсос крємля, давай, іді нх, на расєю.
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Картина проясняется.
Складывается впечатление что 0уйло проводит очень хорошо спланированную операцию против Украины.
Дискредитируют пороха перед выборами. Продвигают на выборах абсолютно некомпетентного клоуна, возможно ранее завербованного, под маской честного человека.
Дальше под прикрытием слов зе о том что он хочет освободить всех заложников, начинается слов Украины и реализация планов кремля. С этого момента начинаются выполнятся все хотелки кремля. Вот опять как только 9агорэворили о госизмене, Ермак парировал тем что договорился о доступе красного креста. Хорошее прикрытие.
Опять таки, назначение некомпетентного правительства и Богдана было временным прикрытием для обществеености. Вспомните кривлянье Богдана на своем посту. Скорее всего он знал. За это время дали примелькаться ермаку. Кто он такой и откуда взялся? Почему зе так доверяет ему? Они друзья или родственники?
И вот, на смену картонным декорациям приходят реальные фигуры. Ермак подписывает нужный раше документ, прикрываясь заботой о пленных.
Таким образом, вырисовывается очень опасная картина. На посту президента некомпетентный или завербованыы агент ФСБ, которого пустят расход если планы кремля осуществляться, а Украина сдаст свои позиции
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Завжди дивувало і дивує, якщо людина , яка
має(??) "образованіє Голохвостого(За двумя зайцями)" , немаючи ніяких інших аргументів-використовує СПАМ..
Це щось хронічне???
🤗
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