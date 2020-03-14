 У Мінську домовилися, що "Червоний Хрест" отримає доступ до українських полонених, - Єрмак

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, один з пунктів протоколу останнього засідання ТКГ в Мінську стосується звільнення українських громадян, які перебувають на непідконтрольних територіях.
"Ми домовилися в ТКГ про те, що в місця, де перебувають наші люди на непідконтрольних територіях, буде допущений Червоний Хрест", - сказав Єрмак.
Він зазначив, що вирішив взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи через те, що протягом трьох місяців багато з домовленостей, яких досягли президенти під час Паризького саміту, не було виконано.
"Тому я вирішив особисто приїхати і перевірити, що там відбувається", - пояснив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Только Россия может стать арбитром в "неуправляемой" Украине, считает "дитя Суркова", писатель-боевик, лидер российской партии "За правду" Захар Прилепин. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
У меня все чаще и чаще возникает ощущение, что однажды <…> какой-нибудь очередной украинский президент попросит, наконец, этот спецназ, чтобы приехали и спасли его", - сказал он.
Аваков, Зеленский - неуправляемая страна, им нужен арбитр. Кроме России арбитра нет", - пояснил он.
https://glavnoe.ua/news/n357020082-v-rossii-ozvuchili-scenarij-vysadki-svoego-specnaza-v-kieve
Интересно как Сивохо, Ермак, Зелкнский, Медведчук, Портнов, Ефремов и прочие деятели прокомментируют эти слова Прилепина. Давайте зададим им такой вопрос.
А назови хоть 1 договоренность которая была Фашистской Расией выполнена???
Тоесть на Рашке уже ни пленных наших нету и Рашка вообще нигде не упоминается как вражеская сторона?
от креста ждут хаванину и медикаменты, типа для населения, а на самом деле для продажи в магазинчиках
Хряк дает заднюю?
Зато за такую подпись ст.111 УК Украина просто обязательна!
Слышишь @ZelenskyyUA
Не напрягай так сильно, мышц анальных,
Позор прикрыть,увы - напрасный труд.
У нас и проститутки нелегальны …
Но их неюридически .пут
Женевска конвенция о военнопленных, которую ссСрака никогда не подписывала?
Сталина вспомните еще..
Бредите..Вместе с террористами..
Бисмарка вспомните о буиажке паРашки, убогия..
и для кого сейчас рассказываешь,что согласно этого протокола красный крест получит допуск к пленным?
извечная проблема трусов и крестика вас и тут достала .это карма.
Вот прям секретут преЗедента взял и решил съездить, ну а че такого, сгоняю подпишу что то, ну так к Трампу сгоняй чего уж там, а Бубочка чем занимается? Видосики на ютубе смотрит, заявы пишет? Шмаркли вам не ссут в глаза, вам уже срут на голову и это не шоколад, который вы так не любите
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
У меня ещё вопрос, по чему "документ" который подписал этот зрадник, на иностранном языке, в Украине все документы на украинской мові !!!
это тот Красный Крест которые передает гумконвои сепарам?
Складывается впечатление что 0уйло проводит очень хорошо спланированную операцию против Украины.
Дискредитируют пороха перед выборами. Продвигают на выборах абсолютно некомпетентного клоуна, возможно ранее завербованного, под маской честного человека.
Дальше под прикрытием слов зе о том что он хочет освободить всех заложников, начинается слов Украины и реализация планов кремля. С этого момента начинаются выполнятся все хотелки кремля. Вот опять как только 9агорэворили о госизмене, Ермак парировал тем что договорился о доступе красного креста. Хорошее прикрытие.
Опять таки, назначение некомпетентного правительства и Богдана было временным прикрытием для обществеености. Вспомните кривлянье Богдана на своем посту. Скорее всего он знал. За это время дали примелькаться ермаку. Кто он такой и откуда взялся? Почему зе так доверяет ему? Они друзья или родственники?
И вот, на смену картонным декорациям приходят реальные фигуры. Ермак подписывает нужный раше документ, прикрываясь заботой о пленных.
Таким образом, вырисовывается очень опасная картина. На посту президента некомпетентный или завербованыы агент ФСБ, которого пустят расход если планы кремля осуществляться, а Украина сдаст свои позиции
має(??) "образованіє Голохвостого(За двумя зайцями)" , немаючи ніяких інших аргументів-використовує СПАМ..
Це щось хронічне???
🤗