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Все про:МЗС (2106) Кулеба Дмитро (246) COVID-19 (855)

 Український дипломат заразився коронавірусом, дипустанови переходять на особливий режим роботи, - Кулеба

В одній з країн світу український дипломат заразився коронавірусом. Дипустанови переходять на дистанційну роботу зі зверненнями громадян.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"На жаль, у нас вже зафіксовано перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу. Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти дієву мережу допомоги українцям у всьому світі", - сказав Кулеба.

Особливий режим роботи дипустанов триватиме з неділі, 15 березня до п'ятниці 20 березня включно.

Він передбачає, що дипломатичні установи за кордоном продовжать здійснювати свої функції в дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії і функції, особливо пов'язані з пандемією, пояснила пресслужба МЗС.

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"Особливий режим роботи - це не закриття наших посольств та консульств. Йдеться лише про тимчасові захисні заходи для співробітників дипслужби та переведення в онлайн і дистанційну форму всюди, де це можливо. Усі продовжують працювати в режимі максимальної мобілізації. Навантаження шалене, не скрізь у нас для нього є достатні ресурси, але ми робимо все, щоб оперативно вирішувати проблеми", - заявив  Дмитро Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181508
 
 
 Топ коментарі
 
почему название страны под секретом..
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президента, уже 9 месяцев нет
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В одной из стран один дипломат другой страны.... Украинский дипломат заразился коронавирусом, дипучреждения переходят на особый режим работы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4007
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Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, а чего не хватает?
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Не мають права закривати дипломатичні представництва, це їх робота та їх обов'язок - надавати допомогу громадянам України, навіть під загрозою вірусу, навіть під загрозою чуми та холери! Всіх хто обісрався - відкликати в Україну, серливі дипломати нам не потрібні, загиблим дипломатам дамо орден 3-го ступеню.
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зате такi довбо-бы як ти не переводяться.
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А у нас усе зараз під секретом. Зовнішня політика, курс країни....
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В одной из стран один дипломат другой страны.... Украинский дипломат заразился коронавирусом, дипучреждения переходят на особый режим работы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4007
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В одной из стран мира..

Да Штирлиц пацан сопливый по сравнению с этими шифровальщиками.
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Лучше болеть, чем виполнять указания блаженного гаранта.
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В некотором царстве,в тридевятом государстве...Что за недомолвки,за кого эти твари смеют держать людей?Какая то Кулеба будет решать,что нам положено знать,а что нет.
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Готуємося до пандемії короновірусу в Україні?
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пандемії не може бути в окремо взятій країні Украинский дипломат заразился коронавирусом, дипучреждения переходят на особый режим работы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2972
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Там де ви не може бути короновірусу, бо вас він злякався.
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Да и х***й с ним. какая разница. А почему не называют страну в которой заразился? Случайно не Рашка или Беларашка?
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Украинский дипломат заразился коронавирусом, дипучреждения переходят на особый режим работы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8332...тот еще флюгер, 1-й непроходной наш...
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Имя,имя сестра! Тогда по этой логике если на предприятии кто то заболел надо его закрывать.Например суд или полицию, а лучше раду с ОП.
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Испания проигрывает коронавирусу - много инфицированных и умерших
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6 тысяч зараженных , 139 умерших.. Мадрид закрывают
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Дочка Трампа спілкувалась з зараженим вірусом міністром австралії. Чекаєм.
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в одной из стран....очень характерная общая державна совковость .. всё скрывать прятать со всего делать таємницю
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