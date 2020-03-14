 Український дипломат заразився коронавірусом, дипустанови переходять на особливий режим роботи, - Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"На жаль, у нас вже зафіксовано перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу. Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти дієву мережу допомоги українцям у всьому світі", - сказав Кулеба.

Особливий режим роботи дипустанов триватиме з неділі, 15 березня до п'ятниці 20 березня включно.

Він передбачає, що дипломатичні установи за кордоном продовжать здійснювати свої функції в дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії і функції, особливо пов'язані з пандемією, пояснила пресслужба МЗС.

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"Особливий режим роботи - це не закриття наших посольств та консульств. Йдеться лише про тимчасові захисні заходи для співробітників дипслужби та переведення в онлайн і дистанційну форму всюди, де це можливо. Усі продовжують працювати в режимі максимальної мобілізації. Навантаження шалене, не скрізь у нас для нього є достатні ресурси, але ми робимо все, щоб оперативно вирішувати проблеми", - заявив Дмитро Кулеба.