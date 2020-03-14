 Прикордонники заборонили в'їзд в Україну психологу з РФ, яка відвідувала окупований Крим. ФОТО

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники встановили, що 47-річна жінка незаконно відвідувала ТОТ АР Крим, де проводила тренінги з психології.

Під час контролю другої лінії росіянка розповіла, що працює психологом, телеведучою, пише книги, проводить різні тренінги, та повідомила правоохоронцям, що прибула до столиці України начебто з приватною метою – відвідати подругу.

Однак прикордонники з'ясували, що вчора жінка мала проводити майстер-клас у Києві, на який навіть були в продажу квитки.

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Зрештою прикордонники відмовили росіянці в допуску і заборонили в'їзд на територію України.