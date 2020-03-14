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Все про:Держприкордонслужба (2467) Крим (8896) Росія (26694)

 Прикордонники заборонили в'їзд в Україну психологу з РФ, яка відвідувала окупований Крим. ФОТО

Прикордонники не пропустили до Києва психолога з РФ, яка планувала проводити в столиці майстер-клас. Крім того, їй заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники встановили, що 47-річна жінка незаконно відвідувала ТОТ АР Крим, де проводила тренінги з психології.

Під час контролю другої лінії росіянка розповіла, що працює психологом, телеведучою, пише книги, проводить різні тренінги, та повідомила правоохоронцям, що прибула до столиці України начебто з приватною метою – відвідати подругу.

Однак прикордонники з'ясували, що вчора жінка мала проводити майстер-клас у Києві, на який навіть були в продажу квитки.

Прикордонники заборонили вїзд в Україну психологу з РФ, яка відвідувала окупований Крим 01

Дивіться також: Журналіст із РФ, який відвідав окупований Крим, отримав 3-річну заборону на в'їзд в Україну. ВIДЕО

Зрештою прикордонники відмовили росіянці в допуску і заборонили в'їзд на територію України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181506
 
   
 Топ коментарі
 
кто то же этой плесени огранизует выступления с УКРАИНСКОЙ СТОРОНЫ
НУ НАХРЕНА ????? оно здалося здесь со своими говно скилами
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чому би не закрити кордону з рашиками ?
в них там вірус сташніший за корону..
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Якасука Такасама



В Киев едет ректор ВЕИП Решетников,который любит порассуждать, что украинцы недонация, а путен бох. И карантин вроде как для этого мероприятия по массовому психоанализу не помеха - нарид должен беспрепятственно получить порцию кремлядського дерьма в уши.


Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ: посещала оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8688
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******* Такасама



В Киев едет ректор **** Решетников,который любит порассуждать, что украинцы недонация, а путен бох. И карантин вроде как для этого мероприятия по массовому психоанализу не помеха - нарид должен беспрепятственно получить порцию кремлядського дерьма в уши.


Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ: посещала оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8688
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Йому б кудись у Бурятію, Якутію, на Чукотку чи в мухосранськ а вони в Україну пруться. Кріпаки їдуть до нас навчати демократії.
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Треба було пустити, бо зеприхильники без таких психологів змушені будуть дивитися Сватів з самого початку.
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Потом предъявить обвинение,а потом обменять.Ну как они крымских татар в Крыму.
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А что нельзя ввести закон гдете кто посещал окупированный крым приравнивались бы к террористам со всеми вытекающими?
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достатньо того шо є - порушення кордону, але це ж не патріоти, яким строгій Закон, а московські братушкі, яким усьо мона
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кто то же этой плесени огранизует выступления с УКРАИНСКОЙ СТОРОНЫ
НУ НАХРЕНА ????? оно здалося здесь со своими говно скилами
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чому би не закрити кордону з рашиками ?
в них там вірус сташніший за корону..
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Кордони з кацапстаном треба було закривати мінами та гаубицями ще 22 лютого 2014 року після зелених кацапських жаб у Криму, або на крайній випадок одразу після того, як Порох став президентом, а решта то все наші довбані мрії.
Усі продали, усі просрали.
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"Слуга народу" вже не катить. Навіть самі упороті представники наріду вже зрозуміли, що зеленський не Голобородько, а ворог України. Час кацапських мізкодрючок. Молодці прикордонники. Женіть паскуд
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Який керманич така й команда. Як не блазень то бовдур, якщо не дебіл то ворог
Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ: посещала оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9263
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00 - это теперь резиденция обнуленного
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О це "перемлга" Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ: посещала оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9240 . Спіймали дохтура - порушника Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ: посещала оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1132 . А чому зрадники з ОПЗЖ вільно спілкуються з ворогами, а не загратами ? Чи зелені вже всралися - продалися.
Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ: посещала оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3070
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нлп и его брат, - циганский гипноз, щас у всех государей и государевых слуг очень даже в ходу.
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то її не за Крим піддали санкціям, а за опізданійє, а тут ше карантін...
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Агга, декотрим з влади треба і Алі теж..
А че, інтернет не працює? VPN та " ТОR" Є..
Мона воду заряжати чи що там біля монітору..
🤣🤣🤣🤣
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Цензор.нет впевнений, що на фото - 47-річна жінка? Якось заголовок невдало написаний. І ще. Якщо з якихось причин не можна подавати фото порущниці, то подавати фото співробітника прикордонної служби на робочому місці думаю теж не варто.
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НЛП-шулєр, баба Йага, йєй сто лєт завтра в обєд
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каровіще прьот сюда засірать моск рєфлєксірующім задротам
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ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ НЕ ЗМОГЛА ПРОТИСНУТИСЬ - ЗАВЕРНУЛИ В МОСКВУ
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Точно мужицька? Жаль того мужика. Хоча кацапові так і треба. 😁
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А я бы её сопроводил,сразу в Шепаривцы (колония общего режима в Ив.Франковской области)
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Теория невероятности сработала-дура в Украину не попала
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