 Прикордонники заборонили в'їзд в Україну психологу з РФ, яка відвідувала окупований Крим. ФОТО

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Прикордонники встановили, що 47-річна жінка незаконно відвідувала ТОТ АР Крим, де проводила тренінги з психології.
Під час контролю другої лінії росіянка розповіла, що працює психологом, телеведучою, пише книги, проводить різні тренінги, та повідомила правоохоронцям, що прибула до столиці України начебто з приватною метою – відвідати подругу.
Однак прикордонники з'ясували, що вчора жінка мала проводити майстер-клас у Києві, на який навіть були в продажу квитки.
Зрештою прикордонники відмовили росіянці в допуску і заборонили в'їзд на територію України.
******* Такасама
В Киев едет ректор **** Решетников,который любит порассуждать, что украинцы недонация, а путен бох. И карантин вроде как для этого мероприятия по массовому психоанализу не помеха - нарид должен беспрепятственно получить порцию кремлядського дерьма в уши.
НУ НАХРЕНА ????? оно здалося здесь со своими говно скилами
в них там вірус сташніший за корону..
Усі продали, усі просрали.
А че, інтернет не працює? VPN та " ТОR" Є..
Мона воду заряжати чи що там біля монітору..
🤣🤣🤣🤣