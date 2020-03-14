EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  7748  258
Все про:Зеленський (4793) Порошенко (11602) мінські угоди (1759) Єрмак Андрій (143) Європейська Солідарність (289)

 Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками - шлях до капітуляції, - Порошенко вимагає від Зеленського пояснити, хто давав директиви Єрмаку

"ЄС" вимагає СБУ і Офісу генпрокурора порушити справу стосовно дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет і територіальну цілісність України і зловживання владою.

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі п’ять років моя команда докладала неймовірних зусиль, аби Росія понесла міжнародну відповідальність за злочин агресії, яку вона розв’язала проти України, проти українського народу. Завдяки цим зусиллям весь цивілізований світ офіційно визнав Росію агресором. 

Однак, нова українська влада готова одним розчерком пера перекреслити все це", — написав Порошенко.

На думку лідера "ЄС", нинішня влада готова "розписатися у власній неспроможності, непрофесійності і некомпетентності. Взяти на озброєння тези російської пропаганди про так званий "внутрішній конфлікт".

Читайте також: Росія - не "проблемний сусід", а "екзистенційний ворог", її мета - знищення України, - Зеркаль

"Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками – це саме шлях до повзучої капітуляції. Все зрозумілішою стає причина заяв щодо відмови від курсу на членство в НАТО і відновлення водопостачання до окупованого Криму. Бо цього хоче Кремль. Реалізація подібних ініціатив – рівнозначно державній зраді, відповідальність за яку вимірюється Кримінальним кодексом", — написав він.

"ЄС" вимагає від Зеленського надати інформацію про те, на якій підставі керівник його Офісу поставив підпис під протоколом засідання ТКГ 11 березня. А якщо йдеться про самодіяльність - то негайно відправити Єрмака у відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписаний в Мінську протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання, - Єрмак

"Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України невідкладно порушити кримінальну справу щодо дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет та територіальну цілісність України та зловживання владою", — зауважив Порошенко.

"Заховатися від відповідальності під покровом карантину не вийде. Як і не вийде зламати опір українського народу російській агресії і капітуляції".

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками - шлях до капітуляції, - Порошенко вимагає від Зеленського пояснити, хто давав директиви Єрмаку 01
Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками - шлях до капітуляції, - Порошенко вимагає від Зеленського пояснити, хто давав директиви Єрмаку 02
Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками - шлях до капітуляції, - Порошенко вимагає від Зеленського пояснити, хто давав директиви Єрмаку 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181505
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил, ты мог ещё год назад представить что президент Украины признает лднр (Зеля уже по сути признал), c дня на день начнет поставлять воду в Крым и начнет снимать санкции
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Будьте объективны...ситуация 2014-16-го кардинально отличалась от нынешней.
 показати весь коментар
 
 
Не можна підписувати антидержавних за своєю суттю договорів, які на багато років поставлять країну в кабальні умови і будуть примушувати її здавати свої націнтереси. От і сьогодні ***** вимагає виконання кабальних для України мінських угод і змін до КУ- впровадження особл статусу ордло і амністії для бойовиків. Коли у 2014 кремль ввів війська, сталася Іловайська трагадія і всі зрозуміли, що на той момент воювати з рфєфією було неможливо, треба було тимчасово відрізати лугандонівську гнояру, адже відповідно до положень женевської і гаазької конвенцій всю відповідальність за окуповані території несе ОКУПАНТ! А петя повісив цей тягар на знекровлену і воюючу Україну- виконав чергову вимогу кремля! Тож все почалося саме з петі!
 показати весь коментар
 
Вы все забыли...минские соглашения были навязаны нам с вами европейскими союзниками. В обмен на санкции и остановку прямого вторжения российских регулярных частей. Мало того, Украине все это время удавалось привязывать выполнение политической части соглашений к демилитаризации и контролю над границами.
 показати весь коментар
 
М-дя...от Порошенко лично я не ожидал ничего хорошего. И он обманул мои ожидания. От Зеленского же я ожидал только плохого. И он превзошел мои самые мрачные прогнозы. Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками - шлях до капітуляції, - Порошенко вимагає від Зеленського пояснити, хто давав директиви Єрмаку - Цензор.НЕТ 8515
 показати весь коментар
 
 
Петру Олексійовичу! Директиви йому дав Зеленський і путін! А ще 73% попутних ідіотів, які зараз сидять тихо і сопуть в дві дирочки. Частина зрозуміла, що натворила, а части так і не зрозуміла. Якщо немає розуму, то біда, вже не виправиш.
 показати весь коментар
 
 
Питання просто риторичне і на нього відповіді не буде як і на мету поїздки в Оман.
 показати весь коментар
 
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо дурак,
То поховає всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в його макітрі?
Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За його обіцянки, чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.
Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019
Анатолій Березенський
 показати весь коментар
 
"слугам", как правило ,директивы и указания дает хазяин.Вданом случае "слуги" и козак и ермак выполняют всего лишь навсего директивы кремлевского хозяина.
 показати весь коментар
 
Ловлю себе на думці, що при Порошенку ( не є його фаном від слова зовсім) у мене була гордість відповісти ´´I'm from Ukraine´´ на запитання ´´Where are you from?´´ За часів зеленського тільки постійно наростаюче відчуття ганьби, люті і злості за те що відбувається у мене на Батьківщині. І ти мудрий український нарід´´ зробив це разом. На жаль сторічна історія повторюється і шансів на суверенність стає меньше з кожним днем.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це Порошенко привів до влади Медведчука з його ОПЗЖ командою. Ще зробив багато, що зараз має такі наслідки. Ми пам*ятаємо, а порохоботи, звісно, ні.
 показати весь коментар
 
 
Две секунды не продержался твой тупорылый высер, ЗЕбот голимый
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
держится уже полчаса. почти.
 показати весь коментар
 
З двох зіл вибирають меньше. Я вибираю порохоботів бо вони за нашу українську Україну. Зеленоботи за путінську малоросію
 показати весь коментар
 
 
Ошибаешься зеленоботы - за путинскую малоросию, порохоботы за антипутинскую малоросию. За Украину только националисты.
 показати весь коментар
 
 
Згоден 100% сам такий. Але все таки з двох зол логічно було вибрати меньше. 73% вирішили інакше.
 показати весь коментар
 
А ще Порошенко привів до влади зелену макаку, так? Це він водив руками і ставив галочки замість нічого не підозрюючих виборців коли ті були в кабінках для голосування. от же *****.
 показати весь коментар
 
 
Пора Петру Лексеичу возвращаться и возглавить протестное движение.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да пошел он в ... синагогу. Билецкий возглавит протестное движение. И надеюсь поступит в Порошенко как со Штрассером.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
по норам прячутся да попискивают звiдти!
 показати весь коментар
 
Ні, очолювати протести він вже не буде, воно йому надо. І вік і здоров"я вже не те, щоб на бульдозер лізти.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Этот седой производитель коричневого реально думает, что кому-то интересно что он думает? Если бы не его непомерная жадность и барыжническая власть, зеленые бы никогда не вылезли из квартала.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ехай нахой, вашему жидовскому политикуму скоро Бабий Яр будет, от коммунистов до либералов и псевдонационалистов - всех вычистим. Народ устал и хочет перемен? У нас их есть!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
о
а хто це захрюкав?))
ссикуняра *******))
 показати весь коментар
 
 
Подписание Минских соглашений - вот где измена .Прочитайте то , что подписал этот " спаситель " .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свиноботы говорят шо он копыто ***** жал без удовольствия)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пэпа сам спрятался и толчёт воду в ступе фейсе.
 показати весь коментар
 
 
да **** сколько вас винторогих повыскакивало на пороха))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То где он, твой порох - в FB?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
в испанской обсервации заховався)
дипор чяоколатный))
 показати весь коментар
 
 
крваще клады песдуй туши))))
жаба зап4у3тининская)))))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Иди седлай ему мин*т и успокойся, этой олигархической роже самое место в печи.
 показати весь коментар
 
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ти теми поплутав)
тут про жадибного кнура)
 показати весь коментар
 
 
что он украл? только факты а пересказ сериала или новостей от наталки скабеевой с г+г
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ок
кто с ****** подписал минские из за которых мы зависли на 6 лет?
кто рыгов с медведчуком выпустил
глянь на его младшего дибилдотда
из него русский мир как говно со всех щедлей лизе
палит всю семью
отвечай пасипака если есть шо сказать
 показати весь коментар
 
 
Твоє зелене бидло смокче **** кожен день але винен виявляється син Порошенка. Іпать ти зелений скот упоротий.
 показати весь коментар
 
 
А шо, если один виноват - так второй становится святым? Их обоих к стене ставить надо!
 показати весь коментар
 
 
не моё а ваше *****
зеля це тщ шо пародило ваще жадине уобищще
 показати весь коментар
 
Погоди-ка, а давай логически - как соевый стал олигархом? Или в союзе валютные операции были в порядке вещей, а частная инициатива не вела в магадан? Откуда капитал? В каком кооперативе, кроме колумбийского, такие сверхприбыли? И кто был министром финансов у Януковича? Всю старую жидовскую шоблу нашей политики - в петлю!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вертайся до дому!)
кнуряка сцилклива)))
 показати весь коментар
 
 
Слова справжнього державного мужа і Президента..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Испании уже есть президент!
 показати весь коментар
 
В Іспанії король а не президент і прем"єр міністр.
 показати весь коментар
 
 
петух,конечно сволочь ещё та...что сама заварила "кашу" с этими "минсками-нормандиями"...Но то.что творит ЗЕро вообще ни в какие ворота не лезет-полная капитуляция без попыток слабых сопротивлений...а ведь рядом подожительный пример умения разговаривать с Путиным и его "евробляхами" (Меркель.Макрон и др.)-Эрдоган.
эрдоган из того же оружия.что имееется в Украине,спокойно дал Путину отпор.Причём такой,что тот заюлил и испуганно задёргал своих "евроблях"-уймите Эрдогана.-это как подойти к блатному посреди базара и пнуть того по "фаберже" и не прятаться.."
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору