 Паніки через коронавірус у Радомишлі немає, продуктів вистачає, - мер Тетерський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Укрінформу" розповів Радомишльський міський голова Володимир Тетерський.

"Я з повною відповідальністю можу сказати, що паніки в Радомишлі немає. Зараз життя в центрі міста не відрізняється від звичайного дня. Не сказав би, що людей тут значно менше", - наголосив Тетерський.

За його словами, у місті запровадили обмежувальні заходи, зокрема, призупинили рух міського громадського транспорту та сполучення з Києвом і Житомиром, обмежили роботу розважальних закладів, а також у місцях скупчення людей проводять дезінфекцію.

На запитання, чи є в місті ажіотаж у магазинах, Тетерський відповів: "Я особисто не бачив".

Мер запевнив, що у торговельних закладах Радомишля є достатньо продуктів.

Жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церква й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.