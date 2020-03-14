 Паніки через коронавірус у Радомишлі немає, продуктів вистачає, - мер Тетерський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Укрінформу" розповів Радомишльський міський голова Володимир Тетерський.
"Я з повною відповідальністю можу сказати, що паніки в Радомишлі немає. Зараз життя в центрі міста не відрізняється від звичайного дня. Не сказав би, що людей тут значно менше", - наголосив Тетерський.
За його словами, у місті запровадили обмежувальні заходи, зокрема, призупинили рух міського громадського транспорту та сполучення з Києвом і Житомиром, обмежили роботу розважальних закладів, а також у місцях скупчення людей проводять дезінфекцію.
На запитання, чи є в місті ажіотаж у магазинах, Тетерський відповів: "Я особисто не бачив".
Мер запевнив, що у торговельних закладах Радомишля є достатньо продуктів.
Жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.
Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церква й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.
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церковь один из рассадников этой болезни. как и любой другой при эпидемии.
ленка курячими ножками запаслася? - могу поделится....
от переживаю за бубу и фсе....
а правильно было бы закрыть этот поселок на вьезд/выезд и провести всем тесты.
узнать реальную ситуацию.
но это правильно . наши же всё делают наоборот.
одно из двух или саботаж или пОцы не пуганные.