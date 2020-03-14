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 Суспільство, Здоров'я
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 Паніки через коронавірус у Радомишлі немає, продуктів вистачає, - мер Тетерський

У Радомишлі на Житомирщині, де зафіксовано перший в Україні смертельний випадок захворювання коронавірусу, ситуація спокійна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Укрінформу" розповів Радомишльський міський голова Володимир Тетерський.

"Я з повною відповідальністю можу сказати, що паніки в Радомишлі немає. Зараз життя в центрі міста не відрізняється від звичайного дня. Не сказав би, що людей тут значно менше", - наголосив Тетерський.

За його словами, у місті запровадили обмежувальні заходи, зокрема, призупинили рух міського громадського транспорту та сполучення з Києвом і Житомиром, обмежили роботу розважальних закладів, а також у місцях скупчення людей проводять дезінфекцію.

На запитання, чи є в місті ажіотаж у магазинах, Тетерський відповів: "Я особисто не бачив".

Мер запевнив, що у торговельних закладах Радомишля є достатньо продуктів.

Жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церква й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181503
 
 
 Топ коментарі
 
Просто сегодня на заседании кабмина прозвучала фраза: "Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры". А так да, паники никакой нет и никто ее не раздувает. ))
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У Радомишлі є пивзавод. Якщо прихильники Зе будуть пити по 10 літрів пива на добу, то короновірус їм не страшний.
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А скільки в районній лікарні Радомишля апаратів штучної вентиляції легенів?
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Звони узнавай.

0413243004 приемный покой 0413242070 регистратура

Можешь съездить проверить, вот адрес.

Радомишль ул.Присутственная,9
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А чому журналістів 5 каналу ще там немає?
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Вот контакты, узнавай. И вообще, я не гугл.
5 КАНАЛ ТВ, ООО
Юридический адрес: 04176, г. Киев, ул. Электриков, 26
Фактический адрес: 04176, г. Киев, ул. Электриков, 26
Телефон основной: (044) 3517720
Телефоны контактные: (044) 3517722
Факс: (044) 3517720
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а тетерев в достаточном количестве на полках, фио мера это случайное совпадение?
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Вот странно, да? Я так понимаю, что женщина умершая , когда заболела, то пошла в церковь, чтобы Бог помог ей исцелиться. Потеряла тем самым время золотое. А нужно было к врачу бежать.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
церковь один из рассадников этой болезни. как и любой другой при эпидемии.
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Просто сегодня на заседании кабмина прозвучала фраза: "Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры". А так да, паники никакой нет и никто ее не раздувает. ))
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блин, а как же все рады за Радомышль... - а с бубой шо?
ленка курячими ножками запаслася? - могу поделится....
от переживаю за бубу и фсе....
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попкорн далеко от меня продается...но сладкой соломкой под чаек запасусь)
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Еслиб не ваш политический импотент Обама, Крым и Донбас были дома. А в Сирии демократические выборы прошли бы.
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Нет вины, они поверили в обещания "простого пацана из Днепра"! Людей обманули вот и все. Хотя некоторые голосовали по приколу
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Greta Kinuo Потрібен мозок,а не проста віра.Так що винні самі українці.
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та знаем мы все - мериканцы вашего кузю пихали до серии - тупо заставляли
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Стесняюсь спросить........ а что должен был сделать Обама? Развязать ядерную войну из-за того что 30 лет назад мы оказались раздолбаями и страну с огромным потенциалом превратили в нищее? Не помню, чтобы ястреб Буш летом 2008 года грудью встал на защиту Грузии.
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Сразу после захвата Грузии, водить экономические санкции для начала. Как подписон Будапешского меморандума, обеспечить целостность границ. Путин сцыкливый, и действует как типичный гопник. Ему по рылу не дали, выразили Озабоченность, он пошел дальше.. Политические импотенты, это их вина
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Внимательно читаем текст Будапештского меморандума и прекращаем фантазировать. Относительно Грузии - после событий в Грузии еще больше 4 месяцев у власти был Буш. Это если с первого раза не поняли. Ни Буш, ни Обама и никто другой не виноваты в том, что подписывая этот Меморандум украинский президент слил всё, что возможно в обмен на дырку от бублика. А нам никто и ничего не должен по-большому счету.
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Обама даже оружия не дал Украине урод
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А должен был? Может пора вырасти из пеленок и стать самим кем-то значимым? Ну для начала не путать героев сериалов с реальными паяцами.
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У Радомишлі є пивзавод. Якщо прихильники Зе будуть пити по 10 літрів пива на добу, то короновірус їм не страшний.
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да люди в своей массе большинство тупые. поэтому им ничего не страшно. пусть идут в церковь, иконы целуют. может поможет.
а правильно было бы закрыть этот поселок на вьезд/выезд и провести всем тесты.
узнать реальную ситуацию.
но это правильно . наши же всё делают наоборот.
одно из двух или саботаж или пОцы не пуганные.
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