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Все про:закон (869) Путін (16440) Росія (26694)

 Путін підписав поправки до Конституції, що обнуляють його президентські терміни

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про поправки до Конституції, які дозволять йому знову обиратися на вже обійману посаду.

Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон ще має пройти загальноросійське голосування, яке заплановано на 22 квітня.

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Нагадаємо, у січні поточного року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них було згодом додано поправки, які "обнуляють" попередні президентські терміни Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181502
 
   
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Лучше бы старая корова рассказала, как она обосралась по-полной в космосе. Позорище!
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ну белка и стрелка то же обсерались .. а какой с животных спрос ..
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ботоксное пуйло подписало поправки в изнасилованную Конституцию, поправки,

объявляющие пуйло вечным Сцарем раши-паРаши.
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Ты про черные дыры в космосе слышал? Петя их проделал.
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Я знав,що щось подібне там зроблять.Але думав,що це буде під кінець президентського сроку *****.
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**********. новейший новорасийский символ, ***** кусающее само себя за х. хвост в смысле.
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это уже на шансы, а реалии. родившиеся в 2000 м уже давно идут на пазлы от лугандона до сирии.
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Когда-то были Владимир Ясно Солнышко, Ярослав Мудрый, Иван Грозный..., а теперь есть ***** обнулённый - здобув!
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Теперь его резиденция обозначается - 00
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После воцарения.. ещё и в лики святых примут.. Путин подписал поправки в Конституцию, обнуляющие его президентские сроки - Цензор.НЕТ 6799
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Значит сейчас лысый карлик не президент параши, никто, ноль. До выборов.
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А что раисяне нормальные люди... Не народ, а черви...
Путін підписав поправки до Конституції, що обнуляють його президентські терміни - Цензор.НЕТ 1549
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Рабам потрібен сЦарь.... так що не дивує ця новина з рабомерзораші.
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Это только в царстве потомственных рабов может быть такое.. отсюда вся эта бодсознательная неистовая лють и скрежет зубовный крепостного рабского стада скрепонутого на свободолюбивых украинцев..
и шавки кремля зажоповские мечтающие объединения с этим лепрозорием - идут по известному адресу.. свободный человек рабу не брат!
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Что ты там обнуляешь, чмо болотное? Есть вещи, которые никто не в силах обнулить!
Путін підписав поправки до Конституції, що обнуляють його президентські терміни - Цензор.НЕТ 8939
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до окупации украинского Крыма был презом России,после окупации все это обнулил на деле ,а теперь и узаконил и стал пожизненым рашистским ла ла ла ...обнулить все указы вяликого куйла тоже
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Путлеру - гореть в аду! Справляемся с корона-стрессом: ВІДЕО
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Как можно,чтобы народ целой страны превратились в слизни?! Зачем вам,слизняки рассейские,такими жить? Чтобы породить новых,таких же слизняков?
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Во всем виноваты крепостные, населяющие нефтегазовые рабские вымираты.
Именно они позволяют ***** куражиться у власти вот уже 20 лет
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Так он же быдломассу сАбИрася на реХВерендуме об этом спросить... А Шо уже нє?... Ах да... Быдломассу ж никто никогда ни о чем не спрашивает... Путін підписав поправки до Конституції, що обнуляють його президентські терміни - Цензор.НЕТ 3630
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