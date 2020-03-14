 Путін підписав поправки до Конституції, що обнуляють його президентські терміни

Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації, повідомляє Цензор.НЕТ.
Закон ще має пройти загальноросійське голосування, яке заплановано на 22 квітня.
Нагадаємо, у січні поточного року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.
До них було згодом додано поправки, які "обнуляють" попередні президентські терміни Путіна.
объявляющие пуйло вечным Сцарем раши-паРаши.
обнуление нуля...
.
и шавки кремля зажоповские мечтающие объединения с этим лепрозорием - идут по известному адресу.. свободный человек рабу не брат!
Именно они позволяют ***** куражиться у власти вот уже 20 лет