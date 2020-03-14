 Путін підписав поправки до Конституції, що обнуляють його президентські терміни

Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон ще має пройти загальноросійське голосування, яке заплановано на 22 квітня.

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Нагадаємо, у січні поточного року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них було згодом додано поправки, які "обнуляють" попередні президентські терміни Путіна.