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Все про:прокуратура (2113) домашній арешт (70) Сивохо (54) Тамарін Сергій (1)

 Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних

Прокуратура Києва подасть до Печерського районного суду столиці апеляційні скарги з вимогою посилити запобіжні заходи для двох підозрюваних у хуліганських діях під час презентації Національної платформи примирення та єдності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прокуратура звернулась із клопотанням про обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте 13 березня суд обрав двом із них м'якший запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Органи прокуратури принципово реагуватимуть на порушення громадського порядку, особливо коли йдеться про застосування насильства стосовно людей. Категорично виступаю проти переваги права сили над силою права. Наразі є безліч способів висловити позицію незгоди, не порушуючи закон і без застосування насильства. Тим, хто нехтує цими загальноприйнятими правилами, буде дано принципову оцінку, і винуватці нестимуть відповідальність згідно чинного законодавства", - сказав прокурор Києва Сергій Юлдашев.

Як відомо, раніше суд відправив під цілодобовий домашній арешт "азовців" Сашу Волкова та Сергія Тамаріна.

Читайте також: Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181501
 
   
 Топ коментарі
 
А прокуратура не желает оценить вояж жопоблока в московию на поклон к хуйлу? Не подпадают ли такие действия украинских (?!!) парламентариев под действие статьи УК о госизмене?!!
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Неймется уродам . В природе любое действие рождает противодействие .
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а против сивохо возбудили дело за сепаратизм ?
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что, "кипит наш разум возмущённый" или уже весь выкипел ?
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а сивоху он не хочет привлечь к ответственности за госизмену???
или: моим друзьям можно все, а остальные живите по закону??
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А чи не пішов би портюша разом з прокуратурою нах.уй?
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Засмерділо "законами" від 16 січня 2014 року...
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Вообще-то должен сидеть в тюрьме Сивохо за антиукраинскую диверсионно-подрывную деятельность в пользу внешнего врага России.
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И дермак! И зелепут. И каломойша. И гудок. Имя им - легион.
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згоден.
І більше того: всіх інших зебілів (таких, як ото STAS 777 вище) - люструвати з позбавленням права голосу.
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Та Бог з ним, хай іде сидіти на лавочці в парку ім. Щербакова.
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когда речь идет о применении насилия в отношении людей Источник: https://censor.net.ua/n3181501

Тарифы. Зарплаты и пенсии. Медицина. Цены. Коррупцяи. Желание продать землю......
ЭТО НЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ??
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стоп. не понял. а что падшая многослойная сивуха не виновата в мыролюбности?
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Что там с твоими лямами, люстрированый ????
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Предателям и капитулянтам - всё! Несогласным - "закон"!
Главное без барыги...
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кто такой барыги? это винницкий мыролюбный реформист ?
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Такой мирный, что дебилов с кацапами до сих пор трясёт от его упоминания.
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Трійко найголовніших ворогів касапів (по хронології): Мазепа, Бандера, Порошенко
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Так і є ! 100% !
А по кількості піни з рота, в зворотньому порядку.
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Петлюра и Шухевич еще...пятерка...от них, пропагандонов кацпских плющит и колбасит реально, в истерики припадошные идиоты бьются уже 6 год.. Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 8456
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Суды и прокуроры вернулись времен Януковича и люди те же - это коллаборанты портновы, адвокаты януковича в ДБР и Богданы, и т.д. Полностью Мафия Януковича пришла к власти с Зеленским! Это уже настал полный кабздец! Уже дошли до края! Хуже уже некуда!
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судді також люди, все прекрасно розуміють до чого воно йде
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и обратите внимание опять 'печорский суд' там потрновские судьи сидят.всех их нужно первыми гнать после гонения зеленЫх мразей на ростов
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пора кардинально міняти устої права.
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Суки...Де та сила права??????Гниди,сракуаваку по цій силі права давно розстріляти пора!!!! Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 7796
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А я зверну увагу на міміку Єрмака, коли він почав говорити про створення конс-ї ради з ОРДЛО і про мінські домовленості. Він говорив з насмішкою (у собі), переминаючись, зі зневагою до публіки і з виглядом, що усе вже вирішено. Подібним чином спілкувалась з людьми Лукаш у 13-14 роках. Це одне кодло.
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А ось коли він закінчи про контактну групу - зроби так. Це брехня )
Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 2939
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Забув. Коли розповідав про ці пункти мінська, то косив очима вгору - це теж брехня.
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Я, мабуть, набрид, але ось, коли відповідав журналістам про "добір" представників ОРДЛО - це теж брехня

Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 3662
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я тоже тебя тереть не буду. давай на удмурт проперди про вяличие твоей на мордовии сидя на бутылке.
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парням хоть административка светит надеюсь им посягательство не пришьют ...
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Сивоха , ти тільки скажи зарані , коли там буде ще одна твоя презентація .. Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 3867 .
Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 80 .
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Сивоха , ты шо " перекрасился" в Никонора Босого . ? Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 2684 .
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а як же Зеленський? Ще ж з ним не розібралася Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 6039
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..Наєзд зараз буде ібо дістало!

Знаєте хто винен в тому, що на мені, Софії, Ріфу, Яні тепер кримінальна справа??? Не Зеленський! Цей їблан отримав по зубах за хамство на жаль не від чоловіків ветеранів, а від жінки, але мав отримати. Тим не менш. І не зеленоботи, то їблани, які втомились не від війни а від інформації про війну з телевізора, найнижча харчова ланка країни. Вважаю винним кожного, хто голосував проти Порошенка! У вас не вистачило розуму бачити щоденну підтримку росії для зеленського! Ви, як останні лошари, дали розвести себе історіями про баригу, дозволили змістити ваш фокус зі справжніх ворогів! Вас і тепер не відпускає та кремлівська технологія!

Саме через вас ми всі потрапили в пастку, а дехто за грати без можливості звільнення. Я можу оцінювати ці можливості, оскільки при баризі з тюрми витягувала трьох бійців. І різниця, скажу я вам, відчутна! Тоді це було принаймні можливо. Те що ви тупорилим вибором привели до влади - то режим НКВД, де розстрілювали без суду і слідства. Той хто був тепер в судах бачить що, звучать прямо у вигляді звинувачень від прокурорів слова "ВІН БУВ В АТО ТОМУ ВИНЕН!" Такого не було НІКОЛИ!!! А тепер ті хто були проти Порошенка (чим підіграли чекістам) кажуть мені створюй свій батальйон ми приєднаємось! За крайніх кілька місяців я чула це більше десятка!!! разів! Знаєте що, це ваша проблема тепер більша ніж моя! Бо наслідки вибору, якого чекала росія, для мене не сюрприз! А ви репетували "раптом що - знімемо зеленого так як Януковича!" Знімайте!!! Ви вже всі терміни протупили! Усі червоні лінії зелені перейшли і обісцяли зверху! Знімайте! Хочу тепер на це подивитись! З браслєтом на ніжці! За який я теж дякую саме вам!!!

Вам визнати свою помилку буде ще складніше ніж зеленим зректись зеленого, то істоти без принципів. А ви ж герої ****! Ви ж деякі воювали! Блін зло бере. А ви за свій вибір навіть кримінальними справами не відповісте. А якщо так то ще й іди вас витягуй. І я ж прийду! Обматюкаю з ніг до голови але прийду витягувать! Якщо сама буду не за гратами! Дякую! Дуже дякую! Ви зробили це разом! Я хочу бачити тепер вас НЕ ЛИШЕ НА МАРШАХ!!! Хто не вкурсі коли наступний суд над Ріфом чи Яною Дугарь ТОЙ Х¥ЙОВИЙ ДОБРОВОЛЕЦЬ!

Моя повага україноботам, яким вистачило розуму розпізнати маніпуляцію, через яку і вас тепер нарекли порохоботами. Боротьба триває! Ідем на ризики!

Маруся Звіробій!🔱
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А Сашка Музычко не при Порохе убили? А сколько патриотов при Пете попали в тюрьмы? И по моему не меньше чем сейчас. Гепа с Допой в открытую выступавшие против Украины что при Пете ответили? Гепа только смеялся своей наглой крысинной мордой.
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порошенко став президентом 7 червня, а Сашка застрелили пси 24 березня
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о! ти також в око хутіну заглядав. і не забуть провальцмана сказати. Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 2992
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Допа и Гепа особенно, свое получили...С.Билого- мусора грохнули, тоже им мало не показалось и все еще впереди..а кто сидит ни за что в тюрьмах как девчата эти и рифмастер? рота торнадо?..в кто ее посадил и материалы предоставил следствию?..Портняжки сынок ипонутый, когда заехал в страну и пальцы веером складывать стал и прокурорских и иже с ними подмял под себя уже и рулит?..Беня тот же, Кузьмин, когда появились?черноротые бд*ди гнилозубые пасти открывать стали гнойные и вонючие свои на Историю Украины, ее Героев,Майдан, Церковь, Мову...могу продолжать, и долго...коалиция международная вот- вот рухнет, кредиты, мат. и иная помощь, иссякнет скоро, смотря на эти недоразумения, вопящие воду в крым, там же наши люди..какие то отводы войск непонятно для чего, та сторона на месте стоит и занимает наши позиции..число убитых и раненных растет, а маланцы продажные коалицию межпарламентскую в москву клепать поехали.. Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 4201 Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 4201 Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 4201..
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Тут они впереди всех а как кернеса садить заболевают по 18 человек сразу.
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Когда будем гнать зеленыХ на ростов.больше не будем панькатся с этими ватниками/шарийцами судьями и прркурорами. и прочей нечестью.выводы сделаны.
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У засцяної сівухи платформа, в мертвечука платформа...
Може вони за єдне ?
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ну конечно. и мертвячук и алкосивуха за многослойность.
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РуSSo-фашистские псы в прокуратуре очень стараются. Рассчитывают сохранить места после капитуляции.
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Почему журналисты пишут что "побили Сивоху"? Нигде не видно и никто его не бил. За дачу лживой информации, я ситаю, нужно привлекать к уголовной ответственности. Люди в большей части либо туповаты, либо ленивы и воспринимают зачастую эти два слова за действительность не читая, не вникая, не проверяя и в обществе создается мнение и картина действительности, хотя она лживая.
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у слуг народа читание,утверждение и выполнение законов,стало более преступным,чем за последние 5 лет.Государственные юридические институты,узаконивают преступные законы.Парламент работает под диктовку офиса президента.Уже не могут профессионально лапши на уши повесить,а то,что очевидно- в упор не замечают
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он як злочинна прокурва боїця шо їх візьмуть за барки
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Почему прокуратура не волала, когда отпускал Зеленский убийц майдановцев? Почему президент допускает к подписанию Минских соглашений и дружит с заказчиком убийства Гонгадзе? Почему Европа требует найти убийц Шеремета и садят невиновных людей, а убийца Гонгадзе ходит на свободе и подписывает серьезные документы? И почему общество молчит, когда в тюрьмах Украины сидят ветераны, а сепаратисты вроде Сивохи и его главарей гуляют на свободе? Почему??????
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Прокуроров народ итак ненавидет - считая их поголовно оборотнями, а будет ненавидеть ещё больше.
Сивоха кайся, ибо время бежит быстро и властный ресурс исчезнет как и не было его. Посмотри на потроха - уже в бегах. Оно тебе надо?
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Был бы он патриотом и просто мужчиной, забрал бы свою заяву. А так сепар и как очевидно все они пидо....
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українці пригноблені економічно, політично та тепер ще й національно. Влада зрадників - московських агентів - патріотів савєцкого союза та уруского міра - здає нас ***** з максимально можливою швидкістю - так як ми їм дозволяємо
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я так понимаю прокуратуре не чем заняться?)))) плохо реформировали, еще остались бездельники )))
хороший был реформатор прокуроров Сашко Белый. земля ему пухом.
быстро приводил в чувства бездельников . ))))
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Конечно и ещё как ужесточить - всю ж презентацию испаскудили - государственный деятель Сивохо должен был бы весело отхватить дэбэлый пендель, от которого с дикими воплями кубарём катиться по лестничным маршам игриво распыляя на расписные стены и витражи вонючее содержимое своего кендюха. Довершила б презентацию смачная зуботычина с последующим задорным вбиванием стёкол в бельма.
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Последние дни в СМИ стали создавать фон и готовить украинцев к дефолту.

Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 3358

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Цепочка ДЕФОЛТА может быть такой:
1. Украина отказывается платить по долгам.
2. МВФ отказывает Украине в новой программе.
3. Кредитный рейтинг страны обнуляется.
4. Инвесторы массово выходят из украинских евробондов. Их цена падает.5. Об Украине опять говорят во всем Мире.
6. Инвесторы выходят из ОВГЗ.
7. Взрывообразно на межбанке растет спрос на валюту.
8. Гривня падает до 35-40 грн за доллар.
9. Нацбанк сжигает часть золотовалютных резервов, пытаясь удержать курс.
10. ПриватБанк возвращается решением суда бывшим владельцам (которые ранее из банка вывели $5,5 млрд)
11. Кабмин забирает из Привата внесенные ранее в уставный капитал ОВГЗ на 150 млрд грн.
12. Банк признается неплатежеспособным.13. Вкладчики забирают депозиты. Но денег нет.
14. Паника распространяется на другие банки.
15. Доллар уже за 40.
16. Упавший кредитный рейтинг страны бъет по крупным украинским аграрным, промышленным и энергетическим заемщикам. Их рейтинги снижаются. Долговые бумаги теряют стоимость, компании теряют возможность привлекать новые займы.
17. Реальные доходы населения снижаются в полтора-два раза.
18. Растущую безработицу увеличивают трудовые мигранты, возвращающиеся из кризисной Европы.19. Падение кредитных рейтингов украинских экспортеров усложняет их работу с контрагентами.
20. Рынок земли отложен. Нет МВФ, нет, как бы падения рейтинга. Но девальвация и инфляция, сделавшие украинцев бедными, обнуляют рейтинг Зеленского и Слуг народа.
21. ВВП Украины на конец 2020 года снижается, инвесторы бегут из Украины (в том числе внутренние).
22. Дефицит бюджета растет, занять негде.23. Смена правления НБУ.
24. Включается печатный станок.
25. Инфляция растет.
26. Минский процесс приводит к интеграции ОРДЛО в Украину.
27. Деньги на восстановление региона дает Россия. Другие страны после дефолта отказываются работать с Украиной.
28. Интеграция ОРДЛО и получение денег от РФ становятся еще большим раздражителем для обедневших украинцев.29. Начинаются протесты, перерастающие к концу осени в полноценный Майдан.
30. Но на этом Майдане уже десятки тысяч людей, прошедших АТО. С оружием.
31. А дальше завершается то, что не было завершено в 2013-2014 году...Это один из сценариев. Могут быть и другие. Важно ответить на вопрос, кто выиграет от дефолта.1. Коломойский? Нет МВФ - нет Антиколомойского закона. Есть ПриватБанк - есть капитал для скупки подешевевших украинских активов.2. Зеленский? Нет МВФ - нет рынка земли. Нет рынка земли - можно удержать падающий рейтинг. Очень временно.3. Россия? Кидок западных кредиторов отвернет от Украины партнеров. Нет партнеров - нет препятствий в реализации своих планов на "этой территории неудачников".Возвращенное в Украину на условиях РФ ОРДЛО, станет ярмом на шее Украины, украинского бюджета и создаст еще большее напряжение внутри страны.

Выиграет ли украинский народ? Ответьте сами.
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Прокуроров палить прямо в прокуратуре подбрасывая в огонь с судьями и ментами в перемешку.Давно этих мразей за галстук по полу не таскал.
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Ця прокуратура заодно з російськими окупантами??? ну-ну...
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Штепу отпустили.. Ефремов на свободе... А тех двоих, которые толкнули Сивуху - в тюрьму! Это все что нужно знать про украинское правосудие при правлении клоуна.
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если сивуха , как говорит данилов, - советник секретаря на общественных началах (т.е. никто), то какое право он имел проводить какие то форумы и конференции? хорошо бы узнать - а кто ему оплатил аренду зала и обустройство этого сепарского шабаша? кто нанял ведущего? кто рисовал и печатал его пропагандисткие листовки и плакаты? т.е. за чей счет "банкет"? узнав это , можно опредилить кто врет?
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Там таке ж *********** як і погроза вбивством зі сторони Марусі і Софії. "БІлий шум".
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А как же "стратегия примирения"? Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 9678
Нужно просто отпустить задержанных. Они же наши люди!
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Юлдашева у відставку. Чужа він людина. Проросійська.
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В настоящее время есть множество способов выразить позицию несогласия, не нарушая закон и без применения насилия.Источник: https://censor.net.ua/n3181501

А это не несогласие, это предотвращение совершения сивохай преступления.Статья 36. Необходимая оборона1. Необходимой обороной признаются действия, совершенные в целях защиты охраняемых законом прав и интересов обороняющегося лица, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для незамедлительного предотвращения либо пресечения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
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Якщо влада нахабно плює на думку народу і проводить антиукраїнську політику, то яка може бути сила права. Бачили вже цю "силу права" в січні 2014 р. так званих диктаторських законів.
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А сЦиргія сЦивоху до відповідальності за підготовку до держзради не забули притягнути?
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Отследить маршрут передвижения козла в погонах
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Пора уже портнова на портянки разорвать... Гнида уже совсем берега потерял.
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"Органы прокуратуры будут принципиально реагировать на нарушения общественного порядка, особенно когда речь идет о применении насилия в отношении людейИсточник: https://censor.net.ua/n3181501

Жирний смердючий сепарський алкаш сивуха не людина.Воно проспиртований організм,гірший за таргана.Коли тарганів травлять,прокуратура ж не кричить "каравул!".Чого ж за тою засцяною сивухою такий лемент підняли.
В лугандонію свого кнура вивезіть,коли такий сцикло,що падає на рівному місці.Можна зразу в Ростов,там саме місце для подібної швалі
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Я хочу приоткрыть глаза президенту Украины Зеленскому. Неоднократное обращение различных организаций, политиков, граждан, нацкорпуса, ветеранов ВСУ в органы СБУ - остаются игнорируемыми. Это очевидно, что все силовые структуры в полном подчинении президента и определенной группы политиков возможно приближенных к нему таких как (Аваков, Кучма, Пенчук, Медведчук, Коломойский, Ахметов и другие..). Такая ситуация может вызвать большой резонанс в обществе и привести к очередному Майдану. Но, в отличие от предыдущих майданов, любое применение физической силы со стороны силовиков, может привести уже к вооруженному противостоянию т.к. наличие оружия у населения во время состояния войны не ограничено и неконтролируемо. Это сыграет свою негативную роль в пользу России и может реально за счет определенных политических сил привести к гражданской войны. Это не угроза президенту или его группе, а очевидное последствие, которое может возникнуть вследствие его антинародной деятельности руковдством страной и диктаторско-геноцидной склонности управления. Пока еще не поздно, опомнитесь и вернитесь к вектору своих предвыборных обещаний.
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З таким успіхом можете до Бога звернутися. Може і почує, а нічого не зробить. Нема в нас кому керувати державою, одні "времєнщикі".
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это класно, кстати, какие меры были приняты против нац жён или сторонников шарика, за деиствия и пробование вмешаться в выступление тогда деиствующего президента?
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ПРОКУРАТУРА- Категорически выступаю против преимущества права силы над силой права- когда прокуратура, в отношении сивух и предателей Украины не использует (по понятным причинам,пособничество сивухам ,в даном случае )) силу права.тогда ественная и закономерная реакция права силы..Прокуратура ,должна убрать ,силой права Украины,причины вызывающие в стране право силы Украины,,,
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Завжди стою на позиції--поваги до законів України,але коли СБУ, ГПУ і різні дебеери виборочно підходять до правосудія,не затримують відвертих ворогів України, сепарів і шпигунів--то як можна проводити протести--"шопотом на кухні"? Секретар Данілов сказав,що пяний сивоха проводив акцію як особа ,яку ніхто з державних органів не уповноважував. Якщо це так, то він вів підривну основу проти держави--тому його потрібно було зразу арештувати за зраду,а заодно і замовника такої акції,та за які кошти.
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