 Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прокуратура звернулась із клопотанням про обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте 13 березня суд обрав двом із них м'якший запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Органи прокуратури принципово реагуватимуть на порушення громадського порядку, особливо коли йдеться про застосування насильства стосовно людей. Категорично виступаю проти переваги права сили над силою права. Наразі є безліч способів висловити позицію незгоди, не порушуючи закон і без застосування насильства. Тим, хто нехтує цими загальноприйнятими правилами, буде дано принципову оцінку, і винуватці нестимуть відповідальність згідно чинного законодавства", - сказав прокурор Києва Сергій Юлдашев.

Як відомо, раніше суд відправив під цілодобовий домашній арешт "азовців" Сашу Волкова та Сергія Тамаріна.

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Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.