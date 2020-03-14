 Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що прокуратура звернулась із клопотанням про обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте 13 березня суд обрав двом із них м'якший запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
"Органи прокуратури принципово реагуватимуть на порушення громадського порядку, особливо коли йдеться про застосування насильства стосовно людей. Категорично виступаю проти переваги права сили над силою права. Наразі є безліч способів висловити позицію незгоди, не порушуючи закон і без застосування насильства. Тим, хто нехтує цими загальноприйнятими правилами, буде дано принципову оцінку, і винуватці нестимуть відповідальність згідно чинного законодавства", - сказав прокурор Києва Сергій Юлдашев.
Як відомо, раніше суд відправив під цілодобовий домашній арешт "азовців" Сашу Волкова та Сергія Тамаріна.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.
13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.
или: моим друзьям можно все, а остальные живите по закону??
І більше того: всіх інших зебілів (таких, як ото STAS 777 вище) - люструвати з позбавленням права голосу.
Тарифы. Зарплаты и пенсии. Медицина. Цены. Коррупцяи. Желание продать землю......
ЭТО НЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ??
Главное без барыги...
А по кількості піни з рота, в зворотньому порядку.
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Знаєте хто винен в тому, що на мені, Софії, Ріфу, Яні тепер кримінальна справа??? Не Зеленський! Цей їблан отримав по зубах за хамство на жаль не від чоловіків ветеранів, а від жінки, але мав отримати. Тим не менш. І не зеленоботи, то їблани, які втомились не від війни а від інформації про війну з телевізора, найнижча харчова ланка країни. Вважаю винним кожного, хто голосував проти Порошенка! У вас не вистачило розуму бачити щоденну підтримку росії для зеленського! Ви, як останні лошари, дали розвести себе історіями про баригу, дозволили змістити ваш фокус зі справжніх ворогів! Вас і тепер не відпускає та кремлівська технологія!
Саме через вас ми всі потрапили в пастку, а дехто за грати без можливості звільнення. Я можу оцінювати ці можливості, оскільки при баризі з тюрми витягувала трьох бійців. І різниця, скажу я вам, відчутна! Тоді це було принаймні можливо. Те що ви тупорилим вибором привели до влади - то режим НКВД, де розстрілювали без суду і слідства. Той хто був тепер в судах бачить що, звучать прямо у вигляді звинувачень від прокурорів слова "ВІН БУВ В АТО ТОМУ ВИНЕН!" Такого не було НІКОЛИ!!! А тепер ті хто були проти Порошенка (чим підіграли чекістам) кажуть мені створюй свій батальйон ми приєднаємось! За крайніх кілька місяців я чула це більше десятка!!! разів! Знаєте що, це ваша проблема тепер більша ніж моя! Бо наслідки вибору, якого чекала росія, для мене не сюрприз! А ви репетували "раптом що - знімемо зеленого так як Януковича!" Знімайте!!! Ви вже всі терміни протупили! Усі червоні лінії зелені перейшли і обісцяли зверху! Знімайте! Хочу тепер на це подивитись! З браслєтом на ніжці! За який я теж дякую саме вам!!!
Вам визнати свою помилку буде ще складніше ніж зеленим зректись зеленого, то істоти без принципів. А ви ж герої ****! Ви ж деякі воювали! Блін зло бере. А ви за свій вибір навіть кримінальними справами не відповісте. А якщо так то ще й іди вас витягуй. І я ж прийду! Обматюкаю з ніг до голови але прийду витягувать! Якщо сама буду не за гратами! Дякую! Дуже дякую! Ви зробили це разом! Я хочу бачити тепер вас НЕ ЛИШЕ НА МАРШАХ!!! Хто не вкурсі коли наступний суд над Ріфом чи Яною Дугарь ТОЙ Х¥ЙОВИЙ ДОБРОВОЛЕЦЬ!
Моя повага україноботам, яким вистачило розуму розпізнати маніпуляцію, через яку і вас тепер нарекли порохоботами. Боротьба триває! Ідем на ризики!
Маруся Звіробій!🔱
Може вони за єдне ?
Сивоха кайся, ибо время бежит быстро и властный ресурс исчезнет как и не было его. Посмотри на потроха - уже в бегах. Оно тебе надо?
хороший был реформатор прокуроров Сашко Белый. земля ему пухом.
быстро приводил в чувства бездельников . ))))
1. Украина отказывается платить по долгам.
2. МВФ отказывает Украине в новой программе.
3. Кредитный рейтинг страны обнуляется.
4. Инвесторы массово выходят из украинских евробондов. Их цена падает.5. Об Украине опять говорят во всем Мире.
6. Инвесторы выходят из ОВГЗ.
7. Взрывообразно на межбанке растет спрос на валюту.
8. Гривня падает до 35-40 грн за доллар.
9. Нацбанк сжигает часть золотовалютных резервов, пытаясь удержать курс.
10. ПриватБанк возвращается решением суда бывшим владельцам (которые ранее из банка вывели $5,5 млрд)
11. Кабмин забирает из Привата внесенные ранее в уставный капитал ОВГЗ на 150 млрд грн.
12. Банк признается неплатежеспособным.13. Вкладчики забирают депозиты. Но денег нет.
14. Паника распространяется на другие банки.
15. Доллар уже за 40.
16. Упавший кредитный рейтинг страны бъет по крупным украинским аграрным, промышленным и энергетическим заемщикам. Их рейтинги снижаются. Долговые бумаги теряют стоимость, компании теряют возможность привлекать новые займы.
17. Реальные доходы населения снижаются в полтора-два раза.
18. Растущую безработицу увеличивают трудовые мигранты, возвращающиеся из кризисной Европы.19. Падение кредитных рейтингов украинских экспортеров усложняет их работу с контрагентами.
20. Рынок земли отложен. Нет МВФ, нет, как бы падения рейтинга. Но девальвация и инфляция, сделавшие украинцев бедными, обнуляют рейтинг Зеленского и Слуг народа.
21. ВВП Украины на конец 2020 года снижается, инвесторы бегут из Украины (в том числе внутренние).
22. Дефицит бюджета растет, занять негде.23. Смена правления НБУ.
24. Включается печатный станок.
25. Инфляция растет.
26. Минский процесс приводит к интеграции ОРДЛО в Украину.
27. Деньги на восстановление региона дает Россия. Другие страны после дефолта отказываются работать с Украиной.
28. Интеграция ОРДЛО и получение денег от РФ становятся еще большим раздражителем для обедневших украинцев.29. Начинаются протесты, перерастающие к концу осени в полноценный Майдан.
30. Но на этом Майдане уже десятки тысяч людей, прошедших АТО. С оружием.
31. А дальше завершается то, что не было завершено в 2013-2014 году...Это один из сценариев. Могут быть и другие. Важно ответить на вопрос, кто выиграет от дефолта.1. Коломойский? Нет МВФ - нет Антиколомойского закона. Есть ПриватБанк - есть капитал для скупки подешевевших украинских активов.2. Зеленский? Нет МВФ - нет рынка земли. Нет рынка земли - можно удержать падающий рейтинг. Очень временно.3. Россия? Кидок западных кредиторов отвернет от Украины партнеров. Нет партнеров - нет препятствий в реализации своих планов на "этой территории неудачников".Возвращенное в Украину на условиях РФ ОРДЛО, станет ярмом на шее Украины, украинского бюджета и создаст еще большее напряжение внутри страны.
Выиграет ли украинский народ? Ответьте сами.
Нужно просто отпустить задержанных. Они же наши люди!
А это не несогласие, это предотвращение совершения сивохай преступления.Статья 36. Необходимая оборона1. Необходимой обороной признаются действия, совершенные в целях защиты охраняемых законом прав и интересов обороняющегося лица, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для незамедлительного предотвращения либо пресечения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
Жирний смердючий сепарський алкаш сивуха не людина.Воно проспиртований організм,гірший за таргана.Коли тарганів травлять,прокуратура ж не кричить "каравул!".Чого ж за тою засцяною сивухою такий лемент підняли.
В лугандонію свого кнура вивезіть,коли такий сцикло,що падає на рівному місці.Можна зразу в Ростов,там саме місце для подібної швалі