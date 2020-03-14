 У Держприкордонслужбі розповіли, кого пустять на свою територію поляки. ІНФОГРАФІКА

Відповідне повідомлення Держприкордонслужба розмістила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, в Польщу з опівночі можна буде потрапити лише легковим транспортом. Всередину країни пустять лише:
- громадян Польщі;
- чоловіка та жінку (громадян Польщі);
- іноземців, у яких є карта постійного або тимчасового перебування на території Польщі;
- іноземців із Картою поляка;
- дипломатів і співробітників дипустанов;
- іноземців, у яких є дозвіл на роботу в Польщі;
- іноземних водіїв, що перевозять вантажі.
Держприкордонслужба також опублікувала список пунктів перетину кордону з Польщею, рух у яких зупиняється з опівночі 15 березня.
- иностранцев, у которых есть разрешение на работу в Польше;Источник: https://censor.net.ua/n3181500
гастарбай
гастарбайтеры могут расслабится
Источник: https://censor.net.ua/n3181500