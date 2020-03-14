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Все про:Держприкордонслужба (2467) кордон (1404) Польща (2139) COVID-19 (855)

 У Держприкордонслужбі розповіли, кого пустять на свою територію поляки. ІНФОГРАФІКА

Заборона на в'їзд іноземців починає діяти в Польщі з опівночі 15 березня. У країну допускатимуть лише окремі категорії іноземних громадян.

Відповідне повідомлення Держприкордонслужба розмістила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Польщу з опівночі можна буде потрапити лише легковим транспортом. Всередину країни пустять лише:

- громадян Польщі;

- чоловіка та жінку (громадян Польщі);

- іноземців, у яких є карта постійного або тимчасового перебування на території Польщі;

- іноземців із Картою поляка;

- дипломатів і співробітників дипустанов;

- іноземців, у яких є дозвіл на роботу в Польщі;

- іноземних водіїв, що перевозять вантажі.

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Держприкордонслужба також опублікувала список пунктів перетину кордону з Польщею, рух у яких зупиняється з опівночі 15 березня.

У Держприкордонслужбі розповіли, кого пустять на свою територію поляки 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181500
 
 
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- иностранцев, у которых есть карта постоянного или временного пребывания на территории Польши;
- иностранцев, у которых есть разрешение на работу в Польше;Источник: https://censor.net.ua/n3181500

гастарбай

гастарбайтеры могут расслабится
Источник: https://censor.net.ua/n3181500
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Ось так. Мрія Бені, Ахметова, Пінчука і подібних збулася. Назад раби і на їх підприємства працювати за похльобку.
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Я не зрозумів, а якого біса в Криму прочерк ? Чи Крим вже, не Україна ?
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