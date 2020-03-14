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 З 17 березня кордони буде закрито для літаків, автобусів і поїздів, до України можна буде в'їхати автомобілем, - РНБО

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"17 березня 2020 року з 00:00 упродовж наступних двох тижнів буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкрито", - сказано в повідомленні.

Водночас РНБО просить всіх громадян України повернутися на батьківщину до 17 березня 2020 року.

"У разі виникнення обставин надзвичайного характеру буде організовано доставку українських громадян спецрейсами", - повідомили в РНБО.

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З 16 березня на 2 тижні припиняється в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком тих, у кого є посвідка на проживання, і дипломатів.

"У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров'ю рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися в найближчу дипломатичну установу України (довідкова інформація - на сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni- ustanovi -v-ukrayini) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua", - додали в РНБО.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181499
 
 
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Завайте вже надзвичайний стан вводьте, бо 19 березня 2020 хтось надумав здавати Україну і боїться людей.
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Всі ці заборони на авіа та жд сполучення незаконні, поки немає Воєнного стану! Потрібен Воєнний стан на 4 роки до кінця терміну Зеленського!
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тут все незаконно. но никто не кричит громко номер закона, который нарушают.
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НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ ЦИКЛОНОМ Б И В КРЕМАТОРИЙ!
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Зеленський- вісник Апокаліпсису. А супутники його- Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
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Так ещё в 2014 наглухо закрыли, а с расией даже забор поставили!
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"Стена" называется. Реально очень сербезная система. С насмешками кукарекает только ЗЕбыдлота, которая из своей зассанной хрущевки не вылазит, и не видело нихрена.
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А кто выехал без автомобиля может пойти за ним на автосвалку к дяде Моне:
С 17 марта границы будут закрыты для самолетов, автобусов и поездов, в Украину можно будет въехать на автомобиле, - СНБО - Цензор.НЕТ 8900
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От пете неповезло караблики подставлял а тут вводи чп хоть завтра.
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Бачите, як просто, виявляється, закрити кордон для росіян і КПВВ на лінії зіткнення. Достатньо лише загрози, реальної не лише для демосу, а й для істеблішменту.
Щойно запахло смаленим і всі розмови про гуманізм, про "наших людей", про "мільйони заробітчан в Росії" змінилися на коротке та зрозуміле "ми закриваємо кордони". Щойно виявилося, що від загрози не застрахована ні Банкова, ні Грушевського, ні Іванковичі з Козиним, все стало на свої місця.
Можете зробити правильний вибір, панове політики, можете. Шкода, що лише тоді, коли припече вам особисто. А якби ви закрили кордон від Росії та ОРДЛО не зараз, а шість, п'ять чи навіть рік тому, було б набагато краще, адже вірус "русского мира" дає більшу летальність, ніж всі інші разом.
Як ви там кажете, пане Президент - "у питаннях життя та здоров'я українців не може бути "передчасно", може бути тільки "запізно"? Золоті слова. Виріжте їх Єрмаку з Кучмою на лобі. І собі заодно.
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Забыли про воздушный шар. я на нем полечу, если что. 2 гражданства нельзя, 3 можно. Типа того.
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по топографическим картам до 1992 года. через села минимум 5 км от заставы. можешь не благодарить.
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естественно, не с рюкзаком за плечами. деньги на карту банка или в карман. спокойно идешь, рот на замке.
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если у пассажира такой вопрос возник, он не хочет общаться с погранцами. Тогда еще вариант слиться с местными - сесть на лисапед.
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З місцевими не вийде, в нього паспорт іншої області буде, якщо пішки йде місцевий це одне, якщо з іншої області тя як мінімум питання?
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