 З 17 березня кордони буде закрито для літаків, автобусів і поїздів, до України можна буде в'їхати автомобілем, - РНБО

Відповідне повідомлення розміщено на сайті РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"17 березня 2020 року з 00:00 упродовж наступних двох тижнів буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкрито", - сказано в повідомленні.
Водночас РНБО просить всіх громадян України повернутися на батьківщину до 17 березня 2020 року.
"У разі виникнення обставин надзвичайного характеру буде організовано доставку українських громадян спецрейсами", - повідомили в РНБО.
З 16 березня на 2 тижні припиняється в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком тих, у кого є посвідка на проживання, і дипломатів.
"У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров'ю рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися в найближчу дипломатичну установу України (довідкова інформація - на сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni- ustanovi -v-ukrayini) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua", - додали в РНБО.
Щойно запахло смаленим і всі розмови про гуманізм, про "наших людей", про "мільйони заробітчан в Росії" змінилися на коротке та зрозуміле "ми закриваємо кордони". Щойно виявилося, що від загрози не застрахована ні Банкова, ні Грушевського, ні Іванковичі з Козиним, все стало на свої місця.
Можете зробити правильний вибір, панове політики, можете. Шкода, що лише тоді, коли припече вам особисто. А якби ви закрили кордон від Росії та ОРДЛО не зараз, а шість, п'ять чи навіть рік тому, було б набагато краще, адже вірус "русского мира" дає більшу летальність, ніж всі інші разом.
Як ви там кажете, пане Президент - "у питаннях життя та здоров'я українців не може бути "передчасно", може бути тільки "запізно"? Золоті слова. Виріжте їх Єрмаку з Кучмою на лобі. І собі заодно.