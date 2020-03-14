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 МАУ планує додаткові рейси для повернення українців на батьківщину

У найближчі дві доби, що залишилися до закриття кордонів, компанія "Міжнародні авіалінії України" збирається організувати декілька додаткових рейсів для повернення українців на батьківщину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

"Наразі МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України", - сказано в повідомленні.

Як наголошується в пресрелізі, згідно із заявою президента України, в 00:00 17 березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення.

"Наші пасажири, співвітчизники, які перебувають закордоном, мають повернутися додому до цього терміну, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення. Громадяни України, а також іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть повернутися до України рейсами МАУ, які виконуватимуться до кінця доби 16 березня", - нагадує авіакомпанія.

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У МАУ підкреслюють, що авіакомпанія максимально сприятиме співвітчизникам у поверненні додому.

"Ми візьмемо на борт стільки пасажирів, скільки крісел є в літаку. Для більшості рейсів буде запроваджено компонування салону в повний економ-клас", - зазначається в повідомленні.

Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, виконуватимуться за розкладом лише для повернення туристів до України.

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"Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому упродовж 15 - 16 березня, потрібно звернутися в українські консульства за кордоном. За заявою президента України, влада буде організовувати спеціальні окремі нерегулярні рейси для повернення співгромадян додому. Ми як авіакомпанія запевняємо, що будемо надавати всебічну підтримку органам державної влади щодо повернення додому наших співгромадян", - підкреслюють в авіакомпанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181497
 
 
 Топ коментарі
 
Беня бабла бюджетного срубит не мало...тут и маме римме не ходи...
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Беня даже во время пандемии не упустит свой гешефт. Только вдумайтесь сколько заряженых вирусом украинцев он собирается привести в Украину своими самолетами, вместо того чтобы перекрыть границы?
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А як же ж тендер на пасажирські перевезення? Вже пройшов? Чи може коломойський задурно поверне українців?
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Беня бабла бюджетного срубит не мало...тут и маме римме не ходи...
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Щоб заразити українців.Я наприклад би не їхав.
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Беня даже во время пандемии не упустит свой гешефт. Только вдумайтесь сколько заряженых вирусом украинцев он собирается привести в Украину своими самолетами, вместо того чтобы перекрыть границы?
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Надеюсь на этом никто не собирается наживаться.
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а не хотят спросить этих самых "командировочных" какого лешего они за границей до сей поры ? по тупизне ? ….. нет , сугубо меркантильный интерес .
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МАУ Коломойського і зробить короновірус в Україні пандемією, Про це будуть писати і підтручниках історії через 10 і 20 років...
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Бени ничего не жалко даже растраты МАУ дополнительно на возврат людей главное он позже получит хаос от эпидемии с Италии дефолт землю итд
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А ще в польоті можна буде дивитися 95 квартал чи Сватів на вибір, але при виході з літака треба буде розповісти все що дивився.
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Аггга, нююю , если с Африки или некоторых арабий..
В нормальных демократиях помогут и подлечат качественее.. нефик спешить.. тем более -обіцянки=цяцянки..
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Хто без страховки буде там лікувати? Якщо не маєте розуму, то і не буде, якщо тільки це не гнилий сарказм.🤔
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А Я про що??
Ви логіку від методички Можете відрізнити?
А є ще -просто Людяність!
Нормальна країна не буде питати Ваш паспорт та враховувати Ваш колір шкіри... тільки потім... коли Ви оклигаєте..
😁
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Людяність? Я тільки з АТБ, а там бігають сказання порохоботи і все закуповують, а в аптеках нема захисних масок...
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Від тупості ніччо не допоможе..
Ще раз- хай Вам щастить!
Співчуття, щире..
🤗
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Министр здравоохранения сказал же, что должны умереть все пенсионеры.
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Було. Я теж про це давав його пряму мову.
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Прочитал его биографию, и считаю что он сказал как для врачебного сообщества, а не для простого обывателя, он не смог еще стать политиком, что бы красиво говорить о смерти потому что он Настоящий Врач.
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Справжній лікар не має право таке говорити. Повірте цьому, бо у моєму роду вже відомо про 5 поколінь лікарів.
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Даже если сам Сатана станет министром, зеленые и его оправдают.
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не прочитал в википедии, серьезный врач, не политик, а врачи могут правду матку рубить, там где надо обманывать.
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Це для пацієнтів, а для народу його за язик не смикали.
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он еще не научился врать как политики, уже наверное и не успеет, он же тоже пенсионер.
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Причём здесь врать и Настоящий Врач..
Настоящий Врач должен сделать все для того, чтобы смертей не было, для локализации эпидемии и карантина.

Китайцев вон, 1.4 млрд, а заболело всего 80000, там настоящие врачи да и власть все правильно и своевременно сделала.

Скажите жёстко, а было бы хорошо если бы заболели миллионы или миллиард и умерло бы 5%? А так как при таком количестве заболевших помощь оказали бы нормально не всем, то и больше...
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Коломойский готов любыми способами привезти потенциально зараженных граждан в Украину , лишь бы количество пенсионеров уменьшить . Чем меньше пенсионеров, тем больше в кармане у Коломойского.
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Є підозри, що найбільшу загрозу коронавірус становить для ідіотів.
Вся Sangiaria тепер намагається рятуватися від віруса, виспівуючи гімн з вікон та балконів, а наші хочуть всіх своїх встигнути позвозити на батьківщину, "поки не почалося".
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51886547/coronavirus-italians-sing-from-their-windows-to-boost-morale?

Цікаво, як там наша славна патріотка, яка не схотіла покинути песика і залишилася відбувати карантин серед китайських вуханів - жаліє, що не повернулася, чи навпаки - безмірно вдячна своєму чотирилапому другові? МАУ планирует дополнительные рейсы для возвращения украинцев на родину - Цензор.НЕТ 1257
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А на прихильників Зе короновірус не становить загрозу, бо світлий образ СН є оберегом від цієї хвороби.
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Ну, ці просто дрібні шкідники... А от педроти - ті взагалі нічого не боялися, ніякої зарази.
Вони ту санепідслужбу ще ікс.зна коли зреформували. З гідністю та вщент.
І навіть на петюції не реагували: https://petition.president.gov.ua/petition/66440
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Після рейсів усі літаки спалити. "Баби ісчо нарожают" майбутніх робітників та інженерів корпорації "Боїнг".
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