 МАУ планує додаткові рейси для повернення українців на батьківщину

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.
"Наразі МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України", - сказано в повідомленні.
Як наголошується в пресрелізі, згідно із заявою президента України, в 00:00 17 березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення.
"Наші пасажири, співвітчизники, які перебувають закордоном, мають повернутися додому до цього терміну, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення. Громадяни України, а також іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть повернутися до України рейсами МАУ, які виконуватимуться до кінця доби 16 березня", - нагадує авіакомпанія.
У МАУ підкреслюють, що авіакомпанія максимально сприятиме співвітчизникам у поверненні додому.
"Ми візьмемо на борт стільки пасажирів, скільки крісел є в літаку. Для більшості рейсів буде запроваджено компонування салону в повний економ-клас", - зазначається в повідомленні.
Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, виконуватимуться за розкладом лише для повернення туристів до України.
"Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому упродовж 15 - 16 березня, потрібно звернутися в українські консульства за кордоном. За заявою президента України, влада буде організовувати спеціальні окремі нерегулярні рейси для повернення співгромадян додому. Ми як авіакомпанія запевняємо, що будемо надавати всебічну підтримку органам державної влади щодо повернення додому наших співгромадян", - підкреслюють в авіакомпанії.
В нормальных демократиях помогут и подлечат качественее.. нефик спешить.. тем более -обіцянки=цяцянки..
Ви логіку від методички Можете відрізнити?
А є ще -просто Людяність!
Нормальна країна не буде питати Ваш паспорт та враховувати Ваш колір шкіри... тільки потім... коли Ви оклигаєте..
😁
Ще раз- хай Вам щастить!
Співчуття, щире..
🤗
Настоящий Врач должен сделать все для того, чтобы смертей не было, для локализации эпидемии и карантина.
Китайцев вон, 1.4 млрд, а заболело всего 80000, там настоящие врачи да и власть все правильно и своевременно сделала.
Скажите жёстко, а было бы хорошо если бы заболели миллионы или миллиард и умерло бы 5%? А так как при таком количестве заболевших помощь оказали бы нормально не всем, то и больше...
Вся Sangiaria тепер намагається рятуватися від віруса, виспівуючи гімн з вікон та балконів, а наші хочуть всіх своїх встигнути позвозити на батьківщину, "поки не почалося".
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51886547/coronavirus-italians-sing-from-their-windows-to-boost-morale?
Цікаво, як там наша славна патріотка, яка не схотіла покинути песика і залишилася відбувати карантин серед китайських вуханів - жаліє, що не повернулася, чи навпаки - безмірно вдячна своєму чотирилапому другові?
Вони ту санепідслужбу ще ікс.зна коли зреформували. З гідністю та вщент.
І навіть на петюції не реагували: https://petition.president.gov.ua/petition/66440