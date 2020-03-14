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 Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду

Уряд ухвалив рішення про евакуацію громадян України з Італії.

Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 14 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством охорони здоров'я, МЗС і МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці", - сказано в повідомленні.

Зокрема, митна служба має оперативно оформити вантаж пасажирів і членів екіпажу літака, який здійснюватиме евакуацію.

Прикордонники мають забезпечити першочерговий контроль під час перетину кордону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181495
 
   
 Топ коментарі
 
сума сошли, в Италии там им хот помогут, там есть медицина. У нас медицины нет, они обречены, да риск возникновения эпидемии в стране возрастает. Зедибилы что вы творите?
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И вот вопрос.. Зачем???? Сидели бы там пока карантин, нет же, надо перевозить! Идиоты!
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Щас их расселят по всей стране. "Праздник к нам приходит!"

Вот так всегда. Уехали здоровыми куда получше. а нам возвращают уже нездоровых. А у них вообще спросили, хотят ли они? Возможно! Но попозже. К Пасхе. А не сейчас. Подарки, как итальянские украинцы выразились, они везут родственникам из солнечной Италии))) Хорошо подарочки)) И будут ли их ждать дома с такими дарами?))
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шо ты ******????
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Іранці винайшли чудовий спосіб позбутись карантину у власній місцевості - вони спалили місцеву лікарню, призначені для розміщення хворих на коронавірус. Іранці це мудрий нарід, вони знають що таке справді ефективні рішення!
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Маю надію хоч зараз евакуйованих розмістять в Феофанії а не в черговому мухосранську, де немає лікарень та апаратів штучної вентиляції легень?
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ЛЮДИ!!! ЧЕЛОВЕКИ!!! ЩАС ОНИ НАМ ИЗ ИТАЛИИ КРОМЕ УКРАИНЦЕВ ЭВАКУИРУЮТ И ДР ГРАЖДАН ИЗРАИЛЯ И Т.Д.!! ПОМНИТЕ. КАК В САНДАРЫ ЗАВЕЗЛИ!!! ИХ СТРАНЫ ОТ НИХ ОТКАЗАЛИСЬ ДАВНЫМ-ДАВНО, А НАШИ "УМНИКИ" БУДУТ ТАК ДОБРЫ, ЧТО ЗАВЕЗУТ ЧЕРТИ-КОГО!! мне страшно опять...
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Можливо зелені хочуть якнайширше поширити вороновірус в Україні, щоб далі затягнути гайки і мати можливість чинити зраду та беззаконня.
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Да, такое впечатление.Или они специально распространяют вирус или от своей тупости. Думаю больше от тупости, потому что вирусам безразлично кого кушать - простого человека или президента с депутатами.
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Нужен для них карантин на месяц, в Италии вирус бушует сейчас.
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Предлагаю их четвертовать прямо на границе, не? Свидомый и щырый?
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Дебилы в правительстве -- нахрена они здесь нужны ? Там у них больше шансов выжить чем здесь !!! В погоне за дешевой популярностью все просрете Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду - Цензор.НЕТ 7998
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Главное чтобы все остальные не расслабились чересчур
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И вот вопрос.. Зачем???? Сидели бы там пока карантин, нет же, надо перевозить! Идиоты!
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Мир меняется на глазах: в Чехии закрыты все магазины

14.03.2020



Мир меняется на глазах.
Чехия борется с коронавирусом.
Из-за введённых ограничений теперь я не могу полететь/поехать в Украину. Да и вообще полететь/поехать куда-то из Чехии не могу.

С сегодняшнего дня в Чехии не работают кафе и рестораны (открыты только те, где еду дают "с собой"). Закрыты все магазины, кроме продуктовых и с бытовой химией. Закрыты парикмахерские, маникюрные салоны, студии массажа, короче, кажется, что закрыто все)
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Узурпаторы! Это же бесчеловечно - поставить людей перед выбором между смертью и парикмахерской, салоном красоты, маникюрным салоном, студией массажа.
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сума сошли, в Италии там им хот помогут, там есть медицина. У нас медицины нет, они обречены, да риск возникновения эпидемии в стране возрастает. Зедибилы что вы творите?
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У них есть Скалецкая-чудотворница. Сядет со всеми в карантин и всё прокатит.
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главное чтоб с поставками презервативов перебоев не было, а то прийдется в устной форме лечить Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду - Цензор.НЕТ 345
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В Италии медицина не страховая, насколько я знаю.
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а унас медицины вообще нет, даже масок в аптеках нет
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а их что, насильно в самолёт сажают ? или может насильно Украина их заставляет сидеть возле старого итальянского пердуна, которого не принимают местные больницы и не хотят сидеть с ним родственники ?
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авиарейсы с италией уже все страны прекратили, а почему Зеидиоты непонимают?
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ещё раз задаю вопрос, кого насильно посадят на этот самолёт ? и в чём виновато государство, что какой то наш хрен заробитчанин захотел поднять больше бабла и досидел там до краёв последних ?
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Есть упертые Зебобики, а есть упоротые. Авиасообщение с Италией должно быть остановлено, как это сделали все страны! Первая это сделала Турция, и сейчас там короновируса нет.
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Италия их выгоняет, а Украина не принимает …. что делать им ?
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ЧТО ДЕЛАТЬ, им думать надо было когда в Италии только начиналась эпидемия. Была возможность свалить. Теперь там эпидемия, пусть сидят.
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Кто как может, так и крутится, кто куда ездит оно т**я не **.т и не т**е судить .
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В стране карантин, официально нех шастать! Тебе сколько годиков, в твоей палате сегодня не проветривали?
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Надо было сидеть дома. Как Вы и я) Если они приедут домой. Ок. Будут на содержании родных? Работу они раньше здесь НЕ нашли, думаете, что сейчас найдут? Разве что дворником). Они теперь голубой крови).
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Все претензии к жителям Западной Украины, нашим супер патриотам.
До тех пор, пока они будут шастать по заграницам, заклачивая бабло (не платя, кстати, налогов в бюджет страны), риски для Украины ВСЕГДА будут существовать.
Сейчас вся эта миллионная масса ломанется домой, обходя всеми правдами и неправдами санитарные кордоны и КПП.
Что, Зеленский и здесь виноват? Он алчность и жадность заробитчан культивировал с детства?
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Дивись не обісрись від злості, воїн диванний!
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не обращай внимание, от него русским духом воняет за 10000 км
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именно Зеленский виноват в том что людям нет достойной работы в стране, жизни нет. В том что населения становится меньше. Люди никому ненужуны, молодые уезжают. Кто как может так и крутится, кто куда ездит оно тебя не **** и не тебе судить. Это вам сепарам легко строчит высер сидя в погребе 6-ой год
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Тебе напомнить, сколько Зеленский у власти?
Чем тогда занимался светлейший Петро Лексеич 5 лет, коль скоро масса народа уже давно и прочно обосновалась на заработках в Европе? В той же Италии?
Чем занимался Порошенко?????
ПЯТЬ ЛЕТ?????
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Порошенко страну построил и армию с нуля. Он уже вошел в историю Украины как лучший президент. Зеленский пришел на все готовое! и за 8 месяцев все разосрал, хотя еще землю не продал.
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Шо ты чешешь про 5 лет, мои здесь с 98 го, как и тысячи других, при чем тут порох?
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"алчность и жадность заробитчан" - да ты охренел основательно, "немец" лишнехромосомный! Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду - Цензор.НЕТ 1681
Люди зарабатывают своим трудом, а не кривляясь на сцене, унижая собственную страну, и отмывая криминальное бабло на съемках позорных ватных фильмов и сериалов.

При этом друг вовочки Радуцкий вывез из страны одних только медицинских масок 900 тонн Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду - Цензор.НЕТ 6166
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Сори) Я хочу спросить... Разве украинцы. которые едут за границу (неважно - .опы они стрым там моют ли, на заводе по 20 часов работаю, клубнику собирают ...) НЕ ПОЗОРЯТ НАШУ СТРАНУ? Нет-нет, я с Вами в чем-то согласна, но... Мыть чужому человеку-иностранцу интимные места только за то, что "труд" недурно оплачивается - не унижение? И еще неизвестно, уехав из Украины, ОНА или он думали возвращаться? Сомневаюсь! Ищут местечко поудобнее!! Им наша страна уже до лампочки стала, кк только они пересекли границу! И перкрестились. Так что... Но во многом я согласна с Вами)
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Зебилы не едут за границу, но страну позорят.
Трудовая миграция - это нормально.
Эвакуация граждан, желающих - нормально, но у "наших" политиков это:
- пиар;
- бабло подпилить.
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в италии ******
0.2% коек в больницах на население
в китае 0.3
германия 0.8%
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Не помогут,единственное "лекарство" это апарат искуственной вентиляции легких,которих катастрофически нехвватает даже для молодых итальянцев, другого лекарства не существует пока, даже пожылых итальянцев не подключают, про украинцев вообще речи нет, никто им там ничем не поможет, был, видел,знаю...
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+1 за последнее предложение. Но. Какой нафиг уровень медицины в Италии высокий, поюзай гуглю. Как и у нас в упадке.
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значит Порошенко виноват что в Италии медицины нет
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вам виднее...как то не понял, как это относится к теме поста.
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Все месяц назад своих по домам развезли, а самые продуманные досиделись, когда уже всё полыхает....
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О, нашару можно будет на Пасху домой слетать.
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Ага... Теперь, если выживут, прийдется им искать работу здесь. В Италию фиг их пустят)).

Аааааа! До меня дошло! Сори, если что. Видвть, в Италии пенсионеров не осталовь. Ведь именно за ними ухаживали наши дамы там! Теперь будут за нашими несчастными бабулями-дедулями насильно приглядывать?? БЕСПЛАТНО!! Офигеть можно!
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похоже угрозы Авакова ужесточить становятся реальней и хочет сделать у нас Италию номер два по эпидемии учитывая нащу медицину и возможности хаос на руку всей Зелени и под предлогом пандемии тут вероятной ужесточить собрание на возможный майдан
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Мечта контрабандиста, тот случай когда таможенники и пограничники будут бежать от туристов как черт от ладана.
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И из Испании прихватите одного. На допросы не ходит, редиска.
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Таки Кулеба вчора не збрехав що вивезуть спецрейсом.
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Везите их в Китай, там больницы освободились, пусть китайцы их лечат от своей заразы.
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А они спросили у Украинцев они хотят домой?Писал сегодня дружбану в Италию.Сидит дома пьет вискарь.Вчера был на роботе.На улицах никого нет.Все закрыто.На родину в неньку и не думает.Пусть сидят по местам,выздоравливают потом приедут.
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Знакомые говорят "мы лучше здесь (в Италии) пересидим"
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Они таки хотят проредить население...вероятно пенсионеров действительно много по их мнению.
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Меньше народу - больше земли продать смогут
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это т**я пустоголовое постоянно кто то в кукушку **.т , убогое создание. Сначала имей свой земельный пай, а потом слюнявь тут как т**я на него пристроили, ботяра тупая.
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у нас есть только зеленый чай) (так я прочла последнее слово у Вас) Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду - Цензор.НЕТ 2676
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вредители, потратят еще миллины денег на пиар, вы бы спросили людей, если им на карту перечислить деньги, может они там скоротают время и не будут подвергать никого риску?
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Каждого эвакуированного поселить у конкретного депутата ,члена кабмина и президента ,это будет логично ... Украинцев эвакуируют из Италии, - решение правительства - Цензор.НЕТ 3473
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До депортации в Италии еще не дошло, а вот обратно могут и не пустить при угрозе вторичного заражения, как в Китае.
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На обсервацию опять в Н.С. или сразу по домам распустят?
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это бред ..что это за такая стремная и невынужденая эвакуация ....те граждане что хотят вернуться в Украину они головой соображают .и скажите еще мне что просто там если б были мои дети то я по другому б говорил ...та нет я б говорил так же и если есть шанс что дети заразят меня короновирусом и я от этого здохну ...то у вас значит инсктиты не все правильно функционируют
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Если б я могла заразить родителей или родных, я бы сама отсиживалась где сижу и домой бы не приехала.
Не говоря уже, о патриотизме в войну здесь ещё эпидемии не хватало, да и то, что по их вине может умереть пара тысяч здесь..
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Значить це вже все... В нас повториться ситуація як і в Італії... але з нашою медециною загиблих буде дуже багато.
(( Шкода що влада в нас така тупа....
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Заробитчане эта та категория которая,кричит что хреновая страна,при этом ни фига менять не хотят,готовы задницы мыть,и пытаться въехать в рай на чужем пистоне! Я не хуже их понимаю что такое безденежное состояние,но в этой стране я нашел чем заняться.И понял что все только зависит от тебя! И ежели сидеть и скулить что все хреново,оно так и будет! А сейчас их пытаются вернуть домой!!!Должны понимать,что Украинская медицина не справится с конкретной эпидемией,и вирус в нашей стране будет распространяться со скоростью звука!!!
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Если те, кто там мыл задницы, таки вернется, то их назад уже НЕ впустят в Италию. А нашим пенсионерам они ЗА БЕСПЛАТНО .опы мыть не будут!! Они брезгливые. Им нужны только импортные). Дорого. В розницу.
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У меня соседка с высшим образованием и ездила дуры мыла старым итальянцам,и при этом себя так несёт будто самолично атом расчипила,и внукам рассказывает что нужно только с самодостаточными дружить,они на меня с высока смотрели,мол я лох на ланосе ежу.а ее крутой зять моряк ,где у филиппинца больше прав чем у него,купил подержанный Лексус джип.А когда я через время купил с автосалона машину новую,она давай по двору ходить трындеть что я какие-то махинации ворочу)))
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Так наших там дофіга.Кого саме вони будуть евакуйовувати?
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Я бы не поехала домой на их месте. Как ни странно в Италии возможно лучше для них будет - там и страна побогаче, и на медицину тратятся побольше и поэффективнее.
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Зачем ехать на родину? В Украине их что ждет? Медицина а-ля Зимбабве. Работа? Нет, работа не ждет. Надо быть идиотом, чтобы бежать из огня да в полум'я.
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Українські землі чекають своїх нових хазяїв!
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стука - вчера запрет на вьезд - сегодня сами везем - не успеешь за етими клованами - быстрые они, шо ховайся - в патриотизму играют.....
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В Італіх понад 240 000 українців. Країна закрита на карантин. Чим їх будуть евакуйовувать - Укрсучзалізницею не вийде - сусіди позакривали кордони з Італією, - Чорноморським пароплавством? Санжарівцям про це вже сказали? Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду - Цензор.НЕТ 3891
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Карантинів більш не буде. Тепер самоізоляція.
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Нас легально і не легально десь 2 млн ,😂
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И все готовы вернутся на родину, медицины лучше и похороны дешевле?))
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Зеленый мудак со всего света заразу будет в страну завозить.... У него цель уничтожить как можно больше украинцев??? Весь мир прекращает перемещения людей, а **** зеленая наоборот туда-сюда всех возит.
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Наверно наша система здравоохранения лучше подготовлена чем в Италии. ПОхоже план у зеленых такой- сделать сутуацию здесь как в Италии или похуже, возвать к помощи Евросоюза, США и Китая, ну и распилить бабло. Все в лучших традициях
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И пусть сразу везут к зеленой сопле, которая умеет только хайпить, домой! С таким рвением бы закупали тест-системы и апараты вентиляции легких!
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Кто эту хрень тупорылую придумал? Путин приказал? Или Беня для своих украинскую землю расчищает?
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