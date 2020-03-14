 Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду

Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 14 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством охорони здоров'я, МЗС і МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці", - сказано в повідомленні.
Зокрема, митна служба має оперативно оформити вантаж пасажирів і членів екіпажу літака, який здійснюватиме евакуацію.
Прикордонники мають забезпечити першочерговий контроль під час перетину кордону.
Вот так всегда. Уехали здоровыми куда получше. а нам возвращают уже нездоровых. А у них вообще спросили, хотят ли они? Возможно! Но попозже. К Пасхе. А не сейчас. Подарки, как итальянские украинцы выразились, они везут родственникам из солнечной Италии))) Хорошо подарочки)) И будут ли их ждать дома с такими дарами?))
Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников
14.03.2020
Мир меняется на глазах.
Чехия борется с коронавирусом.
Из-за введённых ограничений теперь я не могу полететь/поехать в Украину. Да и вообще полететь/поехать куда-то из Чехии не могу.
С сегодняшнего дня в Чехии не работают кафе и рестораны (открыты только те, где еду дают "с собой"). Закрыты все магазины, кроме продуктовых и с бытовой химией. Закрыты парикмахерские, маникюрные салоны, студии массажа, короче, кажется, что закрыто все)
До тех пор, пока они будут шастать по заграницам, заклачивая бабло (не платя, кстати, налогов в бюджет страны), риски для Украины ВСЕГДА будут существовать.
Сейчас вся эта миллионная масса ломанется домой, обходя всеми правдами и неправдами санитарные кордоны и КПП.
Что, Зеленский и здесь виноват? Он алчность и жадность заробитчан культивировал с детства?
Чем тогда занимался светлейший Петро Лексеич 5 лет, коль скоро масса народа уже давно и прочно обосновалась на заработках в Европе? В той же Италии?
Чем занимался Порошенко?????
ПЯТЬ ЛЕТ?????
Люди зарабатывают своим трудом, а не кривляясь на сцене, унижая собственную страну, и отмывая криминальное бабло на съемках позорных ватных фильмов и сериалов.
При этом друг вовочки Радуцкий вывез из страны одних только медицинских масок 900 тонн
Трудовая миграция - это нормально.
Эвакуация граждан, желающих - нормально, но у "наших" политиков это:
- пиар;
- бабло подпилить.
0.2% коек в больницах на население
в китае 0.3
германия 0.8%
Аааааа! До меня дошло! Сори, если что. Видвть, в Италии пенсионеров не осталовь. Ведь именно за ними ухаживали наши дамы там! Теперь будут за нашими несчастными бабулями-дедулями насильно приглядывать?? БЕСПЛАТНО!! Офигеть можно!
Не говоря уже, о патриотизме в войну здесь ещё эпидемии не хватало, да и то, что по их вине может умереть пара тысяч здесь..
(( Шкода що влада в нас така тупа....