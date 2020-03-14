 На фронті загострення і 15 убитих у березні. Але в "протоколах мінської зради" немає безпекового компонента, - нардеп Ірина Геращенко

Про це після ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" на своїй сторінці у фейсбуці ще раз нагадала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

В ефірі вона жорстко розкритикувала главу Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака за підписані 11 березня протоколи, які виводять Росію з-під відповідальності і роблять її "спостерігачем".

"11 березня вперше за всі роки Мінського процесу там був підписаний документ, в якому немає ні слова про ключовий безпековий блок. На фронті - ескалація конфлікту, гаряча фаза війни, 15 убитих лише в березні. І на цьому тлі - ні слова і пункту про безпеку, натомість знову про розведення військ. Ні слова про невиконання РФ всіх домовленостей останнього "нормандського саміту", зокрема щодо встановлення режиму тиші і стійкого перемир'я", - підкреслює Геращенко.

"У таких протоколах дуже важливі не тільки зміст, а й форма, і вперше персонажів з ОРДЛО названо там "уповноваженими представниками", і під цим трешем стоїть підпис голови Офісу президента "згоден", що вони "представники", - зазначила нардеп.

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"Консультативна рада - це реалізація сценарію Кремля про прямі переговори Києва і окупованих Донецька та Луганська. Це реабілітація Москви, виведення її на рівень медіаторів, посередників. Це ослаблення дипломатичних позицій України", - переконана Геращенко.

Вона зазначила, що спроба нової влади перекласти все на попередників не витримує жодної критики, адже команда президента Порошенка посилила міжнародні позиції України, тоді як останні підписані в Мінську протоколи є дипломатичною поразкою.

"У Мінську ми інформували візаві про прийняті ВР закони, й вони вже прийняті. Що ми ще збираємося погоджувати? З ким? З бойовиками? Це фактично передача частини нашого суверенітету, що неприйнятно. І ключове: хто ж є учасниками конфлікту?" - пише Геращенко.

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Нардеп також звернула увагу на те, що дії представників Зеленського свідчать про неузгодженість із європейськими партнерами.

"Ми завжди відстоювали так звану дорожню карту Мінська, де перший блок був безпековий, потім гуманітарний і лише потім політичний. Зараз все перевернуто з ніг на голову", - констатує Геращенко.

Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.