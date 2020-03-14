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Все про:Геращенко Ірина (982) Донбас (15553) Єрмак Андрій (143) Європейська Солідарність (289)

 На фронті загострення і 15 убитих у березні. Але в "протоколах мінської зради" немає безпекового компонента, - нардеп Ірина Геращенко

Документи, які узгодили представники президента Зеленського на останній зустрічі ТКГ у Мінську, вперше від початку російської агресії проти України не містять безпекового компонента.

Про це після ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" на своїй сторінці у фейсбуці ще раз нагадала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

В ефірі вона жорстко розкритикувала главу Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака за підписані 11 березня протоколи, які виводять Росію з-під відповідальності і роблять її "спостерігачем".

"11 березня вперше за всі роки Мінського процесу там був підписаний документ, в якому немає ні слова про ключовий безпековий блок. На фронті - ескалація конфлікту, гаряча фаза війни, 15 убитих лише в березні. І на цьому тлі - ні слова і пункту про безпеку, натомість знову про розведення військ. Ні слова про невиконання РФ всіх домовленостей останнього "нормандського саміту", зокрема щодо встановлення режиму тиші і стійкого перемир'я", - підкреслює Геращенко.

"У таких протоколах дуже важливі не тільки зміст, а й форма, і вперше персонажів з ОРДЛО названо там "уповноваженими представниками", і під цим трешем стоїть підпис голови Офісу президента "згоден", що вони "представники", - зазначила нардеп.

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"Консультативна рада - це реалізація сценарію Кремля про прямі переговори Києва і окупованих Донецька та Луганська. Це реабілітація Москви, виведення її на рівень медіаторів, посередників. Це ослаблення дипломатичних позицій України", - переконана Геращенко.

Вона зазначила, що спроба нової влади перекласти все на попередників не витримує жодної критики, адже команда президента Порошенка посилила міжнародні позиції України, тоді як останні підписані в Мінську протоколи є дипломатичною поразкою.

"У Мінську ми інформували візаві про прийняті ВР закони, й вони вже прийняті. Що ми ще збираємося погоджувати? З ким? З бойовиками? Це фактично передача частини нашого суверенітету, що неприйнятно. І ключове: хто ж є учасниками конфлікту?" - пише Геращенко.

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Нардеп також звернула увагу на те, що дії представників Зеленського свідчать про неузгодженість із європейськими партнерами.

"Ми завжди відстоювали так звану дорожню карту Мінська, де перший блок був безпековий, потім гуманітарний і лише потім політичний. Зараз все перевернуто з ніг на голову", - констатує Геращенко.

Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181494
 
   
 Топ коментарі
 


свічка

Покараний за неповагу до Прищедента в фейсбучних дописах,майор ЗСУ Ковальов,якщо пам'ятаєте.

На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности, - нардеп Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5699
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Життя 15 убитих український Героїв в обмін на одну Зєліну хотєлку. Чи не занадто?
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Життя 15 убитих український Героїв в обмін на одну Зєліну хотєлку. Чи не занадто?
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путін намагається зірвати обмін полоненими за допомоги обстрілів, а Зеленський хоче досягнути якогось прогресу в переговорах і навіть йде на умови путіна по спільним комісіям з представниками ОРДЛО, тільки щоб витягнути українських полонених з російського терористичного полону! путін грає в довгу гру, намагаючись за полонених виторгувати максимум політичних перемог для наступного наступу, а Зеленський грає в коротку гру, намагаючись отримати перемогу зі звільнення полонених вже і зараз! Обидва гравця користуються різною логікою і обидва йдуть до свого успіху - Зеленський до короткочасного, путін до довготривалого! Перед Зеленський лежить гордієв вузол війни який неможливо розв'язати переговорами і тому Зеленський абсолютно розумно шукає інші напрямки де можна отримати перемогу, навіть короткочасну! Але Зеленському не потрібно забувати що Олександр Македонський розрубав гордієв вузол мечем і це було правильне рішення!
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Зєйло - скотиняка,і не потрібно обілювати його. Горбатого лише довічне виправить. І то, він сидітеме, а вже сотні з його вини захиблих Героїв лежатимуть в сирій землі.
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Зеленський грає на стороні )(уйла, вдаючи, що грає за Україну.
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Путин готовит блицриг. 22 числа пройдет "голосование" за новую конституцию, он получит полную власть, а потом начнет! сейчас только пристреливаются...
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и конечно же он хочет успеть до прихода Байдена в Белый Дом
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откуда ты знаешь, а если пролетит?.. уже короновирус убивает трам-пам-пама
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я лично не хочу Трампа , но слушаю много аналитики и делаю выводы .
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выводы, что экономический кризис закрывает ему путь в Белый Дом, Кремль что не понимает этого, когда придет Байден он наступит Путину на горло, а дело идет к этому.. Байден побеждает на сегодня
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На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности, - нардеп Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5594 Igor L
Вот ответь на один вопрос.Ты пять лет тут моник слюнтявил. ВСЁ ВРЕМЯ кричал ,зачем Порошенко подписывал Минские Угоды, выгодные россии. Если они были им выгодны,то зачем ВЧЕРА зелёные мрази их умножили на ноль и слились козломордым??? Где ваша ЛОГИКА,зелебобики??? Вы враги хуже кацапов....и такие же идиоты,сделанные на сеновале за 5 минут по скоротухе. Лучше Анатолия палочкой из норки выковыряй...и на фронт советы бывалых дрыщей завезите.
==========================
А пишешь ты красиво.
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Чому Зеленський йде на вимоги путіна я вже пояснив - Зеленський готує обмін полоненими і через поступки путіну намагається отримати звільнення українців, розмірковуючи що краще врятувати життя патріотів України сьогодні ніж чекати поки вони помруть в російських терористичних тюрмах від катувань! Мінські угоди абсолютно невигідні Україні і тому їх потрібно змінювати бо Україна ніколи на виконання пунктів Мінських угод не піде і це вже навіть Заходу зрозуміло! Поки що в політичному просторі йдуть маневри - путін вимагає поступок задля звільнення полонених, ці поступки прогнозовано знищують рейтинг Зеленського, але Зеленський йде на це свідомо щоб звільнити українців! За це Зеленський викликає повагу як людина смілива, яка не боїться втратити все заради своєї благородної мети! Для України всі ці події погані, але на фоні підписаних Мінських угод це дрібничка і якщо ця дрібничка може врятувати когось від смерті в ворожому полоні - можливо на це потрібно йти! Нам, які не сидять в полоні терористів, складно оцінити правильність дій Зеленського! Якщо Зеленський отримає від путіна полонених, то дійсно є резон якихось поступок, але якщо все це закінчиться нічим то всі ці репутаційні втрати Зеленського були актом самоспалення заради інших!
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В данном случае человек, называющий себя президентом, решает свою, частную, популистскую задачу. Процесс обмена задержанными лица, в данной парадигме, бесконечен и только подогревает агрессора на торговлю - людей на уступки. Кроме того медийный эффект снижается, всемирно известных лиц нет, а Украина освобождает отуровенных уголовных преступников, зачастую не сязанных с войной на Донбассе.
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Звільнення полонених українців це не приватне популістське завдання Зеленського - це завдання всієї української влади, тому що в Конституції України записано що життя та здоров'я громадян України є найвищою цінністю держави!
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через поступки путіну..((
Потом полонёных на воду в Крым,потом признать Крым кацапским,потом самой Украине попросить ЕС и США,чтобы санкции с них сняли,потом.....Всё ради полониних. Благие цели.А ты, скотина безрогая, по клаве стукая 14 000 Героев не забыл? А десятки тысяч раненых,их родичей,жён,детей. Они согласны с Зелей и зебилами? В отлмтчие от нас,они имеют на это право.Да куйло будет брать до БЕСКОНЕЧНОСТИ.Поменять бы тебя с дрысливым полковником Гриценко вместе.Мне кажется ты инвалид (не оскорбляю даже).
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На війні вбивають, таке життя. Вбивають нас, вбиваємо і ми.
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А зелёная сопля, за год её сдал кацапам?
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опохмелись дебил! владик 69 беги на Банковую спасай не лоха!
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свічка

Покараний за неповагу до Прищедента в фейсбучних дописах,майор ЗСУ Ковальов,якщо пам'ятаєте.

На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности, - нардеп Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5699
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Ермак заговорился у Шустера, так и не разъяснив,что это будут за "представители" и что они там будут "обговаривать"
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_Да какая нахер разница что врут для убаюкивания преданной страны иуды? Важно что они делают!
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Служанка трёх господ, а спроси у боса, зачем он ту хрень придумал и подписал.
"Альтернативы минским нет"(с)
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живите долго - клована не будет - хоть вы улыбон мне повесите...
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і тобі, 73/43%зебілу повторю, що альтернативи Мінським домовленостям від 2014/15рр - нема! І нагадаю, щоб ти не "забував", що Україна, виконавши декілька початкових пунктів того протоколу - не зобовязана в односторонньому порядку виконувати наступні пункти домовленостей, якщо касапи не виконують попередніх, включно з виводом своїх військ з окупованих територій!
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Це дуже важко збагнути запліснівілим зеленим мозком.
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особливо, якщо в них завдання - брехати.
А нагла і цинічна брехня - чи не головна риса і чи не перша ознака упоротого зебіла...
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папередники гады... - паслидовники хлебают - ето точно не они...
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та упаси боже - и дышать буду через раз - шо б какую гадость не вдохнуть....
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Ты бы еще помолчала. Ты сначала расскажи что творили Вы со своим Порошенко.
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Кто породил минские соглашения, пани Ирина? И где же была тогда безопасность, когда граница должна отойти Украине только после выборов в ОРДЛО? Я помню, как за это на вас "наседала" Самопомич, а вы их обзывали "рукой Кремля". Где логика пани Геращенко?
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Всі 73/43%зебілів, які пистять "зрада" на Мінські домовленості від 2014/15рр - "забувають",
що Україна не зобовязана виконувати наступні пункти домовленостей, якщо касапи не виконують попередніх, включно з виводом своїх військ з окупованих територій
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Побрехушка. - Про таких говорят. Ты шо сделала когда была ? С медведчуком и новинским сейфилась. Зеленский мудак. Но я не собираюсь старых и новых мудаков слушать. Короче - если олигархов и рыгов не изведете - то вы все с ними за одно. Этого не делал ни первый,ни второй. Тогда шило на мыло ?
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На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности/ для кодлана Коломойского Украина только место зарабатывания денег. По определению четыреждыуклониста -германская порноактриса. Это про историческую родину кодлан говорит с придыханием, восторженно цокая языком и поднимая глаза к верху.
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УКРОП UA - знову провокатор з пригожинською методичкою... Брешуть, як тільки можкуть. А можуть - небагато, бо брешуть.

Між іншим, Іра Геращенко - одна з тих, хто організовував вивіз цивільних продержавних українців з дебальцівського котла.
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Взагалі-то при Порошенку Дебальцеве спочатку було звільнене. 29 липня 2014 року. Зебілам цього не зрозуміти, вони ж не повернули й клаптика української землі. Один відвів військ ,втрати вбитими по взводу на місяць та підписана "малява" з Лубянки про "громадянську війну".
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Зеленський завжди гигоче з своїми полудурками коли чує що на фронті наші гинуть.... Путінські васали... що з них візьмеш... Треба трибунал для зрадників.
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В данном случае человек, называющий себя президентом, решает свою, частную, популистскую задачу. Процесс обмена задержанными лица, в данной парадигме, бесконечен и только подогревает агрессора на торговлю - людей на уступки. Кроме того медийный эффект снижается, всемирно известных лиц нет, а Украина освобождает отуровенных уголовных преступников, зачастую не сязанных с войной на Донбассе.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
(прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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