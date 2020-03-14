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 Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів

У Радомишлі на Житомирщині поховали 71-річну жінку, яка померла від ускладнень, що виникли унаслідок інфікування коронавірусом. Родичів на похорон не пустили.

Про це "Укрінформу" розповів міський голова Радомишля Володимир Тетерський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінку сьогодні поховали на центральному кладовищі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації", - сказав Тетерський.

За його словами, на похороні були присутні тільки працівники, які обслуговують процес поховання. Рідних і знайомих не було. Сім'я померлої зараз перебуває на самоізоляції вдома.

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Жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало погано, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церква й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181493
 
 
 Топ коментарі
 
Сжечь можно по разному...можно в крематории...в присутствии священика...в присутствии родных и знакомых...именно это и предоагали нормальные люди...
А у зебилья тупого другие мысли...закопать как собаку...сжечь как собаку..
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Священник был, когда она в церкви после итальянских туристов иконы целовала.....
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В РФ скоро будет даже не Ухань...


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Общероссийское голосование по поправке к Конституции России должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По ее словам, дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации".

Если Матвиенко выражает не свою личную точку зрения, а официальную, то это означает лишь то, что Кремль решил провести жертвоприношение, причем цена значения не имеет. В период эпидемии проводить подобного рода мероприятие - это банальное массовое убийство. Но результат превыше всего, а какая цена будет уплачена за него - будем считать потом. Это допустимые потери.
Царь Николай начал свое правление с Ходынки, за что был прозван Кровавым. Любопытно, как можно будет назвать нынешних властителей, без дрожи отправляющих людей на заклание?
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І священника не було? Горітимуть у пеклі, дебільні злочинці... це попри те, що до того їх перевішають....
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Священник был, когда она в церкви после итальянских туристов иконы целовала.....
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Оце все, що треба знати про повагу до українців від зеленої влади. Прикопали і все.
Скоро будуть трпи валятися вулицями їх збиратимуть и вивозитимуть скидаючи у великі ями.
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Можеш на біс перезахоронити,пальмомасловим дебілам дозволяєця! З РАШЕНським попом кірілкою навіть!
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может её с почестями похоронить ? в Китае вообще кремируют , изверги наверное .
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Китай как бэ...буддийская страна, а у нас христианская. типа.
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нормально все - по зеленому жить, по зеленому и хоронить.
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Дебилы *** ,скоро начнут ведьм ловить и тащить на костёр ....
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Срочно надо девушкам вес набирать! Меньше 50 кило - ведьма))
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Считалось, что именно 50 кг - максимальная грузоподъёмность метлы. Таким образом, вес ведьмы представлял весьма важное указание её виновности. Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников - Цензор.НЕТ 393
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так средневековые ведьмы же умели левитировать и сбрасывать свой вес, поэтому их топили по Кодексу Молот Ведьм - если всплыла - значит антигравитация, магия и ведьма, если утонула - не виновата - достанут и отпоют, а всплывшую без веса на костер
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дякую Irina Pravda, помилково думав, що 50кг та відьма- це тому, що їсть та не товстіє? Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів - Цензор.НЕТ 1721
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Та если бы я их не выбрал барыга бы уже старые носки у народа украл и хоронили бы не только без родственников ,но и голышом ...
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"Подозреваемой женщине привязывали правую руку к левой ступне, а левую руку к правой ступне так, чтобы она не могла пошевелиться и бросали в реку или близлежащий водоём. Если подозреваемая всплывала, то она была однозначно ведьма, если она тонула, то её вытаскивали за верёвку на берег и она считалась оправданой..."
https://qwer147.wordpress.com/2012/01/20/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B-%D0%B2/
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В РФ скоро будет даже не Ухань...


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Общероссийское голосование по поправке к Конституции России должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По ее словам, дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации".

Если Матвиенко выражает не свою личную точку зрения, а официальную, то это означает лишь то, что Кремль решил провести жертвоприношение, причем цена значения не имеет. В период эпидемии проводить подобного рода мероприятие - это банальное массовое убийство. Но результат превыше всего, а какая цена будет уплачена за него - будем считать потом. Это допустимые потери.
Царь Николай начал свое правление с Ходынки, за что был прозван Кровавым. Любопытно, как можно будет назвать нынешних властителей, без дрожи отправляющих людей на заклание?
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Зебилы как они есть, она что радиоактивна?
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Для этого надо иметь крематорий. Непозволительная роскошь для Украины. У нас по стране их всего несколько штук.
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инструкции от высшего руководсва видимо пришли...
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а что делать, сложный тут выбор, другого варианта не видно
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если не знаешь, что делать, поступай по закону. нет такого закона, который запрещает по-человечески хоронить. если есть, нужно громко объявить его номер и номер статьи.
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Не думаю, что кто-то физически запрещал присутствовать родственникам, насильно сдерживая, скорее это их выбор был
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а я думаю. скорее всего всё же их не связывали, но...
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Родственники на карантине. Пусть спасибо скажут бабушке.
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Считай что я дал тебе виртуальную оплеуху.
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ты--глупый тролль, тут намечается чрезвычайная ситуация, а ты тут про законность лепишь Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів - Цензор.НЕТ 5738 по любому, надо объявлять чрезвычайную ситуацию с многочисленными ограничениями, чтоб италию тут не повторить...ну а тупого тролля лещенко послать в радомышль иконы целовать Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів - Цензор.НЕТ 3401
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за поребрик, хамло лахтинское. считай что я виртуально дал тебе по морде.
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А работники кладбища в костюмах чумных докторов средневековья были? Я даже не могу госпидаров венить в этом после Санжар и крестных ходов, их выбирают совковые недобитки и потомки пролов.
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Хлоркой наверное засыпали скоты...по самые края ямы..
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Теперь только успевай копать... Или жечь. Такие времена настали.
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А Зе почему не пустили попрощаться?Не плохой бы пиар ход был такой вроде -президент герой,не боится коронавируса,лично присутствовал.
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ускоглазые уроды, как вам летучие мышки на вкус? нажрались? Лучшиб вы говно ели как русские
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Соя вчера вообще сжечь предлогала, сегодня орут, что похоронили не так.
Дебилы блд.
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Сжечь можно по разному...можно в крематории...в присутствии священика...в присутствии родных и знакомых...именно это и предоагали нормальные люди...
А у зебилья тупого другие мысли...закопать как собаку...сжечь как собаку..
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"Родные и знакомые" на карантине, чучело. Включая двух детей. Семья сидит в своем доме, оцепленном полицией. Или всему селу повымирать, лишь бы "с почестями" похоронить бабульку, которой на восьмом десятке закортело "посмотреть мир" "во время чумы"? Там всё село в шоке. Ввели ЧП! Шо ты верзешь?
Считаю, что правильнее всего было бы кремировать, а когда обстановка наладится, дать родным самим похоронить прах. И тогда же отпеть, если так возможно... Почему так не сделали? Не знаю. Возможно, не было поблизости крематория. ХЗ.
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На, мурло стецька, почитай комменты

https://censor.net.ua/news/3181388/vlasti_jitomirschiny_jdut_instruktsiyi_po_zahoroneniyu_umersheyi_ot_koronavirusa_jenschiny
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Зачем мне что-то читать? У меня есть свое мнение и оно состоит в том, что ты вата.
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Та похрен на твое мнение, вообще похрен. Убейсяапстену))))
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так лещенко тот известный порохобот вроде как
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Ніхто ще не знає що собою являє цей вірус,тому і перестраховуються.
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Вирус он и в Африке вирус...если покойника в засос не целовать...то он из покойника сам не выпрыгнет...
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Це як чума яка зберігається в похованнях сотні років.
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Сказано, що родичі знаходяться на обсервації, та й поховати потрібно знати, чи це безпечно, або потрібно вдягати захисний костюм та маску з окулярами. А тут уже глотки рвуть, що щось не по-християнськи, такі часи, що неясно як будуть далі ховати...
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нужно было её труп в Верховную Раду, на Банковую, в офис ОПЗЖ и в посольство Рашки привезти.. пусть хоть какую-то пользу принесет бабулька..
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Только,что прочитал. Маски не помогают,-даже маска N95. НО! Помогает ОЗОНИРОВАНИЕ! А у меня озонатор есть.Дешевый,китайский,-но есть!Следовательно,хоть какая-то защита для дезинфекции одежды,обуви,аксессуаров при возвращении домой из города -есть.Ну и конечно вода и мыло.
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Провітрювати частіше приміщення мити руки частіше і головне не бздєть. Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів - Цензор.НЕТ 8185
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Маструбируй на свой озонатор. Который будет стоять у тебя ДОМА.
Ну да. Если вообще никуда не выходить, а сидеть дома с озонатором, то да, выживешь. Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів - Цензор.НЕТ 2950
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токсичен. при частом применении. а при нечастом в данном случае пользы ноль.
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Эту бабу реально надо было бы сжечь, вместе с ее дурным семейством, безмозглым, которые лазили 10 дней по поселку, всех, кого можно было заразить, заразили и похер. Она умирать пошла уже в больницу, а до этого ходила чихала на всех слюной отравленной. Скорее всего , что специально.
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как в средние века во время чумы идиотизм зашкаливает. не хватает плетки для самобичевания
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Взагалі то,це не по християнськи.А де віра в стародавнього бога? Я не розумію віряни,ви що боягузи? Якщо бог не захоче,то ніякий вірус нічого людині не зробить.Потрібно тільки вірити.
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Стань , идиот, на пути движения поезда и посмотри, как тебя спасет твоя вера. А если верующий так сделает, то он считается самоубийцей.
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нетоварищ Ну я не віруючий.Це питання було саме до вірян.І ви порівняли зовсім різні речі.
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А не покрывал бы доктор комаровский спецоперацию бубочки по продаже масок в Китай, и рассказывал бы таким неокрепшим умам, что маски носить хорошо и правильно, и что короновирус опасен, а не такой полезный для здоровья , как грипп - то глядишь бы и сельчане бабку бы сами в обсервацию запроторили, и родственники были бы осторожнее.Может и бабуля выжила, а не сэкономила свое бабло пенсионному фонду, а конфет внукам бы купила.
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Да ладно, причем тут Кошмаровский. Ладно бабка, пожилой человек, ну у нее же есть дети молодые. Они что, не понимали, что нельзя с температурой неделю лазить по поселку, в церковь, на рынок и еще бог знает куда? Они не понимают, что своими руками, возможно убили еще несколько человек. Вот как им жить, понимая, что они убийцы......
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Ждем тендер на передвижные крематории от Зе
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В Штатах мобильные морги уже распаковали и расставили на местах...
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