 Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів

Про це "Укрінформу" розповів міський голова Радомишля Володимир Тетерський, інформує Цензор.НЕТ.
"Жінку сьогодні поховали на центральному кладовищі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації", - сказав Тетерський.
За його словами, на похороні були присутні тільки працівники, які обслуговують процес поховання. Рідних і знайомих не було. Сім'я померлої зараз перебуває на самоізоляції вдома.
Жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.
Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало погано, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церква й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.
Скоро будуть трпи валятися вулицями їх збиратимуть и вивозитимуть скидаючи у великі ями.
https://qwer147.wordpress.com/2012/01/20/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B-%D0%B2/
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Общероссийское голосование по поправке к Конституции России должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По ее словам, дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации".
Если Матвиенко выражает не свою личную точку зрения, а официальную, то это означает лишь то, что Кремль решил провести жертвоприношение, причем цена значения не имеет. В период эпидемии проводить подобного рода мероприятие - это банальное массовое убийство. Но результат превыше всего, а какая цена будет уплачена за него - будем считать потом. Это допустимые потери.
Царь Николай начал свое правление с Ходынки, за что был прозван Кровавым. Любопытно, как можно будет назвать нынешних властителей, без дрожи отправляющих людей на заклание?
Дебилы блд.
А у зебилья тупого другие мысли...закопать как собаку...сжечь как собаку..
Считаю, что правильнее всего было бы кремировать, а когда обстановка наладится, дать родным самим похоронить прах. И тогда же отпеть, если так возможно... Почему так не сделали? Не знаю. Возможно, не было поблизости крематория. ХЗ.
https://censor.net.ua/news/3181388/vlasti_jitomirschiny_jdut_instruktsiyi_po_zahoroneniyu_umersheyi_ot_koronavirusa_jenschiny
Ну да. Если вообще никуда не выходить, а сидеть дома с озонатором, то да, выживешь.