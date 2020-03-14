 Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів

Про це "Укрінформу" розповів міський голова Радомишля Володимир Тетерський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінку сьогодні поховали на центральному кладовищі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації", - сказав Тетерський.

За його словами, на похороні були присутні тільки працівники, які обслуговують процес поховання. Рідних і знайомих не було. Сім'я померлої зараз перебуває на самоізоляції вдома.

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Жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало погано, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церква й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.

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