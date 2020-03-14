 "Імовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими", - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент і уряд ухвалили декілька різких обмежувальних заходів. Ми зробили це вчасно і правильно. Не пізно і не рано. Можливо, навіть трохи перестраховуючись. Так треба, і, ймовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими", - написав він.
Аваков пообіцяв, що найближчим часом аптеки і лікарні буде забезпечено масками й антисептиками.
"Запущено спеціальну процедуру насичення аптек масками і знезаражувальними засобами. Виділено кошти резервного фонду. (Для прикладу: вчора в США введено режим надзвичайної ситуації - і навіть там, у багатющій країні світу, масок на місцях забезпечення для медиків і пацієнтів, за їхніми ж джерелами, - лише 1% (42 млн), за потреби приблизно 42 млрд. Тобто в разі пандемії не більше двотижневого запасу лише в лікарнях)", - написав він.
Глава МВС закликав поставитися до ситуації з усією серйозністю.
"Ваша дисципліна у разі нездужання або навіть ураження вірусом - якщо у вас легка форма - врятує життя тим 5% і 1%, хто потребує граничної уваги медиків. Це дуже важливо! Ізоляція - це те, що кожному з нас просто зробити. І це потрібно зробити", - написав він.
Міністр пообіцяв, що медики публікуватимуть інструкції, а поліція, прикордонники, рятувальники і Нацгвардія забезпечать допомогу і порядок.
"Залишайтеся оптимістами - прорвемося!" - підсумував Аваков.
только 1%.. - 42 млн. , при необходимых около 42 млрд.
42 ляма да умножить на 100...
4200 миллона или 4.2 миллиарда
Ну ошибся он в 10 раз, Для министра номано