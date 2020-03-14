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 "Імовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими", - Аваков

Обмежувальні заходи мають сповільнити поширення коронавірусу в Україні і дати системі охорони здоров'я якісно відпрацювати випадки ураження вірусом. Найближчим часом їх може бути посилено.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент і уряд ухвалили декілька різких обмежувальних заходів. Ми зробили це вчасно і правильно. Не пізно і не рано. Можливо, навіть трохи перестраховуючись. Так треба, і, ймовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими", - написав він.

Аваков пообіцяв, що найближчим часом аптеки і лікарні буде забезпечено масками й антисептиками.

"Запущено спеціальну процедуру насичення аптек масками і знезаражувальними засобами. Виділено кошти резервного фонду. (Для прикладу: вчора в США введено режим надзвичайної ситуації - і навіть там, у багатющій країні світу, масок на місцях забезпечення для медиків і пацієнтів, за їхніми ж джерелами, - лише 1% (42 млн), за потреби приблизно 42 млрд. Тобто в разі пандемії не більше двотижневого запасу лише в лікарнях)", - написав він.

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Глава МВС закликав поставитися до ситуації з усією серйозністю.

"Ваша дисципліна у разі нездужання або навіть ураження вірусом - якщо у вас легка форма - врятує життя тим 5% і 1%, хто потребує граничної уваги медиків. Це дуже важливо! Ізоляція - це те, що кожному з нас просто зробити. І це потрібно зробити", - написав він.

Міністр пообіцяв, що медики публікуватимуть інструкції, а поліція, прикордонники, рятувальники і Нацгвардія забезпечать допомогу і порядок.

"Залишайтеся оптимістами - прорвемося!" - підсумував Аваков.

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Імовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими, - Аваков 01Імовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими, - Аваков 02
Імовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими, - Аваков 03
Імовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими, - Аваков 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181492
 
   
 Топ коментарі
 
а чому про це говорить авакян, а не міністр охорони здоров'я ?
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Аваков и Зе с коллаборантами коронавирусом прикрываются, чтобы их не распяли за гос измену в Минске и слив Украины Путину.
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Арсен Барисыч!.. если вы посадите Зеленскавага, Ермака и ОПЗЖ и Каломойского, под карантин лет на пятнадцать, а сами проведете государственные реформы, то Украина вам буде сильно благодарна!
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Ага...трощки страхуясь..так можно пенсионеров уже прямо сейчас начинать отстреливать...министр здравоохранения сказал все равно все пенсы умрут...
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аваков просто намекает -что быдлу кнут
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Маски не захищають від COVID19. Аваков продукує дезінформацію. Тим паче, що за схемою Авакова той антисептик людина має йти, та десь купувати. Повна дурня. Якщо ти дійсно дбаєш про запобігання епідемії, то ти маєш безкоштовно, та наполегливо розповсюджувати той антисептик серед людей у публічних місцях.
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с математикой у него как?
только 1%.. - 42 млн. , при необходимых около 42 млрд.

42 ляма да умножить на 100...
4200 миллона или 4.2 миллиарда
Ну ошибся он в 10 раз, Для министра номано
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Що б не виголошував ,упир Аваков,найменше його турбує-що станеться з вами ,вашими родичами чи ,загалом,з цією країною! Він,як і належить вурдалаку,вичікує моменту аби поживитися,отримати зиск,вдовольнити свою ненаситність! І байдуже як-кричати "мусора не люди" чи бути тим "мусором",закривати ,без вини,патріотів чи втуляти драні рюкзаки нацгвардійцям,"штовхати падаючого" Пороха чи прислужувати "Зелебені"-він пожиратиме навіть найближчих !
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А чому не було мітингів,проти цієї людини? Якби був 100 тисячний мітинг,він би змушений був піти. Те саме можна сказати,наприклад за Валерійовича.Але в нас завжди все не так,як потрібно.
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Имхо все делается для того чтобы под шумок протянуть тройнского коня ЛНР и ДНР в Украину! Будет революция!
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