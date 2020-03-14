 "Імовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими", - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент і уряд ухвалили декілька різких обмежувальних заходів. Ми зробили це вчасно і правильно. Не пізно і не рано. Можливо, навіть трохи перестраховуючись. Так треба, і, ймовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими", - написав він.

Аваков пообіцяв, що найближчим часом аптеки і лікарні буде забезпечено масками й антисептиками.

"Запущено спеціальну процедуру насичення аптек масками і знезаражувальними засобами. Виділено кошти резервного фонду. (Для прикладу: вчора в США введено режим надзвичайної ситуації - і навіть там, у багатющій країні світу, масок на місцях забезпечення для медиків і пацієнтів, за їхніми ж джерелами, - лише 1% (42 млн), за потреби приблизно 42 млрд. Тобто в разі пандемії не більше двотижневого запасу лише в лікарнях)", - написав він.

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Глава МВС закликав поставитися до ситуації з усією серйозністю.

"Ваша дисципліна у разі нездужання або навіть ураження вірусом - якщо у вас легка форма - врятує життя тим 5% і 1%, хто потребує граничної уваги медиків. Це дуже важливо! Ізоляція - це те, що кожному з нас просто зробити. І це потрібно зробити", - написав він.

Міністр пообіцяв, що медики публікуватимуть інструкції, а поліція, прикордонники, рятувальники і Нацгвардія забезпечать допомогу і порядок.

"Залишайтеся оптимістами - прорвемося!" - підсумував Аваков.

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