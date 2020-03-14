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 Від початку доби на Донбасі - 4 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню, ведучи вогонь із мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Луганському напрямку з опівночі російсько-окупаційні війська випустили 3 міни з міномета калібру 82 мм, а також вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Новолуганського.

Після 2:00 на позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Шуми розірвалися 6 мін  калібру 120 мм і 24 міни калібру 82 мм, противник також застосував кулемет великого калібру.

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На Донецькому напрямку окупанти після 6:00 зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів обстріляли захисників Березового.

А близько 9:00 випустили 5 мін калібру 82 мм по наших позиціях у районі Старогнатівки.

За наявною наразі інформацією, втрат із нашого боку немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181491
 
 
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Добра новина.
Останнім часом забагато поранених..
Одужання хлопцям.
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всего то 4 кацапских обстрела?
ну постреливают - надо все ето прекращать и разводить....
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Сегодня ответка лаптям залетела хорошая.Скулят.. сильно скулят.
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