 "Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Перед будівлею Офісу президента лунають заклики: "Раду на карантин. Єрмака у відставку".
Учасники маршу зачитали список вимог і виступили з промовою, в якій, зокрема, закликали владу припинити політику капітуляції, зупинити політичні переслідування добровольців, військових і волонтерів, а також припинити реванш п'ятої колони Кремля.
Командир штурмової роти батальйону ЗСУ "Айдар" Ігор Лапін заявив, що в разі прийняття Радою у вівторок "зрадницьких законів" про вибори в ОРДЛО й амністію бойовикам, буде оголошено акцію громадянської непокори.
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Фото - Олег Богачук
Сами , всё теперь сами, обосранцы заСивошенные
пора уже вылавливать этого чмыря
21.04.2019.
Далі вже мєлочі.
А де ви стільки розових свиньок купите?
Коли Алі експресс на карантині буде?
Від їхнього «Кто угодно только нє Порошенко !!!!», аж у вухах лящало.
Де вони зараз, у смертельний їхніми, у тому числі руками зроблений, для України час?
Ответ таких людей нет Вертуально ( если есть то на подвале или не будут светиться для подвала- ВЫ что не понимаете идиоты )
Все остальные будут с российский паспортом , тут в ОРДЛО имеет 100% контроль полиция рф, ФСБ и ГРУ. В любое время подъедут к твоему дому если ты обидел чем то россиянина по паспорту.
Нема психів, які би запалили протест. На жаль.