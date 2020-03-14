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 Висловлювання в інтернеті, що "від грипу помирає більше людей", - безглузда дурниця, - інфекціоніст Кобевко з Чернівців

Коронавірус мутує, він мало вивчений, хворіють і помирають не лише люди похилого віку, а й молодь. А експрес-тести дають надійний результат лише на певний день хвороби, тож їх краще час від часу повторювати.

Про це "Громадському радіо" розповіла лікар-інфекціоніст із Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко, інформує Цензор.НЕТ.

"Висловлювання людей в інтернеті про те, що "від грипу помирає більше людей, тому не варто панікувати", - це, можна сказати, безглузда дурниця", - сказала вона.

За словами Кобевко, порівнювати COVID-19 із грипом не можна.

"У нас є ретельна діагностика грипу, є специфічне лікування. Тому зараз у нас немає смертельних випадків від пневмоній, які були викликані грипом A/H1N1. Це основний момент, який ми маємо розуміти", - пояснила лікар.

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Те, що від коронавірусу вмирають лише літні люди, - міф, вважає інфекціоніст.

"Зараз ми маємо забути про те, що хворіють тільки люди старшого віку. Дуже багато чомусь українських вчених, які працюють в університетах, кажуть таку річ. Я читала сьогодні про Румунію, там захворіли двоє дівчат, яким по 23 роки. Ми не можемо точно стверджувати, що вірус вражає лише людей похилого віку. Але у літніх людей більше супутньої патології. У них може бути погіршення або загострення хронічних патологій", - розповіла вона.

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Експрес-тести на коронавірус, за словами Кобевко, не є точним методом діагностики.

"Є велика різниця між експрес-тестами і тестами на полімеразну ланцюгову реакцію. ПЛР-тести визначають частинку РНК, генетичну частинку вірусу, вони є точнішими, аніж ті, які виробляють у Києві і в усьому світі. Експрес-тести - на антитіла, білки, які виділяються після інфікування. Вони можуть виділятися на певний день. Оскільки вірус не вивчений, ми не можемо точно стверджувати, це може бути і 3, і 6 день захворювання. Негативний експрес-тест не дає 100% гарантії", - пояснила вона.

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Кобевко каже, що МОЗ та місцеві чиновники від медицини запізнилися з реакцією на коронавірус.

"Я публікувала перші повідомлення (про коронавірус. - Ред.) у фейсбуці, за що отримала від керівництва на місцях попередження. Мовляв, я роблю дуже неправильні речі, жодного коронавірусу в Україні не буде і навіть маски нам не потрібні", - розповіла лікар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181488
 
   
 Топ коментарі
 
ПреЗЕденту и Скалецкой посвящается.... Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 1744

"Я публиковала первые сообщения (о коронавирусе. - Ред.) в Facebook, за что получила от руководства на местах предупреждения. Мол, я делаю очень неправильные вещи, никакого коронавируса в Украине не будет и даже маски нам не нужны", - рассказала врач.Источник: https://censor.net.ua/n3181488
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_Голос разума, профессионала. Луч света в тёмном царстве невежественного и идиотского шапкозакидательства.
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А я від головного вигріб за оцю картинку у себе на сторінці:
Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 6805
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ПреЗЕденту и Скалецкой посвящается.... Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 1744

"Я публиковала первые сообщения (о коронавирусе. - Ред.) в Facebook, за что получила от руководства на местах предупреждения. Мол, я делаю очень неправильные вещи, никакого коронавируса в Украине не будет и даже маски нам не нужны", - рассказала врач.Источник: https://censor.net.ua/n3181488
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зе конечно мудак, но врачи и педагоги еще те "невыносители сора наружу" и до последнего пытаются замалчивать.
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В Україні немає медицини як системи, це давно зрозуміло всім розумним людям і тому наслідки будь якої інфекції в Україні будуть гірші ніж в розвинутих країнах де є потужна медицина! Тому владі потрібно надіятись не на медицину, а на обмеження пересування людей громадським транспортом, обмеження перебування людей в закритих погановентильованих приміщеннях на роботі! Влада зараз має зробити мудрий крок і стимулювати віддалену роботу людей через Інтернет! Для успішної роботи держчиновників та працівників держустанов через Інтернет, потрібно видати їм ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням, а до місць проживання держчиновників та працівників державних установ подати захищені Інтернет канали, щоб ворог не зміг через неліцензійний домашній софт та старі комп'ютери отримати доступ до документів з обмеженим доступом!
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Смешно. Одна закупка тех ноутбуков со всеми согласованиями займет минимум пол года. А в процессе еще будет несколько коррупционных скандалов и судов, плюс ливень помоев в интернете.
Именно так работает госбюрократия. И по другому она просто не способна работать.
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Зараз обладнання та медпрепарати для лікарень дозволяють без тендеров, так само можна закупити без тендеров і ноутбуки для чиновників та працівників державних та комунальних установ. Хоча я б все таки тендери не відміняв, а скоротив процедуру.
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Врачи и педагоги всегда очень быстро выполняют указания своих министерств, если они поступают... Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 2749
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Персонал больниц - это строгая иерархия и концлагерные правила. Моя родственница писала статью об одной Винницкой больничке, упомянула там слова старшей медсестры, которая про между прочим заявила, что на неработающий корпус больницы регулярно списываются деньги.

Видимо, потом сообразила, начала звонить моей родственнице с угрозами "Зачем вы об этом написали??? Я это сказала вскольз, не для прессы! Вы понимаете что у меня будут проблемы из-за этого высказывания, а потом и у вас! Если за вас возьмется главврач, вас уволят!"
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А я від головного вигріб за оцю картинку у себе на сторінці:
Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 6805
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ты свое гадалово в портянку левую запхни - я слишком хорошо вас псов кацапских знаю, шоb вестись на такое примитивное ********* разводилово....
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вже бигу, на кацапське посилання - як добижу видпишуся...
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это типа "слава тебе,Господи,наконец то свершилось?"
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а в чём смысл делать тест на коронавирус? лечения нет!
только для того чтобы самовыпилиться из общества? ну так - почувствовали недомогание - выпиливайтесь!
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Для изоляции и для наблюдения.
Существует антиретровирусные терапия, своевременное выявление пневмонии увеличивают шансы на жизнь...
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_Голос разума, профессионала. Луч света в тёмном царстве невежественного и идиотского шапкозакидательства.
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Что-то вы, ребята, много тумана напустили.
Тяжёлые вирусные инфекции имеют чёткие клинические картины; у каждого вируса она своя. Вместо того чтобы бормотать о "непрерывных мутациях", лучше распишите по дням: что и как происходит. Например, у кори такая чёткая картина есть, и у ветрянки есть.
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рекомендации воз почитайте, там чётко написано: сразу проблемы с пищеварением, потом температура с головной болью. В 80% случаев всё проходит без особого недомогания, в 15-17% - плохое самочувствие, но не требующее реанимационных мероприятий, и в 2-3% - тяжелое состояние, требующее реанимационные мероприятия. Болезнь усугубляется при наличии тяжелых хронических заболеваний
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Именно этот документ и настораживает. Рассказанная картина совершенно непохожа на то как протекают тяжёлые вирусные инфекции. Если человек заболел корью, то картина всегда одна и та же: четыре дня температура 38 (несбиваемая аспирином), тахикардия и симтомы сильного ОРВИ; на пятый день температура поднимается до 39-40, появляется сыпь на голове; далее она распространяется с головы до ног, и всё это время держится температура и тахикардия; когда сыпь дошла до ног, и если человек не помер, температура падает, и начинается медленное выздоровление. Так же чёткие картины есть у ветрянки, полиомиелита и т.д. А тут - прям разнообразие: от "апчхи", до смертельного исхода. Так не бывает.
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так не буває, щоб ти припинив ахінею постити))
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а ти тут адмін, щоб вказувати? Пожалійся тим супер-сепар-дурепам, що маєш в підписках.
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Столько идиотов всплыло на поверхность. Интересно, они всегда такими были или деградировали за год Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 1623
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Экстремальные ситуации извлекают идиотов из обычного болота на поверхность.
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Министр, который на голубом глазу заявляет, что от вируса «Сейчас умрут все пенсионеры» - это даже не идиот. Это нечто худшее.
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Мало было нам Скабецкой с ее биографией юриста. Так сейчас из хорошего вроде бы кардиохирурга сделали клоуна. Прочитала его интервью, я просто в шоке - . https://www.liga.net/health/articles/kak-mog-tak-i-rasskazal-kak-glava-minzdrava-emets-budet-menyat-meditsinu-pochti-pesa
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Считаете, что после майдана было куда деградировать?
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Ну хорош уже пифдеть! Вы уже говорили, что ничего страшного не будет, получилось наоброт! Нет смерти!?? Умете лечить, нет смерти от гриппа!? Ты идиот? Только в США ежегодно умирает от гриппа 250 т.чел!!! У нас в г. Покровск в январе умерла 21 летняя девочка, и ее ребенок тоже умер в утробе, раньше ее на 4 недели... Нихера вы лечить не можете! Хорош врать народу! Признайте , что вы бездари врачи..
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"У нас есть тщательная диагностика гриппа, есть специфическое лечение. Поэтому сейчас у нас нет смертельных случаев от пневмоний, которые были вызваны гриппом A/H1N1. Это основной момент, который мы должны понимать", - пояснила врач.Источник: https://censor.net.ua/n3181488

Да? Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 7040
А 60 человек в Украине в этот гриппозный сезон от чего умерли? От якобы "имеющегося у нас специфического лечения"?
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До речі, цілком можливо, що дехто з них помер від коронавірусу, просто його не діагностували, бо тестів не було...
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Теоретически во Вселенной есть планеты, населенные гуманоидами.
Но это не отменяет феерии высказанного. И хотелось подробнее про "имеющееся у нас СПЕЦИФИЧЕСКОЕ лечение" гриппа. Может, всему миру обратиться за ним?
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ну,измерение температуры на кпп тоже не дает никаких гарантий,тем более дистанционное зимой.
но тем не менее,позволяет отделить от основной массы некоторую часть потенциально опасных заболевших.
тоже самое и экспресс-тесты.
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это касается на мой взгляд(скомороха доктора Комаровского...) ну везде он куда не зайди на шоу и сайт... такой педиатр -терапевт Вумный. прямо прохфесор. только не профессор... ну всё знает везде эксперт. так его раскрутили на телевидении за эти годы.что с каждого утюга он вещает! а Супрун критиковал и другие тоже...так у той хоть американское мед. образование и знает о чём говорит. он же и толдычит что короновирус безобиднее чем простой грип, расхваливал советскую медицину и врачей недавно на шоу у шустера аж с трусов выпрыгивал. а вчера там же по скайпу когда совдеповскую медицину разнёс СААКАШВИЛИ. то он поддакивал и критиковал её... я то смотрю и помню кто что говорит... балабол редкий...((
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А нащо ты телек смотришь? Ффу, какая гадость.
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если фукать как вы на телик. то жить в лесу и жить по слухам сарафанного радио! а я смотрю.читаю и слушаю все заседания ООН. нато обсе и полит шоу...ну ясно не все а много. поэтому в курсе много чего кто что сказал и сделал с первых уст! а вы на кофейной гуще гадаете и на сплетнях и фейках принимаете решения и осуждения! а потом тут на сайтах сплетничаете и несёте хрень всякую...а оно как говорится сто раз отмерь. один раз отреж...поэтому я прекратил на этом и других ресурсах писать посты. мне со школотой малолетней и те кто не смотрит телевизор и не думает и сравнивает новости не интересно и с ботам здесь нервы мотать себе , надоели все и везде...(
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"... и те кто не смотрит телевизор и не думает..."
_Да... Сильно зомбатор сознание модифицирует! Уколы яда непосредственно в мозг каждому телезомби.
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Ещё одно существо решило попиариться нагадив всем. Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 6681
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за епідемії грипу кордони не закривались.
ви не думали, що коронавірус набагато небезпечніший, а нам просто мало розповідають ?
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я думаю наоборот. пошли массовые психозы. в отличие от расхожего мнения, на самом деле психиатрия заразна.
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Не знаком с инфекционистом из обласной больницы Кобевко \пардон это не матюк\. Но слова - У нас есть тщательная диагностика гриппа, есть специфическое лечение. Поэтому сейчас у нас нет смертельных случаев и тд и тп. Но какой пафос и авторитет высказываний у простой мадам Ольги из области Черновца. Попутать процент заражения и смертность - это шедевр. Ну и кто мог подумать что - у пожилых людей больше сопутствующей патологии. Этой даме лучше помолчать - чем сеять панику.
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В селі померла жінка 41 року. Родина не бідна. Але вперто не хотіла лікуватися в лікарні. В передостанній день її, лежачу, таки відвезли до лікарні. Ті переправили до тубдиспансеру. Там же й помарла. Діагноз - інтоксикація. Родичі не розбиралися, що там до чого, бо людину не оживиш, треба поховати. Ось такий факт. Хронічних хвороб не було. Потім занедужала. Протягом двух тижнів згоріла. Зовсім не стара жінка. Медицині головне, зіпхнути, щоб не було ніяких розслідувань. Пишуть - що попав. Аби не били.
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Тому й потрібне посилене інформування про можливі наслідки, щоб родичі не забили повідомити про відомі симптоми й вірусних хворих ізолювали.
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Всего один банальный вопрос на эту тему- За чей счет весь этот банкет с КАРЕНО/КАРИНО/КАРОНА/вирусом? Ответ напрашивается сам собой.
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умирают не только пожилые люди, но и молодежь. / т.е.умрут не только пенсионеры но и их дети.Странное утешение пенсионерам.
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Вот пишут, что маски не помогают из-за размеров вируса против ячеек маски(имхо, спорно, вирус передающийся воздушно-капельным путем на капельках выделений чихающего будет задержан, эффективна, но далеко не на 100%)
Может взялись бы какие-нибудь предприниматели сделать что-то посложней и поэффективней, вон, те же фильтры для воды какие сложные бывают, ну, типа пропускать воздух через слой какого-то дезынфицирующего состава, в тех же китайских костюмах-скафандрах наверняка не требуется такая сложная(?) схема для дыхания...
По крайней мере им выживание и баснословное обогащение гарантировано.Ну и тем, кто не купит, будет полегче, меньше вокруг инфекции.
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НЕ ЛОМІТЬСЯ У ВІДКРИТІ ДВЕРІ.
респіратор класу захисту не нижче FFP2.
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То есть, надо бежать не в аптеку, а в строительный(?) магазин, где это (пока?) продается?
Я мало понимаю в устройстве подобных штук, но, думаю, предпринимателям, делающим фильтры для воды, например, возможно перестроить свое производство под конъюнктуру, особенно, если кто-то авторитетный подтвердит эффективность таких(или чуть попроще) респираторов, момент как раз созрел.
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кстати так же было в китае. первый врач офтальмолог который обнаружил странные признаки неизвестного заболевания глаз, связанного с орви. начал писать об этом в своем блоге. к нему пришла секретная служба китая и заставила написать опровержение и подписать бумагу о том что он не будет типа сеять панику так как он заблуждается.
эту бумагу он показал за день до своей смерти.
и китайские власти публично извинились перед ним.
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Закупите аппараты экстрокорпоральной мембранной оксигенации. (ЭКМО). Он полностью заменяет работу легких. Хотя бы по 2 шт на область. Их можно использовать для лечения крайне тяжелых пневмоний при которых все остальные методы неэффективные, у молодых людей. Это недешево, требует ресурсов и спасет полсотни жизней, по Украине, относительно немного, но если спасется ребенок или молодой человек, на мой взгляд, это стоит того. У технологии ЭКМО большое будущее Более того, после эпидемии их можно испоьзовать для лечения кррайне тяжелых заболеванй легких у людей ожидающих трансплантацию легких или сердца. Ведь широкое распространение аппаратов искуственной вентиляции лёгких, без которых немыслима сейчас операционная и палата интенсивной терапии появилось на фоне эпидемии полиомиелита в 50 гг 20 века
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За последний месяц ни одна Украинская госструктура не купила и не заказала ИВЛ. Они все что-то там считают, думают, жуют сопли, собирают потребу по стране.
Вы, придурки.
Что вы там себе думаете. У вас острая нехватка ИВЛ по всей стране.
Можете уже ничего не собирать.
Вам все равно их никто внутри страны в нужном объёме поставить не сможет.
https://www.obozrevatel.com/society/uslyishte-apparatyi-iskusstvennoj-ventilyatsii-legkih-eto-vopros-vyizhivaniya.htm


Да, кстати.
В Украине есть один свой производитель ИВЛ.
Я надеюсь президент уже несколько недель назад встретился с его руководителем, дал им людей в помощь, дополнительные мощности и денежные предоплаты только ради того, чтобы они увеличили мощности производства.
Я надеюсь - но сильно в этом сомневаюсь.
Потому что если нет - тогда нахрена вы нам такие весёлые и бесполезные вообще нужны.
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А они там вообще не ради Украины, они слуги путлера.
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Очень сильно сомневаюсь в компетентности и информированности этого "инфекциониста". Слова о том, что от гриппа не умирают, чушь. Есть статистика, а не вранье этого "врача". Слова о том, что ковид так опасен из-за постоянных мутаций, чушь - грипп мутирует так же, каждый год для него разрабатывают новую вакцину. Слова о пенсионерах чушь - есть официальная статистика - болеют в разных возрастах, но случаи смерти до 60 лет единичны.
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В Китае пандемия с ноября 2019-го...и только сейчас говорят про успехи. Если не врут желто-красньіе. Доєксперементировались до инфекционного Чернобьіля мирового масштаба
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"У нас есть тщательная диагностика гриппа, есть специфическое лечение..."И
сточник: https://censor.net.ua/n3181488

Ахах ) Какое у вас есть специфическое лечение от гриппа?! Малиновое варенье? Оно и от SARS'a замечательно поможет. Вакцина от конкретного штамма? Грипп мутирует на два порядка быстрее SARS'a, у вас вакцина от одного штамма, а придёт к вам совсем другой.

Купите себе кислородную маску на случай осложнений и живите спокойно... параноики, ёпт.
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"Высказывания людей в интернете о том, что "от гриппа умирает больше людей, поэтому не паникуйте" - это, можно сказать, бессмысленная глупость", - сказала она - и читаем на другом сайте В Украине за две недели от гриппа умерли 20 человек.

https://ukranews.com/news/686432-ot-grippa-za-2-nedeli-nedelyu-umerli-20-chelovek

Вы уж как то договоритесь между собой что бы врать одинаково
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или вот это - В целом по Украине за последнюю неделю от осложнений гриппа и вирусной инфекции умерло шесть человек. С начала эпидсезона - более полсотни. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/dolgo-ne-shli-k-vracham-v-rovno-dvoe-chelovek-umerli-ot-pnevmonii-1502901.html
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У нас есть тщательная диагностика гриппа, есть специфическое лечение. Поэтому сейчас у нас нет смертельных случаев от пневмоний, которые были вызваны гриппом A/H1N1. Это основной момент, который мы должны понимать", - пояснила врач.Источник: https://censor.net.ua/n3181488

Це що жарт? Хіба від пневмонії в нас не помирають,яка була до короновірусу?
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Высказывания людей в интернете о том, что "от гриппа умирает больше людей, поэтому не паникуйте" - это, можно сказать, бессмысленная глупость", - сказала она



это можно воспринимать как призыв паниковать?)))
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