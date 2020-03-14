 Висловлювання в інтернеті, що "від грипу помирає більше людей", - безглузда дурниця, - інфекціоніст Кобевко з Чернівців

Про це "Громадському радіо" розповіла лікар-інфекціоніст із Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко, інформує Цензор.НЕТ.
"Висловлювання людей в інтернеті про те, що "від грипу помирає більше людей, тому не варто панікувати", - це, можна сказати, безглузда дурниця", - сказала вона.
За словами Кобевко, порівнювати COVID-19 із грипом не можна.
"У нас є ретельна діагностика грипу, є специфічне лікування. Тому зараз у нас немає смертельних випадків від пневмоній, які були викликані грипом A/H1N1. Це основний момент, який ми маємо розуміти", - пояснила лікар.
Те, що від коронавірусу вмирають лише літні люди, - міф, вважає інфекціоніст.
"Зараз ми маємо забути про те, що хворіють тільки люди старшого віку. Дуже багато чомусь українських вчених, які працюють в університетах, кажуть таку річ. Я читала сьогодні про Румунію, там захворіли двоє дівчат, яким по 23 роки. Ми не можемо точно стверджувати, що вірус вражає лише людей похилого віку. Але у літніх людей більше супутньої патології. У них може бути погіршення або загострення хронічних патологій", - розповіла вона.
Експрес-тести на коронавірус, за словами Кобевко, не є точним методом діагностики.
"Є велика різниця між експрес-тестами і тестами на полімеразну ланцюгову реакцію. ПЛР-тести визначають частинку РНК, генетичну частинку вірусу, вони є точнішими, аніж ті, які виробляють у Києві і в усьому світі. Експрес-тести - на антитіла, білки, які виділяються після інфікування. Вони можуть виділятися на певний день. Оскільки вірус не вивчений, ми не можемо точно стверджувати, це може бути і 3, і 6 день захворювання. Негативний експрес-тест не дає 100% гарантії", - пояснила вона.
Кобевко каже, що МОЗ та місцеві чиновники від медицини запізнилися з реакцією на коронавірус.
"Я публікувала перші повідомлення (про коронавірус. - Ред.) у фейсбуці, за що отримала від керівництва на місцях попередження. Мовляв, я роблю дуже неправильні речі, жодного коронавірусу в Україні не буде і навіть маски нам не потрібні", - розповіла лікар.
"Я публиковала первые сообщения (о коронавирусе. - Ред.) в Facebook, за что получила от руководства на местах предупреждения. Мол, я делаю очень неправильные вещи, никакого коронавируса в Украине не будет и даже маски нам не нужны", - рассказала врач.Источник: https://censor.net.ua/n3181488
Именно так работает госбюрократия. И по другому она просто не способна работать.
Видимо, потом сообразила, начала звонить моей родственнице с угрозами "Зачем вы об этом написали??? Я это сказала вскольз, не для прессы! Вы понимаете что у меня будут проблемы из-за этого высказывания, а потом и у вас! Если за вас возьмется главврач, вас уволят!"
только для того чтобы самовыпилиться из общества? ну так - почувствовали недомогание - выпиливайтесь!
Существует антиретровирусные терапия, своевременное выявление пневмонии увеличивают шансы на жизнь...
Тяжёлые вирусные инфекции имеют чёткие клинические картины; у каждого вируса она своя. Вместо того чтобы бормотать о "непрерывных мутациях", лучше распишите по дням: что и как происходит. Например, у кори такая чёткая картина есть, и у ветрянки есть.
Да?
А 60 человек в Украине в этот гриппозный сезон от чего умерли? От якобы "имеющегося у нас специфического лечения"?
Но это не отменяет феерии высказанного. И хотелось подробнее про "имеющееся у нас СПЕЦИФИЧЕСКОЕ лечение" гриппа. Может, всему миру обратиться за ним?
но тем не менее,позволяет отделить от основной массы некоторую часть потенциально опасных заболевших.
тоже самое и экспресс-тесты.
_Да... Сильно зомбатор сознание модифицирует! Уколы яда непосредственно в мозг каждому телезомби.
ви не думали, що коронавірус набагато небезпечніший, а нам просто мало розповідають ?
Может взялись бы какие-нибудь предприниматели сделать что-то посложней и поэффективней, вон, те же фильтры для воды какие сложные бывают, ну, типа пропускать воздух через слой какого-то дезынфицирующего состава, в тех же китайских костюмах-скафандрах наверняка не требуется такая сложная(?) схема для дыхания...
По крайней мере им выживание и баснословное обогащение гарантировано.Ну и тем, кто не купит, будет полегче, меньше вокруг инфекции.
респіратор класу захисту не нижче FFP2.
Я мало понимаю в устройстве подобных штук, но, думаю, предпринимателям, делающим фильтры для воды, например, возможно перестроить свое производство под конъюнктуру, особенно, если кто-то авторитетный подтвердит эффективность таких(или чуть попроще) респираторов, момент как раз созрел.
эту бумагу он показал за день до своей смерти.
и китайские власти публично извинились перед ним.
Вы, придурки.
Что вы там себе думаете. У вас острая нехватка ИВЛ по всей стране.
Можете уже ничего не собирать.
Вам все равно их никто внутри страны в нужном объёме поставить не сможет.
https://www.obozrevatel.com/society/uslyishte-apparatyi-iskusstvennoj-ventilyatsii-legkih-eto-vopros-vyizhivaniya.htm
Да, кстати.
В Украине есть один свой производитель ИВЛ.
Я надеюсь президент уже несколько недель назад встретился с его руководителем, дал им людей в помощь, дополнительные мощности и денежные предоплаты только ради того, чтобы они увеличили мощности производства.
Я надеюсь - но сильно в этом сомневаюсь.
Потому что если нет - тогда нахрена вы нам такие весёлые и бесполезные вообще нужны.
сточник: https://censor.net.ua/n3181488
Ахах ) Какое у вас есть специфическое лечение от гриппа?! Малиновое варенье? Оно и от SARS'a замечательно поможет. Вакцина от конкретного штамма? Грипп мутирует на два порядка быстрее SARS'a, у вас вакцина от одного штамма, а придёт к вам совсем другой.
Купите себе кислородную маску на случай осложнений и живите спокойно... параноики, ёпт.
https://ukranews.com/news/686432-ot-grippa-za-2-nedeli-nedelyu-umerli-20-chelovek
Вы уж как то договоритесь между собой что бы врать одинаково
Це що жарт? Хіба від пневмонії в нас не помирають,яка була до короновірусу?
это можно воспринимать как призыв паниковать?)))