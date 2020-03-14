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Все про:МЗС (2103) звернення (102) COVID-19 (855)

 Українські дипломати прийматимуть звернення громадян не лише телефоном, але також на мейл і через соцмережі

В умовах особливого режиму роботи МЗС і диппредставництв України за кордоном гаряча телефонна лінія перевантажена зверненнями. Міністерство просить українців не тільки телефонувати, але також писати на мейл і в соцмережі.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його текст повністю.

"Шановні громадяни України!

Багато хто з вас останнмиі днями не могли додзвонитися на гарячі лінії і були змушені довго чекати. Перепрошуємо за ці незручності. Опрацьовуються абсолютно всі дзвінки. На жаль, черга може бути довгою, бо лінії перевантажено їхньою кількістю.

Що робити?

Якщо ви в Україні, напишіть електронного листа на цю адресу: cons_or@mfa.gov.ua. Ні, це не адреса, де листи зникають. Це електронна адреса, де на них справді відповідають.

Якщо ви за кордоном, зайдіть на сторінку посольства або консульства України у вашій країні перебування. На ній ви знайдете адресу електронної пошти та посилання на сторінки в соціальних мережах.

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Ви можете написати своє звернення за цією адресою або в повідомлення цих сторінок. Навіть на вихідних. Навіть увечері чи вночі.

Для цілодобового реагування в умовах особливого режиму роботи видано спеціальне розпорядження МЗС.

Насамкінець, хоч і черги, але телефон гарячої лінії також продовжує працювати: +38 (044) 238-16-57".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181484
 
 
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Украинские дипломаты будут принимать обращения граждан не только по телефону, но также на мейл и через соцсети

Правильно. И перевозить граждан в Украину тоже по Скайпу.
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гиперлупом, в следствии огромной скорости вирус останется позади.
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Наша служба і опасна і трудна. В соцсєтях она как-будто нє відна. Єслі только на ємейл пролєзєт враг - тєлєфон звєніт в натружених руках!
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Закриття дипмісій на карантин незаконне і абсурдне, дипмісії мають працювати з громадянами України в посиленому цілодобовому режимі, щоб надавати допомогу саме зараз, коли вона конче потрібна українцям які перебувають за кордоном!
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Если честно, то и до вируса было очень(!!!) трудно дозвониться в консульство да и на e-mail писать было бесполезно=>проще было/есть самому приехать и выстоять в очереди.........
Надеюсь, что хоть в этой ситуации не будет никаких проблем.......
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предлагаю и зарплату им платить через емейл и соцсети.
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Такое впечатление, что власти Украины хотят существенно уменьшить количество пенсионеров. Борьба с вирусом только на словах. Говорят что в больших супермаркетах кассиры сидят без масок, на почте , таможне , банках и других учреждениях куда массово приходят граждане тоже масок нет.
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
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