 Українські дипломати прийматимуть звернення громадян не лише телефоном, але також на мейл і через соцмережі

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його текст повністю.

"Шановні громадяни України!

Багато хто з вас останнмиі днями не могли додзвонитися на гарячі лінії і були змушені довго чекати. Перепрошуємо за ці незручності. Опрацьовуються абсолютно всі дзвінки. На жаль, черга може бути довгою, бо лінії перевантажено їхньою кількістю.

Що робити?

Якщо ви в Україні, напишіть електронного листа на цю адресу: cons_or@mfa.gov.ua. Ні, це не адреса, де листи зникають. Це електронна адреса, де на них справді відповідають.

Якщо ви за кордоном, зайдіть на сторінку посольства або консульства України у вашій країні перебування. На ній ви знайдете адресу електронної пошти та посилання на сторінки в соціальних мережах.

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Ви можете написати своє звернення за цією адресою або в повідомлення цих сторінок. Навіть на вихідних. Навіть увечері чи вночі.

Для цілодобового реагування в умовах особливого режиму роботи видано спеціальне розпорядження МЗС.

Насамкінець, хоч і черги, але телефон гарячої лінії також продовжує працювати: +38 (044) 238-16-57".

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