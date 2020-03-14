 COVID-19: Шмигаль скликав екстрене закрите засідання Кабміну

Про це Шмигаль написав на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прем'єр попередив, що засідання відбудеться в закритому режимі, оскільки "розглядатимуться документи з обмеженим доступом". Водночас він підкреслив, що прийматимуть ініціативи винятково президента Володимира Зеленського.
Серед питань, які розглянуть, такі: закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня; припинення в'їзду на територію України іноземців упродовж двох тижнів із 16 березня; закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня.
Крім того, чиновники розглянуть питання фінансування Мінфіном виготовлення тестів для діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України для передачі Міністерству охорони здоров'я, а також забезпечення необхідними засобами захисту медиків, правоохоронців та рятувальників.
На порядку денному, окрім іншого, стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим; виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення; забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних із протидією поширенню COVID-19; запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів із гуманітарною допомогою для організації боротьби з COVID-19.
За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).
Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Але перетворити вату у мозок, це не воду у вино....
У Євразії максимально уражені коронавірусом райони, лежать на умовній лінії 40⁰ П.Ш.
Ухань...Італія...Іспанія.
Но подождем, когда пандемия развернется.
https://www.youtube.com/watch?v=DA18-ZXopyc
Ну тоді нам всім жопа...
Сотни людей прямо сейчас прикладываются к мощам в Казанском соборе СПб. Борьба с эпидемией выходит на новый уровень. Это точно поможет!
Все ********* и *************!!! За то у вас котеджи икрузаки по 5 штук!!!!
А вообще Украина - это рай!!! С нами или без нас!!!!
Слава Украине!!! Да прибудет с нами сила!!!
А Вова ещё месяц назад говорил, что мы всем заряжены и ко всему готовы. Так это он пи2дел, как обычно?
г
А ведь у них сотни тонн этой гадости!!!!
Один Вектор чего стоит!!!
За 34 дня, в течение которых функционировала больница, на лечение в больницу поступили 1 848 человек, 521 из них был переведен в другие лечебные учреждения, еще 1 327 человек были выписаны.
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В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=lIgzSClcpKQ&feature=emb_logo