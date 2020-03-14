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Все про:Кабмін (3925) Денис Шмигаль (93) COVID-19 (855)

 COVID-19: Шмигаль скликав екстрене закрите засідання Кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скликав на 12.00 позачергове закрите засідання уряду.

Про це Шмигаль написав на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем'єр попередив, що засідання відбудеться в закритому режимі, оскільки "розглядатимуться документи з обмеженим доступом". Водночас  він підкреслив, що прийматимуть ініціативи винятково президента Володимира Зеленського.

Серед питань, які розглянуть, такі: закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня; припинення в'їзду на територію України іноземців упродовж двох тижнів із 16 березня; закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня.

Крім того, чиновники розглянуть питання фінансування Мінфіном виготовлення тестів для діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України для передачі Міністерству охорони здоров'я, а також забезпечення необхідними засобами захисту медиків, правоохоронців та рятувальників.

На порядку денному, окрім іншого, стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим; виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення; забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних із протидією поширенню COVID-19; запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів із гуманітарною допомогою для організації боротьби з COVID-19.

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За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181483
 
 
 Топ коментарі
 
Нащо? Нужно просто пєрєстать болєть.
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"При этом он подчеркнул, что будут принимать инициативы исключительно президента Владимира Зеленского"

Ну тоді нам всім жопа...
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Россияне массово прикладываются к иконам, надеясь спастись от эпидемии коронавируса...
Сотни людей прямо сейчас прикладываются к мощам в Казанском соборе СПб. Борьба с эпидемией выходит на новый уровень. Это точно поможет!

COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 8219

COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 6100
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Всі ці ініціативи Зеленського будуть в правовому полі тільки якщо буде введений особливий правовий режим Надзвичайного або Воєнного стану! І я молю Бога щоб у влади вистачило мужності та сміливості нарешті виконати вимоги Конституції України і ввести Воєнний стан на 4-5 років! Так є ризики обвалу гривні та економіки, так є ризики що наступне різдвяне олів'є буде без м'яса та ковбаси а на столі буде військова тушонка та сухпай, але ми нарешті маємо народитись як нація яка не боїться ворога, а наша Україна має нарешті в муках стати правовою країною і повернути ситуацію на фронті в правове поле Конституції України! Нарешті прийшов час сказати - всі переговори з ворогом не дали результатів, ворог вбиває наших солдат та цивільних на фронті та на окупованих територіях! Зараз в ОРДЛО неконтрольовано розповсюджується коронавірус, який вбиває наших громадян при повній бездіяльності окупантів! Тому влада України, розуміючи свою відповідальність перед Богом і перед народом України вводить Воєнний стан і починає звільняти окуповані території Донбасу та Криму!
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Ти б краще молив Господа, що б Він повернув тобі розум.
Але перетворити вату у мозок, це не воду у вино....
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В Конституції України чітко записано що під час війни Президент зобов'язаний ввести Воєнний стан! Президенти вже 6 років порушують Конституцію України, і не вводять Воєнний стан, або вводять його нікчемно на місяць часу! Потрібен Воєнний стан на 4-5 років, для захисту бійців в окопах від кримінальних переслідувань за застосування зброї проти терористів! В тюрмах сидить 8 тис. добровольців та військовослужбовців ЗСУ за вбивство терористів та колаборантів, яких місцеві сепарські суди та менти виставляють мирними мешканцями! Потрібно ввести Воєнний стан і звільнити від кримінальної відповідальності за бойові дії добровольців та військовослужбовців ЗСУ! Потрібно ввести в дію бойові устави ЗСУ а це можливо тільки якщо є Воєнний стан!
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Всё у нас с пандемией хорошо, разгорится не хуже, чем у других ((
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Не настільки, як хочуть показати. Прос о потрібно відволікти увагу від здачі національних інтересів і запобігти обмеженнями протесьному руху.
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Не сміши. Який там протестний рух. ********* бажають протестувати? Та хто вас тримає. Збирайтесь до купки і волайте "зрада, усьо пропало".
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Тобто тебе усе задовольняє? Як тут писав один - "низкий поклон Зеленскому за восстановление СССР", так?
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У куйло они от 4 повесток не побегают.Он их бысто на фарш отправит в сирии и ливии.Даже не пикнут мыши.Они думают он дед Мороз.)
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Вы,зебилы,смешными родились.4000 получил?) Такие ЛОХИ потешные.ржууууу
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Нащо тобі "зебіли", драник? Іди бцьку спасай. Кажуть корону підцепив. Рже він...
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Помічена географічна закономірність.
У Євразії максимально уражені коронавірусом райони, лежать на умовній лінії 40⁰ П.Ш.
Ухань...Італія...Іспанія.
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Интересно.
Но подождем, когда пандемия развернется.
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Китайские власти оправили своих оппозиционеров подыхать от коронавируса.

https://www.youtube.com/watch?v=DA18-ZXopyc
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вот...голубая мечта ***** и его последователей в Украине.
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"При этом он подчеркнул, что будут принимать инициативы исключительно президента Владимира Зеленского"

Ну тоді нам всім жопа...
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а зелёная сопля будет говорить то шо ***** написало на утренней перекличке.
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так онаж обокрала всю Англию и Украину, онаж марадёр и пособник Пэтра, зелёная сопля не даст скиздеть и портянка с трубой подтвердит.
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Россияне массово прикладываются к иконам, надеясь спастись от эпидемии коронавируса...
Сотни людей прямо сейчас прикладываются к мощам в Казанском соборе СПб. Борьба с эпидемией выходит на новый уровень. Это точно поможет!

COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 8219

COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 6100
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зачем всем на машинах, одного бы отправили инфицированного, почем всем зря разьезжать.
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Реальный случай. Заходишь по ссылю и читаешь. Это так сложно?
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Как сказал Невзоров, церковь признала, что вирус сильнее божественной благодати, и капитулировала.
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скорбииим иииии моооолимся баяркой опахмиляяяемся
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Уважаемый Денис, США закупает нефть по рекордно низким ценам, в пылу борьбы с вирусом нам бы тоже не мешали хорошие запасы, это стратегическое сырье, что бы потом не сетовать на то какое топливо дорогое, но мы не в силах противостоять росту цен в мире.
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Американцы могут напечатать сколько угодно зеленых бумажек, чтобы прикупить подешевевшей нефти. Украина этого сделать не может. Ну и потом, если через неделю нефть нефть будет по 15$, то кто первый тут будет вопить "зрада, почему мы покупали по 30$"?
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потому и херово живем, что так думаем, они сами обвалили, и покупают, это для нас сигнал, а вопили всегда, собака лает, караван идет.
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У вас было столько времени!!!! А вы даже не знаете что делать с телами! Что делать с масками врачей, как что утилизировать!!!
Все ********* и *************!!! За то у вас котеджи икрузаки по 5 штук!!!!
А вообще Украина - это рай!!! С нами или без нас!!!!
Слава Украине!!! Да прибудет с нами сила!!!
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Офигезная, власть, проводит одни совещания, балоболят и пугает !!! Вот она наша власть, выбрала УРА !!!
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COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина

А Вова ещё месяц назад говорил, что мы всем заряжены и ко всему готовы. Так это он пи2дел, как обычно? COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 6444
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У вас зайвий знак вопрісу в кінці речення.
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Просто я вежливый и не категоричный..
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Сколько будет дважды два? Ну-ну, любезнейший, к чему такая категоричность? COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 2545
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Один раз не... Да? К чему категоричность.
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а ситуація з гривнею не потребує екстрених засідань..?
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Ага, зеля велікий страте смішити публіку, на інше воно не здатне.
г
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Путн показал миру Новичок- но нет , никто не понял на ,что способны эти ироды!!!!
А ведь у них сотни тонн этой гадости!!!!
Один Вектор чего стоит!!!
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Будут читать молитву. Китайская муйня обойди стороной меня
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Нужно решать, какие лекарства перспективны на данный момент. Ведь страшна именно вирусно-бактериальная пневмония, которую одними антибиотиками не вылечить.
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А говорил что закрытых заседаний не будет больше. От народа скрывают даже правду про епидемию. Неужели кто то еще думает что вам скажут про капитуляцию
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Китай празднует победу: временная больница выписала последнего пациента и закрылась
За 34 дня, в течение которых функционировала больница, на лечение в больницу поступили 1 848 человек, 521 из них был переведен в другие лечебные учреждения, еще 1 327 человек были выписаны.

Читай больше на: https://noi.md/ru/v-mire/kitaj-prazdnuet-pobedu-vremennaya-bolinica-vypisala-poslednego-pacienta-i-zakrylasi?fbclid=IwAR0F-ahwKvKSO-M5rfr2Gt5UcHPUiZgow_Qn7KrsY_K9asiaI8KBvDoplQ0
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Ты не понял COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 5061 Как только они снимут корантин, всё полыхнёт снова.
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как уже за*бали эти говноправители и шобла зебубочки. это все надо было делать еще как минимум месяц назад.Господи, спаси Украину от зеленых имбецилов. угробят страну окончательно.
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Месяц назад эти паяцы про вирус и слышать не хотели. Тупые дегенераты.
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першим питанням треба поставити термінове будівництво крематоріїв для спалювання трупів пенсіонерів,бо новий міністр охорони здоров'я сказав ,що вони всі помруть
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Такое впечатление, что власти Украины хотят существенно уменьшить количество пенсионеров. Борьба с вирусом только на словах. Говорят что в больших супермаркетах кассиры сидят без масок, на почте , таможне , банках и других учреждениях куда массово приходят граждане тоже масок нет.
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
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Дя, масок в магазинах у продавцов нет. Да и среди покупателей у едениц. Спирта в аптеках тоже нет.
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вирусу пофик кого косить хоть холуя хоть патриота
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