 Росія - не "проблемний сусід", а "екзистенційний ворог", її мета - знищення України, - Зеркаль

Про це Зеркаль написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумно, навіть гірше. Замість ретельної роботи щодо об'єднання суспільства його продовжують розривати на шматки і послідовно насаджувати наративи російської пропаганди. Чи свідомо це робиться? Вже зрозуміло, що так", - вважає Зеркаль.
Ексдипломат впевнена, що спроби домогтися миру, підмінивши окупацію Криму і сходу України "внутрішнім конфліктом", матимуть трагічні наслідки для українського суспільства і держави.
"Українці завжди боролися за свободу та гідність, у цьому і полягає головна відмінність між Україною і Росією. У нас різні політичні культури. Саме тому і виникає постійне протистояння дискурсу свободи і дискурсу несвободи, яке є ціннісним протистоянням двох систем, двох різних способів життя та різних систем, які перебувають у гострому зіткненні", - написала Зеркаль.
"Росія - це не проблемний сусід, із яким можна домовитися, "просто переставши стріляти", а "екзистенційний ворог", метою якого є повне знищення Української держави", - додала вона.
11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
1. Закон об особом статуе отдельных районов Донбасса.. так вот я как юрист могу обратить внимание на один существенный нюанс.. выборы на части Донбасса ОРЛДО были назначены на 7 декабря 2014 года однако в результате наступления РОССИИ ЕЕ ВОЙСК начал интервенции выборы были сорваны... вот вам ответ КАК СИЛЬНО Путин типа хочет мирной жизни в ОРЛДО..ага счась..
2 После несостоявшихся выборов закон по сути утратил свою функцию и значение надо было писать новый закон но все как то устаканилось в причинах Путин и Порошенко перестали практически общаться никаких контактов.. Минск это полулегальное сборище..
3. Аспект исходя из вчерашнего уведомления что создан Неки йклуб алкоголиков в Минске и поносы от Ермака и так далее так вот Законом о статусе ОРЛДО прямо прописано что все контакты будут с представителя местной власти-КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИЗБРАТЬ (НО не избрали по вине России) 7 декабря 2014 года и именно избранные местные власти имеют имели право создавать отряды народной милиции...4. Вывод ссылаться в Минске на Закон 2014 года и Закон 2017 года глупо как минимум вписывать туда растолкованную Россией Лавровым и Путиным формулу *Штанмайера такая же циничная глупость и перевертывание с ног на голову..
5. Также вчерашний Договрняк в Минске с неким Консультативным органом имени Ху..ла есть со стороны КУЧМЫ ЕРМАКА И ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ИЗМЕНОЙ РОДИНЕ и не может априори быть упихнуто только разве ногами в правовое поле Украины и международное право... ПРОСТИТУТКИ ОБСЕ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ПОШЛИ НА ...УЙ... КАК И ПУТИН УБЛЮДОК КАК И КУЧМА КАК И ЕРВМАК КАК И ЗЕЛЕНСКИЙ..их вполне обоснованно народ Украины имеет право посадить довично или повесить или расстрелять...
що Україна не зобовязана виконувати наступні пункти домовленостей, якщо касапи не виконують попередніх, включно з виводом своїх військ з окупованих територій.
Alex N Alex Noyt 19 мин. ·
В карми дуже витончене почуття гумору: вже є зрада, сивий алкаш, доктор-смерть і мародьор - барига, на якого ФБР видала ордер. Все про що волали зелені - мають...
Absolutely!
выкарабкивайтесь уже давайте как то, родные, ну если сами накосячили......
ну если сегодня клован, то завтра же дресированого петуха выберете...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=lIgzSClcpKQ&feature=emb_logo
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А ви всі, 73/43%зебілів, в яких головною ознакою є нагла і цинічна брехня, навіть в таких очевидних деталях - і далі пистите. Навіть при тому, що клован вже перестав бути вашим гуру.
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ЕЕ бы на место президента..
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Но зенелейсские пъющие по барах " устали" от войны.
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Я ЗА!
кто ЗА лайк.
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или какая разница...
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=lIgzSClcpKQ&feature=emb_logo
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