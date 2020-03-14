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Все про:мінські угоди (1747) Зеркаль (232)

 Росія - не "проблемний сусід", а "екзистенційний ворог", її мета - знищення України, - Зеркаль

Колишній заступник міністра закордонних справ України, нині радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль озвучила думку про ідею створення координаційної ради з терористами.

Про це Зеркаль написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумно, навіть гірше. Замість ретельної роботи щодо об'єднання суспільства його продовжують розривати на шматки і послідовно насаджувати наративи російської пропаганди. Чи свідомо це робиться? Вже зрозуміло, що так", - вважає Зеркаль.

Ексдипломат впевнена, що спроби домогтися миру, підмінивши окупацію Криму і сходу України "внутрішнім конфліктом", матимуть трагічні наслідки для українського суспільства і держави.

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"Українці завжди боролися за свободу та гідність, у цьому і полягає головна відмінність між Україною і Росією. У нас різні політичні культури. Саме тому і виникає постійне протистояння дискурсу свободи і дискурсу несвободи, яке є ціннісним протистоянням двох систем, двох різних способів життя та різних систем, які перебувають у гострому зіткненні", - написала Зеркаль.

"Росія - це не проблемний сусід, із яким можна домовитися, "просто переставши стріляти", а "екзистенційний ворог", метою якого є повне знищення Української держави", - додала вона.

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11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Росія - не проблемний сусід, а екзистенційний ворог, її мета - знищення України, - Зеркаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181481
 
   
 Топ коментарі
 
вот только 73% макак этого не понимают!!!!!
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От чим не кандидат в президенти ? Патріот , розумниця і просто красуня.
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Поимел вас плешивый, а вы ржали когда вам говорили что будут мчногоходовочки. Шредера, Берлускони, Трампа, Земана, Додона, Средне азиатских царьков назначил, а вас будет на бую вертеть пока копыта не откинет, и не факт что после него еще упырь хуже не нарисуется.
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росії не існує, є тільки російська мафія проти якої потрібно вести боротьбу, знищуючи її представників. А починати потрібно з російського криміналу на території України, арештовуючи та ліквідовуючи всіх цих воров в законє та членів преступних банд та спільнот, які вже давно стали місцевою владою!
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.. Шо за чепуху ты пишешь , чувак ? Пока на бую его вертит Украина . За все 6 лет войны , ничего он тут так и не добился ,, одни провалы .. Росія - не "проблемний сусід", а "екзистенційний ворог", її мета - знищення України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4504 .
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Как это ничего не добился? А санкции, которые по словам мокшей - "как глаток свежего воздуха для экономики расии"?
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Вася Иванов 7898b6cf. Украина умудряется сама себе создавать проблемы своим идиотскими выборами. Х**ло только выжидает. Факт, что московская орда без Украины тупо здохнет подтверждается постоянными войнами Мокшано-Удмуртии за украинскую историю - "мыжебраться", "адиннарод"
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Выбор клоуна смешал все карты *****. По плану русни должен был остаться Порошенко, а уже после очередного Майдана - Медведчук или кто-то из той кодлы. Это моё личное мнение.
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В чем поимельство, Вася? В увеличении пенсионного возраста в наросиии, в гробах из Украины, Сирии. В убогих технологиях, не позволяющих закопчит СП2?
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ЕСТЬ ОДИН АСПЕКТ КОТОРЫЙ лежит на поверхности -но его никто не замечает или игнорирует...
1. Закон об особом статуе отдельных районов Донбасса.. так вот я как юрист могу обратить внимание на один существенный нюанс.. выборы на части Донбасса ОРЛДО были назначены на 7 декабря 2014 года однако в результате наступления РОССИИ ЕЕ ВОЙСК начал интервенции выборы были сорваны... вот вам ответ КАК СИЛЬНО Путин типа хочет мирной жизни в ОРЛДО..ага счась..
2 После несостоявшихся выборов закон по сути утратил свою функцию и значение надо было писать новый закон но все как то устаканилось в причинах Путин и Порошенко перестали практически общаться никаких контактов.. Минск это полулегальное сборище..
3. Аспект исходя из вчерашнего уведомления что создан Неки йклуб алкоголиков в Минске и поносы от Ермака и так далее так вот Законом о статусе ОРЛДО прямо прописано что все контакты будут с представителя местной власти-КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИЗБРАТЬ (НО не избрали по вине России) 7 декабря 2014 года и именно избранные местные власти имеют имели право создавать отряды народной милиции...4. Вывод ссылаться в Минске на Закон 2014 года и Закон 2017 года глупо как минимум вписывать туда растолкованную Россией Лавровым и Путиным формулу *Штанмайера такая же циничная глупость и перевертывание с ног на голову..
5. Также вчерашний Договрняк в Минске с неким Консультативным органом имени Ху..ла есть со стороны КУЧМЫ ЕРМАКА И ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ИЗМЕНОЙ РОДИНЕ и не может априори быть упихнуто только разве ногами в правовое поле Украины и международное право... ПРОСТИТУТКИ ОБСЕ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ПОШЛИ НА ...УЙ... КАК И ПУТИН УБЛЮДОК КАК И КУЧМА КАК И ЕРВМАК КАК И ЗЕЛЕНСКИЙ..их вполне обоснованно народ Украины имеет право посадить довично или повесить или расстрелять...
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Всі 73/43%зебілів, які пистять "зрада" на Мінські домовленості від 2014/15рр - "забувають",
що Україна не зобовязана виконувати наступні пункти домовленостей, якщо касапи не виконують попередніх, включно з виводом своїх військ з окупованих територій.
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ну хоть бы соло на гениталиями по деревяхе сбацал, а то там где был уже нету, и там где есть один смех,,,,
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А ещё - дважды два четыре. ДАЛЬШЕ ЧТО? Минску альтернативы нет, как говаривал шоколадный президент.
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зеленый сказал ,шо через год отменит минск.дашь ему еще годик?
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Пункт 1 Мінських угод - ПОВНЕ припинення вогню. Якщо не виконано пункт 1, то нічого переходити до відведення військ чи виконання інших пунктів угод!
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Смотрел Флойд Мейвезер-Мэнни Пакьяо? 12 раундов убегать, контратаковать, тянуть время и победить. Альтернативы тоже не было- 300 млн$ призовых. А у ничтожества по другому:
Россия - не "проблемный сосед", а "экзистенциальный враг", ее цель - уничтожение Украины, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8220
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А у зебилов альтернатива на коленях перед куйло дундить. Разницу чувствуешь?(
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і тобі, 73/43%зебілу повторю, що альтернативи Мінським домовленостям від 2014/15рр - нема! І нагадаю, щоб ти не "забував", що Україна, виконавши декілька початкових пунктів того протоколу - не зобовязана в односторонньому порядку виконувати наступні пункти домовленостей, якщо касапи не виконують попередніх, включно з виводом своїх військ з окупованих територій!
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Партія капітуляції має відповісти за свої дії перед судом.
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Министр иностранных дел Украины? - далеко не предел у етой девушки....
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Сейчас такие умные не нужны. Нужны прикольные, чтобы весь мир смеялся...
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и смех то горький..... - просыпайтесь уже давайте, задрали в зеленое играть...
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От чим не кандидат в президенти ? Патріот , розумниця і просто красуня.
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Доволі рідке поєднання красоти і розуму.
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Кандидат. Но не сейчас. Только после того как зелебобы увидят превращение гривны в резаную бумагу. Просветление к ним придёт когда они откроют пустой холодильник, и увидят там повесившуюся от голода мышь.
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Бабы перестали рожать, давно уже. Это проблема всех стран 1-го мира.
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52 мил. было не до Пороха, а по состоянию на 2000 год.
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Уже видели такое и не раз. Ведь это же ИМЕННО ОНИ раньше голосовали за кучму с коммуняками, януковича, парашенку. А просветление так и не пришло.
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А ще не скомпрометована на відміну від інших претендентів, і це теж має велике значення. Але мудрий ЗЄлєбоб це на хліб не намаже.
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Попередньо, ще б дізнатись її ставлення до С.А.Бандери, В.А.Ющенка і П.О.Порошенка.
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после зеленой срани конешна... - сейчас - тупой мрак....
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к сожалению минимум 75% об этом даже не догадывыются ..
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глоток разума в клоунской пустыне идиотизма..... не глупая женщина.....
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увы, но она "бывший". походу, не выдержала "идиотизма" и ушла.
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я бы сказал так - дистанцировалась от идиотов, для некоторых людей репутация многое значит... но мы её ещё увидим, после клоунов....
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остается только сожалеть, что идиотов больше, чем людей, для которых "репутация много значит".
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Зеркаль прозрела еще будучи в кодлане Коломойского. Это редкость./Маловероятно, что удастся удерживать санкции и изоляцию России дальше, - Зеркаль.23.08.19
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Она, по ее же словам, оставалась а этом кодлане до начала суда над кацапией по захвату наших моряков, после, оставаться не собиралась. Она не прозрела, будучи в этом кодлане, она скорее, сделала выводы, увидев весь идиотизм, что происходил вокруг, как и происходит по ныне.
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Під логіном Иван Петрович Сидоров - приховується витончений касапський провокатор, якому дозволено, окрім брехні, просторікувати 50% правди, навіть про самих касапів, вже не кажучи про зебіла-клована
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Alex N Alex Noyt 19 мин. ·

В карми дуже витончене почуття гумору: вже є зрада, сивий алкаш, доктор-смерть і мародьор - барига, на якого ФБР видала ордер. Все про що волали зелені - мають...
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Россия - не "проблемный сосед", а "экзистенциальный враг", ее цель - уничтожение Украины, - Зеркаль
Absolutely!
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На чолі держави мають бути 1) патріоти; 2) інтелектуали; 3) високоморальні порядні люди. Поки Зеркаль підпадає під ці критерії, на відміну від нинішньої влади...
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До речі, одним із основоположників екзистенціоналізму є письменник Альбер Камю, якого прибрало КГБ - підстроїло ДТП...
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І яким боком екзистенціоналізм до дій Зєркаль ?
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Навіть день яснішим став , такий собі світлий промінь в царстві мороку . Лана світла Людина .
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Вот все верно говорит, слов нет. ( грамотная, интересная, патриотичная и это не сарказм) Но после ухода в отставку, было у нее большое интервью на ТВ ( не помню какого канала), и там журналистка задала ей вопрос " А где же делись, те новые лица что пришли с Майдана, в результате революции, кардинальных изменений в стране, молодые политики, журналисты, патриоты что на волне всех событий, включая и нашествие рашистов пришли в политику и во власть.. где они сейчас.." И она ответила, улыбнувшись, все они сейчас хорошо устроились кто где.. например в наблюдательных советах крупных фирм и т.д." ( я тоже слушая от нее это печально скривился, понимая о чем это она..) Но прошло после этого выступления немного времени, ну максимум неделя, и что я узнаю Лана Зеркаль , не долго была без работы после ухода с поста зам министра МИДа, она стала Советником председателя правления ( целого) "Нафтогаза". И тут я уже саркастически улыбнулся...
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Ей наверно надо было порвать на себе одежду и босой ходить по улицам, посыпая голову пеплом, правда? Вот для наших диванных экспердов, ни разу и никогда ничего не сделавших для страны, это самое оно. Нищая, голая, и с гордо поднятогй головой. Да? А сам то так , поцреот хренов, тоже так голый ходишь? Или только на цензоре свистишь? А отличный юрист-международник везде на вес золота! Будь таким сам, и тоже будешь работать в хорошем месте, а не вещать за 11 руплей по мАсковским методичкам
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Лана Зеркаль професіонал, а не революціонер. Вона вчилась і працювала. Вона досягла посаду не на «хвилі революції», а кропіткою роботою в кабінетах і це нормальне явище в цивілізованому суспільстві.
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Освітчена і розумна жінка, котра відчуває себе патріотом і будує професійну кар'єру в рідній країні. Це дуже важливо для України і суспільства.
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Що росія наш ворог розуміють всі крім зедебілів... Вони ще зараз думають що в них президент кіношний Голобородько... Недаром Кооломойський вклав в цей серіал грошенята, він знав що 73% населення це дебіли які проголосують за кіношного персонажа, який буде дбати не про простих українців а за інтереси росії і росіян... Мені соромно за цих людей, в них не критичного мислення ні логіки.... коломийський їх добре прокрутив на своєму хер...і
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Именно благодаря таким людям мы ещё не стали очередной колонией ордынского Масквабада
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стали уже - не оптимистируй ....

выкарабкивайтесь уже давайте как то, родные, ну если сами накосячили......
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даже не сомневаюсь мы, как нарид умный, следующим изберем азирова, бо лопата в вагине, ето вам не просто вагин с лопатой - ето шо либо здесь!
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Помоему я знаю кто следующий президент моей страны..
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у вас всегда на выхлопе срань какая то....
ну если сегодня клован, то завтра же дресированого петуха выберете...
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..имеет шанс дебилов отара исправить свой косяк, улицы и площади пока не перекрыты..но только что то мне подсказывает, что шобла эта , живущая по принципу ..ой, денег совсем нет, но будут продолжать пожирать сало под самогонку, впарив зенки бухие в экраны тиливизиров, где им маланцы под хава нагилу круглосуточно рассказывать будут, как они Украину совецкую любят, а эта биндэраваская сильно мешает им жить красиво и грабить ее продолжать...отрывайте падлюки свои жопы отьевшие за зиму от диванов и на улицы, пока вам пиз..не надавали соседи, которые из фронта вернулись... Росія - не "проблемний сусід", а "екзистенційний ворог", її мета - знищення України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1742
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Коли в країні при владі клоуни та бариги,то може містер Шанс нам дасть притомного керманича із кращої половини людства...
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Зеркаль викликає повагу,вона більш мужик чім шоколадний і Зе.
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вона - з команди Європейської Солідарності. Хіба що в неї безпосереднім командиром в минулих баталіях був Клімкін.
А ви всі, 73/43%зебілів, в яких головною ознакою є нагла і цинічна брехня, навіть в таких очевидних деталях - і далі пистите. Навіть при тому, що клован вже перестав бути вашим гуру.
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0чень жаль , но 3елень опять ...
.
ЕЕ бы на место президента..
.
Но зенелейсские пъющие по барах " устали" от войны.
.




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БУДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!
Я ЗА!
кто ЗА лайк.
Росія - не "проблемний сусід", а "екзистенційний ворог", її мета - знищення України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3660
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Лана професіонал з великої літери але політик -це зовсім інше. Пані Зеркаль була б ідеальним міністром закордонних справ.
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Народна мудрість з колядки : а наш ворог вічний то москаль північний.
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