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Все про:Київ (7421) марш (261) добровольці (388) Олег Богачук (981)

 Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: "Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Михайлівській площі зібралися ветерани війни на Донбасі та прості українці, щоб пройти центром столиці до Офісу президента і передати список вимог.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми пройдемо через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. У рамках заходу ми передамо наступні вимоги до президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради:

1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
2. Пріоритетний розвиток сектора оборони і сучасних озброєнь для українського війська!
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей із ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні "Нормандії" без Криму!
5. Росія мусить заплатити за руйнування на Донбасі і в Криму!
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реваншу! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми! - йдеться в коментарі на сторінці заходу у фейсбуці.

Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 01
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 02
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 03
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 04
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 05
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 06
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 07
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 08
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 09
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 10
Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 11Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції! 12

Фото/відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181480
 
   
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Он сейчас в своём испанском поместье .
Очень устал от борьбы с ****** ...
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А вот Ладим Саныч трудится, не покладает рук. А мог бы на свою виллу на озере Комо поехать, с соседом Соловьевым судачить. Не щадит он себя,не щадит...
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Если против Ермака, то за ПАПа? От пионэра я ничего другого не ожидал
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Их всех посадят или только оштрафуют?
За распространение коронавируса.

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коментар відмічено як спам  
 
А где Порошенко? Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!" - Цензор.НЕТ 5119
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С.ка выбрали нам 73% имбецилов. Получите-распишитесь
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Зе предатель и марионетка, которым управляет кремль.
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почему зебилы так любят демонстрировать свой дебилизм?

уже даже твои хозяева призналичь, что в действиях предыдущей власти не было воровства!
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А какая разница?
Зебил он и с мягким знаком зебил и с твердым...и с «е» и с «и».
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Начало 2014 гг -
- ПОРОХ - - РЕАЛЬНО РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ едет в Крым призывать людей к разуму и верности Украины..
.
3енелейсский - в маскве проводит гастроли , а его жена ...
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Вiслюку самое время выйти на люди и поздравить Добровольцев... Если не сцыкун... Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!" - Цензор.НЕТ 1467
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зе не лох уже поди обосрался и сидит с перекошеной рожей ..
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ОТ ИМЕНИ НАРОДА УКРАИНЫ согласились мычать и кривляться за ОДНИМ СТОЛОМ с путинскими обезьянами... повинными в смертях тысяч украинских граждан... Не думаю, что ИМЕННО для вас это пройдёт бесследно...
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Офіс ЗекаМанди в очікуванні Нормандського формату

Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: "Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції!" - Цензор.НЕТ 2522
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Фото бухого и обосцаного радныка сивухи - мешка с дерьмом.
https://www.google.com/search?q=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%B8&sxsrf=ALeKk00QwR6-nTse6Lcjac4_IWksxKrrUw:1584180837121&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir***************************************%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSijp31j6Wjq3d0MVIzk8EPe5_8Hg&sa=X&ved=2ahUKEwiK0rnA3ZnoAhUhpIsKHTc5AtEQ9QEwAXoECAoQBw
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Доброволець на марші сказав (від себе): "Це остання мирна акція ...". Мабуть так і є.
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Я тебе - защекану отвечу. Иди на куй на сру весну, тут таких как ты ,в опу епут.
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Лариса, тебя пуйло уже который год ипет, тока в в русен привыкли к этому. Обернись Лара. там даг тебя насаживает.
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Пирло, кацапські морячки тебе зачекалися!
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Нема Ларисы, админ на кресты русню помножил.
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Україна з вами!!! Зеленського і його зрадників геть! Бий росію, рятуй Україну!!!
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Молодцы!Мы готовы выносить зеЛеных мразей в любое время.только скажите!Вся Украина с вами!
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Хоть кто то думает о своих детях.Остальные ждуны жлобы и быдло ну в общем нормальные люди.Маемо те ще маемо.
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Треба давити владу Зейобіків... Неможна допустити, щоб Зелебоби більше боялися Кадирова, Путіна та Росію за гнів власного народу....
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Все лозунги верные. К ним бы добавить 1) разрыв дип отношений с страной агрессором ( РФ) 2 ) перекрыть перемещение людей ( и грузов) в ОРДЛО и оккупированный Крым ( кто хочет выехать от туда будьте добры) 3) Полная блокада все оккупированных территорий 4) автоматическое лишение украинского гражданства всем имеющим гражданство РФ или фейковых ДНРоЛНРий ( с автоматической высылкой из страны) 4) не выплачивать ни копейки ( не зависимо от статуса, включая пенсии) лицам участвующих в "реХферендумах , вИборах, митингах "в поддержку оккупантов или работающих и служащих в" гос органах и силовых формированиях на оккупированных территориях.5) До предела сократить возможности перемещения в РФ людей и грузов. ( ввести заградительные меры) и многое другое. Что должно было быть сделано и год назад и пять лет назад.
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І не потрібно оглядатися на думку цих 73%... Тарифи не пониженні, пенсії не індексовані, тобто ковбаси по 2.20 не відбулося.... Тому ці 73% навіть не рипнуться, якщо новий Майдан винесе цю владу Зеколаборантів та Зезрадників...
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У ветеранов-добровольцев в руках национальная символика и патриотические лозунги, как свидетельство любви к своей стране. В руках примазавшейся кучки порохоботов дебильные картинки и пошлые тексты, как свидетельство обиды и комплекса неполноценност.
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Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: "Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції!" - Цензор.НЕТ 8200

Ах, здравствуй, папа! Поздним часом
Пишу письмо я за столом.
Ты тут спросил, как с биомассой?
Что ж, отвечаю: тяжело.

Народ капризен, стонет, плачет,
Где, мол, работа и жильё?
И тут как тут... еще болячка -
Каронавирус...Ёмоё !!!

Пока тут вроде миновало....
(За вас боюсь и трепещу...)
Ввел карантин!!! А плебсу мало!
Хоть угождаю им льщу.

И, кстати, папа, а что вот если,
Чтобы потешить эту гнусь,
На время стану не Зеленским -
«Бандерским», скажем, назовусь?

Эх, жаль я не был членом «Пласта!»
(Иные выпали пути)
Ведь по-пластунски очень часто
Теперь приходится ползти.

Но чёрт возьми!!! Здесь я решаю!!!
Ты, пап, идею оцени.
Считаю, стыд, он лишь мешает,
Як президентові мені.

И совесть тоже, будто цаца,
Канючит вечно: «Не туда!»
Вот и решил я - отказаться
И от неё, и от стыда.
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А консультационная группа по мнению Зе! будет состоять из местных шахтёров и трактористов? - НЕТ
Интересно, а из 10 членов данной группы со стороны ОРДЛО сколько будут иметь российские паспорта? - ВСЕ
Реально кто-то верит, что представлять эту группу будут простые дончане?
Все управление ОРДЛО и служащие имеют 100% паспорта РФ. У кого нет уволены.
Даже уборщицы с паспортом РФ.
Паспорот РФ - это российская прописка, так не дают.
Подписанты Дейнего и Никонорова - россияне, просто они зарабитчане в Ордло с паРаши хла.
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Азов - это менты Авакова! Аваков при помощи Азова управляет улицей. Азов должен по заданию возглавлять Майдан своим микрофоном и уводить людей с площадей. Нельзя вестись на Азов! Нужно стоять на Майдане!
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Азов - МЧС авакова , тушить пожар народа..
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Україна наблизилась до остаточного вирішення зеленого питання.
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Головне- не піти на повідку у нацжон Бєлєцково.
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Із-за домовленостей Єрмак-Козак,ми почали забувати про домовленості Зеленський-Патрушев в Омані.
Не можна забувать.
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