 Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: "Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми пройдемо через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. У рамках заходу ми передамо наступні вимоги до президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради:

1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!

2. Пріоритетний розвиток сектора оборони і сучасних озброєнь для українського війська!

3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей із ворогом за рахунок інтересів України!

4. Ні "Нормандії" без Криму!

5. Росія мусить заплатити за руйнування на Донбасі і в Криму!

6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!

7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!

8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!

9. Стоп реваншу! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми! - йдеться в коментарі на сторінці заходу у фейсбуці.























Фото/відео - Олег Богачук