 Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: "Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми пройдемо через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. У рамках заходу ми передамо наступні вимоги до президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
2. Пріоритетний розвиток сектора оборони і сучасних озброєнь для українського війська!
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей із ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні "Нормандії" без Криму!
5. Росія мусить заплатити за руйнування на Донбасі і в Криму!
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реваншу! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми! - йдеться в коментарі на сторінці заходу у фейсбуці.
Фото/відео - Олег Богачук
Очень устал от борьбы с ****** ...
За распространение коронавируса.
уже даже твои хозяева призналичь, что в действиях предыдущей власти не было воровства!
Зебил он и с мягким знаком зебил и с твердым...и с «е» и с «и».
- ПОРОХ - - РЕАЛЬНО РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ едет в Крым призывать людей к разуму и верности Украины..
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3енелейсский - в маскве проводит гастроли , а его жена ...
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
Ах, здравствуй, папа! Поздним часом
Пишу письмо я за столом.
Ты тут спросил, как с биомассой?
Что ж, отвечаю: тяжело.
Народ капризен, стонет, плачет,
Где, мол, работа и жильё?
И тут как тут... еще болячка -
Каронавирус...Ёмоё !!!
Пока тут вроде миновало....
(За вас боюсь и трепещу...)
Ввел карантин!!! А плебсу мало!
Хоть угождаю им льщу.
И, кстати, папа, а что вот если,
Чтобы потешить эту гнусь,
На время стану не Зеленским -
«Бандерским», скажем, назовусь?
Эх, жаль я не был членом «Пласта!»
(Иные выпали пути)
Ведь по-пластунски очень часто
Теперь приходится ползти.
Но чёрт возьми!!! Здесь я решаю!!!
Ты, пап, идею оцени.
Считаю, стыд, он лишь мешает,
Як президентові мені.
И совесть тоже, будто цаца,
Канючит вечно: «Не туда!»
Вот и решил я - отказаться
И от неё, и от стыда.
Интересно, а из 10 членов данной группы со стороны ОРДЛО сколько будут иметь российские паспорта? - ВСЕ
Реально кто-то верит, что представлять эту группу будут простые дончане?
Все управление ОРДЛО и служащие имеют 100% паспорта РФ. У кого нет уволены.
Даже уборщицы с паспортом РФ.
Паспорот РФ - это российская прописка, так не дают.
Подписанты Дейнего и Никонорова - россияне, просто они зарабитчане в Ордло с паРаши хла.
Не можна забувать.
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1238729129425584129